Baba Vanga SS

Baba Vanga Smart Scalper - Asesor Experto

Par recomendado: XAUUSD Plazo recomendado: M5 / M15

Características Generales:





Este EA es un robot inteligente de scalping que realiza trading automatizado. Con su interfaz fácil de usar, muestra la información de su cuenta y los datos de rentabilidad en tiempo real en el gráfico.





Características principales:





✅ Gestión de Riesgo: Cálculo automático de lotes en función del saldo de su cuenta.

✅ Control Horario: Operaciones sólo durante las horas que usted especifique.

✅ Protección de diferenciales: Evita la apertura de operaciones con spreads elevados mediante un límite máximo de spread

✅ Trailing Stop: realiza un seguimiento automático de sus operaciones rentables

✅ Objetivo de beneficios: Cierra todas las posiciones cuando se alcanza un nivel de beneficio especificado

✅ Sistema de cuadrícula: Puede abrir posiciones adicionales en intervalos de pips especificados

✅ Panel de información: Información en vivo de la cuenta y estadísticas de rentabilidad en el gráfico













Información mostrada en el panel de control:



Nivel mínimo de stop

Porcentaje de beneficio actual

Saldo de la cuenta y patrimonio neto

Beneficio por par de divisas

Beneficio total

Beneficio diario

Beneficio de ayer

Beneficio semanal

Beneficio mensual

Parámetros ajustables:





Porcentaje de riesgo

Nivel de Take Profit

Distancia y nivel inicial del Trailing Stop

Intervalo de tiempo para operar

Límite máximo de spread

Distancia entre pips del sistema de rejilla

Seguridad:





Comprobación de saldo suficiente

Bloqueo del número de cuenta (opcional)

Restricción de cuenta demo (opcional)

Este EA es un robot de scalping equipado con herramientas profesionales de gestión de riesgos, adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados.









⚠️ AVISO LEGAL Y DIVULGACIÓN DE RIESGOS

Advertencias importantes:

🔴 Advertencia de alto riesgo: Las operaciones con divisas y CFD implican un alto nivel de riesgo y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Existe el riesgo de perder todo el capital invertido.

🔴 El rendimiento pasado no es una garantía: Los resultados de pruebas pasadas o el rendimiento de la cuenta demo de este EA no son una garantía de resultados futuros. Los resultados pueden variar en cuentas reales.

🔴 No es asesoramiento financiero: Este software no es un consejo de inversión ni una garantía. Evalúe su propia tolerancia al riesgo y busque asesoramiento financiero profesional si es necesario.

🔴 Responsabilidad del usuario: El usuario es responsable de todas las operaciones realizadas con este EA y de cualquier beneficio/pérdida resultante. El desarrollador del EA no se hace responsable de ninguna pérdida.

🔴 Pruebas y optimización: Asegúrese de probar en una cuenta demo antes de usar en una cuenta real. Observe el comportamiento del EA bajo diferentes condiciones de mercado y ajústelo de acuerdo a sus propios parámetros de riesgo.

🔴 Compatibilidad con Brokers: El rendimiento del EA puede variar en función de las condiciones del broker (spread, comisión, deslizamiento, velocidad de ejecución).

🔴 Internet y riesgos técnicos: Las interrupciones de la conexión a Internet, los fallos del VPS o los problemas de la plataforma pueden impedir que el EA funcione correctamente y provocar pérdidas.

Al utilizar este EA, aceptas los riesgos mencionados.

📌 Recomendación: Si lo utiliza por primera vez, comience con parámetros de bajo riesgo y supervise de cerca las condiciones del mercado.



