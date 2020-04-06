Baba Vanga SS
- Asesores Expertos
- Burak Baltaci
- Versión: 3.0
- Activaciones: 7
Baba Vanga Smart Scalper - Asesor Experto
Par recomendado: XAUUSD
Plazo recomendado: M5 / M15
Características Generales:
Este EA es un robot inteligente de scalping que realiza trading automatizado. Con su interfaz fácil de usar, muestra la información de su cuenta y los datos de rentabilidad en tiempo real en el gráfico.
Características principales:
✅ Gestión de Riesgo: Cálculo automático de lotes en función del saldo de su cuenta.
✅ Control Horario: Operaciones sólo durante las horas que usted especifique.
✅ Protección de diferenciales: Evita la apertura de operaciones con spreads elevados mediante un límite máximo de spread
✅ Trailing Stop: realiza un seguimiento automático de sus operaciones rentables
✅ Objetivo de beneficios: Cierra todas las posiciones cuando se alcanza un nivel de beneficio especificado
✅ Sistema de cuadrícula: Puede abrir posiciones adicionales en intervalos de pips especificados
✅ Panel de información: Información en vivo de la cuenta y estadísticas de rentabilidad en el gráfico
Información mostrada en el panel de control:
Nivel mínimo de stop
Porcentaje de beneficio actual
Saldo de la cuenta y patrimonio neto
Beneficio por par de divisas
Beneficio total
Beneficio diario
Beneficio de ayer
Beneficio semanal
Beneficio mensual
Parámetros ajustables:
Porcentaje de riesgo
Nivel de Take Profit
Distancia y nivel inicial del Trailing Stop
Intervalo de tiempo para operar
Límite máximo de spread
Distancia entre pips del sistema de rejilla
Seguridad:
Comprobación de saldo suficiente
Bloqueo del número de cuenta (opcional)
Restricción de cuenta demo (opcional)
Este EA es un robot de scalping equipado con herramientas profesionales de gestión de riesgos, adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados.
⚠️ AVISO LEGAL Y DIVULGACIÓN DE RIESGOS
Advertencias importantes:
🔴 Advertencia de alto riesgo: Las operaciones con divisas y CFD implican un alto nivel de riesgo y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Existe el riesgo de perder todo el capital invertido.
🔴 El rendimiento pasado no es una garantía: Los resultados de pruebas pasadas o el rendimiento de la cuenta demo de este EA no son una garantía de resultados futuros. Los resultados pueden variar en cuentas reales.
🔴 No es asesoramiento financiero: Este software no es un consejo de inversión ni una garantía. Evalúe su propia tolerancia al riesgo y busque asesoramiento financiero profesional si es necesario.
🔴 Responsabilidad del usuario: El usuario es responsable de todas las operaciones realizadas con este EA y de cualquier beneficio/pérdida resultante. El desarrollador del EA no se hace responsable de ninguna pérdida.
🔴 Pruebas y optimización: Asegúrese de probar en una cuenta demo antes de usar en una cuenta real. Observe el comportamiento del EA bajo diferentes condiciones de mercado y ajústelo de acuerdo a sus propios parámetros de riesgo.
🔴 Compatibilidad con Brokers: El rendimiento del EA puede variar en función de las condiciones del broker (spread, comisión, deslizamiento, velocidad de ejecución).
🔴 Internet y riesgos técnicos: Las interrupciones de la conexión a Internet, los fallos del VPS o los problemas de la plataforma pueden impedir que el EA funcione correctamente y provocar pérdidas.
Al utilizar este EA, aceptas los riesgos mencionados.
📌 Recomendación: Si lo utiliza por primera vez, comience con parámetros de bajo riesgo y supervise de cerca las condiciones del mercado.