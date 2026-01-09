UsdJpy Trend System es un sistema de trading automatizado desarrollado específicamente para el par de divisas USDJPY.

El sistema se basa en una lógica de tendencia basada en reglas y está diseñado para operar sólo cuando se cumplen las condiciones técnicas predefinidas.

El Asesor Experto sigue un enfoque de ejecución estructurado y evita comportamientos de negociación agresivos o descontrolados. No se basa en promedios, técnicas de recuperación o multiplicación de posiciones.

Características principales

Diseñado exclusivamente para el USDJPY

Ejecución alineada con la tendencia basada en reglas

Utiliza sólo datos de velas cerradas (sin lógica de repintado)

Lógica de operación en una sola dirección por señal

Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura

Propiedad de la operación controlada mediante número mágico

Compatible con Strategy Tester

Conocimiento de eventos de mercado

El sistema incluye herramientas de conocimiento de eventos programados, como:

Visualización de los próximos eventos del mercado en el gráfico

Marcadores visuales opcionales y alertas para la sincronización de eventos

Estas funciones se ofrecen con fines informativos y de conocimiento de la situación, y no implican predicciones ni garantizan el comportamiento en torno a los acontecimientos noticiosos.

Control de riesgos y operaciones

Parámetros configurables por el usuario para el tamaño de la posición y el riesgo

Sin composición forzada ni lógica oculta de gestión monetaria

Diseñado para limitar la exposición al operar sólo cuando las condiciones se alinean

Operar implica riesgos. El comportamiento del mercado cambia y ningún sistema automatizado puede garantizar resultados.

Uso recomendado

Símbolo: USDJPY

Plazo: según lo definido en los parámetros de entrada

Broker: ECN o broker estándar con ejecución estable

VPS recomendado para un funcionamiento ininterrumpido

Notas Importantes

Este producto no garantiza beneficios

El rendimiento depende de las condiciones del mercado y de la configuración del usuario

Se recomienda encarecidamente realizar pruebas de demostración antes de la implementación en vivo

La gestión adecuada del riesgo es esencial

Soporte

Si tiene preguntas sobre la instalación o la configuración, póngase en contacto con nosotros a través del sistema de mensajería MQL5.