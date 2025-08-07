Gold Quant AI - Precision Gold Trading con Confirmación AI Disciplinada

Nota importante del broker Todos los desarrollos, señales y pruebas retrospectivas de Gold Quant AI se llevan a cabo en IC Markets.

Si utiliza un broker diferente, los resultados pueden variar debido a diferencias en los spreads, velocidad de ejecución, deslizamiento y condiciones de liquidez.

Precios de lanzamiento

Oferta de lanzamiento: Sólo 99 $

Esta es una oferta de lanzamiento limitada disponible sólo para los primeros compradores.

Primeros 10 compradores: 99 $ .

Después de las 10 primeras ventas: el precio aumenta a 200 $ .

Después: el precio aumenta 50 $ por cada 10 ventas adicionales

Precio objetivo final: 1.999 $.

Estado actual

Precio actual: 99

Quedan 3 ejemplares a 99

Próximo precio: $200

Descripción

Conozca Gold Quant AI

Gold Quant AI es un sistema de trading automatizado diseñado para operadores que valoran la precisión, la consistencia y la ejecución disciplinada cuando operan con XAU/USD (Oro).

El sistema es intencionadamente selectivo.

Realiza un máximo de una operación al día, y sólo cuando las condiciones del mercado están confirmadas por la IA y alineadas con la tendencia dominante.

No hay overtrading, ni inundación de señales, ni entradas forzadas.

Si las condiciones no son claras, Gold Quant AI simplemente no opera.

Cada posición se ejecuta con un Stop Loss y Take Profit fijos.

No hay técnicas de martingala, ni sistemas de rejilla, ni lógica de recuperación oculta.

Honestidad clara sobre la IA

El componente de IA en Gold Quant AI se utiliza estrictamente para las condiciones del mercado y el filtrado y confirmación basado en noticias.

No genera entradas aleatorias o "conjeturas de IA".

La ejecución de las operaciones en sí está impulsada por una estrategia real basada en reglas, construida sobre principios de trading profesional en lugar de conceptos de IA impulsados por la publicidad.

Bajo el capó, Gold Quant AI combina la confirmación asistida por IA con un enfoque técnico de estilo institucional, centrándose en:

Estructura del mercado

Dirección de la tendencia

La fuerza del impulso

Condiciones de volatilidad

Esto refleja la forma en que los operadores profesionales abordan el oro - esperando pacientemente la alineación en lugar de perseguir el precio.

Prueba de señal en vivo - Rendimiento verificado

Usted no tiene que confiar en promesas.

El rendimiento de Gold Quant AI puede ser verificado de forma independiente a través de señales MQL5 en vivo, ejecutando el sistema en condiciones reales de mercado.

Señal Principal (Desde 03/Sept/2025)

https://www.mql5.com/en/signals/2329812

Esta es la cuenta de referencia principal, que muestra cada operación ejecutada por Gold Quant AI, incluyendo estadísticas completas y el historial completo de operaciones.

Señal Secundaria (Desde 08/Dic/2025)

https://www.mql5.com/en/signals/2347752

Esta señal adicional proporciona una nueva referencia, ejecutada en una cuenta estándar durante una semana en condiciones de mercado real.

Aspectos destacados

Máximo una operación de alta calidad al día - calidad sobre cantidad

Confirmación de tendencias y condiciones asistida por IA : opere sólo cuando exista alineación

Estrategia basada en reglas de estilo institucional - inspirada en conceptos profesionales de estructura de mercado

Stop Loss y Take Profit fijos en cada operación - sin martingala, sin cuadrícula

Perfil de baja caída y fácil de utilizar por las empresas de capital riesgo: configurable para cumplir las normas habituales de las empresas de capital riesgo.

Totalmente optimizado para el oro (XAU/USD): diseñado en función de la volatilidad y el comportamiento del oro.

Comportamiento de las operaciones y perfil de riesgo

Un máximo de una operación al día

Ninguna operación si las condiciones no están claramente alineadas

Diseñado para evitar la ejecución emocional o impulsiva

Centrado en la consistencia y la protección del capital más que en el crecimiento agresivo

Configuración recomendada

Broker: IC Markets (recomendado; todas las pruebas y señales en vivo se basan en IC Markets)

Tipo de cuenta: Estilo ECN con spread bajo

Apalancamiento: 1:100 o superior (utilizado de forma responsable)

Plataforma: MetaTrader 5

Símbolo: Sólo XAUUSD

Marco temporal: M15 (adjuntar el EA al gráfico XAUUSD M15)

VPS : VPS estable 24/5 para un funcionamiento ininterrumpido

Riesgo: Porcentaje fijo de riesgo por operación, alineado con su tolerancia al riesgo o con las reglas de su empresa de apoyo.

Soporte después de la compra

Después de la compra, puede ponerse en contacto conmigo a través de mensajes privados MQL5 para:

Instrucciones de configuración paso a paso

Directrices de uso y mejores prácticas

Asistencia con ideas de optimización y configuración del riesgo

Descargo de responsabilidad

Operar en los mercados financieros implica un riesgo significativo.

Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.