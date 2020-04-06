AI Bolinger PRO
- Experts
- Saniyat Nabiyeva
- Versão: 1.0
Pertence à série EA AI PRO, o que significa que seu código foi 100% projetado e escrito por Inteligência Artificial. Está equipado com 24 funções diferentes de gestão de posições de nível institucional, tornando-o um dos EAs (Consultores Especialistas) líderes em variedade de modos.
A ausência do fator humano na criação deste consultor através de IA permitiu reduzir ao máximo o seu preço para os usuários; uma funcionalidade semelhante criada por um programador humano custaria ao comprador não menos de $ 15.000.
A funcionalidade deste consultor é totalmente adequada para Scalpers, Day Traders, Swing Traders e qualquer trader que precise automatizar a execução e a gestão de riscos.
No amplo arsenal do robô:
Filtro de Notícias Inteligente, quatro variantes de Stop Loss (SL), três variantes de Trailing SL (incluindo um avançado Trailing por High/Low), sistema de Fechamento Parcial também com três variantes (incluindo uma opção única baseada no multiplicador de volume), bem como duas variantes de Multiplicador de Volume com configurações flexíveis para acelerar o crescimento do depósito.
Uma tecnologia única de confirmação do sinal básico de entrada, como Price Action (Rompimento), filtra o ruído do mercado abrindo negociações apenas quando há um movimento real do preço. Também possui três variantes de Take Profit, incluindo Trailing Profit.
O consultor funciona em qualquer tempo gráfico (timeframe) e ativo comercial no MT5, com qualquer tipo de conta, qualquer Corretora e Empresas de Prop Trading. O código de máquina impecável exclui erros humanos e emoções. É a escolha de profissionais que precisam de máxima confiabilidade e flexibilidade de configuração.
Confie sua negociação a uma mente digital pura.
GUIA DETALHADO DO USUÁRIO (AI Bolinger PRO v1.00)
1 ===== PAINEL DE INFORMAÇÕES (DASHBOARD) =====
Configuração do painel de informações visual exibido no gráfico.
Mostra o spread atual, os resultados de negociação por Dia/Semana/Mês/Ano, bem como o lucro flutuante atual e a relação de negociações vencedoras/perdedoras.
Dica: Ao otimizar no Testador de Estratégias (Strategy Tester), o painel funciona em modo visual, mas para obter a velocidade máxima de otimização matemática, ele pode ser desativado ( ShowDashboard = false ).
2 ===== ESTRATÉGIA (STRATEGY) =====
(Seção Importante)
Esta seção configura a lógica de entrada no mercado. É responsável por configurar o indicador técnico Bollinger Bands (Bandas de Bollinger) e o modo de confirmação de entrada.
1. Bands_Period (Período)
-
O que é: O número de velas usadas para calcular a linha média do indicador.
-
Como funciona:
-
Quanto menor o valor (por exemplo, 10), mais sensível será o indicador às mudanças de preço e as linhas estarão mais próximas do gráfico. Haverá mais sinais, mas podem ser menos precisos.
-
Quanto maior o valor (por exemplo, 50), mais suavizado será o indicador. Haverá menos sinais, mas serão mais significativos.
-
-
Valor padrão: 20.
2. Bands_Deviation (Desvio)
-
O que é: Coeficiente de desvio padrão que determina a largura do canal (distância das linhas superior e inferior em relação à média).
-
Como funciona:
-
2.0 — valor padrão. Cobre cerca de 95% do movimento do preço.
-
Aumentar o valor (por exemplo, para 2.5 ou 3.0) alarga o canal. O preço tocará os limites com menos frequência (apenas em movimentos fortes).
-
Diminuir o valor (por exemplo, para 1.5) estreita o canal. Os toques nos limites ocorrerão com mais frequência.
-
3. Bands_Shift (Deslocamento)
-
O que é: Deslocamento do indicador em relação ao gráfico de preços no tempo.
-
Como funciona:
-
Um valor positivo desloca as linhas do indicador para a direita (para o futuro).
-
Um valor negativo desloca as linhas para a esquerda (para o passado).
-
Na maioria das estratégias, usa-se o valor 0 (sem deslocamento).
-
4. UseCandleConfirmation (Confirmação por Vela)
-
O que é: Filtro "Price Action" que proíbe entrar no mercado exatamente no momento em que o sinal aparece.
-
Como funciona:
-
false (Desativado): O consultor entra na negociação imediatamente na abertura de uma nova vela se a vela anterior tocou ou cruzou a linha de Bollinger.
-
true (Ativado): O consultor aguarda a confirmação pelo movimento do preço.
-
Ao receber o sinal, o consultor memoriza o extremo (High ou Low) da vela de sinal.
-
A entrada no mercado ocorre apenas quando o preço realmente rompe este extremo na direção desejada.
-
-
Exemplo: Se for um sinal de compra (preço no limite inferior), o consultor espera até que o preço suba acima da máxima (High) da vela que deu o sinal.
-
3 ===== INVERSÃO DE SINAL (REVERSE SIGNAL) =====
Inverte a lógica do indicador.
Se estiver ativado ( true ), diante de um sinal de Compra (sobrevenda), o consultor abrirá uma negociação de Venda. É útil em mercados com tendências fortes, onde os osciladores frequentemente dão sinais de reversão falsos.
4 ===== INVERSÃO DE POSIÇÃO (POSITION REVERSAL) =====
Tática de mudança de direção.
Se estiver ativado (true), ao fechar uma posição por Stop Loss, o consultor abrirá instantaneamente uma nova negociação na direção oposta.
Nota: O volume (lote) para esta nova negociação é calculado de acordo com as regras da seção 23 (Multiplicador de Volume).
5 ===== PROTEÇÃO DE NOTÍCIAS (NEWS PROTECTION) =====
Filtro de notícias integrado.
O consultor pausa automaticamente a negociação uma quantidade específica de minutos antes e depois da publicação de notícias econômicas importantes (para as moedas do par ou apenas USD).
Importante: Só funciona em modo tempo real (Live). No Testador de Estratégias, os dados de notícias não estão disponíveis.
6 ===== LIMITES DE LUCRO/PERDA (PROFIT/LOSS LIMITS) =====
Proteção global do depósito.
Permite definir uma meta de lucro ou um limite de perdas (em % do saldo ou em pontos) para todas as posições abertas no total. Ao atingir o limite, todas as negociações são fechadas e o consultor interrompe seu trabalho.
7 ===== TEMPORIZADOR DE OPERAÇÃO (OPERATION TIMER) =====
Filtro de tempo intradiário.
Define horários rígidos de trabalho para o consultor (por exemplo, negociar apenas das 08:00 às 20:00). Fora deste horário, novas negociações não são abertas.
8 ===== STOP LOSS (STOP LOSS) =====
Gestão de riscos para cada negociação.
-
SL_PERCENT: Stop Loss em % do preço de abertura.
-
SL_POINTS: Stop Loss fixo em pontos.
-
SL_ATR: Stop Loss dinâmico baseado na volatilidade do mercado (ATR).
-
SL_HI_LO: Stop Loss inteligente que é colocado no High ou Low da vela fechada anterior.
Níveis de stop da corretora – as distâncias para o SL e TP são verificadas com os requisitos mínimos da corretora e validadas automaticamente.
9 ===== TAKE PROFIT (TAKE PROFIT) =====
Configuração da tomada de lucros.
Pode ser definido em pontos, porcentagem ou como relação Risco:Recompensa (RRR). Por exemplo, se RRR=2.0, o Take Profit será 2 vezes maior que o Stop Loss.
10 ===== TRAILING STOP (TRAILING STOP) =====
Ferramenta poderosa para proteger o lucro obtido movendo automaticamente o nível de Stop Loss seguindo o preço.
-
UseTrailing: Interruptor principal (true/false).
-
Trail_Mode (Modo de Trailing): Seleção do algoritmo de movimento do stop.
Modos disponíveis:
-
TRAIL_STANDARD (Padrão): Trailing clássico em pontos.
-
Trail_Start: Distância de lucro (em pontos) ao atingir a qual o trailing é ativado.
-
Trail_Step: Passo de movimento. O consultor moverá o Stop Loss cada vez que o preço avançar a quantidade de pontos indicada na direção favorável.
-
Exemplo: Start=50, Step=10. Assim que o lucro for de 50 pontos, o stop será colocado no breakeven (zero a zero). Se o preço avançar mais 10 pontos, o stop se moverá atrás dele.
-
-
TRAIL_ATR (Por volatilidade): Modo adaptativo que se ajusta à atividade atual do mercado. A distância do trailing é calculada segundo o indicador ATR (Average True Range).
-
Se a volatilidade for alta — o stop mantém-se mais longe para não ser atingido por "ruído" aleatório.
-
Se a volatilidade for baixa — o stop aproxima-se.
-
Parâmetros: Trail_ATR_Period (período do ATR) e Trail_ATR_Mult (multiplicador do ATR).
-
-
TRAIL_HI_LO (Por velas): Modo profissional para negociação de tendências ("Trailing por sombras"). O consultor move o Stop Loss estritamente pelos extremos das velas fechadas:
-
Para compras (Buy): O Stop é colocado abaixo do Low (mínimo) da vela anterior.
-
Para vendas (Sell): O Stop é colocado acima do High (máximo) da vela anterior.
-
Este modo permite manter a posição o maior tempo possível enquanto a tendência conserva sua estrutura (mínimos crescentes ou máximos decrescentes) e sair imediatamente ao romper a tendência.
-
11 ===== TRAILING PROFIT (TRAILING PROFIT) =====
(Nova função única)
Sistema inteligente de recuperação de perdas através de metas de lucro.
-
Lógica: Se estiver ativado ( UseTrailingProfit = true ), o consultor memoriza a porcentagem de perda das negociações fechadas no negativo.
-
Ao abrir uma NOVA negociação, o consultor aumenta automaticamente seu Take Profit padrão nesta porcentagem de perdas acumulada.
-
Objetivo: Recuperar as perdas passadas e fechar toda a série com lucro líquido em uma única negociação bem-sucedida.
-
Reinicialização: A porcentagem acumulada é reiniciada para 0% em dois casos:
-
Quando qualquer negociação é fechada com lucro líquido (totalmente).
-
Quando o consultor é desligado e ligado novamente através do botão no gráfico.
-
12 ===== FECHAMENTO PARCIAL (PARTIAL CLOSE) =====
(Configuração detalhada de descarga)
Fixação de parte do lucro ("Cofre").
-
UsePartialClose: Interruptor principal da função.
-
Partial_Mode (Opção de divisão):
-
MANUAL (Clássico): O consultor fecha parte da posição quando o preço percorre uma distância fixa ( PartialStart ) em pontos. Se for definido um passo ( Partial_Close_Step > 0 ), continuará fechando partes a cada N pontos.
-
EQUAL PARTS (Partes iguais): O consultor calcula os níveis por conta própria. Ele pega a distância do Preço de Abertura até o Take Profit final e a divide em trechos iguais. A quantidade de trechos é definida em Partial_Parts_Count (por exemplo, 10 partes). O volume também é dividido igualmente.
-
-
Unload Lines (Visualização):
-
O consultor desenha linhas horizontais no gráfico mostrando onde exatamente a posição será descarregada.
-
Função inteligente: Assim que o preço atinge a linha e parte da posição é fechada, esta linha é removida instantaneamente do gráfico para que você veja apenas os objetivos ativos restantes.
-
-
OPÇÃO ÚNICA (Por quantidade de passos de volume):
-
Como funciona: Este modo não padrão cria automaticamente, sem sua configuração e apenas ao escolher esta opção, uma "rede inteligente" de descarga que depende diretamente de quanto o sistema Martingale (Modo 23) aumentou o volume da negociação atual. Como resultado, quanto mais aumentar o volume da posição, em mais partes será dividida a descarga dessa posição. O consultor divide automaticamente a distância do Preço de Abertura até o Take Profit em partes iguais.
-
Condição principal: O modo funciona apenas com Martingale ativado ( UseMartingale = true ).
-
13 ===== BREAKEVEN (BREAKEVEN) =====
Mover o Stop Loss para o preço de abertura.
É ativado quando o preço percorre um número determinado de pontos (BE_Start). Fornece proteção contra perdas em caso de reversão do preço.
14 ===== TIPO DE ORDEM (ORDER TYPE) =====
Seleção do método de entrada. Recomenda-se ENTRY_MARKET_ONLY para execução instantânea.
15 ===== CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS (MAIN SETTINGS) =====
Parâmetros básicos: Número Mágico (para que o consultor distinga suas negociações), Filtro de spread (MaxSpread) e Deslizamento (Slippage).
16 ===== GESTÃO DE RISCO (RISK MANAGEMENT) =====
Cálculo do volume inicial da posição (quando não há série de perdas).
-
FixedLot: Negociação com lote constante.
-
UseAutoLot: Cálculo automático do lote como % do saldo.
17 ===== HORAS DE NEGOCIAÇÃO (TRADING HOURS) =====
Filtro de tempo adicional (Hora de início e Hora de fim), se desejar operar apenas sessões específicas (por exemplo, Londres e Nova York).
18 ===== DIREÇÃO DE NEGOCIAÇÃO (TRADE DIRECTION) =====
Permite ao consultor operar apenas em uma direção (Apenas Buy ou Apenas Sell) ou em ambas (Both).
19 ===== LINHAS DE POSIÇÃO (LINE MARKER) =====
Visualização dos níveis de abertura e Take Profit no gráfico com linhas coloridas.
Lógica de limpeza – se a linha for removida, a ordem associada também é removida; se a ordem for executada, a linha correspondente é apagada.
20 ===== HISTÓRICO DE NEGOCIAÇÃO (TRADE MARKERS) =====
Histórico no gráfico. Desenha setas ou marcas onde foram realizadas negociações passadas e etiqueta seu resultado (lucro/perda).
21 ===== SINAIS SONOROS (SOUND SIGNALS) =====
Alertas sonoros ao ligar/desligar o consultor através do botão ou ao realizar operações.
22 ===== DIAS DE NEGOCIAÇÃO (TRADING DAYS) =====
Filtro por dias da semana.
23 ===== MULTIPLICADOR DE VOLUME (VOLUME MULTIPLIER) =====
(Seção muito importante)
Sistema de aumento de lote após perdas (Martingale) para rápida recuperação.
Funciona apenas se o interruptor UseMartingale = true.
Como funciona (Lógica):
Se uma negociação for fechada por Stop Loss (perda), o consultor aumenta o volume da próxima negociação. Se a próxima também for perda — o volume cresce novamente. Assim que qualquer negociação for fechada com lucro (Take Profit), o volume é reiniciado imediatamente para o inicial (da seção 16).
Condição de reinicialização: O ciclo também é reiniciado se você desligar e ligar novamente o consultor através do botão no gráfico.
Na configuração MartingaleMode você escolhe a matemática do aumento:
-
Opção 1: MULTIPLY (Multiplicação)
-
O lote da negociação perdedora anterior é multiplicado pelo número MartingaleValue .
-
Exemplo: Lote inicial 0.1, Valor 2.0.
-
Negociação 1 (0.1 lote) -> Perda.
-
Negociação 2 abre com volume: 0.2 (0.1 * 2). -> Perda.
-
Negociação 3 abre com volume: 0.4 (0.2 * 2).
-
-
Opção 2: ADD (Adição)
-
Ao lote da negociação perdedora anterior simplesmente soma-se o número MartingaleValue (modo mais suave).
-
Exemplo: Lote inicial 0.1, Valor 0.1.
-
Negociação 1 (0.1 lote) -> Perda.
-
Negociação 2 abre com volume: 0.2 (0.1 + 0.1).
-
Martingale_Max_Steps (Limite de passos):
Configuração de segurança. Define quantas vezes seguidas é permitido ao consultor aumentar o volume.
-
Se for 0: Aumento infinito (Martingale clássico).
-
Se for 5: O volume cresce nas primeiras 5 perdas. A partir da 6ª perda consecutiva, o volume para de crescer e fixa-se no nível do passo 5 até que a série termine em lucro.
Verificação de margem – antes de colocar uma ordem, o consultor verifica automaticamente se há margem livre suficiente; se não, a negociação é ignorada.
24 ===== PIRAMIDAÇÃO (PYRAMIDING) =====
(Tática avançada de lucros)
Método agressivo para aumentar os lucros.
Se a posição entrar em positivo, o consultor pode abrir ordens adicionais na mesma direção.
-
MaxPositions: Quantidade máxima de ordens abertas simultaneamente em uma direção.
-
PyramidStep: Passo (em pontos) após o qual uma nova ordem é aberta.
-
PyramidLotMult: Multiplicador de lote para ordens adicionais. Por exemplo, se for 1.0 — o volume é o mesmo; se for 2.0 — o volume adicional duplica.
IMPORTANTE CONSIDERAR PARA AS CONFIGURAÇÕES:
1) Sobre os Pontos (Points vs Pips)
-
Se a corretora tem 5 dígitos (1.12345), então 1 ponto (Point) = 0.00001.
-
Se a corretora tem 3 dígitos (100.123 — pares com iene), então 1 ponto (Point) = 0.001.
Nuance importante: O consultor percebe as configurações (Stop Loss, Take Profit, Trailing) em Pontos (Points), e não em "Pips antigos".
-
Em uma conta de 5 dígitos, o valor 50 nas configurações será igual a 5 "pips antigos".
-
Em uma conta de 4 dígitos, o valor 50 será igual a 50 "pips antigos".
Você deve levar isso em consideração ao inserir as configurações.
2) Este consultor funciona com diferentes tipos de contas?
Sim, é universal, mas com uma ressalva sobre Netting.
Análise detalhada por tipos:
-
Hedging (Hedge/Cobertura): Sim, suporte total.
-
O código do consultor (especialmente as funções de Piramidação UsePyramiding e limite de posições MaxPositions ) foi projetado originalmente para hedging, onde é possível abrir várias negociações no mesmo instrumento simultaneamente.
-
-
Netting (Compensação): Funciona, mas a estratégia mudará.
-
No código há uma verificação: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING) . O consultor entenderá que está em netting.
-
Restrição: Em uma conta de netting, você fisicamente não pode ter 3 posições diferentes (como configurado em MaxPositions = 3 ). Ao tentar comprar mais (piramidação), o consultor simplesmente fará um preço médio (aumentará o volume) em uma única posição. O modo "Fechamento Parcial" também funcionará com esta posição total.
-
-
Raw, Zero, ECN (Contas com comissão): Sim, funciona corretamente.
-
Estas contas distinguem-se porque o spread é estreito, mas cobra-se uma comissão por lote.
-
Nas funções de cálculo de lucro ( CalcProfit , UpdateDashboard , UpdateMartingaleState ), o consultor utiliza a fórmula: DealProfit + DealSwap + DealCommission .
-
Isso significa que ele vê e considera a comissão ao calcular perdas para o martingale ou o trailing profit. Não considerará erroneamente uma operação como lucrativa se o lucro for pequeno mas a comissão for grande.
-
-
Cent, Micro, Standard, Premium: Sim, funciona.
-
O consultor lê o lote mínimo e o passo de lote das configurações do instrumento ( SYMBOL_VOLUME_MIN , SYMBOL_VOLUME_STEP ).
-
Se for uma conta de centavos com lote 0.1 ou 0.01 — o consultor se ajustará automaticamente e arredondará o volume corretamente graças à função ValidateVolume .
-
Conclusão: O consultor está tecnicamente pronto para trabalhar em qualquer tipo de conta fornecida pela plataforma MetaTrader.