Gold Quant AI

5

Gold Quant AI - Precision Gold Trading con Confirmación AI Disciplinada

Nota importante del broker

Todos los desarrollos, señales y pruebas retrospectivas de Gold Quant AI se llevan a cabo en IC Markets.
Si utiliza un broker diferente, los resultados pueden variar debido a diferencias en los spreads, velocidad de ejecución, deslizamiento y condiciones de liquidez.

Precios de lanzamiento

Oferta de lanzamiento: Sólo 99 $
Esta es una oferta de lanzamiento limitada disponible sólo para los primeros compradores.

  • Primeros 10 compradores: 99 $.

  • Después de las 10 primeras ventas: el precio aumenta a 200 $.

  • Después: el precio aumenta 50 $ por cada 10 ventas adicionales

  • Precio objetivo final: 1.999 $.

Estado actual

  • Precio actual: 99

  • Quedan 3 ejemplares a 99

  • Próximo precio: $200

Descripción

Conozca Gold Quant AI

Gold Quant AI es un sistema de trading automatizado diseñado para operadores que valoran la precisión, la consistencia y la ejecución disciplinada cuando operan con XAU/USD (Oro).

El sistema es intencionadamente selectivo.
Realiza un máximo de una operación al día, y sólo cuando las condiciones del mercado están confirmadas por la IA y alineadas con la tendencia dominante.

No hay overtrading, ni inundación de señales, ni entradas forzadas.
Si las condiciones no son claras, Gold Quant AI simplemente no opera.

Cada posición se ejecuta con un Stop Loss y Take Profit fijos.
No hay técnicas de martingala, ni sistemas de rejilla, ni lógica de recuperación oculta.

Honestidad clara sobre la IA

El componente de IA en Gold Quant AI se utiliza estrictamente para las condiciones del mercado y el filtrado y confirmación basado en noticias.
No genera entradas aleatorias o "conjeturas de IA".

La ejecución de las operaciones en sí está impulsada por una estrategia real basada en reglas, construida sobre principios de trading profesional en lugar de conceptos de IA impulsados por la publicidad.

Bajo el capó, Gold Quant AI combina la confirmación asistida por IA con un enfoque técnico de estilo institucional, centrándose en:

  • Estructura del mercado

  • Dirección de la tendencia

  • La fuerza del impulso

  • Condiciones de volatilidad

Esto refleja la forma en que los operadores profesionales abordan el oro - esperando pacientemente la alineación en lugar de perseguir el precio.

Prueba de señal en vivo - Rendimiento verificado

Usted no tiene que confiar en promesas.
El rendimiento de Gold Quant AI puede ser verificado de forma independiente a través de señales MQL5 en vivo, ejecutando el sistema en condiciones reales de mercado.

Señal Principal (Desde 03/Sept/2025)

https://www.mql5.com/en/signals/2329812

Esta es la cuenta de referencia principal, que muestra cada operación ejecutada por Gold Quant AI, incluyendo estadísticas completas y el historial completo de operaciones.

Señal Secundaria (Desde 08/Dic/2025)

https://www.mql5.com/en/signals/2347752

Esta señal adicional proporciona una nueva referencia, ejecutada en una cuenta estándar durante una semana en condiciones de mercado real.

Aspectos destacados

  • Máximo una operación de alta calidad al día - calidad sobre cantidad

  • Confirmación de tendencias y condiciones asistida por IA: opere sólo cuando exista alineación

  • Estrategia basada en reglas de estilo institucional - inspirada en conceptos profesionales de estructura de mercado

  • Stop Loss y Take Profit fijos en cada operación - sin martingala, sin cuadrícula

  • Perfil de baja caída y fácil de utilizar por las empresas de capital riesgo: configurable para cumplir las normas habituales de las empresas de capital riesgo.

  • Totalmente optimizado para el oro (XAU/USD): diseñado en función de la volatilidad y el comportamiento del oro.

Comportamiento de las operaciones y perfil de riesgo

  • Un máximo de una operación al día

  • Ninguna operación si las condiciones no están claramente alineadas

  • Diseñado para evitar la ejecución emocional o impulsiva

  • Centrado en la consistencia y la protección del capital más que en el crecimiento agresivo

Configuración recomendada

  • Broker: IC Markets (recomendado; todas las pruebas y señales en vivo se basan en IC Markets)

  • Tipo de cuenta: Estilo ECN con spread bajo

  • Apalancamiento: 1:100 o superior (utilizado de forma responsable)

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Símbolo: Sólo XAUUSD

  • Marco temporal: M15 (adjuntar el EA al gráfico XAUUSD M15)

  • VPS: VPS estable 24/5 para un funcionamiento ininterrumpido

  • Riesgo: Porcentaje fijo de riesgo por operación, alineado con su tolerancia al riesgo o con las reglas de su empresa de apoyo.

Soporte después de la compra

Después de la compra, puede ponerse en contacto conmigo a través de mensajes privados MQL5 para:

  • Instrucciones de configuración paso a paso

  • Directrices de uso y mejores prácticas

  • Asistencia con ideas de optimización y configuración del riesgo

Descargo de responsabilidad

Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo.
Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Comentarios
Daniel Chng Chin Huang
2618
Daniel Chng Chin Huang 2025.12.23 13:32 
 

I just bought both Aureon AI & Gold Quant AI, developer service friendly, hope to enjoy the EA performance!

LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.12.08 15:33 
 

I ran several tests before purchasing it. The EA performed well in backtests. I put it into operation on a real account today. I'm waiting for the first position to open. I think it's very promising. And I was happy to see two updates today.

oymail
225
oymail 2025.10.16 05:11 
 

Its a profitable EA, 4 trades and 4 wins. I am very happy with the purchase and performance. Its sniper entry trade, see the results yourself "Comments" section cos I can't attach the file here. The only setback, when there is an opportunity market data and execute trades automatically and that it. I would say per day only but the profit really "MADNESS". I hope the seller able to make the EA to trade at least 2/3 trades per day.

Los compradores de este producto también adquieren
Otros productos de este autor
Aureon AI
Hizbullah Mangal
5 (6)
Asesores Expertos
Aureon AI - Comercio institucional de oro con precisión asistida por IA Nota importante del broker Todos los desarrollos, señales y pruebas retrospectivas de Aureon AI se llevan a cabo en IC Markets . Si utiliza un broker diferente, los resultados pueden variar debido a los diferenciales, la velocidad de ejecución y las condiciones de liquidez. Oferta de lanzamiento y hoja de ruta de precios Oferta de lanzamiento: Sólo 99 $ Esta es una oferta de lanzamiento limitada disponible sólo para los pr
Aurex AI
Hizbullah Mangal
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO - CUENTA REAL Señal en vivo oficial (configuración predeterminada) https://www.mql5.com/en/signals/2350419?source=Site+Signals+My Esta señal se negocia en una cuenta de trading real y es totalmente pública en MQL5, lo que le permite verificar de forma independiente: Historial completo de operaciones Reducción y comportamiento del riesgo Crecimiento y consistencia Calidad de ejecución real Sin cuentas demo. Total transparencia. OFERTA DE LANZAMIENTO LIMITADA Precio inicial: $5
Filtro:
Daniel Chng Chin Huang
2618
Daniel Chng Chin Huang 2025.12.23 13:32 
 

I just bought both Aureon AI & Gold Quant AI, developer service friendly, hope to enjoy the EA performance!

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.12.23 13:36
Thank you so much for your support and kind words! 🙏
We’re glad to hear you chose Aureon AI and Gold Quant AI. Our goal is always to provide friendly support and consistent EA performance.
XAUUSD-reader
49
XAUUSD-reader 2025.12.15 03:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.12.15 18:56
Thanks a lot, I really appreciate that 🙏 Glad to hear both EAs are performing well for you. Happy I could help sort out any issues, and I’m always here if you need anything else.
LuisGustavo_BR
413
LuisGustavo_BR 2025.12.08 15:33 
 

I ran several tests before purchasing it. The EA performed well in backtests. I put it into operation on a real account today. I'm waiting for the first position to open. I think it's very promising. And I was happy to see two updates today.

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.12.08 15:36
Glad to have you with us mate and yes I added a few features to the bot to improve it and added spread filter for some users who want to modify it
trader2092
64
trader2092 2025.12.07 23:32 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.12.08 15:35
Glad your happy with our Top EAs on the MQL5
Traa44at
64
Traa44at 2025.12.05 15:48 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.12.05 16:00
Thanks a lot for the honest review mate, really appreciate you taking the time to test properly before sharing your thoughts. I’m glad Gold Quant has treated you well and that you’re enjoying Aureon too. Let’s keep it steady and grow together. Happy trading!
oymail
225
oymail 2025.10.16 05:11 
 

Its a profitable EA, 4 trades and 4 wins. I am very happy with the purchase and performance. Its sniper entry trade, see the results yourself "Comments" section cos I can't attach the file here. The only setback, when there is an opportunity market data and execute trades automatically and that it. I would say per day only but the profit really "MADNESS". I hope the seller able to make the EA to trade at least 2/3 trades per day.

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.10.16 07:22
Appreciate your feedback! Glad to hear the EA’s performing well for you. It focuses on quality over quantity — that’s how it keeps those sniper entries consistent. Still, I’m working on updates that might increase trade frequency while keeping accuracy tight. Thanks for your trust!
Mohammed Ibrahiem Rasoelbaks
254
Mohammed Ibrahiem Rasoelbaks 2025.08.29 12:18 
 

Backtests looks promising. I like this EA and am happy I found it. The performance is looking great.

Hizbullah Mangal
646
Respuesta del desarrollador Hizbullah Mangal 2025.09.04 15:46
Thanks for nice words Mohammed Ibrahiem Rasoelbaks looking forward to having happy clients like you
Respuesta al comentario