AI Bolinger Pro — La Evolución de un Clásico (AI Bolinger Pro — Evolution of the Classic)

Pertenece a la serie EA AI PRO, lo que significa que su código ha sido diseñado y escrito al 100% por Inteligencia Artificial. Está equipado con 24 funciones diferentes de gestión de posiciones de nivel institucional, lo que lo convierte en uno de los EAs (Asesores Expertos) líderes en variedad de modos.

La ausencia del factor humano en la creación de este asesor mediante IA ha permitido reducir al máximo su precio para los usuarios; una funcionalidad similar creada por un programador humano le costaría al comprador no menos de 15,000 $.

La funcionalidad de este asesor es totalmente adecuada para Scalpers, Day Traders, Swing Traders y cualquier trader que necesite automatizar la ejecución y la gestión de riesgos.

En el amplio arsenal del robot:

Filtro de Noticias Inteligente, cuatro variantes de Stop Loss (SL), tres variantes de Trailing SL (incluyendo un avanzado Trailing por High/Low), sistema de Cierre Parcial también con tres variantes (incluyendo una opción única basada en el multiplicador de volumen), así como dos variantes de Multiplicador de Volumen con configuraciones flexibles para acelerar el crecimiento del depósito.

Una tecnología única de confirmación de la señal básica de entrada, como Price Action (Ruptura), filtra el ruido del mercado abriendo operaciones solo cuando hay un movimiento real del precio. También dispone de tres variantes de Take Profit, incluyendo Trailing Profit.

El asesor funciona en cualquier marco temporal (timeframe) y activo comercial en MT5, con cualquier tipo de cuenta, cualquier Broker y Empresas de Prop Trading. El código máquina impecable excluye errores humanos y emociones. Es la elección de profesionales que necesitan la máxima fiabilidad y flexibilidad de configuración.

Confíe su trading a una mente digital pura.

 GUÍA DETALLADA DEL USUARIO (AI Bolinger PRO v1.00)

1 ===== PANEL DE INFORMACIÓN (DASHBOARD) =====

Configuración del panel de información visual que se muestra en el gráfico.

Muestra el spread actual, los resultados de trading por Día/Semana/Mes/Año, así como el beneficio flotante actual y la relación de operaciones ganadoras/perdedoras.

Consejo: Al optimizar en el Probador de Estrategias (Strategy Tester), el panel funciona en modo visual, pero para obtener la máxima velocidad de optimización matemática, se puede desactivar ( ShowDashboard = false ).

2 ===== ESTRATEGIA (STRATEGY) =====

(Sección Importante)

Esta sección configura la lógica de entrada al mercado. Es responsable de configurar el indicador técnico Bollinger Bands (Bandas de Bollinger) y el modo de confirmación de entrada.

1. Bands_Period (Periodo)

  • Qué es: El número de velas utilizadas para calcular la línea media del indicador.

  • Cómo funciona:

    • Cuanto menor sea el valor (por ejemplo, 10), más sensible será el indicador a los cambios de precio y las líneas estarán más cerca del gráfico. Habrá más señales, pero pueden ser menos precisas.

    • Cuanto mayor sea el valor (por ejemplo, 50), más suavizado será el indicador. Habrá menos señales, pero serán más significativas.

  • Valor estándar: 20.

2. Bands_Deviation (Desviación)

  • Qué es: Coeficiente de desviación estándar que determina el ancho del canal (distancia de las líneas superior e inferior desde la media).

  • Cómo funciona:

    • 2.0 — valor estándar. Cubre alrededor del 95% del movimiento del precio.

    • Aumentar el valor (por ejemplo, a 2.5 o 3.0) ensancha el canal. El precio tocará los límites con menos frecuencia (solo en movimientos fuertes).

    • Disminuir el valor (por ejemplo, a 1.5) estrecha el canal. Los toques de los límites ocurrirán con más frecuencia.

3. Bands_Shift (Desplazamiento)

  • Qué es: Desplazamiento del indicador respecto al gráfico de precios en el tiempo.

  • Cómo funciona:

    • Un valor positivo desplaza las líneas del indicador a la derecha (hacia el futuro).

    • Un valor negativo desplaza las líneas a la izquierda (hacia el pasado).

    • En la mayoría de las estrategias se usa el valor 0 (sin desplazamiento).

4. UseCandleConfirmation (Confirmación por Vela)

  • Qué es: Filtro "Price Action" que prohíbe entrar al mercado justo en el momento en que aparece la señal.

  • Cómo funciona:

    • false (Desactivado): El asesor entra en la operación inmediatamente en la apertura de una nueva vela si la vela anterior tocó o cruzó la línea de Bollinger.

    • true (Activado): El asesor espera la confirmación por el movimiento del precio.

      • Al recibir la señal, el asesor memoriza el extremo (High o Low) de la vela de señal.

      • La entrada al mercado ocurre solo cuando el precio realmente rompe este extremo en la dirección deseada.

    • Ejemplo: Si es una señal de compra (precio en el límite inferior), el asesor espera hasta que el precio suba por encima del máximo (High) de la vela que dio la señal.

3 ===== INVERSIÓN DE SEÑAL (REVERSE SIGNAL) =====

Invierte la lógica del indicador.

Si está activado ( true ), ante una señal de Compra (sobreventa), el asesor abrirá una operación de Venta. Es útil en mercados con tendencias fuertes, donde los osciladores a menudo dan señales de reversión falsas.

4 ===== INVERSIÓN DE POSICIÓN (POSITION REVERSAL) =====

Táctica de cambio de dirección.

Si está activado (true), al cerrarse una posición por Stop Loss, el asesor abrirá instantáneamente una nueva operación en la dirección opuesta.

Nota: El volumen (lote) para esta nueva operación se calcula según las reglas de la sección 23 (Multiplicador de Volumen).

5 ===== PROTECCIÓN DE NOTICIAS (NEWS PROTECTION) =====

Filtro de noticias integrado.

El asesor pausa automáticamente el trading una cantidad específica de minutos antes y después de la publicación de noticias económicas importantes (para las monedas del par o solo USD).

Importante: Solo funciona en modo tiempo real (Live). En el Probador de Estrategias, los datos de noticias no están disponibles.

6 ===== LÍMITES DE GANANCIA/PÉRDIDA (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Protección global del depósito.

Permite establecer un objetivo de beneficio o un límite de pérdidas (en % del balance o en puntos) para todas las posiciones abiertas en total. Al alcanzar el límite, todas las operaciones se cierran y el asesor detiene su trabajo.

7 ===== TEMPORIZADOR DE TRABAJO (OPERATION TIMER) =====

Filtro de tiempo intradiario.

Establece horas rígidas de trabajo para el asesor (por ejemplo, operar solo de 08:00 a 20:00). Fuera de este horario no se abren nuevas operaciones.

8 ===== STOP LOSS (STOP LOSS) =====

Gestión de riesgos para cada operación.

  • SL_PERCENT: Stop Loss en % del precio de apertura.

  • SL_POINTS: Stop Loss fijo en puntos.

  • SL_ATR: Stop Loss dinámico basado en la volatilidad del mercado (ATR).

  • SL_HI_LO: Stop Loss inteligente que se coloca en el High o Low de la vela cerrada anterior.

Niveles de stop del broker – las distancias al SL y TP se verifican con los requisitos mínimos del broker y se validan automáticamente.

9 ===== TAKE PROFIT (TAKE PROFIT) =====

Configuración de la toma de beneficios.

Puede establecerse en puntos, porcentaje o como relación Riesgo:Beneficio (RRR). Por ejemplo, si RRR=2.0, el Take Profit será 2 veces mayor que el Stop Loss.

10 ===== TRAILING STOP (TRAILING STOP) =====

Herramienta potente para proteger el beneficio obtenido moviendo automáticamente el nivel de Stop Loss siguiendo el precio.

  • UseTrailing: Interruptor principal (true/false).

  • Trail_Mode (Modo de Trailing): Selección del algoritmo de movimiento del stop.

Modos disponibles:

  1. TRAIL_STANDARD (Estándar): Trailing clásico en puntos.

    • Trail_Start: Distancia de beneficio (en puntos) al alcanzar la cual se activa el trailing.

    • Trail_Step: Paso de movimiento. El asesor moverá el Stop Loss cada vez que el precio avance la cantidad de puntos indicada en dirección favorable.

    • Ejemplo: Start=50, Step=10. En cuanto el beneficio sea de 50 puntos, el stop se colocará en breakeven. Si el precio avanza otros 10 puntos, el stop se moverá tras él.

  2. TRAIL_ATR (Por volatilidad): Modo adaptativo que se ajusta a la actividad actual del mercado. La distancia del trailing se calcula según el indicador ATR (Average True Range).

    • Si la volatilidad es alta — el stop se mantiene más lejos para no ser sacado por "ruido" aleatorio.

    • Si la volatilidad es baja — el stop se acerca.

    • Parámetros: Trail_ATR_Period (periodo del ATR) y Trail_ATR_Mult (multiplicador del ATR).

  3. TRAIL_HI_LO (Por velas): Modo profesional para trading de tendencias ("Trailing por sombras"). El asesor mueve el Stop Loss estrictamente por los extremos de las velas cerradas:

    • Para compras (Buy): El Stop se coloca bajo el Low (mínimo) de la vela anterior.

    • Para ventas (Sell): El Stop se coloca sobre el High (máximo) de la vela anterior.

    • Este modo permite mantener la posición el mayor tiempo posible mientras la tendencia conserve su estructura (mínimos crecientes o máximos decrecientes) y salir inmediatamente al romperse la tendencia.

11 ===== TRAILING PROFIT (TRAILING PROFIT) =====

(Nueva función única)

Sistema inteligente de recuperación de pérdidas a través de objetivos de beneficio.

  • Lógica: Si está activado ( UseTrailingProfit = true ), el asesor recuerda el porcentaje de pérdida de las operaciones cerradas en negativo.

  • Al abrir una NUEVA operación, el asesor aumenta automáticamente su Take Profit estándar en este porcentaje de pérdidas acumulado.

  • Objetivo: Recuperar las pérdidas pasadas y cerrar toda la serie con beneficio neto en una sola operación exitosa.

  • Reinicio: El porcentaje acumulado se reinicia a 0% en dos casos:

    1. Cuando cualquier operación se cierra con beneficio neto (totalmente).

    2. Cuando el asesor se apaga y se vuelve a encender mediante el botón en el gráfico.

12 ===== CIERRE PARCIAL (PARTIAL CLOSE) =====

(Configuración detallada de descarga)

Fijación de parte del beneficio ("Caja fuerte").

  • UsePartialClose: Interruptor principal de la función.

  • Partial_Mode (Opción de división):

    • MANUAL (Clásico): El asesor cierra parte de la posición cuando el precio recorre una distancia fija ( PartialStart ) en puntos. Si se establece un paso ( Partial_Close_Step > 0 ), continuará cerrando partes cada N puntos.

    • EQUAL PARTS (Partes iguales): El asesor calcula los niveles por sí mismo. Toma la distancia desde el Precio de Apertura hasta el Take Profit final y la divide en tramos iguales. La cantidad de tramos se establece en Partial_Parts_Count (por ejemplo, 10 partes). El volumen también se divide equitativamente.

  • Unload Lines (Visualización):

    • El asesor dibuja líneas horizontales en el gráfico mostrando dónde exactamente se descargará la posición.

    • Función inteligente: En cuanto el precio llega a la línea y parte de la posición se cierra, esta línea se elimina instantáneamente del gráfico para que vea solo los objetivos activos restantes.

  • OPCIÓN ÚNICA (Por cantidad de pasos de volumen):

    • Cómo funciona: Este modo no estándar crea automáticamente, sin su configuración y solo al elegir esta opción, una "red inteligente" de descarga que depende directamente de cuánto haya aumentado el volumen de la operación actual el sistema Martingala (Modo 23). Como resultado, cuanto más aumente el volumen de la posición, en más partes se dividirá la descarga de esa posición. El asesor divide automáticamente la distancia desde el Precio de Apertura hasta el Take Profit en partes iguales.

    • Condición principal: El modo funciona solo con Martingala activado ( UseMartingale = true ).

13 ===== BREAKEVEN (BREAKEVEN) =====

Mover el Stop Loss al precio de apertura.

Se activa cuando el precio recorre un número determinado de puntos (BE_Start). Proporciona protección contra pérdidas en caso de reversión del precio.

14 ===== TIPO DE ORDEN (ORDER TYPE) =====

Selección del método de entrada. Se recomienda ENTRY_MARKET_ONLY para una ejecución instantánea.

15 ===== CONFIGURACIÓN PRINCIPAL (MAIN SETTINGS) =====

Parámetros básicos: Número Mágico (para que el asesor distinga sus operaciones), Filtro de spread (MaxSpread) y Deslizamiento (Slippage).

16 ===== GESTIÓN DE RIESGO (RISK MANAGEMENT) =====

Cálculo del volumen inicial de la posición (cuando no hay serie de pérdidas).

  • FixedLot: Trading con lote constante.

  • UseAutoLot: Cálculo automático del lote como % del balance.

17 ===== HORAS DE TRADING (TRADING HOURS) =====

Filtro de tiempo adicional (Hora de inicio y Hora de fin), si desea operar solo sesiones específicas (por ejemplo, Londres y Nueva York).

18 ===== DIRECCIÓN DE TRADING (TRADE DIRECTION) =====

Permite al asesor operar solo en una dirección (Solo Buy o Solo Sell) o en ambas (Both).

19 ===== LÍNEAS DE POSICIÓN (LINE MARKER) =====

Visualización de los niveles de apertura y Take Profit en el gráfico con líneas de colores.

Lógica de limpieza – si se elimina la línea, la orden asociada también se elimina; si la orden se ejecuta, la línea correspondiente se borra.

20 ===== HISTORIAL DE TRADING (TRADE MARKERS) =====

Historial en el gráfico. Dibuja flechas o marcas donde se realizaron operaciones pasadas y etiqueta su resultado (beneficio/pérdida).

21 ===== SEÑALES DE SONIDO (SOUND SIGNALS) =====

Alertas sonoras al encender/apagar el asesor mediante el botón o al realizar operaciones.

22 ===== DÍAS DE TRADING (TRADING DAYS) =====

Filtro por días de la semana.

23 ===== MULTIPLICADOR DE VOLUMEN (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Sección muy importante)

Sistema de aumento de lote tras pérdidas (Martingala) para una rápida recuperación.

Funciona solo si el interruptor UseMartingale = true.

Cómo funciona (Lógica):

Si una operación se cierra por Stop Loss (pérdida), el asesor aumenta el volumen de la siguiente operación. Si la siguiente también es pérdida — el volumen crece de nuevo. En cuanto cualquier operación se cierra con beneficio (Take Profit), el volumen se reinicia inmediatamente al inicial (de la sección 16).

Condición de reinicio: El ciclo también se reinicia si apaga y vuelve a encender el asesor mediante el botón en el gráfico.

En la configuración MartingaleMode usted elige la matemática del aumento:

  • Opción 1: MULTIPLY (Multiplicación)

    • El lote de la operación perdedora anterior se multiplica por el número MartingaleValue .

    • Ejemplo: Lote inicial 0.1, Valor 2.0.

    • Operación 1 (0.1 lote) -> Pérdida.

    • Operación 2 abre con volumen: 0.2 (0.1 * 2). -> Pérdida.

    • Operación 3 abre con volumen: 0.4 (0.2 * 2).

  • Opción 2: ADD (Suma)

    • Al lote de la operación perdedora anterior simplemente se le suma el número MartingaleValue (modo más suave).

    • Ejemplo: Lote inicial 0.1, Valor 0.1.

    • Operación 1 (0.1 lote) -> Pérdida.

    • Operación 2 abre con volumen: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (Límite de pasos):

Configuración de seguridad. Define cuántas veces seguidas se le permite al asesor aumentar el volumen.

  • Si es 0: Aumento infinito (Martingala clásico).

  • Si es 5: El volumen crece las primeras 5 pérdidas. A partir de la 6ª pérdida consecutiva, el volumen deja de crecer y se fija en el nivel del paso 5 hasta que la serie termine en beneficio.

Verificación de margen – antes de colocar una orden, el asesor verifica automáticamente si hay suficiente margen libre; si no, la operación se omite.

24 ===== PIRAMIDACIÓN (PYRAMIDING) =====

(Táctica avanzada de beneficios)

Método agresivo para aumentar los beneficios.

Si la posición entra en positivo, el asesor puede abrir órdenes adicionales en la misma dirección.

  • MaxPositions: Cantidad máxima de órdenes abiertas simultáneamente en una dirección.

  • PyramidStep: Paso (en puntos) tras el cual se abre una nueva orden.

  • PyramidLotMult: Multiplicador de lote para órdenes adicionales. Por ejemplo, si es 1.0 — el volumen es el mismo; si es 2.0 — el volumen adicional se duplica.

IMPORTANTE CONSIDERAR PARA LA CONFIGURACIÓN:

1) Sobre los Puntos (Points vs Pips)

  • Si el broker tiene 5 dígitos (1.12345), entonces 1 punto (Point) = 0.00001.

  • Si el broker tiene 3 dígitos (100.123 — pares con yen), entonces 1 punto (Point) = 0.001.

Matiz importante: El asesor percibe la configuración (Stop Loss, Take Profit, Trailing) en Puntos (Points), y no en "Pips antiguos".

  • En una cuenta de 5 dígitos, el valor 50 en la configuración será igual a 5 pips "antiguos".

  • En una cuenta de 4 dígitos, el valor 50 será igual a 50 pips "antiguos".

    Debe tener esto en cuenta al introducir la configuración.

2) ¿Funciona este asesor con diferentes tipos de cuentas?

Sí, es universal, pero con una salvedad sobre Netting.

Análisis detallado por tipos:

  • Hedging (Cobertura): Sí, soporte completo.

    • El código del asesor (especialmente las funciones de Piramidación UsePyramiding y límite de posiciones MaxPositions ) está diseñado originalmente para hedging, donde se pueden abrir varias operaciones en el mismo instrumento simultáneamente.

  • Netting (Compensación): Funciona, pero la estrategia cambiará.

    • En el código hay una verificación: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING) . El asesor entenderá que está en netting.

    • Restricción: En una cuenta de netting, físicamente no puede tener 3 posiciones diferentes (como se configura en MaxPositions = 3 ). Al intentar comprar más (piramidación), el asesor simplemente promediará (aumentará el volumen) en una única posición. El modo "Cierre Parcial" también funcionará con esta posición total.

  • Raw, Zero, ECN (Cuentas con comisión): Sí, funciona correctamente.

    • Estas cuentas se distinguen porque el spread es estrecho, pero se cobra una comisión por lote.

    • En las funciones de cálculo de beneficio ( CalcProfit , UpdateDashboard , UpdateMartingaleState ), el asesor utiliza la fórmula: DealProfit + DealSwap + DealCommission .

    • Esto significa que ve y considera la comisión al calcular pérdidas para la martingala o el trailing profit. No considerará erróneamente una operación como


