Gold Quant AI
- Asesores Expertos
- Hizbullah Mangal
- Versión: 2.1
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Gold Quant AI - Precision Gold Trading con Confirmación AI Disciplinada
Nota importante del broker
Todos los desarrollos, señales y pruebas retrospectivas de Gold Quant AI se llevan a cabo en IC Markets.
Si utiliza un broker diferente, los resultados pueden variar debido a diferencias en los spreads, velocidad de ejecución, deslizamiento y condiciones de liquidez.
Precios de lanzamiento
Oferta de lanzamiento: Sólo 99 $
Esta es una oferta de lanzamiento limitada disponible sólo para los primeros compradores.
-
Primeros 10 compradores: 99 $.
-
Después de las 10 primeras ventas: el precio aumenta a 200 $.
-
Después: el precio aumenta 50 $ por cada 10 ventas adicionales
-
Precio objetivo final: 1.999 $.
Estado actual
-
Precio actual: 99
-
Quedan 3 ejemplares a 99
-
Próximo precio: $200
Descripción
Conozca Gold Quant AI
Gold Quant AI es un sistema de trading automatizado diseñado para operadores que valoran la precisión, la consistencia y la ejecución disciplinada cuando operan con XAU/USD (Oro).
El sistema es intencionadamente selectivo.
Realiza un máximo de una operación al día, y sólo cuando las condiciones del mercado están confirmadas por la IA y alineadas con la tendencia dominante.
No hay overtrading, ni inundación de señales, ni entradas forzadas.
Si las condiciones no son claras, Gold Quant AI simplemente no opera.
Cada posición se ejecuta con un Stop Loss y Take Profit fijos.
No hay técnicas de martingala, ni sistemas de rejilla, ni lógica de recuperación oculta.
Honestidad clara sobre la IA
El componente de IA en Gold Quant AI se utiliza estrictamente para las condiciones del mercado y el filtrado y confirmación basado en noticias.
No genera entradas aleatorias o "conjeturas de IA".
La ejecución de las operaciones en sí está impulsada por una estrategia real basada en reglas, construida sobre principios de trading profesional en lugar de conceptos de IA impulsados por la publicidad.
Bajo el capó, Gold Quant AI combina la confirmación asistida por IA con un enfoque técnico de estilo institucional, centrándose en:
-
Estructura del mercado
-
Dirección de la tendencia
-
La fuerza del impulso
-
Condiciones de volatilidad
Esto refleja la forma en que los operadores profesionales abordan el oro - esperando pacientemente la alineación en lugar de perseguir el precio.
Prueba de señal en vivo - Rendimiento verificado
Usted no tiene que confiar en promesas.
El rendimiento de Gold Quant AI puede ser verificado de forma independiente a través de señales MQL5 en vivo, ejecutando el sistema en condiciones reales de mercado.
Señal Principal (Desde 03/Sept/2025)
https://www.mql5.com/en/signals/2329812
Esta es la cuenta de referencia principal, que muestra cada operación ejecutada por Gold Quant AI, incluyendo estadísticas completas y el historial completo de operaciones.
Señal Secundaria (Desde 08/Dic/2025)
https://www.mql5.com/en/signals/2347752
Esta señal adicional proporciona una nueva referencia, ejecutada en una cuenta estándar durante una semana en condiciones de mercado real.
Aspectos destacados
-
Máximo una operación de alta calidad al día - calidad sobre cantidad
-
Confirmación de tendencias y condiciones asistida por IA: opere sólo cuando exista alineación
-
Estrategia basada en reglas de estilo institucional - inspirada en conceptos profesionales de estructura de mercado
-
Stop Loss y Take Profit fijos en cada operación - sin martingala, sin cuadrícula
-
Perfil de baja caída y fácil de utilizar por las empresas de capital riesgo: configurable para cumplir las normas habituales de las empresas de capital riesgo.
-
Totalmente optimizado para el oro (XAU/USD): diseñado en función de la volatilidad y el comportamiento del oro.
Comportamiento de las operaciones y perfil de riesgo
-
Un máximo de una operación al día
-
Ninguna operación si las condiciones no están claramente alineadas
-
Diseñado para evitar la ejecución emocional o impulsiva
-
Centrado en la consistencia y la protección del capital más que en el crecimiento agresivo
Configuración recomendada
-
Broker: IC Markets (recomendado; todas las pruebas y señales en vivo se basan en IC Markets)
-
Tipo de cuenta: Estilo ECN con spread bajo
-
Apalancamiento: 1:100 o superior (utilizado de forma responsable)
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Símbolo: Sólo XAUUSD
-
Marco temporal: M15 (adjuntar el EA al gráfico XAUUSD M15)
-
VPS: VPS estable 24/5 para un funcionamiento ininterrumpido
-
Riesgo: Porcentaje fijo de riesgo por operación, alineado con su tolerancia al riesgo o con las reglas de su empresa de apoyo.
Soporte después de la compra
Después de la compra, puede ponerse en contacto conmigo a través de mensajes privados MQL5 para:
-
Instrucciones de configuración paso a paso
-
Directrices de uso y mejores prácticas
-
Asistencia con ideas de optimización y configuración del riesgo
Descargo de responsabilidad
Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
I just bought both Aureon AI & Gold Quant AI, developer service friendly, hope to enjoy the EA performance!