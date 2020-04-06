AI Bolinger Pro — A Evolução de um Clássico (AI Bolinger Pro — Evolution of the Classic)

Pertence à série EA AI PRO, o que significa que seu código foi 100% projetado e escrito por Inteligência Artificial. Está equipado com 24 funções diferentes de gestão de posições de nível institucional, tornando-o um dos EAs (Consultores Especialistas) líderes em variedade de modos.

A ausência do fator humano na criação deste consultor através de IA permitiu reduzir ao máximo o seu preço para os usuários; uma funcionalidade semelhante criada por um programador humano custaria ao comprador não menos de $ 15.000.

A funcionalidade deste consultor é totalmente adequada para Scalpers, Day Traders, Swing Traders e qualquer trader que precise automatizar a execução e a gestão de riscos.

No amplo arsenal do robô:

Filtro de Notícias Inteligente, quatro variantes de Stop Loss (SL), três variantes de Trailing SL (incluindo um avançado Trailing por High/Low), sistema de Fechamento Parcial também com três variantes (incluindo uma opção única baseada no multiplicador de volume), bem como duas variantes de Multiplicador de Volume com configurações flexíveis para acelerar o crescimento do depósito.

Uma tecnologia única de confirmação do sinal básico de entrada, como Price Action (Rompimento), filtra o ruído do mercado abrindo negociações apenas quando há um movimento real do preço. Também possui três variantes de Take Profit, incluindo Trailing Profit.

O consultor funciona em qualquer tempo gráfico (timeframe) e ativo comercial no MT5, com qualquer tipo de conta, qualquer Corretora e Empresas de Prop Trading. O código de máquina impecável exclui erros humanos e emoções. É a escolha de profissionais que precisam de máxima confiabilidade e flexibilidade de configuração.

Confie sua negociação a uma mente digital pura.

GUIA DETALHADO DO USUÁRIO (AI Bolinger PRO v1.00)

1 ===== PAINEL DE INFORMAÇÕES (DASHBOARD) =====

Configuração do painel de informações visual exibido no gráfico.

Mostra o spread atual, os resultados de negociação por Dia/Semana/Mês/Ano, bem como o lucro flutuante atual e a relação de negociações vencedoras/perdedoras.

Dica: Ao otimizar no Testador de Estratégias (Strategy Tester), o painel funciona em modo visual, mas para obter a velocidade máxima de otimização matemática, ele pode ser desativado ( ShowDashboard = false ).

2 ===== ESTRATÉGIA (STRATEGY) =====

(Seção Importante)

Esta seção configura a lógica de entrada no mercado. É responsável por configurar o indicador técnico Bollinger Bands (Bandas de Bollinger) e o modo de confirmação de entrada.

1. Bands_Period (Período)

O que é: O número de velas usadas para calcular a linha média do indicador.

Como funciona: Quanto menor o valor (por exemplo, 10), mais sensível será o indicador às mudanças de preço e as linhas estarão mais próximas do gráfico. Haverá mais sinais, mas podem ser menos precisos. Quanto maior o valor (por exemplo, 50), mais suavizado será o indicador. Haverá menos sinais, mas serão mais significativos.

Valor padrão: 20.

2. Bands_Deviation (Desvio)

O que é: Coeficiente de desvio padrão que determina a largura do canal (distância das linhas superior e inferior em relação à média).

Como funciona: 2.0 — valor padrão. Cobre cerca de 95% do movimento do preço. Aumentar o valor (por exemplo, para 2.5 ou 3.0) alarga o canal. O preço tocará os limites com menos frequência (apenas em movimentos fortes). Diminuir o valor (por exemplo, para 1.5) estreita o canal. Os toques nos limites ocorrerão com mais frequência.



3. Bands_Shift (Deslocamento)

O que é: Deslocamento do indicador em relação ao gráfico de preços no tempo.

Como funciona: Um valor positivo desloca as linhas do indicador para a direita (para o futuro). Um valor negativo desloca as linhas para a esquerda (para o passado). Na maioria das estratégias, usa-se o valor 0 (sem deslocamento).



4. UseCandleConfirmation (Confirmação por Vela)

O que é: Filtro "Price Action" que proíbe entrar no mercado exatamente no momento em que o sinal aparece.

Como funciona: false (Desativado): O consultor entra na negociação imediatamente na abertura de uma nova vela se a vela anterior tocou ou cruzou a linha de Bollinger. true (Ativado): O consultor aguarda a confirmação pelo movimento do preço. Ao receber o sinal, o consultor memoriza o extremo (High ou Low) da vela de sinal. A entrada no mercado ocorre apenas quando o preço realmente rompe este extremo na direção desejada. Exemplo: Se for um sinal de compra (preço no limite inferior), o consultor espera até que o preço suba acima da máxima (High) da vela que deu o sinal.



3 ===== INVERSÃO DE SINAL (REVERSE SIGNAL) =====

Inverte a lógica do indicador.

Se estiver ativado ( true ), diante de um sinal de Compra (sobrevenda), o consultor abrirá uma negociação de Venda. É útil em mercados com tendências fortes, onde os osciladores frequentemente dão sinais de reversão falsos.

4 ===== INVERSÃO DE POSIÇÃO (POSITION REVERSAL) =====

Tática de mudança de direção.

Se estiver ativado (true), ao fechar uma posição por Stop Loss, o consultor abrirá instantaneamente uma nova negociação na direção oposta.

Nota: O volume (lote) para esta nova negociação é calculado de acordo com as regras da seção 23 (Multiplicador de Volume).

5 ===== PROTEÇÃO DE NOTÍCIAS (NEWS PROTECTION) =====

Filtro de notícias integrado.

O consultor pausa automaticamente a negociação uma quantidade específica de minutos antes e depois da publicação de notícias econômicas importantes (para as moedas do par ou apenas USD).

Importante: Só funciona em modo tempo real (Live). No Testador de Estratégias, os dados de notícias não estão disponíveis.

6 ===== LIMITES DE LUCRO/PERDA (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

Proteção global do depósito.

Permite definir uma meta de lucro ou um limite de perdas (em % do saldo ou em pontos) para todas as posições abertas no total. Ao atingir o limite, todas as negociações são fechadas e o consultor interrompe seu trabalho.

7 ===== TEMPORIZADOR DE OPERAÇÃO (OPERATION TIMER) =====

Filtro de tempo intradiário.

Define horários rígidos de trabalho para o consultor (por exemplo, negociar apenas das 08:00 às 20:00). Fora deste horário, novas negociações não são abertas.

8 ===== STOP LOSS (STOP LOSS) =====

Gestão de riscos para cada negociação.

SL_PERCENT: Stop Loss em % do preço de abertura.

SL_POINTS: Stop Loss fixo em pontos.

SL_ATR: Stop Loss dinâmico baseado na volatilidade do mercado (ATR).

SL_HI_LO: Stop Loss inteligente que é colocado no High ou Low da vela fechada anterior.

Níveis de stop da corretora – as distâncias para o SL e TP são verificadas com os requisitos mínimos da corretora e validadas automaticamente.

9 ===== TAKE PROFIT (TAKE PROFIT) =====

Configuração da tomada de lucros.

Pode ser definido em pontos, porcentagem ou como relação Risco:Recompensa (RRR). Por exemplo, se RRR=2.0, o Take Profit será 2 vezes maior que o Stop Loss.

10 ===== TRAILING STOP (TRAILING STOP) =====

Ferramenta poderosa para proteger o lucro obtido movendo automaticamente o nível de Stop Loss seguindo o preço.

UseTrailing: Interruptor principal (true/false).

Trail_Mode (Modo de Trailing): Seleção do algoritmo de movimento do stop.

Modos disponíveis:

TRAIL_STANDARD (Padrão): Trailing clássico em pontos. Trail_Start: Distância de lucro (em pontos) ao atingir a qual o trailing é ativado.

Trail_Step: Passo de movimento. O consultor moverá o Stop Loss cada vez que o preço avançar a quantidade de pontos indicada na direção favorável.

Exemplo: Start=50, Step=10. Assim que o lucro for de 50 pontos, o stop será colocado no breakeven (zero a zero). Se o preço avançar mais 10 pontos, o stop se moverá atrás dele. TRAIL_ATR (Por volatilidade): Modo adaptativo que se ajusta à atividade atual do mercado. A distância do trailing é calculada segundo o indicador ATR (Average True Range). Se a volatilidade for alta — o stop mantém-se mais longe para não ser atingido por "ruído" aleatório.

Se a volatilidade for baixa — o stop aproxima-se.

Parâmetros: Trail_ATR_Period (período do ATR) e Trail_ATR_Mult (multiplicador do ATR). TRAIL_HI_LO (Por velas): Modo profissional para negociação de tendências ("Trailing por sombras"). O consultor move o Stop Loss estritamente pelos extremos das velas fechadas: Para compras (Buy): O Stop é colocado abaixo do Low (mínimo) da vela anterior.

Para vendas (Sell): O Stop é colocado acima do High (máximo) da vela anterior.

Este modo permite manter a posição o maior tempo possível enquanto a tendência conserva sua estrutura (mínimos crescentes ou máximos decrescentes) e sair imediatamente ao romper a tendência.

11 ===== TRAILING PROFIT (TRAILING PROFIT) =====

(Nova função única)

Sistema inteligente de recuperação de perdas através de metas de lucro.

Lógica: Se estiver ativado ( UseTrailingProfit = true ), o consultor memoriza a porcentagem de perda das negociações fechadas no negativo.

Ao abrir uma NOVA negociação, o consultor aumenta automaticamente seu Take Profit padrão nesta porcentagem de perdas acumulada.

Objetivo: Recuperar as perdas passadas e fechar toda a série com lucro líquido em uma única negociação bem-sucedida.

Reinicialização: A porcentagem acumulada é reiniciada para 0% em dois casos: Quando qualquer negociação é fechada com lucro líquido (totalmente). Quando o consultor é desligado e ligado novamente através do botão no gráfico.



12 ===== FECHAMENTO PARCIAL (PARTIAL CLOSE) =====

(Configuração detalhada de descarga)

Fixação de parte do lucro ("Cofre").

UsePartialClose: Interruptor principal da função.

Partial_Mode (Opção de divisão): MANUAL (Clássico): O consultor fecha parte da posição quando o preço percorre uma distância fixa ( PartialStart ) em pontos. Se for definido um passo ( Partial_Close_Step > 0 ), continuará fechando partes a cada N pontos. EQUAL PARTS (Partes iguais): O consultor calcula os níveis por conta própria. Ele pega a distância do Preço de Abertura até o Take Profit final e a divide em trechos iguais. A quantidade de trechos é definida em Partial_Parts_Count (por exemplo, 10 partes). O volume também é dividido igualmente.

Unload Lines (Visualização): O consultor desenha linhas horizontais no gráfico mostrando onde exatamente a posição será descarregada. Função inteligente: Assim que o preço atinge a linha e parte da posição é fechada, esta linha é removida instantaneamente do gráfico para que você veja apenas os objetivos ativos restantes.

OPÇÃO ÚNICA (Por quantidade de passos de volume): Como funciona: Este modo não padrão cria automaticamente, sem sua configuração e apenas ao escolher esta opção, uma "rede inteligente" de descarga que depende diretamente de quanto o sistema Martingale (Modo 23) aumentou o volume da negociação atual. Como resultado, quanto mais aumentar o volume da posição, em mais partes será dividida a descarga dessa posição. O consultor divide automaticamente a distância do Preço de Abertura até o Take Profit em partes iguais. Condição principal: O modo funciona apenas com Martingale ativado ( UseMartingale = true ).



13 ===== BREAKEVEN (BREAKEVEN) =====

Mover o Stop Loss para o preço de abertura.

É ativado quando o preço percorre um número determinado de pontos (BE_Start). Fornece proteção contra perdas em caso de reversão do preço.

14 ===== TIPO DE ORDEM (ORDER TYPE) =====

Seleção do método de entrada. Recomenda-se ENTRY_MARKET_ONLY para execução instantânea.

15 ===== CONFIGURAÇÕES PRINCIPAIS (MAIN SETTINGS) =====

Parâmetros básicos: Número Mágico (para que o consultor distinga suas negociações), Filtro de spread (MaxSpread) e Deslizamento (Slippage).

16 ===== GESTÃO DE RISCO (RISK MANAGEMENT) =====

Cálculo do volume inicial da posição (quando não há série de perdas).

FixedLot: Negociação com lote constante.

UseAutoLot: Cálculo automático do lote como % do saldo.

17 ===== HORAS DE NEGOCIAÇÃO (TRADING HOURS) =====

Filtro de tempo adicional (Hora de início e Hora de fim), se desejar operar apenas sessões específicas (por exemplo, Londres e Nova York).

18 ===== DIREÇÃO DE NEGOCIAÇÃO (TRADE DIRECTION) =====

Permite ao consultor operar apenas em uma direção (Apenas Buy ou Apenas Sell) ou em ambas (Both).

19 ===== LINHAS DE POSIÇÃO (LINE MARKER) =====

Visualização dos níveis de abertura e Take Profit no gráfico com linhas coloridas.

Lógica de limpeza – se a linha for removida, a ordem associada também é removida; se a ordem for executada, a linha correspondente é apagada.

20 ===== HISTÓRICO DE NEGOCIAÇÃO (TRADE MARKERS) =====

Histórico no gráfico. Desenha setas ou marcas onde foram realizadas negociações passadas e etiqueta seu resultado (lucro/perda).

21 ===== SINAIS SONOROS (SOUND SIGNALS) =====

Alertas sonoros ao ligar/desligar o consultor através do botão ou ao realizar operações.

22 ===== DIAS DE NEGOCIAÇÃO (TRADING DAYS) =====

Filtro por dias da semana.

23 ===== MULTIPLICADOR DE VOLUME (VOLUME MULTIPLIER) =====

(Seção muito importante)

Sistema de aumento de lote após perdas (Martingale) para rápida recuperação.

Funciona apenas se o interruptor UseMartingale = true.

Como funciona (Lógica):

Se uma negociação for fechada por Stop Loss (perda), o consultor aumenta o volume da próxima negociação. Se a próxima também for perda — o volume cresce novamente. Assim que qualquer negociação for fechada com lucro (Take Profit), o volume é reiniciado imediatamente para o inicial (da seção 16).

Condição de reinicialização: O ciclo também é reiniciado se você desligar e ligar novamente o consultor através do botão no gráfico.

Na configuração MartingaleMode você escolhe a matemática do aumento:

Opção 1: MULTIPLY (Multiplicação) O lote da negociação perdedora anterior é multiplicado pelo número MartingaleValue . Exemplo: Lote inicial 0.1, Valor 2.0. Negociação 1 (0.1 lote) -> Perda. Negociação 2 abre com volume: 0.2 (0.1 * 2). -> Perda. Negociação 3 abre com volume: 0.4 (0.2 * 2).

Opção 2: ADD (Adição) Ao lote da negociação perdedora anterior simplesmente soma-se o número MartingaleValue (modo mais suave). Exemplo: Lote inicial 0.1, Valor 0.1. Negociação 1 (0.1 lote) -> Perda. Negociação 2 abre com volume: 0.2 (0.1 + 0.1).



Martingale_Max_Steps (Limite de passos):

Configuração de segurança. Define quantas vezes seguidas é permitido ao consultor aumentar o volume.

Se for 0 : Aumento infinito (Martingale clássico).

Se for 5: O volume cresce nas primeiras 5 perdas. A partir da 6ª perda consecutiva, o volume para de crescer e fixa-se no nível do passo 5 até que a série termine em lucro.

Verificação de margem – antes de colocar uma ordem, o consultor verifica automaticamente se há margem livre suficiente; se não, a negociação é ignorada.

24 ===== PIRAMIDAÇÃO (PYRAMIDING) =====

(Tática avançada de lucros)

Método agressivo para aumentar os lucros.

Se a posição entrar em positivo, o consultor pode abrir ordens adicionais na mesma direção.

MaxPositions: Quantidade máxima de ordens abertas simultaneamente em uma direção.

PyramidStep: Passo (em pontos) após o qual uma nova ordem é aberta.

PyramidLotMult: Multiplicador de lote para ordens adicionais. Por exemplo, se for 1.0 — o volume é o mesmo; se for 2.0 — o volume adicional duplica.

IMPORTANTE CONSIDERAR PARA AS CONFIGURAÇÕES:

1) Sobre os Pontos (Points vs Pips)

Se a corretora tem 5 dígitos (1.12345), então 1 ponto (Point) = 0.00001.

Se a corretora tem 3 dígitos (100.123 — pares com iene), então 1 ponto (Point) = 0.001.

Nuance importante: O consultor percebe as configurações (Stop Loss, Take Profit, Trailing) em Pontos (Points), e não em "Pips antigos".

Em uma conta de 5 dígitos, o valor 50 nas configurações será igual a 5 "pips antigos".

Em uma conta de 4 dígitos, o valor 50 será igual a 50 "pips antigos". Você deve levar isso em consideração ao inserir as configurações.

2) Este consultor funciona com diferentes tipos de contas?

Sim, é universal, mas com uma ressalva sobre Netting.

Análise detalhada por tipos:

Hedging (Hedge/Cobertura): Sim, suporte total. O código do consultor (especialmente as funções de Piramidação UsePyramiding e limite de posições MaxPositions ) foi projetado originalmente para hedging, onde é possível abrir várias negociações no mesmo instrumento simultaneamente.

Netting (Compensação): Funciona, mas a estratégia mudará. No código há uma verificação: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING) . O consultor entenderá que está em netting. Restrição: Em uma conta de netting, você fisicamente não pode ter 3 posições diferentes (como configurado em MaxPositions = 3 ). Ao tentar comprar mais (piramidação), o consultor simplesmente fará um preço médio (aumentará o volume) em uma única posição. O modo "Fechamento Parcial" também funcionará com esta posição total.

Raw, Zero, ECN (Contas com comissão): Sim, funciona corretamente. Estas contas distinguem-se porque o spread é estreito, mas cobra-se uma comissão por lote. Nas funções de cálculo de lucro ( CalcProfit , UpdateDashboard , UpdateMartingaleState ), o consultor utiliza a fórmula: DealProfit + DealSwap + DealCommission . Isso significa que ele vê e considera a comissão ao calcular perdas para o martingale ou o trailing profit. Não considerará erroneamente uma operação como lucrativa se o lucro for pequeno mas a comissão for grande.

Cent, Micro, Standard, Premium: Sim, funciona. O consultor lê o lote mínimo e o passo de lote das configurações do instrumento ( SYMBOL_VOLUME_MIN , SYMBOL_VOLUME_STEP ). Se for uma conta de centavos com lote 0.1 ou 0.01 — o consultor se ajustará automaticamente e arredondará o volume corretamente graças à função ValidateVolume .



Conclusão: O consultor está tecnicamente pronto para trabalhar em qualquer tipo de conta fornecida pela plataforma MetaTrader.