AI Bolinger Pro — L'Évolution d'un Classique (AI Bolinger Pro — Evolution of the Classic)

Il fait partie de la série EA AI PRO, ce qui signifie que son code a été conçu et écrit à 100% par une Intelligence Artificielle. Il est équipé de 24 fonctions différentes de gestion de positions de niveau institutionnel, ce qui en fait l'un des EA (Expert Advisors) les plus complets en termes de variété de modes.

L'absence de facteur humain dans la création de ce conseiller via l'IA a permis de réduire au maximum son prix pour les utilisateurs ; une fonctionnalité similaire créée par un programmeur humain aurait coûté à l'acheteur au moins 15 000 $.

Les fonctionnalités de ce conseiller sont parfaitement adaptées aux Scalpers, Day Traders, Swing Traders et à tout trader ayant besoin d'automatiser l'exécution et la gestion des risques.

Dans le vaste arsenal du robot :

Filtre d'actualités intelligent, quatre variantes de Stop Loss (SL), trois variantes de Trailing SL (y compris un Trailing avancé basé sur High/Low), un système de Clôture Partielle (Partial Close) également avec trois variantes (dont une option unique basée sur le multiplicateur de volume), ainsi que deux variantes de Multiplicateur de Volume avec des réglages flexibles pour accélérer la croissance du dépôt.

Une technologie unique de confirmation du signal d'entrée de base, telle que le Price Action (Cassure), filtre le bruit du marché en n'ouvrant des transactions que lorsqu'il y a un mouvement réel des prix. Il dispose également de trois variantes de Take Profit, y compris le Trailing Profit.

Le conseiller fonctionne sur n'importe quelle unité de temps (timeframe) et actif de trading sur MT5, avec n'importe quel type de compte, n'importe quel Broker et les sociétés de Prop Trading. Le code machine impeccable exclut les erreurs humaines et les émotions. C'est le choix des professionnels qui ont besoin d'une fiabilité maximale et d'une flexibilité de configuration.

Confiez votre trading à une intelligence numérique pure.

📘 GUIDE DÉTAILLÉ DE L'UTILISATEUR (AI Bolinger PRO v1.00)

1 ===== TABLEAU DE BORD (DASHBOARD) =====

Paramètres du panneau d'information visuel affiché sur le graphique.

Il affiche le spread actuel, les résultats de trading par Jour/Semaine/Mois/Année, ainsi que le profit flottant actuel et le ratio transactions gagnantes/perdantes.

Conseil : Lors de l'optimisation dans le Testeur de Stratégie (Strategy Tester), le panneau fonctionne en mode visuel, mais pour une vitesse d'optimisation mathématique maximale, il peut être désactivé ( ShowDashboard = false ).

2 ===== STRATÉGIE (STRATEGY) =====

(Section Importante)

Cette section configure la logique d'entrée sur le marché. Elle est responsable du réglage de l'indicateur technique Bollinger Bands (Bandes de Bollinger) et du mode de confirmation d'entrée.

1. Bands_Period (Période)

Qu'est-ce que c'est : Le nombre de bougies utilisées pour calculer la ligne médiane de l'indicateur.

Comment ça marche : Plus la valeur est petite (par exemple 10), plus l'indicateur est sensible aux changements de prix et plus les lignes seront proches du graphique. Il y aura plus de signaux, mais ils peuvent être moins précis. Plus la valeur est grande (par exemple 50), plus l'indicateur sera lissé. Il y aura moins de signaux, mais ils seront plus significatifs.

Valeur standard : 20.

2. Bands_Deviation (Déviation)

Qu'est-ce que c'est : Coefficient d'écart-type déterminant la largeur du canal (distance des lignes supérieure et inférieure par rapport à la médiane).

Comment ça marche : 2.0 — valeur standard. Couvre environ 95% des mouvements de prix. Augmenter la valeur (par exemple à 2.5 ou 3.0) élargit le canal. Le prix touchera les limites moins souvent (uniquement lors de mouvements forts). Diminuire la valeur (par exemple à 1.5) rétrécit le canal. Les contacts avec les limites seront plus fréquents.



3. Bands_Shift (Décalage)

Qu'est-ce que c'est : Décalage de l'indicateur par rapport au graphique des prix dans le temps.

Comment ça marche : Une valeur positive décale les lignes de l'indicateur vers la droite (vers le futur). Une valeur négative décale les lignes vers la gauche (vers le passé). Dans la plupart des stratégies, la valeur 0 (pas de décalage) est utilisée.



4. UseCandleConfirmation (Confirmation par Bougie)

Qu'est-ce que c'est : Un filtre "Price Action" qui interdit d'entrer sur le marché au moment exact où le signal apparaît.

Comment ça marche : false (Désactivé) : Le conseiller entre en position immédiatement à l'ouverture d'une nouvelle bougie si la bougie précédente a touché ou croisé la ligne de Bollinger. true (Activé) : Le conseiller attend une confirmation par le mouvement des prix. Après avoir reçu le signal, le conseiller mémorise l'extrême (High ou Low) de la bougie de signal. L'entrée sur le marché ne se produit que lorsque le prix casse réellement cet extrême dans la direction souhaitée. Exemple : S'il s'agit d'un signal d'achat (prix à la limite inférieure), le conseiller attend que le prix monte au-dessus du plus haut (High) de la bougie qui a donné le signal.



3 ===== INVERSION DE SIGNAL (REVERSE SIGNAL) =====

Inverse la logique de l'indicateur.

Si activé ( true ), lors d'un signal d'Achat (survente), le conseiller ouvrira une position de Vente (Sell). Utile sur les marchés à forte tendance, où les oscillateurs donnent souvent de faux signaux de retournement.

4 ===== INVERSION DE POSITION (POSITION REVERSAL) =====

Tactique de changement de direction.

Si activé (true), lorsqu'une position est fermée par Stop Loss, le conseiller ouvrira instantanément une nouvelle transaction dans la direction opposée.

Note : Le volume (lot) pour cette nouvelle transaction est calculé selon les règles de la section 23 (Multiplicateur de Volume).

5 ===== PROTECTION ACTUALITÉS (NEWS PROTECTION) =====

Filtre d'actualités intégré.

Le conseiller met automatiquement le trading en pause un nombre spécifié de minutes avant et après la publication d'importantes nouvelles économiques (pour les devises de la paire ou seulement l'USD).

Important : Ne fonctionne qu'en mode temps réel (Live). Dans le Testeur de Stratégie, les données d'actualités ne sont pas disponibles.

6 ===== LIMITES DE PROFIT/PERTE (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Protection globale du dépôt.

Permet de définir un objectif de profit ou une limite de perte (en % du solde ou en points) pour l'ensemble des positions ouvertes. Lorsque la limite est atteinte, toutes les transactions sont fermées et le conseiller arrête de fonctionner.

7 ===== MINUTERIE DE TRAVAIL (OPERATION TIMER) =====

Filtre horaire intrajournalier.

Définit des heures de travail strictes pour le conseiller (par exemple, trader uniquement de 08:00 à 20:00). En dehors de ces heures, aucune nouvelle transaction n'est ouverte.

8 ===== STOP LOSS (STOP LOSS) =====

Gestion des risques pour chaque transaction.

SL_PERCENT : Stop Loss en % du prix d'ouverture.

SL_POINTS : Stop Loss fixe en points.

SL_ATR : Stop Loss dynamique basé sur la volatilité du marché (ATR).

SL_HI_LO : Stop Loss intelligent placé sur le High ou Low de la bougie clôturée précédente.

Niveaux d'arrêt du broker – les distances jusqu'au SL et TP sont vérifiées par rapport aux exigences minimales du broker et validées automatiquement.

9 ===== TAKE PROFIT (TAKE PROFIT) =====

Paramètres de prise de profit.

Peut être défini en points, en pourcentage ou comme ratio Risque:Récompense (RRR). Par exemple, si RRR=2.0, le Take Profit sera 2 fois plus grand que le Stop Loss.

10 ===== TRAILING STOP (TRAILING STOP) =====

Outil puissant pour protéger les profits réalisés en déplaçant automatiquement le niveau de Stop Loss à la suite du prix.

UseTrailing : Interrupteur principal (true/false).

Trail_Mode (Mode de Trailing) : Choix de l'algorithme de déplacement du stop.

Modes disponibles :

TRAIL_STANDARD (Standard) : Trailing classique en points. Trail_Start : Distance de profit (en points) à laquelle le trailing est activé.

Trail_Step : Pas de déplacement. Le conseiller déplacera le Stop Loss chaque fois que le prix avancera du nombre de points indiqué dans la direction favorable.

Exemple : Start=50, Step=10. Dès que le profit est de 50 points, le stop se place au breakeven. Si le prix avance encore de 10 points, le stop se déplace derrière lui. TRAIL_ATR (Par volatilité) : Mode adaptatif qui s'ajuste à l'activité actuelle du marché. La distance de trailing est calculée selon l'indicateur ATR (Average True Range). Si la volatilité est élevée — le stop reste plus loin pour ne pas être déclenché par du "bruit" aléatoire.

Si la volatilité est faible — le stop se rapproche.

Paramètres : Trail_ATR_Period (période de l'ATR) et Trail_ATR_Mult (multiplicateur de l'ATR). TRAIL_HI_LO (Par bougies) : Mode professionnel pour le trading de tendance ("Trailing par les ombres"). Le conseiller déplace le Stop Loss strictement selon les extrêmes des bougies clôturées : Pour les achats (Buy) : Le Stop est placé sous le Low (plus bas) de la bougie précédente.

Pour les ventes (Sell) : Le Stop est placé au-dessus du High (plus haut) de la bougie précédente.

Ce mode permet de maintenir la position le plus longtemps possible tant que la tendance conserve sa structure (plus bas croissants ou plus hauts décroissants) et de sortir immédiatement lorsque la tendance se brise.

11 ===== TRAILING PROFIT (TRAILING PROFIT) =====

(Nouvelle fonction unique)

Système intelligent de récupération des pertes via des objectifs de profit.

Logique : Si activé ( UseTrailingProfit = true ), le conseiller mémorise le pourcentage de perte des transactions fermées en négatif.

Lors de l'ouverture d'une NOUVELLE transaction, le conseiller augmente automatiquement son Take Profit standard de ce pourcentage de pertes accumulé.

Objectif : Récupérer les pertes passées et clôturer toute la série avec un profit net en une seule transaction réussie.

Réinitialisation : Le pourcentage accumulé est remis à 0% dans deux cas : Lorsqu'une transaction est fermée avec un profit net (totalement). Lorsque le conseiller est éteint et rallumé via le bouton sur le graphique.



12 ===== CLÔTURE PARTIELLE (PARTIAL CLOSE) =====

(Réglage détaillé du délestage)

Sécurisation d'une partie du profit ("Coffre-fort").

UsePartialClose : Interrupteur principal de la fonction.

Partial_Mode (Option de division) : MANUAL (Classique) : Le conseiller ferme une partie de la position lorsque le prix parcourt une distance fixe ( PartialStart ) en points. Si un pas ( Partial_Close_Step > 0 ) est défini, il continuera à fermer des parties tous les N points. EQUAL PARTS (Parts égales) : Le conseiller calcule les niveaux lui-même. Il prend la distance du Prix d'Ouverture jusqu'au Take Profit final et la divise en segments égaux. Le nombre de segments est défini dans Partial_Parts_Count (par exemple 10 parties). Le volume est également divisé équitablement.

Unload Lines (Visualisation) : Le conseiller dessine des lignes horizontales sur le graphique montrant où exactement la position sera délestée. Fonction intelligente : Dès que le prix atteint la ligne et qu'une partie de la position est fermée, cette ligne est instantanément supprimée du graphique afin que vous ne voyiez que les objectifs actifs restants.

OPTION UNIQUE (Par nombre de pas de volume) : Comment ça marche : Ce mode non standard crée automatiquement, sans votre configuration et uniquement en choisissant cette option, une "grille intelligente" de délestage qui dépend directement de combien le système Martingale (Mode 23) a augmenté le volume de la transaction actuelle. En conséquence, plus le volume de la position a été augmenté, plus il y aura de parties pour le délestage de cette position. Le conseiller divise automatiquement la distance du Prix d'Ouverture jusqu'au Take Profit en parties égales. Condition principale : Ce mode fonctionne uniquement si la Martingale est activée ( UseMartingale = true ).



13 ===== BREAKEVEN (BREAKEVEN) =====

Déplacement du Stop Loss au prix d'ouverture.

Se déclenche lorsque le prix parcourt un nombre déterminé de points (BE_Start). Fournit une protection contre les pertes en cas de retournement du prix.

14 ===== TYPE D'ORDRE (ORDER TYPE) =====

Choix de la méthode d'entrée. ENTRY_MARKET_ONLY est recommandé pour une exécution instantanée.

15 ===== RÉGLAGES PRINCIPAUX (MAIN SETTINGS) =====

Paramètres de base : Nombre Magique (pour que le conseiller distingue ses propres transactions), Filtre de spread (MaxSpread) et Glissement (Slippage).

16 ===== GESTION DU RISQUE (RISK MANAGEMENT) =====

Calcul de la taille initiale de la position (quand il n'y a pas de série de pertes).

FixedLot : Trading avec un lot constant.

UseAutoLot : Calcul automatique du lot en % du solde.

17 ===== HEURES DE TRADING (TRADING HOURS) =====

Filtre horaire supplémentaire (Heure de début et Heure de fin), si vous souhaitez trader uniquement certaines sessions (par exemple Londres et New York).

18 ===== DIRECTION DE TRADING (TRADE DIRECTION) =====

Permet au conseiller de trader uniquement dans une direction (Seulement Buy ou Seulement Sell) ou dans les deux (Both).

19 ===== LIGNES DE POSITION (LINE MARKER) =====

Visualisation des niveaux d'ouverture et de Take Profit sur le graphique avec des lignes colorées.

Logique de nettoyage – si la ligne est supprimée, l'ordre associé est également supprimé ; si l'ordre est exécuté, la ligne correspondante est effacée.

20 ===== HISTORIQUE DE TRADING (TRADE MARKERS) =====

Historique sur le graphique. Dessine des flèches ou des marques aux endroits des transactions passées et indique leur résultat (profit/perte).

21 ===== SIGNAUX SONORES (SOUND SIGNALS) =====

Alertes sonores lors de l'activation/désactivation du conseiller via le bouton ou lors de l'exécution d'opérations.

22 ===== JOURS DE TRADING (TRADING DAYS) =====

Filtre par jours de la semaine.

23 ===== MULTIPLICATEUR DE VOLUME (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Section très importante)

Système d'augmentation du lot après des pertes (Martingale) pour une récupération rapide.

Fonctionne uniquement si l'interrupteur UseMartingale = true.

Comment ça marche (Logique) :

Si une transaction est fermée par Stop Loss (perte), le conseiller augmente le volume de la transaction suivante. Si la suivante est aussi une perte — le volume augmente encore. Dès qu'une transaction est fermée avec profit (Take Profit), le volume est immédiatement réinitialisé à sa valeur initiale (de la section 16).

Condition de réinitialisation : Le cycle est également réinitialisé si vous éteignez et rallumez le conseiller via le bouton sur le graphique.

Dans le réglage MartingaleMode , vous choisissez la mathématique de l'augmentation :

Option 1 : MULTIPLY (Multiplication) Le lot de la transaction perdante précédente est multiplié par le nombre MartingaleValue . Exemple : Lot initial 0.1, Valeur 2.0. Transaction 1 (0.1 lot) -> Perte. Transaction 2 s'ouvre avec volume : 0.2 (0.1 * 2). -> Perte. Transaction 3 s'ouvre avec volume : 0.4 (0.2 * 2).

Option 2 : ADD (Addition) Au lot de la transaction perdante précédente, on ajoute simplement le nombre MartingaleValue (mode plus doux). Exemple : Lot initial 0.1, Valeur 0.1. Transaction 1 (0.1 lot) -> Perte. Transaction 2 s'ouvre avec volume : 0.2 (0.1 + 0.1).



Martingale_Max_Steps (Limite d'étapes) :

Réglage de sécurité. Définit combien de fois d'affilée le conseiller est autorisé à augmenter le volume.

Si 0 : Augmentation infinie (Martingale classique).

Si 5 : Le volume augmente les 5 premières pertes. À partir de la 6ème perte consécutive, le volume cesse de croître et se fixe au niveau de la 5ème étape jusqu'à ce que la série se termine par un profit.

Vérification de marge – avant de placer un ordre, le conseiller vérifie automatiquement s'il y a suffisamment de marge libre ; sinon, la transaction est ignorée.

24 ===== PYRAMIDAGE (PYRAMIDING) =====

(Tactique de profit avancée)

Méthode agressive pour augmenter les profits.

Si la position passe en positif, le conseiller peut ouvrir des ordres supplémentaires dans la même direction.

MaxPositions : Nombre maximum d'ordres ouverts simultanément dans une direction.

PyramidStep : Pas (en points) après lequel un nouvel ordre est ouvert.

PyramidLotMult : Multiplicateur de lot pour les ordres supplémentaires. Par exemple, si 1.0 — le volume est le même ; si 2.0 — le volume supplémentaire double.

IMPORTANT À CONSIDÉRER POUR LES RÉGLAGES :

1) À propos des Points (Points vs Pips)

Si le broker a 5 chiffres après la virgule (1.12345), alors 1 point (Point) = 0.00001.

Si le broker a 3 chiffres (100.123 — paires avec Yen), alors 1 point (Point) = 0.001.

Nuance importante : Le conseiller perçoit les réglages (Stop Loss, Take Profit, Trailing) en Points, et non en "vieux Pips".

Sur un compte à 5 chiffres, la valeur 50 dans les réglages sera égale à 5 "vieux" pips (50 points).

Sur un compte à 4 chiffres, la valeur 50 sera égale à 50 "vieux" pips. Vous devez prendre cela en compte lors de la saisie des paramètres.

2) Ce conseiller fonctionne-t-il avec différents types de comptes ?

Oui, il est universel, mais avec une réserve concernant le Netting.

Analyse détaillée par types :