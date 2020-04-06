AI Bolinger Pro — Die Evolution eines Klassikers (AI Bolinger Pro — Evolution of the Classic)

Er gehört zur Serie EA AI PRO, was bedeutet, dass der Code zu 100% von künstlicher Intelligenz entworfen und geschrieben wurde. Er ist mit 24 verschiedenen Funktionen zur Positionsverwaltung auf institutionellem Niveau ausgestattet, was ihn zu einem der führenden EAs (Expert Advisors) in Bezug auf die Vielfalt der Modi macht.

Das Fehlen des menschlichen Faktors bei der Erstellung dieses Expert Advisors durch KI ermöglichte es, den Preis für die Benutzer maximal zu senken; eine ähnliche Funktionalität, die von einem menschlichen Programmierer erstellt worden wäre, würde den Käufer nicht weniger als 15.000 $ kosten.

Die Funktionalität dieses Expert Advisors eignet sich voll und ganz für Scalper, Daytrader, Swingtrader und alle Trader, die die Ausführung und das Risikomanagement automatisieren müssen.

Im breiten Arsenal des Roboters:

Intelligenter Nachrichtenfilter, vier Varianten von Stop Loss (SL), drei Varianten von Trailing SL (einschließlich fortgeschrittenem Trailing nach High/Low), ein System für Teil-Schließungen (Partial Close) ebenfalls in drei Varianten (einschließlich einer einzigartigen Option basierend auf dem Volumen-Multiplikator) sowie zwei Varianten des Volumen-Multiplikators mit flexiblen Einstellungen zur Beschleunigung des Depotwachstums.

Eine einzigartige Technologie zur Bestätigung des Basissignals für den Markteintritt wie Price Action (Ausbruch) filtert das Marktrauschen und eröffnet Trades nur bei einer echten Preisbewegung. Außerdem gibt es drei Varianten von Take Profit, einschließlich Trailing Profit.

Der Expert Advisor funktioniert auf jedem Zeitrahmen (Timeframe) und Handelswert im MT5, mit jedem Kontotyp, jedem Broker und Prop Trading Firmen. Der makellose Maschinencode schließt menschliche Fehler und Emotionen aus. Dies ist die Wahl von Profis, die maximale Zuverlässigkeit und Flexibilität bei den Einstellungen benötigen.

Vertrauen Sie Ihren Handel einer reinen digitalen Intelligenz an.

DETAILLIERTES BENUTZERHANDBUCH (AI Bolinger PRO v1.00)

1 ===== INFO-DASHBOARD (DASHBOARD) =====

Einstellungen des visuellen Informationspanels, das auf dem Chart angezeigt wird.

Es zeigt den aktuellen Spread, die Handelsergebnisse für Tag/Woche/Monat/Jahr sowie den aktuellen schwebenden Gewinn und das Verhältnis von Gewinn-/Verlust-Trades an.

Tipp: Bei der Optimierung im Strategietester (Strategy Tester) arbeitet das Panel im visuellen Modus, aber für maximale Geschwindigkeit bei der mathematischen Optimierung kann es deaktiviert werden ( ShowDashboard = false ).

2 ===== STRATEGIE (STRATEGY) =====

(Wichtiger Abschnitt)

Dieser Abschnitt konfiguriert die Logik für den Markteintritt. Er ist verantwortlich für die Einstellung des technischen Indikators Bollinger Bands (Bollinger-Bänder) und den Modus der Eintrittsbestätigung.

1. Bands_Period (Periode)

Was ist das: Die Anzahl der Kerzen, die zur Berechnung der Mittellinie des Indikators verwendet werden.

Wie es funktioniert: Je kleiner der Wert (z. B. 10), desto empfindlicher reagiert der Indikator auf Preisänderungen, und die Linien liegen näher am Chart. Es gibt mehr Signale, aber sie können weniger genau sein. Je größer der Wert (z. B. 50), desto glatter ist der Indikator. Es gibt weniger Signale, aber sie sind aussagekräftiger.

Standardwert: 20.

2. Bands_Deviation (Abweichung)

Was ist das: Der Standardabweichungskoeffizient, der die Breite des Kanals bestimmt (Abstand der oberen und unteren Linien von der Mitte).

Wie es funktioniert: 2.0 — Standardwert. Deckt etwa 95% der Preisbewegungen ab. Eine Erhöhung des Wertes (z. B. auf 2.5 oder 3.0) verbreitert den Kanal. Der Preis berührt die Grenzen seltener (nur bei starken Bewegungen). Eine Verringerung des Wertes (z. B. auf 1.5) verengt den Kanal. Berührungen der Grenzen treten häufiger auf.



3. Bands_Shift (Verschiebung)

Was ist das: Verschiebung des Indikators relativ zum Preischart in der Zeit.

Wie es funktioniert: Ein positiver Wert verschiebt die Indikatorlinien nach rechts (in die Zukunft). Ein negativer Wert verschiebt die Linien nach links (in die Vergangenheit). In den meisten Strategien wird der Wert 0 (keine Verschiebung) verwendet.



4. UseCandleConfirmation (Bestätigung durch Kerze)

Was ist das: Ein "Price Action"-Filter, der den Markteintritt genau im Moment des Signalauftretens verbietet.

Wie es funktioniert: false (Aus): Der EA geht sofort bei Eröffnung einer neuen Kerze in den Trade, wenn die vorherige Kerze die Bollinger-Linie berührt oder gekreuzt hat. true (Ein): Der EA wartet auf eine Bestätigung durch die Preisbewegung. Nach Erhalt des Signals merkt sich der EA das Extremum (High oder Low) der Signalkerze. Der Markteintritt erfolgt erst dann, wenn der Preis dieses Extremum tatsächlich in die gewünschte Richtung durchbricht . Beispiel: Bei einem Kaufsignal (Preis an der unteren Grenze) wartet der EA, bis der Preis über das Hoch (High) der Kerze steigt, die das Signal gegeben hat.



3 ===== SIGNALUMKEHR (REVERSE SIGNAL) =====

Kehrt die Logik des Indikators um.

Wenn aktiviert ( true ), öffnet der EA bei einem Kaufsignal (überverkauft) einen Verkaufs-Trade (Sell). Dies ist nützlich in starken Trendmärkten, wo Oszillatoren oft falsche Umkehrsignale geben.

4 ===== POSITIONSUMKEHR (POSITION REVERSAL) =====

Taktik zum Richtungswechsel.

Wenn aktiviert (true), öffnet der EA sofort einen neuen Trade in die entgegengesetzte Richtung, wenn eine Position durch Stop Loss geschlossen wird.

Hinweis: Das Volumen (Lot) für diesen neuen Trade wird gemäß den Regeln in Abschnitt 23 (Volumen-Multiplikator) berechnet.

5 ===== NACHRICHTENSCHUTZ (NEWS PROTECTION) =====

Eingebauter Nachrichtenfilter.

Der EA pausiert den Handel automatisch eine bestimmte Anzahl von Minuten vor und nach der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsnachrichten (für die Währungen des Paares oder nur USD).

Wichtig: Funktioniert nur im Echtzeitmodus (Live). Im Strategietester sind keine Nachrichtendaten verfügbar.

6 ===== GEWINN-/VERLUSTLIMITS (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Globaler Kapitalschutz.

Ermöglicht das Festlegen eines Gewinnziels oder eines Verlustlimits (in % des Kontostands oder in Punkten) für alle offenen Positionen zusammen. Bei Erreichen des Limits werden alle Trades geschlossen und der EA stoppt seine Arbeit.

7 ===== BETRIEBSTIMER (OPERATION TIMER) =====

Intraday-Zeitfilter.

Legt feste Arbeitszeiten für den EA fest (z. B. Handel nur von 08:00 bis 20:00 Uhr). Außerhalb dieser Zeit werden keine neuen Trades eröffnet.

8 ===== STOP LOSS (STOP LOSS) =====

Risikomanagement für jeden Trade.

SL_PERCENT: Stop Loss in % des Eröffnungspreises.

SL_POINTS: Fixer Stop Loss in Punkten.

SL_ATR: Dynamischer Stop Loss basierend auf der Marktvolatilität (ATR).

SL_HI_LO: Intelligenter Stop Loss, der auf das High oder Low der vorherigen geschlossenen Kerze gesetzt wird.

Broker-Stoplevels – Abstände zu SL und TP werden mit den Mindestanforderungen des Brokers abgeglichen und automatisch validiert.

9 ===== TAKE PROFIT (TAKE PROFIT) =====

Einstellungen zur Gewinnsicherung.

Kann in Punkten, Prozent oder als Risiko-Ertrags-Verhältnis (RRR) festgelegt werden. Wenn z. B. RRR=2.0 ist, ist der Take Profit doppelt so groß wie der Stop Loss.

10 ===== TRAILING STOP (TRAILING STOP) =====

Ein mächtiges Werkzeug zum Schutz des erzielten Gewinns durch automatisches Nachziehen des Stop-Loss-Levels mit dem Preis.

UseTrailing: Hauptschalter (true/false).

Trail_Mode (Trailing-Modus): Auswahl des Algorithmus zum Verschieben des Stops.

Verfügbare Modi:

TRAIL_STANDARD (Standard): Klassisches Trailing in Punkten. Trail_Start: Gewinndistanz (in Punkten), bei deren Erreichen das Trailing aktiviert wird.

Trail_Step: Schrittweite. Der EA verschiebt den Stop Loss jedes Mal, wenn der Preis die angegebene Anzahl von Punkten in die profitable Richtung läuft.

Beispiel: Start=50, Step=10. Sobald der Gewinn 50 Punkte beträgt, wird der Stop auf Breakeven gesetzt. Wenn der Preis weitere 10 Punkte läuft, zieht der Stop nach. TRAIL_ATR (Nach Volatilität): Adaptiver Modus, der sich an die aktuelle Marktaktivität anpasst. Die Trailing-Distanz wird anhand des ATR-Indikators (Average True Range) berechnet. Bei hoher Volatilität bleibt der Stop weiter entfernt, um nicht durch zufälliges "Rauschen" ausgelöst zu werden.

Bei niedriger Volatilität wird der Stop näher herangezogen.

Parameter: Trail_ATR_Period (ATR-Periode) und Trail_ATR_Mult (ATR-Multiplikator). TRAIL_HI_LO (Nach Kerzen): Professioneller Modus für den Trendhandel ("Trailing nach Schatten"). Der EA verschiebt den Stop Loss strikt nach den Extremen der geschlossenen Kerzen: Für Käufe (Buy): Der Stop wird unter das Low (Tief) der vorherigen Kerze gesetzt.

Für Verkäufe (Sell): Der Stop wird über das High (Hoch) der vorherigen Kerze gesetzt.

Dieser Modus ermöglicht es, die Position so lange wie möglich zu halten, solange der Trend seine Struktur beibehält (steigende Tiefs oder fallende Hochs), und sofort auszusteigen, wenn der Trend bricht.

11 ===== TRAILING PROFIT (TRAILING PROFIT) =====

(Neue einzigartige Funktion)

Intelligentes System zur Verlustwiederherstellung durch Gewinnziele.

Logik: Wenn aktiviert ( UseTrailingProfit = true ), merkt sich der EA den Verlustprozentsatz von Trades, die im Minus geschlossen wurden.

Beim Öffnen eines NEUEN Trades erhöht der EA automatisch dessen Standard-Take-Profit um diesen kumulierten Verlustprozentsatz.

Ziel: Vergangene Verluste aufholen und die gesamte Serie mit einem einzigen erfolgreichen Trade im Nettogewinn schließen.

Reset: Der kumulierte Prozentsatz wird in zwei Fällen auf 0% zurückgesetzt: Wenn ein beliebiger Trade mit Nettogewinn (vollständig) geschlossen wird. Wenn der EA über die Taste im Chart aus- und wieder eingeschaltet wird.



12 ===== TEIL-SCHLIESSUNG (PARTIAL CLOSE) =====

(Detaillierte Einstellungen zum Abbau der Position)

Sicherung eines Teils des Gewinns ("Safe").

UsePartialClose: Hauptschalter der Funktion.

Partial_Mode (Aufteilungsoption): MANUAL (Klassisch): Der EA schließt einen Teil der Position, wenn der Preis eine feste Distanz ( PartialStart ) in Punkten zurücklegt. Wenn ein Schritt ( Partial_Close_Step > 0 ) festgelegt ist, schließt er weiterhin alle N Punkte Teile. EQUAL PARTS (Gleiche Teile): Der EA berechnet die Level selbst. Er nimmt die Distanz vom Eröffnungspreis bis zum endgültigen Take Profit und teilt sie in gleiche Abschnitte. Die Anzahl der Abschnitte wird in Partial_Parts_Count festgelegt (z. B. 10 Teile). Das Volumen wird ebenfalls gleichmäßig aufgeteilt.

Unload Lines (Visualisierung): Der EA zeichnet horizontale Linien auf dem Chart, die zeigen, wo genau die Position abgebaut wird. Intelligente Funktion: Sobald der Preis die Linie erreicht und ein Teil geschlossen wird, wird diese Linie sofort vom Chart entfernt, sodass Sie nur die verbleibenden aktiven Ziele sehen.

UNIQUE OPTION (Nach Anzahl der Volumenschritte): Wie es funktioniert: Dieser nicht standardmäßige Modus erstellt automatisch, ohne Ihre Konfiguration und nur durch Auswahl dieser Option, ein "intelligentes Gitter" zum Abbau, das direkt davon abhängt, wie stark das Martingale-System (Modus 23) das Volumen des aktuellen Trades erhöht hat. Das Ergebnis: Je stärker das Volumen der Position erhöht wurde, desto mehr Teile wird der Abbau dieser Position haben. Der EA teilt automatisch die Distanz vom Eröffnungspreis bis zum Take Profit in gleiche Teile. Hauptbedingung: Der Modus funktioniert nur bei aktiviertem Martingale ( UseMartingale = true ).



13 ===== BREAKEVEN (BREAKEVEN) =====

Verschieben des Stop Loss auf den Eröffnungspreis.

Wird ausgelöst, wenn der Preis eine bestimmte Anzahl von Punkten (BE_Start) zurücklegt. Bietet Schutz vor Verlusten bei einer Preisumkehr.

14 ===== ORDERTYP (ORDER TYPE) =====

Auswahl der Eintrittsmethode. ENTRY_MARKET_ONLY wird für sofortige Ausführung empfohlen.

15 ===== HAUPTEINSTELLUNGEN (MAIN SETTINGS) =====

Basisparameter: Magische Nummer (damit der EA seine eigenen Trades unterscheidet), Spread-Filter (MaxSpread) und Slippage.

16 ===== RISIKOMANAGEMENT (RISK MANAGEMENT) =====

Berechnung der anfänglichen Positionsgröße (wenn keine Verlustserie vorliegt).

FixedLot: Handel mit konstantem Lot.

UseAutoLot: Automatische Berechnung des Lots als % des Kontostands.

17 ===== HANDELSZEITEN (TRADING HOURS) =====

Zusätzlicher Zeitfilter (Startstunde und Endstunde), wenn Sie nur bestimmte Sitzungen (z. B. London und New York) handeln möchten.

18 ===== HANDELSRICHTUNG (TRADE DIRECTION) =====

Erlaubt dem EA, nur in eine Richtung (Nur Buy oder Nur Sell) oder in beide (Both) zu handeln.

19 ===== POSITIONSLINIEN (LINE MARKER) =====

Visualisierung der Eröffnungs- und Take-Profit-Level auf dem Chart mit farbigen Linien.

Bereinigungslogik – wenn die Linie entfernt wird, wird auch die zugehörige Order entfernt; wenn die Order ausgeführt wird, wird die entsprechende Linie gelöscht.

20 ===== HANDELSHISTORIE (TRADE MARKERS) =====

Historie auf dem Chart. Zeichnet Pfeile oder Markierungen an den Stellen vergangener Trades und beschriftet deren Ergebnis (Gewinn/Verlust).

21 ===== TONSIGNALE (SOUND SIGNALS) =====

Tonalarme beim Ein-/Ausschalten des EAs über die Taste oder bei der Durchführung von Operationen.

22 ===== HANDELSTAGE (TRADING DAYS) =====

Filter nach Wochentagen.

23 ===== VOLUMEN-MULTIPLIKATOR (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Sehr wichtiger Abschnitt)

System zur Erhöhung des Lots nach Verlusten (Martingale) zur schnellen Wiederherstellung.

Funktioniert nur, wenn der Schalter UseMartingale = true ist.

Wie es funktioniert (Logik):

Wenn ein Trade durch Stop Loss (Verlust) geschlossen wird, erhöht der EA das Volumen des nächsten Trades. Wenn der nächste auch ein Verlust ist — wächst das Volumen erneut. Sobald ein beliebiger Trade mit Gewinn (Take Profit) geschlossen wird, wird das Volumen sofort auf den Anfangswert (aus Abschnitt 16) zurückgesetzt.

Reset-Bedingung: Der Zyklus wird auch zurückgesetzt, wenn Sie den EA über die Taste im Chart aus- und wieder einschalten.

In der Einstellung MartingaleMode wählen Sie die Mathematik der Erhöhung:

Option 1: MULTIPLY (Multiplikation) Das Lot des vorherigen Verlust-Trades wird mit der Zahl MartingaleValue multipliziert. Beispiel: Anfangslot 0.1, Wert 2.0. Trade 1 (0.1 Lot) -> Verlust. Trade 2 öffnet mit Volumen: 0.2 (0.1 * 2). -> Verlust. Trade 3 öffnet mit Volumen: 0.4 (0.2 * 2).

Option 2: ADD (Addition) Zum Lot des vorherigen Verlust-Trades wird einfach die Zahl MartingaleValue addiert (sanfterer Modus). Beispiel: Anfangslot 0.1, Wert 0.1. Trade 1 (0.1 Lot) -> Verlust. Trade 2 öffnet mit Volumen: 0.2 (0.1 + 0.1).



Martingale_Max_Steps (Schrittbegrenzung):

Sicherheitseinstellung. Definiert, wie oft hintereinander der EA das Volumen erhöhen darf.

Wenn 0 : Unendliche Erhöhung (klassisches Martingale).

Wenn 5: Das Volumen wächst bei den ersten 5 Verlusten. Ab dem 6. Verlust in Folge hört das Volumen auf zu wachsen und wird auf dem Niveau des 5. Schritts fixiert, bis die Serie mit Gewinn endet.

Margin-Prüfung – vor der Auftragserteilung prüft der EA automatisch, ob genügend freie Margin vorhanden ist; wenn nicht, wird der Trade übersprungen.

24 ===== PYRAMIDISIERUNG (PYRAMIDING) =====

(Fortgeschrittene Gewinntaktik)

Aggressive Methode zur Gewinnsteigerung.

Wenn die Position ins Plus geht, kann der EA zusätzliche Orders in dieselbe Richtung öffnen.

MaxPositions: Maximale Anzahl gleichzeitig offener Orders in eine Richtung.

PyramidStep: Schrittweite (in Punkten), nach der eine neue Order geöffnet wird.

PyramidLotMult: Lot-Multiplikator für zusätzliche Orders. Wenn z. B. 1.0 — ist das Volumen gleich; wenn 2.0 — wird das Zusatzvolumen verdoppelt.

WICHTIG FÜR DIE EINSTELLUNGEN ZU BEACHTEN:

1) Über Punkte (Points vs Pips)

Wenn der Broker 5 Stellen hat (1.12345), dann ist 1 Punkt (Point) = 0.00001.

Wenn der Broker 3 Stellen hat (100.123 — Yen-Paare), dann ist 1 Punkt (Point) = 0.001.

Wichtige Nuance: Der EA versteht die Einstellungen (Stop Loss, Take Profit, Trailing) in Punkten (Points) und nicht in "alten Pips".

Auf einem 5-Stellen-Konto entspricht der Wert 50 in den Einstellungen 5 "alten" Pips (50 Punkte).

Auf einem 4-Stellen-Konto entspricht der Wert 50 50 "alten" Pips. Sie müssen dies bei der Eingabe der Einstellungen berücksichtigen.

2) Funktioniert dieser EA mit verschiedenen Kontotypen?

Ja, er ist universell, aber mit einer Anmerkung zu Netting.

Detaillierte Analyse nach Typen: