UsdJpy Trend System

UsdJpy Trend System es un sistema de trading automatizado desarrollado específicamente para el par de divisas USDJPY.
El sistema se basa en una lógica de tendencia basada en reglas y está diseñado para operar sólo cuando se cumplen las condiciones técnicas predefinidas.

El Asesor Experto sigue un enfoque de ejecución estructurado y evita comportamientos de negociación agresivos o descontrolados. No se basa en promedios, técnicas de recuperación o multiplicación de posiciones.

Características principales

  • Diseñado exclusivamente para el USDJPY

  • Ejecución alineada con la tendencia basada en reglas

  • Utiliza sólo datos de velas cerradas (sin lógica de repintado)

  • Lógica de operación en una sola dirección por señal

  • Sin martingala, sin rejilla, sin cobertura

  • Propiedad de la operación controlada mediante número mágico

  • Compatible con Strategy Tester

Conocimiento de eventos de mercado

El sistema incluye herramientas de conocimiento de eventos programados, como:

  • Visualización de los próximos eventos del mercado en el gráfico

  • Marcadores visuales opcionales y alertas para la sincronización de eventos

Estas funciones se ofrecen con fines informativos y de conocimiento de la situación, y no implican predicciones ni garantizan el comportamiento en torno a los acontecimientos noticiosos.

Control de riesgos y operaciones

  • Parámetros configurables por el usuario para el tamaño de la posición y el riesgo

  • Sin composición forzada ni lógica oculta de gestión monetaria

  • Diseñado para limitar la exposición al operar sólo cuando las condiciones se alinean

Operar implica riesgos. El comportamiento del mercado cambia y ningún sistema automatizado puede garantizar resultados.

Uso recomendado

  • Símbolo: USDJPY

  • Plazo: según lo definido en los parámetros de entrada

  • Broker: ECN o broker estándar con ejecución estable

  • VPS recomendado para un funcionamiento ininterrumpido

Notas Importantes

  • Este producto no garantiza beneficios

  • El rendimiento depende de las condiciones del mercado y de la configuración del usuario

  • Se recomienda encarecidamente realizar pruebas de demostración antes de la implementación en vivo

  • La gestión adecuada del riesgo es esencial

Soporte

Si tiene preguntas sobre la instalación o la configuración, póngase en contacto con nosotros a través del sistema de mensajería MQL5.


