AI Bolinger Pro — Bir Klasiğin Evrimi (AI Bolinger Pro — Evolution of the Classic)

EA AI PRO serisinin bir parçasıdır, bu da kodunun %100 Yapay Zeka tarafından tasarlandığı ve yazıldığı anlamına gelir. Kurumsal düzeyde 24 farklı pozisyon yönetimi fonksiyonu ile donatılmıştır, bu da onu mod çeşitliliği açısından önde gelen EA'lardan (Uzman Danışmanlar) biri yapar.

Bu danışmanın yapay zeka aracılığıyla oluşturulmasında insan faktörünün olmaması, kullanıcılar için fiyatın minimuma indirilmesini sağlamıştır; benzer bir işlevsellik gerçek bir programcı tarafından oluşturulsaydı, alıcıya en az 15.000 $'a mal olurdu.

Bu danışmanın işlevselliği, Scalper'lar, Günlük Yatırımcılar (Day Traders), Swing Yatırımcılar ve işlem yürütme ile risk yönetimini otomatikleştirmesi gereken tüm yatırımcılar için tamamen uygundur.

Robotun geniş cephaneliğinde:

Akıllı Haber Filtresi, dört farklı Stop Loss (SL) seçeneği, üç farklı Trailing SL seçeneği (High/Low tabanlı gelişmiş Trailing dahil), Kısmi Kapanış (Partial Close) sistemi (hacim çarpanı miktarına bağlı benzersiz bir seçenek dahil olmak üzere üç farklı varyasyon), ayrıca mevduat büyümesini hızlandırmak için esnek ayarlara sahip iki Hacim Çarpanı (Volume Multiplier) seçeneği bulunmaktadır.

Temel giriş sinyalini doğrulamak için kullanılan Price Action (Kırılım) gibi benzersiz bir teknoloji, piyasa gürültüsünü filtreleyerek yalnızca gerçek bir fiyat hareketi olduğunda işlem açar. Ayrıca Trailing Profit (İzleyen Kar) dahil olmak üzere üç farklı Take Profit (Kar Al) seçeneği mevcuttur.

Danışman, MT5 üzerindeki her zaman diliminde (timeframe) ve işlem varlığında, her türlü hesap türü, her Broker ve Prop Trading Firmaları ile çalışır. Kusursuz makine kodu, insan hatalarını ve duygularını ortadan kaldırır. Bu, maksimum güvenilirlik ve ayar esnekliğine ihtiyaç duyan profesyonellerin seçimidir.

Yatırımlarınızı saf dijital zekaya emanet edin.

📘 DETAYLI KULLANICI KILAVUZU (AI Bolinger PRO v1.00)

1 ===== BİLGİ PANELİ (DASHBOARD) =====

Grafikte görüntülenen görsel bilgi paneli ayarları.

Mevcut spread'i, Gün/Hafta/Ay/Yıl işlem sonuçlarını, ayrıca mevcut değişken karı ve kazanan/kaybeden işlem oranını gösterir.

İpucu: Strateji Test Cihazında (Strategy Tester) optimizasyon yaparken panel görsel modda çalışır, ancak maksimum matematiksel optimizasyon hızı için devre dışı bırakılabilir ( ShowDashboard = false ).

2 ===== STRATEJİ (STRATEGY) =====

(Önemli Bölüm)

Bu bölüm piyasaya giriş mantığını yapılandırır. Bollinger Bantları (Bollinger Bands) teknik göstergesinin ve giriş onay modunun ayarlanmasından sorumludur.

1. Bands_Period (Periyot)

Nedir: Göstergenin orta çizgisini hesaplamak için kullanılan mum sayısı.

Nasıl çalışır: Değer ne kadar küçükse (örneğin 10), gösterge fiyat değişimlerine o kadar duyarlı olur ve çizgiler grafiğe daha yakın olur. Daha fazla sinyal olur, ancak daha az doğru olabilirler. Değer ne kadar büyükse (örneğin 50), gösterge o kadar düzgün olur. Daha az sinyal olur, ancak daha anlamlı olurlar.

Standart değer: 20.

2. Bands_Deviation (Sapma)

Nedir: Kanalın genişliğini (üst ve alt çizgilerin ortadan uzaklığını) belirleyen standart sapma katsayısı.

Nasıl çalışır: 2.0 — standart değer. Fiyat hareketinin yaklaşık %95'ini kapsar. Değeri artırmak (örneğin 2.5 veya 3.0'a), kanalı genişletir. Fiyat sınırlara daha az değer (yalnızca güçlü hareketlerde). Değeri azaltmak (örneğin 1.5'e), kanalı daraltır. Sınırlara temas daha sık gerçekleşir.



3. Bands_Shift (Kaydırma)

Nedir: Göstergenin fiyat grafiğine göre zaman içindeki kayması.

Nasıl çalışır: Pozitif bir değer, gösterge çizgilerini sağa (geleceğe) kaydırır. Negatif bir değer, çizgileri sola (geçmişe) kaydırır. Çoğu stratejide 0 değeri (kaydırma yok) kullanılır.



4. UseCandleConfirmation (Mum ile Onay)

Nedir: Sinyalin göründüğü anda piyasaya girmeyi yasaklayan bir "Price Action" filtresi.

Nasıl çalışır: false (Kapalı): Önceki mum Bollinger çizgisine değmiş veya kesmişse, danışman yeni mumun açılışında hemen işleme girer. true (Açık): Danışman fiyat hareketiyle onay bekler. Sinyali aldıktan sonra, danışman sinyal mumunun ekstremumunu (High veya Low) hatırlar. Piyasaya giriş, yalnızca fiyat bu ekstremumu istenen yönde gerçekten kırdığında gerçekleşir. Örnek: Eğer bir Alış sinyaliyse (fiyat alt sınırda), danışman fiyatın sinyali veren mumun en yükseğinin (High) üzerine çıkmasını bekler.



3 ===== SİNYAL TERSİ (REVERSE SIGNAL) =====

Gösterge mantığını tersine çevirir.

Etkinleştirilirse ( true ), bir Alış (aşırı satım) sinyalinde danışman Satış (Sell) işlemi açar. Osilatörlerin sıklıkla yanlış dönüş sinyalleri verdiği güçlü trend piyasalarında yararlıdır.

4 ===== POZİSYON TERSİNE ÇEVİRME (POSITION REVERSAL) =====

Yön değiştirme taktiği.

Etkinleştirilirse (true), bir pozisyon Stop Loss ile kapandığında, danışman anında ters yönde yeni bir işlem açar.

Not: Bu yeni işlem için hacim (lot), bölüm 23'teki (Hacim Çarpanı) kurallara göre hesaplanır.

5 ===== HABER KORUMASI (NEWS PROTECTION) =====

Dahili haber filtresi.

Danışman, önemli ekonomik haberlerin (paritenin para birimleri veya sadece USD için) yayınlanmasından belirli bir dakika önce ve sonra işlemi otomatik olarak duraklatır.

Önemli: Yalnızca gerçek zamanlı modda (Live) çalışır. Strateji Test Cihazında haber verileri mevcut değildir.

6 ===== KAR/ZARAR LİMİTLERİ (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Küresel mevduat koruması.

Tüm açık pozisyonların toplamı için bir kar hedefi veya zarar limiti (bakiyenin %'si veya puan cinsinden) belirlemeye izin verir. Limite ulaşıldığında tüm işlemler kapatılır ve danışman çalışmayı durdurur.

7 ===== ÇALIŞMA ZAMANLAYICISI (OPERATION TIMER) =====

Gün içi zaman filtresi.

Danışman için kesin çalışma saatleri belirler (örneğin, sadece 08:00 ile 20:00 arası işlem yap). Bu saatlerin dışında yeni işlem açılmaz.

8 ===== STOP LOSS (STOP LOSS) =====

Her işlem için risk yönetimi.

SL_PERCENT: Açılış fiyatının %'si olarak Stop Loss.

SL_POINTS: Puan cinsinden sabit Stop Loss.

SL_ATR: Piyasa oynaklığına (ATR) dayalı dinamik Stop Loss.

SL_HI_LO: Önceki kapanan mumun High veya Low seviyesine konulan akıllı Stop Loss.

Broker stop seviyeleri – SL ve TP mesafeleri, brokerın minimum gereksinimleri ile karşılaştırılır ve otomatik olarak doğrulanır.

9 ===== TAKE PROFIT (TAKE PROFIT) =====

Kar alma ayarları.

Puan, yüzde veya Risk:Ödül Oranı (RRR) olarak ayarlanabilir. Örneğin, RRR=2.0 ise, Take Profit Stop Loss'tan 2 kat daha büyük olacaktır.

10 ===== İZLEYEN STOP (TRAILING STOP) =====

Elde edilen karı, fiyatı takip ederek Stop Loss seviyesini otomatik olarak taşıyarak korumak için güçlü bir araç.

UseTrailing: Ana anahtar (true/false).

Trail_Mode (İzleme Modu): Stop taşıma algoritması seçimi.

Mevcut modlar:

TRAIL_STANDARD (Standart): Puan cinsinden klasik izleme. Trail_Start: İzlemenin etkinleştirildiği kar mesafesi (puan cinsinden).

Trail_Step: Taşıma adımı. Fiyat, karlı yönde belirtilen puan sayısı kadar ilerlediğinde danışman Stop Loss'u taşır.

Örnek: Start=50, Step=10. Kar 50 puan olduğunda, stop başa baş noktasına (breakeven) gelir. Fiyat 10 puan daha ilerlerse, stop arkasından hareket eder. TRAIL_ATR (Oynaklığa göre): Mevcut piyasa aktivitesine uyum sağlayan adaptif mod. İzleme mesafesi ATR (Average True Range) göstergesine göre hesaplanır. Oynaklık yüksekse — stop, rastgele "gürültü" ile patlamamak için daha uzakta tutulur.

Oynaklık düşükse — stop daha yakına çekilir.

Parametreler: Trail_ATR_Period (ATR periyodu) ve Trail_ATR_Mult (ATR çarpanı). TRAIL_HI_LO (Mumlara göre): Trend ticareti için profesyonel mod ("Gölgeleri izleme"). Danışman, Stop Loss'u kesinlikle kapanan mumların ekstremumlarına göre taşır: Alışlar (Buy) için: Stop, önceki mumun Low (En Düşük) seviyesinin altına konur.

Satışlar (Sell) için: Stop, önceki mumun High (En Yüksek) seviyesinin üzerine konur.

Bu mod, trend yapısını (yükselen dipler veya alçalan tepeler) koruduğu sürece pozisyonu mümkün olduğunca uzun süre tutmayı ve trend bozulduğunda hemen çıkmayı sağlar.

11 ===== İZLEYEN KAR (TRAILING PROFIT) =====

(Yeni benzersiz özellik)

Kar hedefleri aracılığıyla kayıpları kurtaran akıllı sistem.

Mantık: Etkinleştirilirse ( UseTrailingProfit = true ), danışman eksi ile kapanan işlemlerin zarar yüzdesini hatırlar.

YENİ bir işlem açarken, danışman standart Take Profit'ini bu birikmiş zarar yüzdesi kadar otomatik olarak artırır.

Amaç: Geçmiş kayıpları telafi etmek ve tüm seriyi tek bir başarılı işlemle net karla kapatmak.

Sıfırlama: Birikmiş yüzde iki durumda %0'a sıfırlanır: Herhangi bir işlem net karla (tamamen) kapandığında. Danışman grafik üzerindeki düğme ile kapatılıp tekrar açıldığında.



12 ===== KISMİ KAPANIŞ (PARTIAL CLOSE) =====

(Detaylı boşaltma ayarı)

Karın bir kısmını sabitleme ("Kasa").

UsePartialClose: Fonksiyonun ana anahtarı.

Partial_Mode (Bölme Seçeneği): MANUAL (Klasik): Fiyat puan cinsinden sabit bir mesafe ( PartialStart ) kat ettiğinde danışman pozisyonun bir kısmını kapatır. Bir adım ( Partial_Close_Step > 0 ) ayarlanmışsa, her N puanda bir parça kapatmaya devam eder. EQUAL PARTS (Eşit Parçalar): Danışman seviyeleri kendisi hesaplar. Açılış Fiyatından nihai Take Profit'e kadar olan mesafeyi alır ve eşit parçalara böler. Parça sayısı Partial_Parts_Count içinde ayarlanır (örneğin 10 parça). Hacim de eşit olarak bölünür.

Unload Lines (Görselleştirme): Danışman, pozisyonun tam olarak nerede boşaltılacağını gösteren yatay çizgiler çizer. Akıllı özellik: Fiyat çizgiye ulaşıp pozisyonun bir kısmı kapandığında, bu çizgi grafikten anında kaldırılır, böylece yalnızca kalan aktif hedefleri görürsünüz.

BENZERSİZ SEÇENEK (Hacim adımı sayısına göre): Nasıl çalışır: Bu standart olmayan mod, sizin ayarınız olmadan ve sadece bu seçeneği seçerek otomatik olarak "akıllı boşaltma ızgarası" oluşturur; bu ızgara, Martingale sisteminin (Mod 23) mevcut işlemin hacmini ne kadar artırdığına doğrudan bağlıdır. Sonuç olarak, pozisyon hacmi ne kadar artırıldıysa, bu pozisyonun boşaltılacağı parça sayısı da o kadar fazla olacaktır. Danışman, Açılış Fiyatından Take Profit'e kadar olan mesafeyi otomatik olarak eşit parçalara böler. Ana koşul: Mod yalnızca Martingale etkinken ( UseMartingale = true ) çalışır.



13 ===== BAŞA BAŞ (BREAKEVEN) =====

Stop Loss'u açılış fiyatına taşıma.

Fiyat belirli bir puan sayısı (BE_Start) kat ettiğinde tetiklenir. Fiyat dönüşünde zarara karşı koruma sağlar.

14 ===== EMİR TİPİ (ORDER TYPE) =====

Giriş yöntemi seçimi. Anında işlem için ENTRY_MARKET_ONLY önerilir.

15 ===== ANA AYARLAR (MAIN SETTINGS) =====

Temel parametreler: Sihirli Numara (danışmanın kendi işlemlerini ayırt etmesi için), Spread Filtresi (MaxSpread) ve Kayma (Slippage).

16 ===== RİSK YÖNETİMİ (RISK MANAGEMENT) =====

İlk pozisyon büyüklüğünün hesaplanması (zarar serisi olmadığında).

FixedLot: Sabit lot ile işlem.

UseAutoLot: Lotun bakiye yüzdesi olarak otomatik hesaplanması.

17 ===== İŞLEM SAATLERİ (TRADING HOURS) =====

Belirli seanslarda (örneğin Londra ve New York) işlem yapmak istiyorsanız ek zaman filtresi (Başlangıç Saati ve Bitiş Saati).

18 ===== İŞLEM YÖNÜ (TRADE DIRECTION) =====

Danışmanın sadece tek yönde (Sadece Buy veya Sadece Sell) veya her iki yönde (Both) işlem yapmasına izin verir.

19 ===== POZİSYON ÇİZGİLERİ (LINE MARKER) =====

Açılış ve Take Profit seviyelerinin grafikte renkli çizgilerle görselleştirilmesi.

Temizleme mantığı – çizgi silinirse, ilgili emir de silinir; emir gerçekleşirse, ilgili çizgi silinir.

20 ===== İŞLEM GEÇMİŞİ (TRADE MARKERS) =====

Grafik üzerindeki geçmiş. Geçmiş işlemlerin yapıldığı yerlere oklar veya işaretler çizer ve sonuçlarını (kar/zarar) etiketler.

21 ===== SES SİNYALLERİ (SOUND SIGNALS) =====

Danışman düğme ile açılıp kapatıldığında veya işlemler gerçekleştirildiğinde sesli uyarılar.

22 ===== İŞLEM GÜNLERİ (TRADING DAYS) =====

Haftanın günlerine göre filtre.

23 ===== HACİM ÇARPANI (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Çok önemli bölüm)

Hızlı kurtarma için kayıplardan sonra lot artırma sistemi (Martingale).

Yalnızca UseMartingale = true anahtarı açıkken çalışır.

Nasıl çalışır (Mantık):

Bir işlem Stop Loss (zarar) ile kapanırsa, danışman bir sonraki işlemin hacmini artırır. Bir sonraki de zarar ederse — hacim tekrar büyür. Herhangi bir işlem karla (Take Profit) kapandığında, hacim hemen başlangıç değerine (bölüm 16'dan) sıfırlanır.

Sıfırlama koşulu: Danışmanı grafik üzerindeki düğme ile kapatıp tekrar açarsanız döngü de sıfırlanır.

MartingaleMode ayarında artış matematiğini seçersiniz:

Seçenek 1: MULTIPLY (Çarpma) Önceki zararlı işlemin lotu MartingaleValue sayısı ile çarpılır. Örnek: Başlangıç lotu 0.1, Değer 2.0. İşlem 1 (0.1 lot) -> Zarar. İşlem 2 şu hacimle açılır: 0.2 (0.1 * 2). -> Zarar. İşlem 3 şu hacimle açılır: 0.4 (0.2 * 2).

Seçenek 2: ADD (Ekleme) Önceki zararlı işlemin lotuna sadece MartingaleValue sayısı eklenir (daha yumuşak mod). Örnek: Başlangıç lotu 0.1, Değer 0.1. İşlem 1 (0.1 lot) -> Zarar. İşlem 2 şu hacimle açılır: 0.2 (0.1 + 0.1).



Martingale_Max_Steps (Adım Sınırı):

Güvenlik ayarı. Danışmanın hacmi arka arkaya kaç kez artırmasına izin verileceğini tanımlar.

0 ise: Sonsuz artış (klasik Martingale).

5 ise: Hacim ilk 5 zararda büyür. 6. ardışık zarardan itibaren hacim büyümeyi durdurur ve seri karla bitene kadar 5. adım seviyesinde sabitlenir.

Marjin kontrolü – emir vermeden önce danışman yeterli serbest marjin olup olmadığını otomatik olarak kontrol eder; yoksa işlem atlanır.

24 ===== PİRAMİTLEME (PYRAMIDING) =====

(Gelişmiş kar taktiği)

Karı agresif bir şekilde artırma yöntemi.

Pozisyon artıya geçerse, danışman aynı yönde ek emirler açabilir.

MaxPositions: Tek yönde aynı anda açık maksimum emir sayısı.

PyramidStep: Yeni bir emrin açılacağı adım (puan cinsinden).

PyramidLotMult: Ek emirler için lot çarpanı. Örneğin, 1.0 ise — hacim aynıdır; 2.0 ise — ek hacim iki katına çıkar.

AYARLAR İÇİN DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR:

1) Puanlar Hakkında (Points vs Pips)

Broker 5 basamaklı ise (1.12345), 1 Puan (Point) = 0.00001'dir.

Broker 3 basamaklı ise (100.123 — Yen çiftleri), 1 Puan (Point) = 0.001'dir.

Önemli nüans: Danışman ayarları (Stop Loss, Take Profit, Trailing) "eski Pips" olarak değil, Puan (Points) olarak algılar.

5 basamaklı bir hesapta, ayarlardaki 50 değeri 5 "eski" pipe (50 puan) eşit olacaktır.

4 basamaklı bir hesapta, 50 değeri 50 "eski" pipe eşit olacaktır. Ayarları girerken bunu dikkate almalısınız.

2) Bu danışman farklı hesap türleriyle çalışır mı?

Evet, evrenseldir, ancak Netting ile ilgili bir not vardır.

Türlere göre detaylı analiz: