AI Bolinger Pro — 클래식의 진화 (AI Bolinger Pro — Evolution of the Classic)

이것은 EA AI PRO 시리즈 중 하나로, 코드가 100% 인공지능에 의해 설계 및 작성되었음을 의미합니다. 기관 수준의 24가지 다양한 포지션 관리 기능을 갖추고 있어 가장 다양한 모드를 자랑하는 주요 EA(Expert Advisor) 중 하나입니다.

AI를 통해 이 어드바이저를 제작함으로써 인적 요소를 배제하여 사용자를 위한 가격을 최대한 낮출 수 있었습니다. 인간 프로그래머가 유사한 기능을 구현했다면 구매자는 최소 $15,000의 비용이 들었을 것입니다.

이 어드바이저의 기능은 스캘퍼(Scalpers), 데이 트레이더(Day Traders), 스윙 트레이더(Swing Traders) 및 실행과 리스크 관리를 자동화해야 하는 모든 트레이더에게 완벽하게 적합합니다.

로봇의 광범위한 기능:

스마트 뉴스 필터, 4가지 손절매(SL) 옵션, 3가지 트레일링 SL 옵션(High/Low 기반의 고급 트레일링 포함), 3가지 부분 청산(Partial Close) 시스템(거래량 배수에 따른 독특한 옵션 포함), 그리고 자산 증식을 가속화하기 위한 유연한 설정이 가능한 2가지 거래량 배수(Volume Multiplier) 옵션이 있습니다.

**프라이스 액션(돌파)**과 같은 기본 진입 신호를 확인하는 독보적인 기술은 시장의 노이즈를 필터링하여 실제 가격 변동이 있을 때만 거래를 시작합니다. 또한 트레일링 프로핏(Trailing Profit)을 포함한 3가지 이익 실현(Take Profit) 옵션도 제공합니다.

이 어드바이저는 MT5의 모든 타임프레임과 거래 자산에서 작동하며, 모든 계좌 유형, 모든 브로커 및 프롭 트레이딩 회사(Prop Trading Firms)와 호환됩니다. 완벽한 머신 코드는 인적 오류와 감정을 배제합니다. 이는 최고의 신뢰성과 설정의 유연성을 필요로 하는 전문가들의 선택입니다.

당신의 트레이딩을 순수한 디지털 지능에 맡기십시오.

 상세 사용자 가이드 (AI Bolinger PRO v1.00)

1 ===== 정보 대시보드 (DASHBOARD) =====

차트에 표시되는 시각적 정보 패널 설정.

현재 스프레드, 일/주/월/연간 거래 결과, 현재 평가 손익 및 승률을 보여줍니다.

팁: 전략 테스터(Strategy Tester)에서 최적화할 때 패널은 시각적 모드로 작동하지만, 수학적 최적화 속도를 최대화하기 위해 비활성화할 수 있습니다 ( ShowDashboard = false ).

2 ===== 전략 (STRATEGY) =====

(중요 섹션)

이 섹션은 시장 진입 로직을 설정합니다. 볼린저 밴드(Bollinger Bands) 기술 지표와 진입 확인 모드 설정을 담당합니다.

1. Bands_Period (기간)

  • 정의: 지표의 중심선을 계산하는 데 사용되는 캔들의 수입니다.

  • 작동 원리:

    • 값이 작을수록(예: 10) 지표가 가격 변동에 더 민감하게 반응하며 라인이 차트에 더 가깝게 위치합니다. 신호는 더 많아지지만 정확도가 떨어질 수 있습니다.

    • 값이 클수록(예: 50) 지표가 더 매끄러워집니다. 신호는 적어지지만 더 의미 있는 신호가 됩니다.

  • 기본값: 20.

2. Bands_Deviation (편차)

  • 정의: 채널의 폭(중심선에서 상단 및 하단 라인까지의 거리)을 결정하는 표준 편차 계수입니다.

  • 작동 원리:

    • 2.0 — 기본값. 가격 변동의 약 95%를 커버합니다.

    • 값을 늘리면(예: 2.5 또는 3.0) 채널이 넓어집니다. 가격이 경계에 닿는 빈도가 줄어듭니다(강한 움직임일 때만).

    • 값을 줄이면(예: 1.5) 채널이 좁아집니다. 경계 터치가 더 자주 발생합니다.

3. Bands_Shift (시프트)

  • 정의: 시간상 가격 차트에 대한 지표의 이동입니다.

  • 작동 원리:

    • 양수 값은 지표 라인을 오른쪽(미래)으로 이동시킵니다.

    • 음수 값은 지표 라인을 왼쪽(과거)으로 이동시킵니다.

    • 대부분의 전략에서는 0(이동 없음)을 사용합니다.

4. UseCandleConfirmation (캔들 확인)

  • 정의: 신호가 나타난 순간 즉시 시장에 진입하는 것을 금지하는 "프라이스 액션" 필터입니다.

  • 작동 원리:

    • false (끄기): 이전 캔들이 볼린저 라인에 닿거나 교차하면 어드바이저는 새 캔들의 시가에서 즉시 거래를 시작합니다.

    • true (켜기): 어드바이저는 가격 움직임에 의한 확인을 기다립니다.

      • 신호를 받으면 어드바이저는 신호 캔들의 극값(High 또는 Low)을 기억합니다.

      • 가격이 실제로 해당 극값을 원하는 방향으로 돌파할 때만 시장에 진입합니다.

    • 예시: 매수 신호(가격이 하단 경계에 있음)인 경우, 어드바이저는 가격이 신호를 준 캔들의 고점(High) 위로 올라갈 때까지 기다립니다.

3 ===== 신호 반전 (REVERSE SIGNAL) =====

지표의 로직을 반전시킵니다.

활성화( true )하면 매수 신호(과매도)가 발생했을 때 어드바이저는 매도(Sell) 포지션을 엽니다. 오실레이터가 거짓 반전 신호를 자주 주는 강력한 추세 시장에서 유용합니다.

4 ===== 포지션 반전 (POSITION REVERSAL) =====

방향 전환 전술.

활성화(true)하면 포지션이 손절매(Stop Loss)로 청산될 때 어드바이저는 즉시 반대 방향으로 새로운 거래를 시작합니다.

참고: 이 새로운 거래의 거래량(랏)은 섹션 23 (거래량 배수)의 규칙에 따라 계산됩니다.

5 ===== 뉴스 보호 (NEWS PROTECTION) =====

내장 뉴스 필터.

주요 경제 뉴스(해당 통화 쌍 또는 USD만) 발표 전후 지정된 분 동안 어드바이저는 자동으로 거래를 일시 중지합니다.

중요: 실시간 모드(Live)에서만 작동합니다. 전략 테스터에서는 뉴스 데이터를 사용할 수 없습니다.

6 ===== 이익/손실 제한 (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

글로벌 자산 보호.

전체 오픈 포지션 합계에 대해 이익 목표 또는 손실 한도(잔고의 % 또는 포인트 단위)를 설정할 수 있습니다. 한도에 도달하면 모든 거래가 청산되고 어드바이저는 작동을 중지합니다.

7 ===== 작동 타이머 (OPERATION TIMER) =====

장중 시간 필터.

어드바이저의 엄격한 작동 시간을 설정합니다(예: 08:00부터 20:00까지만 거래). 이 시간 외에는 새로운 거래가 열리지 않습니다.

8 ===== 손절매 (STOP LOSS) =====

각 거래에 대한 리스크 관리.

  • SL_PERCENT: 진입 가격 대비 % 단위의 손절매.

  • SL_POINTS: 포인트 단위의 고정 손절매.

  • SL_ATR: 시장 변동성(ATR)에 기반한 동적 손절매.

  • SL_HI_LO: 이전 마감 캔들의 High 또는 Low에 설정되는 스마트 손절매.

브로커 스톱 레벨 – SL 및 TP까지의 거리는 브로커의 최소 요구 사항과 대조하여 자동으로 검증됩니다.

9 ===== 이익 실현 (TAKE PROFIT) =====

이익 확정 설정.

포인트, 퍼센트 또는 리스크 보상 비율(RRR)로 설정할 수 있습니다. 예를 들어 RRR=2.0이면 이익 실현은 손절매의 2배가 됩니다.

10 ===== 트레일링 스톱 (TRAILING STOP) =====

가격 움직임에 따라 손절매 레벨을 자동으로 이동시켜 확보된 이익을 보호하는 강력한 도구입니다.

  • UseTrailing: 메인 스위치 (true/false).

  • Trail_Mode (트레일링 모드): 스톱 이동 알고리즘 선택.

사용 가능한 모드:

  1. TRAIL_STANDARD (표준): 포인트 단위의 클래식 트레일링.

    • Trail_Start: 트레일링이 활성화되는 이익 거리(포인트).

    • Trail_Step: 이동 간격. 가격이 유리한 방향으로 지정된 포인트만큼 이동할 때마다 어드바이저는 손절매를 이동시킵니다.

    • 예시: Start=50, Step=10. 이익이 50포인트가 되면 스톱은 손익분기점으로 이동합니다. 가격이 10포인트 더 이동하면 스톱도 따라 이동합니다.

  2. TRAIL_ATR (변동성 기반): 현재 시장 활동에 적응하는 모드. 트레일링 거리는 ATR(Average True Range) 지표에 따라 계산됩니다.

    • 변동성이 높으면 — 무작위 "노이즈"에 청산되지 않도록 스톱을 멀리 유지합니다.

    • 변동성이 낮으면 — 스톱을 더 가깝게 당깁니다.

    • 설정 매개변수: Trail_ATR_Period (ATR 기간) 및 Trail_ATR_Mult (ATR 배수).

  3. TRAIL_HI_LO (캔들 기반): 추세 매매를 위한 전문가 모드("그림자 트레일링"). 어드바이저는 마감된 캔들의 극값에 따라 엄격하게 손절매를 이동시킵니다.

    • 매수(Buy)의 경우: 스톱은 이전 캔들의 Low(저가) 아래에 위치합니다.

    • 매도(Sell)의 경우: 스톱은 이전 캔들의 High(고가) 위에 위치합니다.

    • 이 모드는 추세 구조(저점 상승 또는 고점 하락)가 유지되는 한 포지션을 최대한 길게 보유하고, 추세가 꺾이는 순간 즉시 청산할 수 있게 합니다.

11 ===== 트레일링 프로핏 (TRAILING PROFIT) =====

(새로운 독보적 기능)

이익 목표를 통해 손실을 복구하는 스마트 시스템.

  • 로직: 활성화( UseTrailingProfit = true )하면 어드바이저는 마이너스로 청산된 거래의 손실 비율을 기억합니다.

  • 새로운 거래를 시작할 때, 어드바이저는 그 누적 손실 비율만큼 표준 이익 실현(Take Profit)을 자동으로 증가시킵니다.

  • 목표: 과거의 손실을 만회하고 단 한 번의 성공적인 거래로 전체 시리즈를 순이익으로 마감하는 것입니다.

  • 리셋: 다음 두 가지 경우에 누적 비율이 0%로 리셋됩니다.

    1. 어떤 거래든 순이익(완전한 이익)으로 청산된 경우.

    2. 차트의 버튼을 통해 어드바이저를 껐다가 다시 켠 경우.

12 ===== 부분 청산 (PARTIAL CLOSE) =====

(상세 포지션 축소 설정)

이익의 일부를 확보("금고"에 보관).

  • UsePartialClose: 기능 메인 스위치.

  • Partial_Mode (분할 옵션):

    • MANUAL (수동): 가격이 고정 거리( PartialStart , 포인트)를 지나면 어드바이저는 포지션의 일부를 청산합니다. 간격( Partial_Close_Step > 0 )이 설정된 경우 N 포인트마다 부분 청산을 계속합니다.

    • EQUAL PARTS (균등 분할): 어드바이저가 레벨을 자체 계산합니다. 진입 가격에서 최종 이익 실현까지의 거리를 균등하게 나눕니다. 구간 수는 Partial_Parts_Count 에서 설정합니다(예: 10개 부분). 거래량도 균등하게 나뉩니다.

  • Unload Lines (시각화):

    • 어드바이저는 포지션이 어디서 축소될지 정확히 보여주는 수평선을 차트에 그립니다.

    • 스마트 기능: 가격이 라인에 도달하여 포지션 일부가 청산되면, 해당 라인은 차트에서 즉시 제거되어 남은 활성 목표만 볼 수 있습니다.

  • UNIQUE OPTION (거래량 스텝 수 기반):

    • 작동 원리: 이 비표준 모드는 설정 없이 이 옵션을 선택하는 것만으로 "스마트 축소 그리드"를 자동으로 생성합니다. 이는 마틴게일(모드 23)이 현재 거래량을 얼마나 증가시켰는지에 직접적으로 의존합니다. 결과적으로 포지션 거래량이 많이 증가할수록 해당 포지션의 청산 분할 수도 늘어납니다. 어드바이저는 진입 가격에서 이익 실현까지의 거리를 자동으로 균등하게 나눕니다.

    • 주요 조건: 이 모드는 마틴게일이 활성화( UseMartingale = true )된 경우에만 작동합니다.

13 ===== 손익분기점 (BREAKEVEN) =====

손절매를 진입 가격으로 이동시킵니다.

가격이 지정된 포인트 수(BE_Start)만큼 이동했을 때 작동합니다. 가격 반전 시 손실을 방지합니다.

14 ===== 주문 유형 (ORDER TYPE) =====

진입 방식 선택. 즉시 체결을 위해 ENTRY_MARKET_ONLY 를 권장합니다.

15 ===== 주요 설정 (MAIN SETTINGS) =====

기본 매개변수: 매직 넘버(어드바이저가 자신의 거래를 식별하기 위함), 스프레드 필터(MaxSpread), 슬리피지(Slippage).

16 ===== 리스크 관리 (RISK MANAGEMENT) =====

초기 포지션 크기 계산(손실 시리즈가 없을 때).

  • FixedLot: 고정 랏 거래.

  • UseAutoLot: 잔고의 %로 랏 자동 계산.

17 ===== 거래 시간 (TRADING HOURS) =====

특정 세션(예: 런던 및 뉴욕)만 거래하려는 경우 추가 시간 필터(시작 시간 및 종료 시간).

18 ===== 거래 방향 (TRADE DIRECTION) =====

어드바이저가 한 방향(매수만 또는 매도만) 또는 양방향(Both)으로 거래하도록 허용할 수 있습니다.

19 ===== 포지션 라인 (LINE MARKER) =====

진입 레벨과 이익 실현 레벨을 차트에 컬러 라인으로 시각화합니다.

삭제 로직 – 라인이 삭제되면 관련 주문도 삭제됩니다. 주문이 체결되면 해당 라인은 지워집니다.

20 ===== 거래 기록 (TRADE MARKERS) =====

차트상의 기록. 과거 거래가 이루어진 곳에 화살표나 마크를 그리고 결과(이익/손실)를 표시합니다.

21 ===== 소리 알림 (SOUND SIGNALS) =====

버튼으로 어드바이저를 켜고 끌 때나 작업 수행 시 소리 알림.

22 ===== 거래 요일 (TRADING DAYS) =====

요일별 필터.

23 ===== 거래량 배수 (VOLUME MULTIPLIER) =====

(매우 중요한 섹션)

손실 후 랏을 증가시키는 시스템(마틴게일)으로 빠른 회복을 위함입니다.

스위치 UseMartingale = true인 경우에만 작동합니다.

작동 원리 (로직):

거래가 손절매(손실)로 청산되면 어드바이저는 다음 거래의 거래량을 늘립니다. 다음 거래도 손실이면 거래량이 다시 증가합니다. 거래가 이익(이익 실현)으로 청산되면 거래량은 즉시 초기값(섹션 16)으로 리셋됩니다.

리셋 조건: 차트의 버튼을 통해 어드바이저를 껐다가 다시 켜도 사이클이 리셋됩니다.

MartingaleMode 설정에서 증가 방식을 선택합니다:

  • 옵션 1: MULTIPLY (곱셈)

    • 이전 손실 거래의 랏에 숫자 MartingaleValue 를 곱합니다.

    • 예시: 초기 랏 0.1, 값 2.0.

    • 거래 1 (0.1 랏) -> 손실.

    • 거래 2 거래량: 0.2 (0.1 * 2). -> 손실.

    • 거래 3 거래량: 0.4 (0.2 * 2).

  • 옵션 2: ADD (덧셈)

    • 이전 손실 거래의 랏에 숫자 MartingaleValue 를 단순히 더합니다(더 부드러운 모드).

    • 예시: 초기 랏 0.1, 값 0.1.

    • 거래 1 (0.1 랏) -> 손실.

    • 거래 2 거래량: 0.2 (0.1 + 0.1).

Martingale_Max_Steps (최대 단계 제한):

안전 설정. 어드바이저가 거래량을 연속으로 늘릴 수 있는 횟수를 정의합니다.

  • 0인 경우: 무한 증가(클래식 마틴게일).

  • 5인 경우: 처음 5번의 손실까지 거래량이 증가합니다. 6번째 연속 손실부터는 거래량 증가가 멈추고 시리즈가 이익으로 끝날 때까지 5단계 수준으로 고정됩니다.

증거금 확인 – 주문을 넣기 전에 어드바이저는 충분한 여유 증거금이 있는지 자동으로 확인합니다. 없으면 거래를 건너뜁니다.

24 ===== 피라미딩 (PYRAMIDING) =====

(고급 이익 전술)

이익을 공격적으로 늘리는 방법.

포지션이 플러스가 되면 어드바이저는 같은 방향으로 추가 주문을 열 수 있습니다.

  • MaxPositions: 한 방향으로 동시에 보유할 수 있는 최대 주문 수.

  • PyramidStep: 새로운 주문이 열리는 간격(포인트).

  • PyramidLotMult: 추가 주문을 위한 랏 배수. 예: 1.0이면 동일한 거래량, 2.0이면 추가 거래량이 두 배가 됩니다.

설정 시 중요 고려 사항:

1) 포인트에 대하여 (Points vs Pips)

  • 브로커가 5자리 (1.12345)인 경우, 1 포인트 (Point) = 0.00001입니다.

  • 브로커가 3자리 (100.123 — 엔화 쌍)인 경우, 1 포인트 (Point) = 0.001입니다.

중요한 뉘앙스: 어드바이저는 설정(손절매, 이익 실현, 트레일링)을 "구형 핍(Pips)"이 아닌 **포인트(Points)**로 인식합니다.

  • 5자리 계좌에서 설정값 50은 5 "구형" 핍(50 포인트)과 같습니다.

  • 4자리 계좌에서 설정값 50은 50 "구형" 핍과 같습니다.

    설정을 입력할 때 이를 고려해야 합니다.니다

    2) 이 어드바이저는 다른 계좌 유형에서 작동합니까?

    네, 범용적이지만 **네팅(Netting)**에 대한 한 가지 주의 사항이 있습니다.

    유형별 상세 분석:

    • Hedging (헤징): 네, 완벽 지원합니다.

      • 어드바이저의 코드(특히 피라미딩 기능 UsePyramiding 및 포지션 수 제한 MaxPositions )는 원래


