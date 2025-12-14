AI Bolinger Pro — L'Evoluzione di un Classico (AI Bolinger Pro — Evolution of the Classic)

Fa parte della serie EA AI PRO, il che significa che il suo codice è stato progettato e scritto al 100% dall'Intelligenza Artificiale. È dotato di 24 diverse funzioni di gestione delle posizioni di livello istituzionale, rendendolo uno degli EA (Expert Advisors) leader per varietà di modalità.

L'assenza del fattore umano nella creazione di questo consulente tramite IA ha permesso di ridurre al massimo il prezzo per gli utenti; una funzionalità simile creata da un programmatore umano sarebbe costata all'acquirente non meno di 15.000 $.

Le funzionalità di questo consulente sono perfettamente adatte a Scalpers, Day Traders, Swing Traders e a qualsiasi trader che necessiti di automatizzare l'esecuzione e la gestione del rischio.

Nel vasto arsenale del robot:

Filtro Notizie Intelligente, quattro varianti di Stop Loss (SL), tre varianti di Trailing SL (incluso un Trailing avanzato basato su High/Low), sistema di Chiusura Parziale (Partial Close) anch'esso con tre varianti (inclusa un'opzione unica basata sul moltiplicatore di volume), nonché due varianti di Moltiplicatore di Volume con impostazioni flessibili per accelerare la crescita del deposito.

Una tecnologia unica di conferma del segnale di ingresso base, come la Price Action (Rottura), filtra il rumore del mercato aprendo operazioni solo quando c'è un reale movimento dei prezzi. Dispone inoltre di tre varianti di Take Profit, incluso il Trailing Profit.

Il consulente funziona su qualsiasi timeframe e asset di trading su MT5, con qualsiasi tipo di conto, qualsiasi Broker e società di Prop Trading. Il codice macchina impeccabile esclude errori umani ed emozioni. È la scelta dei professionisti che necessitano della massima affidabilità e flessibilità di configurazione.

Affida il tuo trading a una pura intelligenza digitale.

📘 GUIDA DETTAGLIATA PER L'UTENTE (AI Bolinger PRO v1.00)

1 ===== PANNELLO INFORMATIVO (DASHBOARD) =====

Impostazioni del pannello informativo visivo visualizzato sul grafico.

Mostra lo spread attuale, i risultati di trading per Giorno/Settimana/Mese/Anno, nonché il profitto fluttuante attuale e il rapporto operazioni vincenti/perdenti.

Suggerimento: Durante l'ottimizzazione nel Tester Strategia (Strategy Tester), il pannello funziona in modalità visiva, ma per la massima velocità di ottimizzazione matematica può essere disattivato ( ShowDashboard = false ).

2 ===== STRATEGIA (STRATEGY) =====

(Sezione Importante)

Questa sezione configura la logica di ingresso nel mercato. È responsabile dell'impostazione dell'indicatore tecnico Bollinger Bands (Bande di Bollinger) e della modalità di conferma dell'ingresso.

1. Bands_Period (Periodo)

Cos'è: Il numero di candele utilizzate per calcolare la linea mediana dell'indicatore.

Come funziona: Più piccolo è il valore (ad esempio 10), più l'indicatore è sensibile alle variazioni di prezzo e le linee saranno più vicine al grafico. Ci saranno più segnali, ma potrebbero essere meno precisi. Più grande è il valore (ad esempio 50), più l'indicatore sarà smussato. Ci saranno meno segnali, ma saranno più significativi.

Valore standard: 20.

2. Bands_Deviation (Deviazione)

Cos'è: Coefficiente di deviazione standard che determina la larghezza del canale (distanza delle linee superiore e inferiore dalla mediana).

Come funziona: 2.0 — valore standard. Copre circa il 95% dei movimenti di prezzo. Aumentare il valore (ad esempio a 2.5 o 3.0) allarga il canale. Il prezzo toccherà i bordi meno spesso (solo durante movimenti forti). Diminuire il valore (ad esempio a 1.5) restringe il canale. I tocchi dei bordi avverranno più frequentemente.



3. Bands_Shift (Spostamento)

Cos'è: Spostamento dell'indicatore rispetto al grafico dei prezzi nel tempo.

Come funziona: Un valore positivo sposta le linee dell'indicatore a destra (verso il futuro). Un valore negativo sposta le linee a sinistra (verso il passato). Nella maggior parte delle strategie si usa il valore 0 (nessuno spostamento).



4. UseCandleConfirmation (Conferma tramite Candela)

Cos'è: Un filtro "Price Action" che vieta di entrare nel mercato nel momento esatto in cui appare il segnale.

Come funziona: false (Disattivato): Il consulente entra in operazione immediatamente all'apertura di una nuova candela se la candela precedente ha toccato o incrociato la linea di Bollinger. true (Attivato): Il consulente attende una conferma dal movimento dei prezzi. Dopo aver ricevuto il segnale, il consulente memorizza l'estremo (High o Low) della candela segnale. L'ingresso nel mercato avviene solo quando il prezzo rompe realmente questo estremo nella direzione desiderata. Esempio: Se è un segnale di acquisto (prezzo al limite inferiore), il consulente attende che il prezzo salga sopra il massimo (High) della candela che ha dato il segnale.



3 ===== INVERSIONE SEGNALE (REVERSE SIGNAL) =====

Inverte la logica dell'indicatore.

Se attivato ( true ), su un segnale di Acquisto (ipervenduto), il consulente aprirà un'operazione di Vendita (Sell). Utile nei mercati con forti trend, dove gli oscillatori danno spesso falsi segnali di inversione.

4 ===== INVERSIONE POSIZIONE (POSITION REVERSAL) =====

Tattica di cambio direzione.

Se attivato (true), quando una posizione viene chiusa per Stop Loss, il consulente aprirà istantaneamente una nuova operazione nella direzione opposta.

Nota: Il volume (lotto) per questa nuova operazione viene calcolato secondo le regole della sezione 23 (Moltiplicatore di Volume).

5 ===== PROTEZIONE NOTIZIE (NEWS PROTECTION) =====

Filtro notizie integrato.

Il consulente mette automaticamente in pausa il trading un numero specificato di minuti prima e dopo la pubblicazione di importanti notizie economiche (per le valute della coppia o solo USD).

Importante: Funziona solo in modalità tempo reale (Live). Nel Tester Strategia, i dati delle notizie non sono disponibili.

6 ===== LIMITI PROFITTO/PERDITA (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Protezione globale del deposito.

Consente di impostare un obiettivo di profitto o un limite di perdita (in % del saldo o in punti) per tutte le posizioni aperte nel complesso. Al raggiungimento del limite, tutte le operazioni vengono chiuse e il consulente interrompe il lavoro.

7 ===== TIMER DI LAVORO (OPERATION TIMER) =====

Filtro orario intraday.

Imposta orari di lavoro rigidi per il consulente (ad esempio, operare solo dalle 08:00 alle 20:00). Al di fuori di questi orari non vengono aperte nuove operazioni.

8 ===== STOP LOSS (STOP LOSS) =====

Gestione del rischio per ogni operazione.

SL_PERCENT: Stop Loss in % del prezzo di apertura.

SL_POINTS: Stop Loss fisso in punti.

SL_ATR: Stop Loss dinamico basato sulla volatilità del mercato (ATR).

SL_HI_LO: Stop Loss intelligente posizionato sull'High o Low della candela chiusa precedente.

Livelli di stop del broker – le distanze fino a SL e TP vengono verificate rispetto ai requisiti minimi del broker e convalidate automaticamente.

9 ===== TAKE PROFIT (TAKE PROFIT) =====

Impostazioni di presa di profitto.

Può essere impostato in punti, percentuale o come rapporto Rischio:Rendimento (RRR). Ad esempio, se RRR=2.0, il Take Profit sarà 2 volte più grande dello Stop Loss.

10 ===== TRAILING STOP (TRAILING STOP) =====

Strumento potente per proteggere i profitti ottenuti spostando automaticamente il livello di Stop Loss seguendo il prezzo.

UseTrailing: Interruttore principale (true/false).

Trail_Mode (Modalità Trailing): Scelta dell'algoritmo di spostamento dello stop.

Modalità disponibili:

TRAIL_STANDARD (Standard): Trailing classico in punti. Trail_Start: Distanza di profitto (in punti) al raggiungimento della quale si attiva il trailing.

Trail_Step: Passo di spostamento. Il consulente sposterà lo Stop Loss ogni volta che il prezzo avanzerà del numero di punti indicato nella direzione favorevole.

Esempio: Start=50, Step=10. Non appena il profitto è di 50 punti, lo stop si posiziona a breakeven. Se il prezzo avanza di altri 10 punti, lo stop si sposta dietro di esso. TRAIL_ATR (Per volatilità): Modalità adattiva che si regola in base all'attività attuale del mercato. La distanza del trailing è calcolata secondo l'indicatore ATR (Average True Range). Se la volatilità è alta — lo stop rimane più lontano per non essere colpito da "rumore" casuale.

Se la volatilità è bassa — lo stop si avvicina.

Parametri: Trail_ATR_Period (periodo dell'ATR) e Trail_ATR_Mult (moltiplicatore dell'ATR). TRAIL_HI_LO (Per candele): Modalità professionale per il trading di tendenza ("Trailing sulle ombre"). Il consulente sposta lo Stop Loss rigorosamente secondo gli estremi delle candele chiuse: Per acquisti (Buy): Lo Stop viene posizionato sotto il Low (minimo) della candela precedente.

Per vendite (Sell): Lo Stop viene posizionato sopra l'High (massimo) della candela precedente.

Questa modalità consente di mantenere la posizione il più a lungo possibile finché la tendenza conserva la sua struttura (minimi crescenti o massimi decrescenti) e di uscire immediatamente quando la tendenza si rompe.

11 ===== TRAILING PROFIT (TRAILING PROFIT) =====

(Nuova funzione unica)

Sistema intelligente di recupero delle perdite tramite obiettivi di profitto.

Logica: Se attivato ( UseTrailingProfit = true ), il consulente memorizza la percentuale di perdita delle operazioni chiuse in negativo.

All'apertura di una NUOVA operazione, il consulente aumenta automaticamente il suo Take Profit standard di questa percentuale di perdite accumulata.

Obiettivo: Recuperare le perdite passate e chiudere l'intera serie con un profitto netto in una singola operazione riuscita.

Reset: La percentuale accumulata viene azzerata a 0% in due casi: Quando un'operazione viene chiusa con profitto netto (totalmente). Quando il consulente viene spento e riacceso tramite il pulsante sul grafico.



12 ===== CHIUSURA PARZIALE (PARTIAL CLOSE) =====

(Impostazione dettagliata dello scarico)

Fissare una parte del profitto ("Cassaforte").

UsePartialClose: Interruttore principale della funzione.

Partial_Mode (Opzione di divisione): MANUAL (Classico): Il consulente chiude una parte della posizione quando il prezzo percorre una distanza fissa ( PartialStart ) in punti. Se è impostato un passo ( Partial_Close_Step > 0 ), continuerà a chiudere parti ogni N punti. EQUAL PARTS (Parti uguali): Il consulente calcola i livelli da solo. Prende la distanza dal Prezzo di Apertura fino al Take Profit finale e la divide in segmenti uguali. Il numero di segmenti è impostato in Partial_Parts_Count (ad esempio 10 parti). Anche il volume viene diviso equamente.

Unload Lines (Visualizzazione): Il consulente disegna linee orizzontali sul grafico mostrando dove esattamente la posizione verrà scaricata. Funzione intelligente: Non appena il prezzo raggiunge la linea e una parte della posizione viene chiusa, questa linea viene istantaneamente rimossa dal grafico in modo da vedere solo gli obiettivi attivi rimanenti.

OPZIONE UNICA (Per numero di passi di volume): Come funziona: Questa modalità non standard crea automaticamente, senza la tua configurazione e solo scegliendo questa opzione, una "griglia intelligente" di scarico che dipende direttamente da quanto il sistema Martingala (Modalità 23) ha aumentato il volume dell'operazione corrente. Di conseguenza, più il volume della posizione è stato aumentato, più parti ci saranno per lo scarico di questa posizione. Il consulente divide automaticamente la distanza dal Prezzo di Apertura fino al Take Profit in parti uguali. Condizione principale: Questa modalità funziona solo se la Martingala è attivata ( UseMartingale = true ).



13 ===== BREAKEVEN (BREAKEVEN) =====

Spostamento dello Stop Loss al prezzo di apertura.

Si attiva quando il prezzo percorre un determinato numero di punti (BE_Start). Fornisce protezione contro le perdite in caso di inversione del prezzo.

14 ===== TIPO DI ORDINE (ORDER TYPE) =====

Scelta del metodo di ingresso. Si raccomanda ENTRY_MARKET_ONLY per un'esecuzione istantanea.

15 ===== IMPOSTAZIONI PRINCIPALI (MAIN SETTINGS) =====

Parametri base: Numero Magico (affinché il consulente distingua le proprie operazioni), Filtro spread (MaxSpread) e Slippage.

16 ===== GESTIONE DEL RISCHIO (RISK MANAGEMENT) =====

Calcolo della dimensione iniziale della posizione (quando non c'è una serie di perdite).

FixedLot: Trading con lotto costante.

UseAutoLot: Calcolo automatico del lotto come % del saldo.

17 ===== ORARI DI TRADING (TRADING HOURS) =====

Filtro orario aggiuntivo (Ora di inizio e Ora di fine), se desideri operare solo in determinate sessioni (ad esempio Londra e New York).

18 ===== DIREZIONE DI TRADING (TRADE DIRECTION) =====

Permette al consulente di operare solo in una direzione (Solo Buy o Solo Sell) o in entrambe (Both).

19 ===== LINEE DI POSIZIONE (LINE MARKER) =====

Visualizzazione dei livelli di apertura e Take Profit sul grafico con linee colorate.

Logica di pulizia – se la linea viene rimossa, anche l'ordine associato viene rimosso; se l'ordine viene eseguito, la linea corrispondente viene cancellata.

20 ===== STORICO TRADING (TRADE MARKERS) =====

Storico sul grafico. Disegna frecce o segni nei punti delle operazioni passate e indica il loro risultato (profitto/perdita).

21 ===== SEGNALI SONORI (SOUND SIGNALS) =====

Avvisi sonori all'attivazione/disattivazione del consulente tramite pulsante o all'esecuzione di operazioni.

22 ===== GIORNI DI TRADING (TRADING DAYS) =====

Filtro per giorni della settimana.

23 ===== MOLTIPLICATORE DI VOLUME (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Sezione molto importante)

Sistema di aumento del lotto dopo le perdite (Martingala) per un rapido recupero.

Funziona solo se l'interruttore UseMartingale = true.

Come funziona (Logica):

Se un'operazione viene chiusa per Stop Loss (perdita), il consulente aumenta il volume dell'operazione successiva. Se anche la successiva è una perdita — il volume cresce ancora. Non appena un'operazione viene chiusa con profitto (Take Profit), il volume viene immediatamente resettato al valore iniziale (della sezione 16).

Condizione di reset: Il ciclo viene resettato anche se spegni e riaccendi il consulente tramite il pulsante sul grafico.

Nell'impostazione MartingaleMode , scegli la matematica dell'aumento:

Opzione 1: MULTIPLY (Moltiplicazione) Il lotto dell'operazione perdente precedente viene moltiplicato per il numero MartingaleValue . Esempio: Lotto iniziale 0.1, Valore 2.0. Operazione 1 (0.1 lotto) -> Perdita. Operazione 2 si apre con volume: 0.2 (0.1 * 2). -> Perdita. Operazione 3 si apre con volume: 0.4 (0.2 * 2).

Opzione 2: ADD (Addizione) Al lotto dell'operazione perdente precedente viene semplicemente aggiunto il numero MartingaleValue (modalità più morbida). Esempio: Lotto iniziale 0.1, Valore 0.1. Operazione 1 (0.1 lotto) -> Perdita. Operazione 2 si apre con volume: 0.2 (0.1 + 0.1).



Martingale_Max_Steps (Limite passi):

Impostazione di sicurezza. Definisce quante volte di fila al consulente è permesso aumentare il volume.

Se 0 : Aumento infinito (Martingala classico).

Se 5: Il volume cresce per le prime 5 perdite. A partire dalla 6ª perdita consecutiva, il volume smette di crescere e si fissa al livello del 5° passo finché la serie non termina con un profitto.

Verifica del margine – prima di piazzare un ordine, il consulente verifica automaticamente se c'è abbastanza margine libero; in caso contrario, l'operazione viene saltata.

24 ===== PIRAMIDAZIONE (PYRAMIDING) =====

(Tattica di profitto avanzata)

Metodo aggressivo per aumentare i profitti.

Se la posizione va in positivo, il consulente può aprire ordini aggiuntivi nella stessa direzione.

MaxPositions: Numero massimo di ordini aperti simultaneamente in una direzione.

PyramidStep: Passo (in punti) dopo il quale viene aperto un nuovo ordine.

PyramidLotMult: Moltiplicatore di lotto per gli ordini aggiuntivi. Ad esempio, se 1.0 — il volume è lo stesso; se 2.0 — il volume aggiuntivo raddoppia.

IMPORTANTE DA CONSIDERARE PER LE IMPOSTAZIONI:

1) A proposito dei Punti (Points vs Pips)

Se il broker ha 5 cifre (1.12345), allora 1 punto (Point) = 0.00001.

Se il broker ha 3 cifre (100.123 — coppie con Yen), allora 1 punto (Point) = 0.001.

Sfumatura importante: Il consulente percepisce le impostazioni (Stop Loss, Take Profit, Trailing) in Punti (Points), e non in "vecchi Pips".

Su un conto a 5 cifre, il valore 50 nelle impostazioni sarà uguale a 5 "vecchi" pips (50 punti).

Su un conto a 4 cifre, il valore 50 sarà uguale a 50 "vecchi" pips. Devi tenerne conto quando inserisci le impostazioni.

2) Questo consulente funziona con diversi tipi di conto?

Sì, è universale, ma con una nota riguardante il Netting.

Analisi dettagliata per tipi: