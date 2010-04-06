Neon Trade EA MT5
- Asesores Expertos
- Evgeniy Ilin
- Versión: 8.7
- Actualizado: 6 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Neon Trade: una solución comercial de vanguardia que te abre las puertas a la libertad financiera y al más alto nivel del trading
Busqué crear una solución comercial única capaz de satisfacer las necesidades de cualquier trader, independientemente de sus objetivos o tareas. La idea central fue combinar el aprendizaje automático con técnicas avanzadas de trading, de modo que se maximice el potencial de su uso conjunto. El sistema es adecuado tanto para hacer crecer depósitos pequeños en 1–2 meses como para inversiones a muy largo plazo, durante años.
Enlaces que te ayudarán a obtener más información sobre el producto
Si deseas:
- Hacer preguntas antes de comprar o recibir soporte y ayuda después de la compra
- Probarlo gratis
- Archivos .SET para operar en cuenta real con el enfoque más conservador
- Mi comunidad en Telegram (puedes hacer preguntas o hablar con otros usuarios que ya han comprado el producto)
- Monitoreo de operaciones con enfoque conservador
- ¡Versión equivalente solo para la terminal MetaTrader 4!
- Guía para un estudio profundo del producto y sus parámetros de entrada
¡¡¡IMPORTANTE!!! Después de comprar el robot, o si estás considerando adquirirlo, ¡escríbeme obligatoriamente por mensajes privados para recibir asesoría, recomendaciones y los archivos .SET de configuración!
Modos de uso de Neon Trade
- Aumentar rápidamente un depósito pequeño desde 300 dólares, utilizando técnicas agresivas (para quienes consideran que asumir un mayor riesgo es justificado y necesario y no temen arriesgar)
- Trading a largo plazo, dirigido a inversores serios y experimentados que valoran la seguridad de su capital y la estabilidad en el desempeño durante periodos muy prolongados.
- Aprobar retos de firmas propietarias (FTMO, Darwinex). Te ayudaré a configurar todo según tus necesidades y te explicaré cómo minimizar el riesgo y obtener financiación lo más rápido posible.
Ventajas
|Versatilidad
|Apto para cualquier objetivo y contiene múltiples técnicas comerciales auxiliares para resolver cada tarea específica.
|Operación multimoneda
|El sistema fue diseñado como una herramienta única a la que no le importa en qué instrumento opere.
|Adaptación dinámica
|La actualización constante de parámetros mediante mis servidores remotos garantiza una respuesta oportuna a las condiciones cambiantes del mercado.
|Cómputo en la nube
|Solo un pequeño porcentaje de los cálculos se realiza en tu dispositivo; el grueso del trabajo ocurre en servidores potentes.
|Comodidad
|Instalación en un solo gráfico —cualquiera que elijas.
|Fiabilidad
|El robot recupera sus posiciones y continúa operando tras reinicios del terminal u otras situaciones imprevistas. Dado que opera basado en barras, desconexiones breves del equipo no afectarán críticamente al trading.
|Control de riesgos
|Los riesgos se distribuyen automáticamente entre los pares de divisas. El sistema busca mantener el porcentaje deseado de rentabilidad y recalcula riesgos sobre la marcha.
|Minimización de drawdowns
|Gracias al hedging, el sistema reduce los drawdowns operando en diferentes pares de divisas y marcos temporales.
|Resistencia a la latencia
|El robot ejecuta operaciones al aparecer una nueva barra, lo que garantiza la misma eficacia tanto en cuentas demo como en reales.
|Escalabilidad y extensibilidad
|Gracias a su arquitectura cliente-servidor única, es posible aumentar la potencia del aprendizaje automático y operar prácticamente cualquier instrumento con calidad incomparable.
|Flexibilidad
|Amplias opciones de configuración: selección de pares de divisas, modos de operación y direcciones de trading (long/short).
Recomendaciones
- Depósito óptimo: desde 300 $ (cuanto mayor sea el depósito, mejor, aunque no es un requisito obligatorio)
- Tipo de cuenta: hedging (debido al trading multimoneda simultáneo en distintos marcos temporales)
- Brokers recomendados: cualquier broker de calidad, por ejemplo RoboForex o IC Markets (elige aquellos con swaps y spreads más bajos)
- Preparación previa al inicio: ¡envíame obligatoriamente un mensaje privado! Te ayudaré a configurar todo correctamente según tus necesidades para lograr los mejores resultados.
Cómo funciona — en palabras sencillas
Pilar 1: Cálculos en servidores remotos
La tarea principal de cualquier robot de trading es predecir el movimiento futuro del precio. La rentabilidad de las operaciones depende directamente de la calidad de estas predicciones. La mayoría de los robots que utilizan aprendizaje automático siguen un principio anticuado: todos los cálculos se realizan directamente en el VPS, donde simultáneamente se ejecuta el trading y el procesamiento de datos. Esto genera dos problemas:
- Limita las capacidades del aprendizaje automático.
- Reduce la calidad del trading debido a la carga en el VPS.
Mi enfoque es diferente:
- Todos los cálculos se realizan en servidores potentes independientes.
- MetaTrader se dedica exclusivamente al trading, no a los cálculos —para eso fue diseñado.
El robot descarga periódicamente nuevas optimizaciones desde el servidor y actualiza su configuración «en caliente». Este enfoque aporta dos ventajas clave:
- Aumento continuo de la potencia computacional, lo que permite que el robot opere con una calidad cada vez mayor.
- Posibilidad de realizar un entrenamiento multimoneda completo, algo que otros robots no pueden lograr debido a limitaciones técnicas.
Pilar 2: Diversificación
La diversificación es uno de los métodos más eficaces para aumentar la estabilidad del trading. Permite:
- Equilibrar la curva de beneficios.
- Reducir los drawdowns (máximas caídas del capital).
- Aumentar de forma segura la frecuencia de operaciones.
La mayoría de los robots operan con una o unas pocas parejas de divisas predefinidas. Esta «diversificación» es mínima y casi no produce efecto alguno. Mi robot soluciona fácilmente este problema:
- Opera con todas las parejas de divisas simultáneamente, maximizando así el efecto de diversificación.
- Distribuye automáticamente el volumen de las operaciones para que cada pareja aporte de forma equilibrada.
Esto evita que todo el riesgo se concentre en un solo instrumento. El sistema de distribución funciona completamente de forma automática.
Pilar 3: Trading por cartera y modos adicionales
Cuando distribuimos el volumen de trading entre múltiples parejas de divisas y marcos temporales, aparece la posibilidad de aplicar efectos de cartera —algo así como un «ajuste fino» de la estrategia. Esto significa exactamente lo siguiente:
- Se puede reforzar el hedging (cobertura) teniendo en cuenta la composición de divisas en los instrumentos operados.
- Se puede intensificar la influencia de ciertas divisas o, por el contrario, compensarla.
- Se pueden activar modos de trading adicionales.
Entre estos modos se incluyen:
- Martingala.
- Promediado (averaging).
- Mantenimiento a largo plazo de posiciones.
- Trading con swaps positivos.
- Filtros avanzados.
Al operar con un gran número de parejas de divisas simultáneamente, estos enfoques se vuelven mucho más seguros, ya que los riesgos se distribuyen por toda la cartera. Todos los modos adicionales están descritos en la documentación disponible. El enlace a la misma se encuentra al principio del documento.