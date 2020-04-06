AI Bolinger PRO

AI Bolinger Pro — クラシックの進化 (AI Bolinger Pro — Evolution of the Classic)

これは EA AI PRO シリーズの一つであり、そのコードが 100% 人工知能によって設計および記述されていることを意味します。機関投資家レベルの24種類のポジション管理機能を搭載しており、最も多様なモードを持つ主要なEA（エキスパートアドバイザー）の一つです。

AIによる作成で人的要因を排除したことにより、ユーザーへの提供価格を最小限に抑えることができました。同様の機能を人間のプログラマーが作成した場合、購入者には少なくとも 15,000ドル のコストがかかっていたでしょう。

このアドバイザーの機能は、スキャルパーデイトレーダースイングトレーダー、そして注文執行とリスク管理の自動化を必要とするあらゆるトレーダーに完全に適しています。

ロボットの広範な機能:

スマートニュースフィルター、4種類のストップロス（SL）、3種類のトレーリングSL（High/Lowに基づく高度なトレーリングを含む）、3種類の部分決済（Partial Close）システム（取引量の倍数に基づく独自のオプションを含む）、および資金成長を加速させるための柔軟な設定が可能な2種類の取引量倍率（Volume Multiplier）機能を備えています。

プライスアクション（ブレイクアウト） のような基本的なエントリーシグナルを確認する独自の技術により、市場のノイズをフィルタリングし、実際の価格変動がある場合にのみ取引を開始します。また、トレーリングプロフィットを含む3種類のテイクプロフィット（Take Profit）オプションもあります。

このアドバイザーは、MT5上のあらゆる時間足（タイムフレーム）と取引資産、あらゆる口座タイプ、あらゆるブローカー、およびプロップファーム（Prop Trading Firms）で動作します。完璧なマシンコードは、人為的なミスや感情を排除します。これは、最大限の信頼性と設定の柔軟性を必要とするプロフェッショナルの選択です。

あなたのトレードを純粋なデジタル知能に委ねてください。

 ユーザー詳細ガイド (AI Bolinger PRO v1.00)

1 ===== 情報パネル (DASHBOARD) =====

チャート上に表示される視覚的な情報パネルの設定。

現在のスプレッド、日/週/月/年の取引結果、現在の含み損益、勝率を表示します。

ヒント: ストラテジーテスターでの最適化時、パネルはビジュアルモードで動作しますが、数学的な最適化速度を最大化するために無効にすることができます ( ShowDashboard = false )。

2 ===== 戦略 (STRATEGY) =====

(重要なセクション)

このセクションでは、市場へのエントリーロジックを設定します。ボリンジャーバンド (Bollinger Bands) テクニカル指標とエントリー確認モードの設定を行います。

1. Bands_Period (期間)

  • とは: 指標の中心線を計算するために使用されるローソク足の本数。

  • 仕組み:

    • 値が小さいほど（例: 10）、指標は価格変動に敏感になり、ラインはチャートに近づきます。シグナルは増えますが、精度が落ちる可能性があります。

    • 値が大きいほど（例: 50）、指標は滑らかになります。シグナルは減りますが、より重要性が高くなります。

  • 標準値: 20。

2. Bands_Deviation (偏差)

  • とは: チャネルの幅（中心線から上下のラインまでの距離）を決定する標準偏差の係数。

  • 仕組み:

    • 2.0 — 標準値。価格変動の約95%をカバーします。

    • 値を増やす（例: 2.5や3.0）と、チャネルが広がります。価格が境界に触れる頻度は減ります（強い動きの時のみ）。

    • 値を減らす（例: 1.5）と、チャネルが狭まります。境界への接触頻度が増えます。

3. Bands_Shift (シフト)

  • とは: 価格チャートに対する指標の時間的なズレ。

  • 仕組み:

    • 正の値は指標ラインを右（未来）にずらします。

    • 負の値は指標ラインを左（過去）にずらします。

    • ほとんどの戦略では 0（シフトなし）を使用します。

4. UseCandleConfirmation (ローソク足による確認)

  • とは: シグナルが出た瞬間の市場エントリーを禁止する「プライスアクション」フィルター。

  • 仕組み:

    • false (オフ): 前のローソク足がボリンジャーバンドのラインに触れるか交差した場合、アドバイザーは新しいローソク足の始値ですぐに取引を開始します。

    • true (オン): アドバイザーは価格変動による確認を待ちます。

      • シグナルを受け取ると、アドバイザーはシグナルが出たローソク足の極値（HighまたはLow）を記憶します。

      • 価格が実際にその極値を希望する方向にブレイクしたときのみ、市場にエントリーします。

    • 例: 買いシグナル（価格が下限にある）の場合、アドバイザーは価格がシグナルを出したローソク足の高値（High）を上回るまで待ちます。

3 ===== シグナル反転 (REVERSE SIGNAL) =====

指標のロジックを反転させます。

有効 ( true ) にすると、買いシグナル（売られすぎ）が出た場合、アドバイザーは売りポジションを持ちます。オシレーターが頻繁に偽の反転シグナルを出すような、強いトレンド相場で役立ちます。

4 ===== ポジション反転 (POSITION REVERSAL) =====

方向転換戦術。

有効 (true) にすると、ストップロスでポジションがクローズされた際、アドバイザーは即座に反対方向へ新しい取引を開始します。

注: この新しい取引の数量（ロット）は、セクション23（数量倍率）のルールに従って計算されます。

5 ===== ニュース保護 (NEWS PROTECTION) =====

内蔵ニュースフィルター。

重要な経済ニュース（通貨ペアの通貨またはUSDのみ）の発表前後、指定された分数の間、アドバイザーは自動的に取引を一時停止します。

重要: リアルタイムモード（Live）でのみ動作します。ストラテジーテスターではニュースデータは利用できません。

6 ===== 損益制限 (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

全体的な資金保護。

全保有ポジションの合計に対して、利益目標または損失限度（残高の％またはポイント単位）を設定できます。制限に達すると、すべての取引がクローズされ、アドバイザーは動作を停止します。

7 ===== 稼働タイマー (OPERATION TIMER) =====

日中時間フィルター。

アドバイザーの厳密な稼働時間を設定します（例：08:00から20:00の間のみ取引）。この時間外では新規取引は行われません。

8 ===== ストップロス (STOP LOSS) =====

各取引のリスク管理。

  • SL_PERCENT: エントリー価格に対する％でのストップロス。

  • SL_POINTS: ポイント単位の固定ストップロス。

  • SL_ATR: 市場のボラティリティ（ATR）に基づく動的ストップロス。

  • SL_HI_LO: 前の確定足のHighまたはLowに設定されるスマートストップロス。

ブローカーのストップレベル – SLおよびTPまでの距離はブローカーの最小要件と照合され、自動的に検証されます。

9 ===== テイクプロフィット (TAKE PROFIT) =====

利益確定の設定。

ポイント、パーセンテージ、またはリスクリワード比率（RRR）として設定できます。例えば、RRR=2.0の場合、テイクプロフィットはストップロスの2倍になります。

10 ===== トレーリングストップ (TRAILING STOP) =====

価格の動きに合わせてストップロスレベルを自動的に移動させ、得られた利益を保護する強力なツール。

  • UseTrailing: メインスイッチ (true/false)。

  • Trail_Mode (トレーリングモード): ストップ移動アルゴリズムの選択。

利用可能なモード:

  1. TRAIL_STANDARD (標準): ポイント単位のクラシックなトレーリング。

    • Trail_Start: トレーリングが有効になる利益距離（ポイント）。

    • Trail_Step: 移動ステップ。価格が有利な方向に指定されたポイント数進むたびに、アドバイザーはストップロスを移動させます。

    • 例: Start=50, Step=10。利益が50ポイントになると、ストップは建値（ブレークイーブン）に移動します。価格がさらに10ポイント進むと、ストップも追従します。

  2. TRAIL_ATR (ボラティリティ基準): 現在の市場の活発さに適応するモード。トレーリング距離はATR（Average True Range）指標に基づいて計算されます。

    • ボラティリティが高い場合 — ランダムな「ノイズ」で決済されないよう、ストップは遠くに保たれます。

    • ボラティリティが低い場合 — ストップは近くに引き寄せられます。

    • 設定パラメータ: Trail_ATR_Period (ATR期間) および Trail_ATR_Mult (ATR倍率)。

  3. TRAIL_HI_LO (ローソク足基準): トレンドトレード向けのプロフェッショナルモード（「ヒゲ・トレーリング」）。アドバイザーは確定したローソク足の極値に基づいて厳密にストップロスを移動させます。

    • 買い (Buy) の場合: ストップは前のローソク足の Low (安値) の下に置かれます。

    • 売り (Sell) の場合: ストップは前のローソク足の High (高値) の上に置かれます。

    • このモードでは、トレンド構造（安値の切り上げ、または高値の切り下げ）が維持されている限りポジションを最大限長く保持し、トレンドが崩れた瞬間に即座に撤退することができます。

11 ===== トレーリングプロフィット (TRAILING PROFIT) =====

(新しい独自機能)

利益目標を通じて損失を回復するスマートシステム。

  • ロジック: 有効 ( UseTrailingProfit = true ) にすると、アドバイザーはマイナスで決済された取引の損失率を記憶します。

  • 新規 取引を開始する際、アドバイザーはその累積損失率分を自動的に標準テイクプロフィットに加算します。

  • 目的: 過去の損失を取り戻し、1回の成功した取引でシリーズ全体を純利益で終わらせること。

  • リセット: 以下の2つのケースで累積率は0%にリセットされます：

    1. いずれかの取引が純利益（完全な利益）で決済された場合。

    2. チャート上のボタンでアドバイザーをオフにしてから再度オンにした場合。

12 ===== 部分決済 (PARTIAL CLOSE) =====

(詳細なポジション縮小設定)

利益の一部を確保（「金庫」へ）。

  • UsePartialClose: 機能のメインスイッチ。

  • Partial_Mode (分割オプション):

    • MANUAL (手動): 価格が固定距離 ( PartialStart 、ポイント) を通過すると、アドバイザーはポジションの一部を決済します。ステップ ( Partial_Close_Step > 0 ) が設定されている場合、Nポイントごとに部分決済を続けます。

    • EQUAL PARTS (等分割): アドバイザーがレベルを自動計算します。エントリー価格から最終テイクプロフィットまでの距離を等分します。分割数は Partial_Parts_Count で設定します（例：10分割）。数量も均等に分割されます。

  • Unload Lines (可視化):

    • アドバイザーは、ポジションがどこで縮小されるかを正確に示す水平線をチャートに描画します。

    • スマート機能: 価格がラインに達し、ポジションの一部が決済されると、そのラインは即座にチャートから削除され、残りの有効な目標のみが表示されます。

  • UNIQUE OPTION (数量ステップ数に基づく):

    • 仕組み: この特殊なモードは設定不要で、このオプションを選択するだけで自動的に「スマート縮小グリッド」を作成します。これは、マーチンゲール（モード23）が現在の取引量をどれだけ増やしたかに直接依存します。結果として、ポジションの数量が増えれば増えるほど、そのポジションの決済分割数も増えます。アドバイザーはエントリー価格からテイクプロフィットまでの距離を自動的に等分します。

    • 主要条件: このモードはマーチンゲールが有効 ( UseMartingale = true ) な場合のみ機能します。

13 ===== ブレークイーブン (BREAKEVEN) =====

ストップロスをエントリー価格（建値）に移動させます。

価格が指定されたポイント数 (BE_Start) 進んだ時に作動します。価格反転時の損失を防ぎます。

14 ===== 注文タイプ (ORDER TYPE) =====

エントリー方法の選択。即時実行のためには ENTRY_MARKET_ONLY が推奨されます。

15 ===== メイン設定 (MAIN SETTINGS) =====

基本パラメータ: マジックナンバー（アドバイザーが自身の取引を識別するため）、スプレッドフィルター（MaxSpread）、スリッページ（Slippage）。

16 ===== リスク管理 (RISK MANAGEMENT) =====

初期ポジションサイズの計算（損失シリーズがない場合）。

  • FixedLot: 固定ロットでの取引。

  • UseAutoLot: 残高の％としてロットを自動計算。

17 ===== 取引時間 (TRADING HOURS) =====

特定のセッション（例：ロンドンやニューヨーク）のみ取引したい場合の追加時間フィルター（開始時間と終了時間）。

18 ===== 取引方向 (TRADE DIRECTION) =====

アドバイザーの取引を一方向（買いのみ、または売りのみ）または両方向（Both）に制限できます。

19 ===== ポジションライン (LINE MARKER) =====

エントリーレベルとテイクプロフィットレベルを色付きラインでチャート上に可視化します。

クリアロジック – ラインが削除されると関連する注文も削除されます。注文が実行されると、対応するラインは消去されます。

20 ===== 取引履歴 (TRADE MARKERS) =====

チャート上の履歴。過去に取引が行われた場所に矢印やマークを描画し、その結果（損益）を記載します。

21 ===== サウンドシグナル (SOUND SIGNALS) =====

ボタンによるアドバイザーのオン/オフ時や操作実行時の音声アラート。

22 ===== 取引日 (TRADING DAYS) =====

曜日によるフィルター。

23 ===== 数量倍率 (VOLUME MULTIPLIER) =====

(非常に重要なセクション)

損失後にロットを増やすシステム (マーチンゲール) で、損失を素早く回復します。

スイッチ UseMartingale = true の場合のみ機能します。

仕組み (ロジック):

取引がストップロス（損失）で決済された場合、アドバイザーは次の取引の数量を増やします。次も損失なら、さらに数量が増えます。取引が利益（テイクプロフィット）で決済されると、数量は即座に初期値（セクション16）にリセットされます。

リセット条件: チャート上のボタンでアドバイザーをオフにしてから再度オンにした場合も、サイクルはリセットされます。

MartingaleMode 設定で増加の計算方法を選択します：

  • オプション 1: MULTIPLY (乗算)

    • 前回の損失取引のロットに数値 MartingaleValue を掛けます。

    • 例: 初期ロット 0.1、値 2.0。

    • 取引 1 (0.1 ロット) -> 損失。

    • 取引 2 の数量: 0.2 (0.1 * 2)。 -> 損失。

    • 取引 3 の数量: 0.4 (0.2 * 2)。

  • オプション 2: ADD (加算)

    • 前回の損失取引のロットに数値 MartingaleValue を単に足します（より穏やかなモード）。

    • 例: 初期ロット 0.1、値 0.1。

    • 取引 1 (0.1 ロット) -> 損失。

    • 取引 2 の数量: 0.2 (0.1 + 0.1)。

Martingale_Max_Steps (最大ステップ制限):

安全設定。アドバイザーが連続して数量を増やすことを許可する回数を定義します。

  • 0 の場合: 無限に増加（クラシックなマーチンゲール）。

  • 5 の場合: 最初の5回の損失までは数量が増加します。6回連続損失以降、数量の増加は止まり、シリーズが利益で終わるまでステップ5のレベルに固定されます。

証拠金チェック – 注文を出す前に、アドバイザーは十分な余剰証拠金があるかを自動的に確認します。ない場合、取引はスキップされます。

24 ===== ピラミッティング (PYRAMIDING) =====

(高度な利益戦術)

利益を積極的に積み増す方法。

ポジションがプラスになった場合、アドバイザーは同方向に追加注文を出すことができます。

  • MaxPositions: 一方向に同時に保有できる最大注文数。

  • PyramidStep: 新しい注文が出される間隔（ポイント）。

  • PyramidLotMult: 追加注文のロット倍率。例：1.0なら同量、2.0なら追加量は倍になります。

設定時の重要な考慮事項：

1) ポイントについて (Points vs Pips)

  • ブローカーが 5桁 (1.12345) の場合、1ポイント (Point) = 0.00001 です。

  • ブローカーが 3桁 (100.123 — 円ペア) の場合、1ポイント (Point) = 0.001 です。

重要なニュアンス: アドバイザーは設定（ストップロス、テイクプロフィット、トレーリング）を「古いピプス (Pips)」ではなく、ポイント (Points) で認識します。

  • 5桁口座では、設定値 50 は 5「古い」ピプス (50ポイント) に相当します。

  • 4桁口座では、設定値 50 は 50「古い」ピプス に相当します。

    設定を入力する際はこれを考慮する必要があります。

2) このアドバイザーは異なる口座タイプで動作しますか？

はい、汎用性がありますが、ネッティング (Netting) に関して一つ注意点があります。

タイプ別の詳細:

  • Hedging (ヘッジ): はい、完全対応です。

    • アドバイザーのコード（特にピラミッティング機能 UsePyramiding やポジション数制限 MaxPositions ）は、同一銘柄で同時に複数の取引を行えるヘッジ口座向けに設計されています。

  • Netting (ネッティング): 動作しますが、戦略が変わります。

    • コード内にチェック機能があります: if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING) 。アドバイザーはネッティング口座であることを認識します。

    • 制限: ネッティング口座では、物理的に3つの異なるポジションを持つことはできません（ MaxPositions = 3 と設定しても）。買い増し（ピラミッティング）を試みると、アドバイザーは単一のポジションを平均化（数量を追加）するだけです。「部分決済」モードもこの単一の合計ポジションに対して機能します。

  • Raw, Zero, ECN (手数料あり口座): はい、正常に動作します。

    • これらの口座はスプレッドが狭い代わりに、ロットごとに手数料がかかるのが特徴です。

    • 利益計算機能 ( CalcProfit , UpdateDashboard , UpdateMartingaleState ) において、アドバイザーは次の式を使用します: DealProfit + DealSwap + DealCommission 。

    • つまり、マーチンゲールやトレーリングプロフィットの損失計算時に、手数料を見て考慮します。利益は出ているが手数料の方が高い場合、誤って利益が出たと判断することはありません。

  • Cent, Micro, Standard, Premium: はい、動作します。

    • アドバイザーは銘柄設定から最小ロットとロットステップ ( SYMBOL_VOLUME_MIN , SYMBOL_VOLUME_STEP ) を読み取ります。

    • ロット0.1や0.01のセント口座であっても、 ValidateVolume 関数のおかげで、アドバイザーは自動的に調整し、数量を正しく丸めます。

結論: このアドバイザーは、MetaTraderプラットフォーム


