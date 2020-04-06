XAU Flux MT4

XAU FLUX - Профессиональный советник для скальпинга на рынке золота



XAU FLUX - это профессиональный торговый робот, разработанный для быстрой и дисциплинированной торговли на рынке золота. Он создан для трейдеров, стремящихся получать стабильную прибыль от небольших ежедневных колебаний цен.





Основные особенности:



XAU FLUX использует передовую систему скальпинга, которая работает на таймфреймах M1 и M5 для оценки микровозможностей на рынке. Советник непрерывно анализирует рыночные условия, чтобы определить подходящие точки входа и автоматически открывать сделки.





Управление рисками и защита капитала:



Советник защищает каждую открытую позицию с помощью механизма динамического трейлинг-стопа. Это обеспечивает защиту прибыли и минимизирует убытки при неблагоприятных движениях. Благодаря контролю спреда и фильтрам волатильности, сделки выполняются только при подходящих рыночных условиях.





Потенциал роста счета:



XAU FLUX идеально подходит для стабильного роста вашего счета, начиная с небольших лотов. Он нацелен на устойчивую долгосрочную прибыль за счет накопления небольших ежедневных доходов. Он не использует агрессивные системы мартингейла или грида, уделяя приоритетное внимание безопасности счета.





Простота использования:



Требуя минимальных настроек параметров, XAU FLUX подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Он начинает работать автоматически после установки и не требует постоянного мониторинга.





Визуальная панель управления:



Интерактивная панель управления, поставляемая с EA, отображает всю важную информацию на одном экране. Вы можете мгновенно отслеживать важные данные, такие как баланс, маржа, открытая прибыль/убыток, общая прибыль и количество активных ордеров.





Технические требования:











Платформа: MetaTrader 4





Символ: XAUUSD (золото)





Таймфрейм: M1





Минимальный баланс: 100 USD (для 0,01 лота)





Рекомендуется VPS: для круглосуточной бесперебойной работы













Предупреждения:

XAU FLUX не гарантирует прошлые результаты. Торговля на Форекс и золотом сопряжена с высоким риском. Используйте только тот капитал, который вы можете позволить себе потерять. Рекомендуется протестировать на демо-счете перед использованием на реальном счете

.

Поддержка:



Техническая поддержка и помощь в настройке предоставляются после покупки. Вы можете связаться с нами по любым вопросам.







