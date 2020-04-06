XAU Flux MT4

XAU FLUX - 专业黄金剥头皮交易专家顾问

XAU FLUX是一款专为黄金市场快速纪律化交易设计的专业交易机器人，旨在帮助交易者从每日微小价格波动中获取稳定收益。


核心特性：

XAU FLUX采用先进剥头皮交易系统，在M1及M5时间周期内捕捉市场微观交易机会。该智能交易系统持续分析市场状况，精准识别入场时机并自动执行交易。


风险管理与资金保护：

动态追踪止损机制为每笔持仓提供保护，既锁定盈利又在不利行情中最小化亏损。通过点差控制与波动性过滤器，仅在适宜市场条件下执行交易。


账户增长潜力：

XAU FLUX 专为账户稳健增长设计，支持从小手量起步。通过每日累积微利实现可持续长期回报，摒弃激进的马丁格尔或网格系统，优先保障账户安全。


操作便捷性：

XAU FLUX 仅需极少参数设置，新手与资深交易者皆可轻松上手。安装后自动运行，无需持续监控。


可视化控制面板：

随EA附赠的交互式仪表盘将所有关键信息集中展示于单一界面。您可即时追踪账户余额、保证金、持仓盈亏、总盈利及活跃订单数量等核心数据。


技术要求：



平台：MetaTrader 4


交易品种：XAUUSD（黄金）


时间周期：M1


最低账户余额：100美元（对应0.01手交易量）


推荐使用VPS：确保全天候不间断运行




风险提示：

XAU FLUX不保证历史业绩。外汇及黄金交易风险极高，仅使用可承受损失的资金。建议实盘操作前先在模拟账户测试。

技术支持：

购买后提供技术支持与安装协助，欢迎随时咨询。




