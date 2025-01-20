DS Gold Robot MT5

Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD. Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave, patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El DS Gold Robot abre posiciones todos los días de lunes a viernes y todas las posiciones están aseguradas con Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break Even, así como seguridad adicional (max loss, max dd%) y también Sistema de Recuperación. Con este robot, usted será capaz también de generar un buen cashback (muchos sitios web ofrecen la opción y la recuperación de parte de la propagación que se paga por el corredor) de su cuenta, la generación de ingresos adicionales de esta manera. El robot tiene una función MaxOrders que controla el número de posiciones, por defecto, se establece en 5, pero se puede ajustar a cualquier número, por ejemplo, establecerlo en 1 hará que el robot abra sólo una posición.Para simplificar el proceso de puesta en marcha del robot, todas las funciones se han establecido por defecto, el único parámetro que necesita ser cambiado es el tamaño del lote. El DS Gold Robot está disponible en dos versiones para MetaTrader 4, MetaTrader 5 y se puede utilizar con cualquier broker de Forex. El manual detallado está disponible en 9 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, francés, español y árabe. Después de comprar el robot, por favor envíeme un mensaje privado y le enviaré el acceso al grupo, así como el manual, y nuestro apoyo le ayudará con todo.

El precio con descuento es de 699 $ válido hasta el 31 de diciembre de 2025. El precio sin descuento es de 1299 $.

Después de comprar o alquilar el DS Gold, puede recibir una de nuestras herramientas gratis: Bitcoin Robot Grid, Gold Indicator, AX Indicator o Multi Indicator)

Características:
  • Precio accesible
  • Compatible con todos los brokers
  • El popular par de divisas, XAUUSD
  • Número máximo de posiciones abiertas por día
  • Un producto probado y desarrollado por programadores expertos
  • Instalación rápida, sólo hay que cambiar un parámetro
  • Grupo privado con excelente soporte que le ayudará en cada paso
  • Panel que muestra calendario forex, pips diarios, ganancias diarias, sesión actual del mercado, y más...
  • Todas las posiciones están protegidas por un automático Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, y Break Even
  • Desarrollo posterior del proyecto basado en las sugerencias de los clientes y las propias, con todas las actualizaciones proporcionadas de forma gratuita

Parámetros:

  • Lotes - el tamaño de los lotes
  • Take profit - se establece por defecto
  • Stop Loss - por defecto
  • Breakeven - se establece por defecto
  • Trailing Stop - se establece por defecto
  • Reducción máxima diaria %.
  • Filtro de noticias - informe para la divisa USD
  • El número mágico - se puede cambiar a cualquier número
  • Gold trend - función que comprueba la tendencia larga en el par XAUUSD
  • Max orders per day - permite limitar el número de posiciones abiertas en el EA
  • Días de negociación - puede cambiar o excluir cualquier día entre el lunes y el viernes
  • Max split orders - puede cambiar las 5 posiciones a otro valor por ejemplo 1-2-3-4
  • Modo OCO, para clientes que no utilizan una cuenta de cobertura o tienen cuentas con corredores de EE.UU.
  • Filtro de volumen - comprueba el volumen del mercado en tiempo real para evitar abrir una posición en un mercado poco profundo
  • Beneficio total - un parámetro adicional si desea que EA cierre posiciones basándose en el beneficio dado en divisa en lugar de Take Profit
  • Comentario de la operación - puede cambiarlo a cualquier cosa, este comentario es visible en el historial del Broker y hacerlo único, simplemente cambie el número mágico y el comentario de la operación
  • Mostrar panel - utilizamos el mismo diseño de panel para todos nuestros robots, con el beneficio diario, pips diarios, sesión actual, y el spread mostrado, así como botones para cerrar posiciones manualmente.
  • Todos nuestros robots son únicos, pero utilizamosel mismo panel para mostrar noticias y otra información.

¿Cómo empiezo?

  • Después de comprar el EA, por favor envíenos un mensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra. Vaya a la pestaña Compras y haga una captura de pantalla. Después de confirmar, te enviaremos acceso al grupo donde nuestro soporte y otros usuarios te ayudarán con todo y podrás hablar sobre este EA.
  • Activa AutoTrading en tu plataforma, añade un EA al gráfico M5 en el XAUUSD, establece el tamaño del lote y ya está. Todo el proceso de ejecución del robot se ha simplificado, y el único parámetro que necesita ser cambiado es el tamaño del lote. El resto de los parámetros se establecen por defecto.
  • DS Gold Robot se puede utilizar con cualquier Broker de Forex y en cualquier cuenta, pero se recomiendan las cuentas de bajo spread, depósito mínimo de $1000, un apalancamiento de 1:10 hasta 1:1000.

    Información:

    • Par: XAUUSD
    • Marco de tiempo: M5
    • Lotes mínimos: 0.01
    • Plataforma: MetaTrader 5
    • Depósito mínimo: 1000
    • Apalancamiento: 1:10 hasta 1:1000
    • Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN

    Actualizaciones:
    La versión actual de este robot es la 7.2. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT5.

    Precio:
    El robot cuesta $699, y puede ser utilizado con cualquier Broker de Forex. Por favor, envíeme un mensaje privado después de comprar el EA, y le daré acceso al grupo donde puede recibir apoyo y discutir sobre el robot. Ofrecemos un excelente apoyo a través de todos los pasos.

    Comentarios 33
    Esting Alexis Puerta Perez
    141
    Esting Alexis Puerta Perez 2025.12.05 13:14 
     

    I've been using the DS GOLD EA for a week and have had good results. I've followed the instructions in the manual and when I have any doubts I consult support. Otherwise, the DS GOLD EA has performed well.

    BlueSky-Design
    148
    BlueSky-Design 2025.10.06 11:57 
     

    I’m very happy with the DS system — its performance has been excellent! Even when gold is extremely volatile and moving strongly in one direction, the system remains solid and reliable.

    DREAMINGGH
    84
    DREAMINGGH 2025.09.09 15:59 
     

    I have been using this ea for a few weeks now and can say it does what it says. understanding is needed on the time setting and making sure you are using the right time frame too. great support too.

    Esting Alexis Puerta Perez
    141
    Esting Alexis Puerta Perez 2025.12.05 13:14 
     

    I've been using the DS GOLD EA for a week and have had good results. I've followed the instructions in the manual and when I have any doubts I consult support. Otherwise, the DS GOLD EA has performed well.

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.12.05 14:28
    Thank you for adding the review, and if you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
    soalce1212
    19
    soalce1212 2025.10.08 09:30 
     

    I backtested this EA, and the results looked almost too good to be true — fewer than five losing trades and an incredible win/loss ratio. Based on that, I decided to purchase the DS GOLD ROBOT about two months ago. For the first month, I ran it on a demo account, and the performance seemed decent. However, once I switched to a live account, I watched my £1,000 balance steadily decline. The bot tends to close profitable trades very quickly but lets losing trades run with large drawdowns — for example, a 0.01 lot trade can result in a loss of around £186. Following the recommended setup (0.01 with five open trades), the losses quickly add up. In the support group, the developer often shares results from other bots that are performing well but avoids showing results for this specific EA. When users ask for transparency or share concerns, their messages are often deleted. Overall, this bot is not worth the money. The backtest results are completely inconsistent with real-world performance, and I can only recommend it if you want to watch your account balance disappear.

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.30 20:06
    Unfortunately, not all clients fully understand how the Forex market works. In recent weeks, XAUUSD has been very volatile, so running a robot with a very small deposit is not advisable, as it uses a recovery system and therefore needs a larger margin. But it’s always easier to say that the robot is bad instead of supporting its further development. You are welcome👍📊
    BlueSky-Design
    148
    BlueSky-Design 2025.10.06 11:57 
     

    I’m very happy with the DS system — its performance has been excellent! Even when gold is extremely volatile and moving strongly in one direction, the system remains solid and reliable.

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:21
    Thank you for adding the review, and if you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
    DREAMINGGH
    84
    DREAMINGGH 2025.09.09 15:59 
     

    I have been using this ea for a few weeks now and can say it does what it says. understanding is needed on the time setting and making sure you are using the right time frame too. great support too.

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:21
    Thank you for adding the review, and if you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
    Vadim Cebotari
    43
    Vadim Cebotari 2025.08.29 21:33 
     

    Amaizing EA.

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:20
    Thank you for adding the review, and if you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome 👍📊
    ONE T
    92
    ONE T 2025.07.10 08:19 
     

    It's been 2 weeks since I've been running it as a gold demo. I'll see a little more and then move to live mode. If you just give up your greed, it's the best ea. If you have any questions, please reply as quickly as possible during operating hours. Thank you. Best ea

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:21
    Thank you for adding the review, and if you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
    abuaman
    110
    abuaman 2025.07.08 12:07 
     

    Good EA!

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:20
    Thank you for adding the review, and if you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome 👍📊
    peterh217
    299
    peterh217 2025.06.19 19:28 
     

    Super EA. Der EA ist bisher profitabel.

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:21
    Thank you for adding the review, and if you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
    Inigo Hernandez Ruiz
    153
    Inigo Hernandez Ruiz 2025.06.10 08:28 
     

    Tanto el EA como el soporte tecnico funcionan como se dice en la descripción. Muy buenos los dos, he de decir que el EA lo tengo desde hace poco pero me da buenas impresiones y el soporte tecnico en seguida esta para ayudarte. Muy contento.

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:20
    Thank you for adding the review, and if you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome 👍📊
    Nes
    75
    Nes 2025.05.14 06:00 
     

    The DS Gold Robot on the 5-minute gold chart has been running for a few weeks now, and it’s been a lifesaver. Just drop and pick trade size and active hours, then hit “Auto-Trading.” I get steady little wins without staring at the screen all day. Plus, the support team is fantastic—super friendly, lightning-fast, and they made setup a total breeze!

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:21
    Thank you for adding the review, and if you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
    DanielCoroban
    118
    DanielCoroban 2025.03.11 10:37 
     

    One of the best robots, if you know how to set it up you will have profit without losses. very good. I RECOMMEND!

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:20
    Thank you for adding the review, and if you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome 👍📊
    Y C
    39
    Y C 2025.02.19 14:18 
     

    I've been using the EA for a few days now, and it has generated good profits. The support is excellent, thank you!

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:21
    Thank you for adding the review, and if you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
    Justin Green
    178
    Justin Green 2025.02.06 04:34 
     

    so far, it is profitable, but the backtest doesn't match the live testing at all, which is worrisome. I will update my review in the future.

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.02.10 23:16
    I have sent you a message now, please check. You haven't received access to the group or manual yet, so it's a bit too early to add a review.
    Update: The review is added for purpose, still we don't send access and they don't reply, 5 days offline...
    Navapon Na Nakorn
    178
    Navapon Na Nakorn 2025.02.05 11:03 
     

    There is a quick response, but the answers do not address the question directly, and they avoid answering straightforwardly. I will change the rating once I receive an answer that directly addresses my question and resolves my issue. -I did a backtest and forward test during the same period. The backtest performance does not match, and the order execution times are different.

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.02.10 23:15
    Hi. DS Gold robot works perfectly, we added the results yesterday. Backtesting operates in a 24-hours mode, and you can inquire about it sending for me private message, rather than intentionally posting negative opinions and comments. We provide the best support and this review is added on purpose to destroy a product that works exceptionally well. The last results are available on comment section.
    Update: The review is added for purpose, 6 days ago we a sent message for the user and is offline...
    PEDRO E PEREZ
    936
    PEDRO E PEREZ 2025.02.04 14:08 
     

    This Robot is very good, with good performance and very good customer service, I recommend it to anyone.

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:22
    Thank you for adding the review, and if you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
    ltea57055
    76
    ltea57055 2025.01.31 06:12 
     

    Very good EA with quick customer support!

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:21
    Thank you for adding the review, and if you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome 👍📊
    Kenneth Law
    610
    Kenneth Law 2025.01.30 12:43 
     

    My account have been blow!

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.02.10 23:17
    Hi. We don't know why they are blocked sending messages between users on MQL5, but we can guess... We also checked his other reviews, and they are all negative, it appears that he does it on purpose, or maybe works with other seller. Unfortunately, we have no control over how each client uses the robot, most don't even read the manual. The results from DS Gold are available on the comment section👍📊
    Update: The review is added for purpose, 2 weeks without reply..
    Ida Bagus Jagatdhita Karana
    267
    Ida Bagus Jagatdhita Karana 2025.01.30 09:42 
     

    Great service

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:22
    Thank you for adding the review, and if you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
    tofin100
    62
    tofin100 2025.01.29 09:11 
     

    The user support and service are great. The first results of the DS EA look promising.

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.20 14:22
    Thank you for adding the review, and if you need anything, feel free to contact our dedicated support. You are welcome👍📊
    vitinpt
    72
    vitinpt 2025.01.28 14:52 
     

    23-01-2025 -----Tests are very good. Now testing on real.----

    ----

    After 3 months of testing:

    ----

    22-04-2025

    Real trades do not match with test. Backtesting is completly different.

    It operates in a very different way on real.

    Several looses with SL.

    Even in Telegram, chats are blocked when EA is loosing money so you cannot comment to avoid negative comments. Also delete messages when they don't want others users whach it.

    Be aware of this EA.

    I do not recommend it.

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.08 12:10
    Unfortunately, from time to time there are clients who don’t really understand how this system works. DS Gold uses a recovery system, so it doesn’t hit Stop Loss all the time, and it has been working very well here for almost a year. I recommend contacting our team, they will help you with the setup. You are welcome👍📊
    12
    Respuesta al comentario