UsdJpy Trend System
- Asesores Expertos
- Guad Bibar
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
UsdJpy Trend System es un sistema de trading automatizado desarrollado específicamente para el par de divisas USDJPY.
El sistema se basa en una lógica de tendencia basada en reglas y está diseñado para operar sólo cuando se cumplen las condiciones técnicas predefinidas.
El Asesor Experto sigue un enfoque de ejecución estructurado y evita comportamientos de negociación agresivos o descontrolados. No se basa en promedios, técnicas de recuperación o multiplicación de posiciones.
Características principales
-
Diseñado exclusivamente para el USDJPY
-
Ejecución alineada con la tendencia basada en reglas
-
Utiliza sólo datos de velas cerradas (sin lógica de repintado)
-
Lógica de operación en una sola dirección por señal
-
Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura
-
Propiedad de la operación controlada mediante número mágico
-
Compatible con Strategy Tester
Conocimiento de eventos de mercado
El sistema incluye herramientas de conocimiento de eventos programados, como:
-
Visualización de los próximos eventos del mercado en el gráfico
-
Marcadores visuales opcionales y alertas para la sincronización de eventos
Estas funciones se ofrecen con fines informativos y de conocimiento de la situación, y no implican predicciones ni garantizan el comportamiento en torno a los acontecimientos noticiosos.
Control de riesgos y operaciones
-
Parámetros configurables por el usuario para el tamaño de la posición y el riesgo
-
Sin composición forzada ni lógica oculta de gestión monetaria
-
Diseñado para limitar la exposición al operar sólo cuando las condiciones se alinean
Operar implica riesgos. El comportamiento del mercado cambia y ningún sistema automatizado puede garantizar resultados.
Uso recomendado
-
Símbolo: USDJPY
-
Plazo: según lo definido en los parámetros de entrada
-
Broker: ECN o broker estándar con ejecución estable
-
VPS recomendado para un funcionamiento ininterrumpido
Notas Importantes
-
Este producto no garantiza beneficios
-
El rendimiento depende de las condiciones del mercado y de la configuración del usuario
-
Se recomienda encarecidamente realizar pruebas de demostración antes de la implementación en vivo
-
La gestión adecuada del riesgo es esencial
Soporte
Si tiene preguntas sobre la instalación o la configuración, póngase en contacto con nosotros a través del sistema de mensajería MQL5.