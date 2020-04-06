Baba Vanga SS

Baba Vanga Smart Scalper - Asesor Experto


Par recomendado: XAUUSD

Plazo recomendado: M5 / M15

Características Generales:


Este EA es un robot inteligente de scalping que realiza trading automatizado. Con su interfaz fácil de usar, muestra la información de su cuenta y los datos de rentabilidad en tiempo real en el gráfico.


Características principales:


✅ Gestión de Riesgo: Cálculo automático de lotes en función del saldo de su cuenta.

✅ Control Horario: Operaciones sólo durante las horas que usted especifique.

✅ Protección de diferenciales: Evita la apertura de operaciones con spreads elevados mediante un límite máximo de spread

✅ Trailing Stop: realiza un seguimiento automático de sus operaciones rentables

✅ Objetivo de beneficios: Cierra todas las posiciones cuando se alcanza un nivel de beneficio especificado

✅ Sistema de cuadrícula: Puede abrir posiciones adicionales en intervalos de pips especificados

✅ Panel de información: Información en vivo de la cuenta y estadísticas de rentabilidad en el gráfico




Información mostrada en el panel de control:

Nivel mínimo de stop

Porcentaje de beneficio actual

Saldo de la cuenta y patrimonio neto

Beneficio por par de divisas

Beneficio total

Beneficio diario

Beneficio de ayer

Beneficio semanal

Beneficio mensual

Parámetros ajustables:


Porcentaje de riesgo

Nivel de Take Profit

Distancia y nivel inicial del Trailing Stop

Intervalo de tiempo para operar

Límite máximo de spread

Distancia entre pips del sistema de rejilla

Seguridad:


Comprobación de saldo suficiente

Bloqueo del número de cuenta (opcional)

Restricción de cuenta demo (opcional)

Este EA es un robot de scalping equipado con herramientas profesionales de gestión de riesgos, adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados.



⚠️ AVISO LEGAL Y DIVULGACIÓN DE RIESGOS

Advertencias importantes:

🔴 Advertencia de alto riesgo: Las operaciones con divisas y CFD implican un alto nivel de riesgo y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Existe el riesgo de perder todo el capital invertido.

🔴 El rendimiento pasado no es una garantía: Los resultados de pruebas pasadas o el rendimiento de la cuenta demo de este EA no son una garantía de resultados futuros. Los resultados pueden variar en cuentas reales.

🔴 No es asesoramiento financiero: Este software no es un consejo de inversión ni una garantía. Evalúe su propia tolerancia al riesgo y busque asesoramiento financiero profesional si es necesario.

🔴 Responsabilidad del usuario: El usuario es responsable de todas las operaciones realizadas con este EA y de cualquier beneficio/pérdida resultante. El desarrollador del EA no se hace responsable de ninguna pérdida.

🔴 Pruebas y optimización: Asegúrese de probar en una cuenta demo antes de usar en una cuenta real. Observe el comportamiento del EA bajo diferentes condiciones de mercado y ajústelo de acuerdo a sus propios parámetros de riesgo.

🔴 Compatibilidad con Brokers: El rendimiento del EA puede variar en función de las condiciones del broker (spread, comisión, deslizamiento, velocidad de ejecución).

🔴 Internet y riesgos técnicos: Las interrupciones de la conexión a Internet, los fallos del VPS o los problemas de la plataforma pueden impedir que el EA funcione correctamente y provocar pérdidas.

Al utilizar este EA, aceptas los riesgos mencionados.

📌 Recomendación: Si lo utiliza por primera vez, comience con parámetros de bajo riesgo y supervise de cerca las condiciones del mercado.




Productos recomendados
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
Asesores Expertos
Expert's signal link ha estado trabajando en 25 instrumentos diferentes desde 09.07.2019. Se detendrá después de un tiempo. https://www.mql5.com/en/signals/605823 Este asesor experto funciona bien en gráficos diarios. Abre una orden pendiente basada en los movimientos de precios diarios y puede revisar esta orden pendiente basada en los movimientos de precios durante el día. Puede mantener la orden actual siguiendo los movimientos del precio y puede abrir dos tipos diferentes de órdenes adicion
HFT Golden
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
Asesores Expertos
HFT Golden EA: Sistema avanzado de trading de precisión Bienvenido a la nueva generación de excelencia en trading algorítmico HFT Golden EA representa un enfoque sofisticado del trading moderno, ejecutando operaciones de precisión con un potencial de beneficios excepcional, protección fija de stop-loss y un drawdown notablemente bajo . No se basa en ningún indicador - se basa puramente en el precio y la mecánica del mercado. DESCARGAR SETFILES | Setfile 1 El precio especial de $750 está disponi
SmartDCA Ea
Ionut-danut Cardos
Asesores Expertos
¡Libere el poder del trading inteligente con SmartDCA Trader! SmartDCA Trader es su mejor compañero en la navegación por el dinámico mundo del comercio de divisas. Aprovechando la estrategia altamente eficaz Dollar-Cost Averaging (DCA), este asesor experto está diseñado para optimizar sus operaciones, minimizar los riesgos y maximizar los beneficios, todo ello con precisión y sencillez. ¿Por qué elegir SmartDCA Trader? Potente estrategia DCA: Ajusta y promedia automáticamente las posiciones dura
Team Trading Gbp Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
1 (1)
Asesores Expertos
Este EA requiere un broker con ejecución de mercado (ECN, NDD, cuentas STP), spread bajo, StopLevel cero (o cercano a dicho nivel), sin comisión si es posible (ya que influye en la cantidad de beneficio). El tiempo de ejecución de la orden debe medirse en milisegundos, no en minutos, las recotizaciones y el deslizamiento no deben ocurrir con demasiada frecuencia. Depósito: El depósito mínimo es de $50 (MinLot = 0.01) o $500 (MinLot = 0.1) Pares de divisas recomendados: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZ
FREE
Team Trading Usdjpy
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta de forma independiente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes re
Team Trading Eur Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta independientemente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes rentab
BitcoinRobotTradingEA
Chiedozie Titus Ugwu
Asesores Expertos
Presentamos mi nuevo Asesor Experto BitcoinRobotTradingEA. Este Asesor Experto utiliza el concepto de seguimiento de tendencias para realizar análisis de mercado, optimizando así toda la configuración de la operación según la tendencia. Analiza las tendencias del mercado con precisión al ingresar transacciones y también considera la zona de bloque de órdenes, así como el flujo de órdenes, lo que aumenta la precisión del análisis. Por ello, se considera uno de los mejores productos del mercado f
Thunder god
Binmin Ma
Asesores Expertos
De los productos que se negocian, se seleccionan las monedas relacionadas con el dólar de los Estados Unidos y se negocia un margen de beneficio entre monedas como beneficio. El EA se conecta automáticamente con las monedas de cobertura cuando está instalado. Eurusd usdcad. Audcade. Audusd nzdusd. Hace cinco pedidos a la vez. Transacción algorítmica Cuando hay un margen de beneficio entre ellos, hay un margen de beneficio. https://www.mql5.com/zh/signals/783470 El EA puede fijar límites y benef
Tiger GBP power
Yang Wu
Asesores Expertos
¡¡¡Atención : El TigerGBP Power EA no puede ser probado en el probador de estrategias MT4 !!! ¡La tendencia es la CLAVE ! TigerGBPPower EA robot es un robot totalmente automatizado para el comercio de Forex. TigerGBPPower EA es una combinación numerosa estrategia de tendencia especial, que proporciona la posibilidad de las mejores entradas del comercio. ¡TigerGBPPower EA robot está diseñado para el comercio a medio y largo plazo, el robot le ayudará a tratar y gestionar las emociones, y usted n
BlackCardinal
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del asesor se basa en la teoría de los fractales: un fractal es un conjunto que tiene la propiedad de la autosimilitud (un objeto que coincide exactamente o aproximadamente con una parte de sí mismo, es decir, el todo tiene la misma forma que una o más partes). Un experto en negociación analiza cuatro órdenes fractales de formaciones de precios: una orden fractal a la baja, la orden fractal del marco temporal actual y dos órdenes fractales superiores al marco temporal. Herramien
Bull EA EurUsd MT4
Mubashir Mohamed Quraish Albarakat
Asesores Expertos
Un experto basado en la acción del precio Con una estrategia moderna Se puede utilizar en el símbolo más popular del mercado Se puede utilizar en los plazos anteriores Bajo riesgo, buen backtest Atributos: Puede utilizarse en el par de divisas EURUSD Puede utilizarse en los marcos temporales H1 , H4 , D1 Tiene TP y SL Con ajustes suficientes y sencillos Con soporte de por vida del autor Precio muy bajo Buen backtest Bonito panel Ampliable y actualizable Todas las actualizaciones son gratuitas
Rapture
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El sistema de negociación automatizada se desarrolla sobre la base de la teoría del "Rango de Comodidad". Según esta teoría, el gráfico de cada instrumento de negociación tiene su propio rango de movimiento que cambia dinámicamente. La habilidad para determinar dicho rango permite utilizar esta información como indicador adelantado y predecir el movimiento de los precios en un futuro próximo. El Asesor Experto Rapture determina el "Rango de Comodidad" del instrumento de negociación y trabaja
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Robot trading 001
Omar Talaoutou
Asesores Expertos
"¡Experimente el poder del trading inteligente sin esfuerzo! Vaya siempre un paso por delante del mercado y disfrute de beneficios automáticos. Únase a quienes han cambiado su estilo de trading y han conseguido ingresos sin complicaciones. Diga adiós a las complicaciones y entre en el mundo de los beneficios fáciles. Una solución automática gestiona sus operaciones y le mantiene en cabeza. ¡El trading inteligente empieza ahora! La experiencia del mercado está al alcance de su mano sin datos comp
One Punch GBPUSD
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es la leyenda de EA. El Asesor de Expertos sólo se abre una entrada de alta precisión. Este EA puede hacer un buen beneficio. Works on GBPUSD on M30 Características: Muy fácil de usar y, si es necesario, personalizar a sus propias necesidades. EA de Ganancias Consistentes El EA utiliza el algoritmo de gestión de comercio adaptable. EL PRECIO AUMENTARÁ.. ¡¡COMPRE HOY A MENOS PRECIO !! One Punch GBPUSD fue probado y ha pasado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y co
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Asesores Expertos
OtmScalp EA V1 - Robot de Scalping con IA para EUR, Oro y BTC OtmScalp EA V1 - El Robot de Scalping con IA para EUR, Oro y BTC Oferta por tiempo limitado: Solo $499 (Precio original: $1200 - ¡Próximo aumento de precio!) ¿Por qué elegir OtmScalp EA V1? Ganancias diarias consistentes - Diseñado para scalping agresivo pero controlado 3 versiones especializadas - Optimizado para pares EUR, oro (XAU/USD) y bitcoin (BTC/USD) Operación 100% automática - Funciona 24/5 sin intervención manual Gestión int
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Asesores Expertos
Para la prueba Activar la alimentación de Falso a Verdadero. Robot de trading automático y semiautomático Sin rejilla Sin Martingala Baja gestión Perspectiva a largo plazo Nuestra prioridad es mantener el capital con un plan de gestión del dinero a largo plazo Control semiautomático y automático de las operaciones diarias de tendencia con swing trading y acción del precio. InfinX proporciona una relación riesgo / recompensa equilibrada y sobrevive fácilmente en todas las circunstancias del merc
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Fidelity MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (5)
Asesores Expertos
Descripción : Fidelity EA es un Asesor Experto para el comercio en todos los pares de divisas y todos los plazos. EA es alimentado con algoritmos específicos de detección de tendencias. El algoritmo es totalmente inteligente y automático. Así que el uso y la configuración de EA es muy simple y no hay necesidad de tener un profundo conocimiento sobre el mercado. Crecimiento de la EA : El EA será actualizado y apoyado siempre. Las nuevas características se añadirán más adelante de forma gratuit
Team Trading Eur Aud
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta independientemente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes rentab
Long power rsi
Kevin Michael Jones
Asesores Expertos
* Símbolo EURUSD, EUR/NZD, AUD/NZD, EUR/JPY. * Asesor automático, operar preferentemente en los siguientes activos: EUR/USD, EUR/NZD, AUD/NZD, EUR/JPY. * La ventaja de este asesor es que no incluye martingala y la operativa se realiza mediante stop losses y take profit. * Ha sido probado durante más de 2 años en el probador de estrategias. Usted mismo puede descargar la versión demo y verla durante cualquier periodo de tiempo si es necesario. * El Asesor Experto se basa en datos de varios indica
Forest
Vadim Podoprigora
Asesores Expertos
Forest es un Asesor Experto en Tendencias basado en el análisis de un modelo matemático único de líneas de tendencia, que le permite determinar el movimiento de la tendencia. El Asesor Experto es más adecuado para el par de divisas "USDCHF" en el período "H1". El EA puede trabajar en cualquier tipo de cuentas, y con cualquier broker. El EA utiliza el análisis matemático para abrir operaciones y aplica el control de pérdidas a las operaciones abiertas. ¡En su esencia, el EA no utiliza ningún sist
Bot Speed
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Bot Speed Forex trading advisor es un sistema automático de scalping que abre y cierra tratos usando un algoritmo especial de análisis de ticks programado en código sin intervención humana. Su tarea principal es hacer un trato al instante donde una persona pierde tiempo para el análisis y la toma de decisiones. También automatizan el trading, eliminando la carga emocional de una persona y permitiéndole ahorrar tiempo. El scalping es una de las variedades de estrategias a corto plazo, es más, la
Team Trading Gbp Aud
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de orden y estrategias de toma de beneficios que trabajan como un equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y tomar ganancias sección. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta independientemente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes rentables
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Trend thrreecoins
Chunwei Guan
Asesores Expertos
El triángulo de tendencia es bastante complejo. Es una cobertura entre dos divisas directas y una divisa cruzada, o entre dos divisas cruzadas. A menudo, los operadores se ven afectados por factores externos y no pueden ejecutarlo estrictamente, lo que provoca pérdidas. Tras un gran número de análisis estadísticos de datos y un estricto cálculo de demostración científica, el sistema puede lograr beneficios estables a través de muchos años de verificación de transacciones reales. Se espera que lo
MacdTrade
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto utiliza la estrategia de análisis de disonancia entre la formación de la onda del movimiento del precio del nivel inferior y los fractales de dos niveles superiores consecutivos. Los datos del indicador MACD son confirmatorios y decisivos a la hora de tomar la decisión de entrar en una operación. Cada posición de negociación tiene un stop loss y un take profit. No se utilizan métodos de negociación peligrosos. El Asesor Experto tiene un sistema de trailing stop no lineal.
TMACD Gold Miner
Nutthaphong Theerathuvanont
Asesores Expertos
TMACD Gold Miner es el EA automatizado diseñado para el comercio de ORO solamente. Es el análisis de algoritmos simplemente con indicadores de comercio estándar (MACD). Expertos buenos resultados en XAUUSD en 2010-2021 período. No se utilizan métodos peligrosos de gestión de dinero, no martingala, sin rejilla, cuero cabelludo o de cobertura. Adecuado para cualquier corredor condiciones. Información: Símbolo de trabajo XAUUSD Tiempo de trabajo: M15 Depósito mínimo: $1000 Apalancamiento mínimo 1
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Asesores Expertos
F O R E X J U G G E R N A U T Un Asesor Experto muy potente incluso si se utiliza sólo con un par de divisas, GBPJPY. La estructura del sistema se centra en la precisión de las entradas de órdenes y la seguridad. El EA es adecuado y recomendado para novatos. V E R Y I M P O R T A N T E Este Asesor Experto no puede ejecutarse con ningún EA en la misma cuenta. Como parte del plan de gestión monetaria, calcula y monitoriza el Nivel de Margen % y asume que todas las operacion
Los compradores de este producto también adquieren
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Asesores Expertos
MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI. Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping . Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
### Forex Hedging Expert Advisor: Estrategia Sin Pérdidas #### Visión General El Asesor Experto (EA) de Cobertura Forex con Estrategia Sin Pérdidas es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para mitigar el riesgo y protegerse contra los movimientos adversos del mercado. El principio básico detrás de este EA es implementar una sofisticada estrategia de cobertura que tiene como objetivo bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas en los volátiles mercados de divisas. Este EA e
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Trend King EA
Frank Paetsch
Asesores Expertos
Trend King (MT4) - v4.4 AO EA Adaptativo de Retroceso de Tendencia con AO Baseline Snap, Mapeo 3-EMA y Salidas Híbridas ¿Qué es Trend King? Trend King es un EA profesional de retroceso de tendencia que combina un modelo de régimen 3-EMA limpio con un núcleo de Optimización Adaptativa (AO) . La AO aprende la volatilidad del mercado a través de percentiles y ajusta su línea de base a las condiciones del símbolo/marco de tiempo, luego asigna el rigor de entrada, las paradas y las salidas en tor
Rockman
Jia Jie Tian
Asesores Expertos
¡IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y Guía Manual para configurar EA. Pasé mucho tiempo y esfuerzo para hacer de este software sofisticado con posibilidades de altos rendimientos potenciales, manteniendo el drawdown por debajo del 20%. Los algoritmos del robot proporcionan a los inversores de cualquier nivel de formación una oportunidad de inversión que es a la vez segura y agresiva. Golden Coup EA imita el trabajo del cerebro,
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Asesores Expertos
SAR Expert Advisor trabaja automáticamente 24 horas de lunes a viernes y utiliza VPS para que el robot trabaje 24 horas de lunes a viernes y así obtener los máximos resultados de trading. Este ea utiliza estrategias de Scalping , Trend y Trailing Stop. Este sistema utiliza el indicador Parabolic SAR para abrir posiciones. Cuenta Real Saldo mínimo requerido : $100 usar cuenta cent, depositar $500 usar cuenta cent, depositar $1000 usar cuenta micro El Asesor Experto SAR funciona para esto: Pares d
Perfect Smart Scalper
Abdelmaseh Adel Azez Abdelmaseh
5 (2)
Asesores Expertos
Nos complace presentar nuestro nuevo e innovador producto, el robot de trading automatizado de alta calidad, diseñado para ser una fuente de ingresos pasivos de por vida. Cuentas de monitoreo en vivo Póngase en contacto conmigo en los mensajes Después de alquilar o comprar, por favor, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado para recibir el enlace a nuestro grupo de Telegram. También puede probar el producto por un período de 3 meses antes de comprarlo por sólo $ 30. Instrucci
Otros productos de este autor
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (2)
Indicadores
Hola a todos, Voy a explicar cómo se puede utilizar de forma gratuita la función «All in One Screen», que permite visualizar varios puntos de datos al mismo tiempo en un único indicador y en tres pantallas de indicadores diferentes. En primer lugar, ¿para qué se utiliza este indicador? ; Niveles de Fibonacci. Niveles FVG y OrderBlock. Indicador Ichimoku. Envolventes, bandas de Bollinger. Canales de Donchian. Zonas de retest. Zonas de soporte y resistencia. Estocástico y, por último, indicado
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
Descripción general OrderBlock Zone es un indicador avanzado de MetaTrader 4 que detecta y visualiza automáticamente las zonas de operaciones institucionales (Order Blocks) en el mercado. Al seguir las huellas dejadas por los grandes actores (bancos, fondos de cobertura), determina los niveles potenciales de soporte y resistencia. Características principales  Detección automática de OrderBlock Análisis basado en fractales: determina puntos de inflexión fuertes con un análisis fractal de 36 perí
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Indicadores
Descripción general OrderBlock Zone es un indicador avanzado de MetaTrader 4 que detecta y visualiza automáticamente las zonas de operaciones institucionales (Order Blocks) en el mercado. Al seguir las huellas dejadas por los grandes actores (bancos, fondos de cobertura), determina los niveles potenciales de soporte y resistencia. Características principales  Detección automática de OrderBlock Análisis basado en fractales: determina puntos de inflexión fuertes con un análisis fractal de 36 perí
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Indicadores
CONCEPTO DE SWING TRADE ¿PARA QUÉ SIRVE? Un indicador MT4 diseñado para el swing trading. Captura los cambios de tendencia utilizando la lógica SuperTrend y muestra los puntos TP con niveles Fibonacci automáticos. ¿CÓMO FUNCIONA? 1. Seguimiento de tendencias Utiliza un algoritmo SuperTrend basado en ATR. Señala cuando se rompe la tendencia del precio. 2. Generación de señales La tendencia se invierte al alza → Cuadro verde COMPRAR + flecha (debajo de la vela) La tendencia se invier
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias Desarrollador: 8aLt4 Versión: 1.5 Plataforma: MetaTrader 5  Descripción general TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para trade
FREE
Smart EA 8aLt4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
Hola a todos. ¡¡¡Antes de presentar Smart EA 8aLt4, me gustaría hacer un breve e importante recordatorio!!! Este EA funciona recibiendo señales directamente de mi indicador llamado "All in One Screen" al 100%. Acceda a mi indicador "All in One Screen", que comparto 100% gratis, aquí. >>> All in One Screen <<< 8aLt4 Sistema de Trading Inteligente Indicador todo en uno + integración de EA inteligente Modos de Estrategia Modo Descripción Nivel de riesgo Conservador Todas las señales deben
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias Desarrollador: 8aLt4 Versión: 1.5 Plataforma: MetaTrader 4  Descripción general TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para trade
FREE
Nostradamus X Scalper
Burak Baltaci
Asesores Expertos
NOSTRADAMUS X SCALPER Par recomendado: Oro Marco temporal recomendado: M15 Robot profesional que busca picos y valles en el mercado Nostradamus es un sistema de trading totalmente automatizado que captura con precisión los puntos de inflexión del mercado. ¡Funciona día y noche, toma decisiones sin emociones y maximiza tus ganancias! ¿POR QUÉ NOSTRADAMUS? Sistema de entrada inteligente Detecta automáticamente los puntos de inversión de la tendencia. Entrada precisa e
Dread Scalper MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
Advertencia sobre riesgos AVISO IMPORTANTE: «DREAD SCALPER» utiliza estrategias agresivas de grid y martingala. Esto puede provocar pérdidas significativas para los inversores sin experiencia. Operar con divisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar a su favor, pero también en su contra. Antes de decidir invertir en divisas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, su nivel d
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
XAU FLUX - Asesor experto profesional en scalping de oro XAU FLUX es un robot de trading profesional diseñado para operar de forma rápida y disciplinada en el mercado del oro. Está desarrollado para traders que desean obtener beneficios constantes a partir de pequeños movimientos diarios de los precios. Características principales: XAU FLUX utiliza un avanzado sistema de scalping que opera en los marcos temporales M1 y M5 para evaluar las microoportunidades del mercado. El EA analiza continuame
Dread Scalper MT5
Burak Baltaci
Asesores Expertos
Advertencia sobre riesgos AVISO IMPORTANTE: «DREAD SCALPER» utiliza estrategias agresivas de grid y martingala. Esto puede provocar pérdidas significativas para los inversores sin experiencia. Operar con divisas con margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede jugar a su favor, pero también en su contra. Antes de decidir invertir en divisas, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, su nivel d
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario