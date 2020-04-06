PropShark - EA de Élite para Operar con Prop-Firm (Edición Multidivisa)

PropShark es un Asesor Experto diseñado específicamente para ayudar a los operadores a cumplir con los estrictos requisitos de beneficios y riesgos de los programas de financiación de terceros, tales como FTMO, MyForexFunds, The5ers, y otros retos similares. En lugar de ser un robot de un solo instrumento "sólo oro", PropShark opera a través de múltiples pares de divisas principales y CFDs, dándole oportunidades de entrada diversificadas sin dejar de adherirse a cada conjunto de reglas de cuentas financiadas.

Ventajas clave (enfoque multidivisa)

Arquitectura multidivisa real

- Opere con múltiples divisas principales (EURUSD, GBPJPY, USDJPY, etc.) además de CFDs populares (XAUUSD, US30, NAS100) desde una única instancia de EA.

- La lista de símbolos incorporada puede activarse o desactivarse a voluntad, sin necesidad de mantener distintos EA por par.

- Cada símbolo ejecuta la misma lógica de conformidad con la firma de props de forma independiente, lo que permite una diversificación natural en lugar de "apostar sólo por el oro". Enfoque en cuentas financiadas

PropShark está ajustado a los objetivos exclusivos de las evaluaciones de cuentas financiadas: rendimientos consistentes y medidos con una estricta protección contra las caídas. Su misión principal es superar los obstáculos de rendimiento (límites de pérdidas diarias, umbrales de reducción total, objetivos diarios mínimos) que son distintivos de programas como FTMO, en todos los símbolos habilitados. Sólida gestión del riesgo

- Tamaño de posición adaptable: Calcula el tamaño de los lotes por separado para cada par de divisas o CFD basándose en el ATR y el valor de tick de ese símbolo, y luego aplica un porcentaje único y unificado de "riesgo por operación" a todas las posiciones.

- Controles de reducción diaria/total: Si cualquier símbolo causa una reducción total que alcance el límite de la empresa, PropShark cerrará inmediatamente todas las posiciones abiertas (detección multidivisa incorporada) y bloqueará nuevas entradas.

- Máximo de Operaciones por Símbolo: Puede limitar el número de posiciones concurrentes por instrumento, así como el número total de operaciones abiertas en toda su cartera. Session-Aware & News-Safe

- Usted define las ventanas de negociación según la hora del servidor local (por ejemplo, 08:00-20:00). PropShark se asegura de que cada símbolo sólo reciba señales durante sus horas óptimas de liquidez (por ejemplo, pares JPY en la sesión de Tokio).

- Bloques globales de "no negociación" (por ejemplo, 22:30-23:55) y tiempos de bloqueo por símbolo en torno a noticias de gran impacto, para que nunca infrinja una regla de cuenta financiada al mantener una publicación volátil en cualquier divisa. Break-Even y Trailing Unificados en Todas las Divisas

- Cuando cualquier operación (por ejemplo EURUSD o XAUUSD) se mueve dentro del umbral de ganancias que usted establece, PropShark automáticamente mueve el stop-loss de esa posición al punto de equilibrio (más un pequeño buffer) en la medida nativa de pip/punto de ese instrumento.

- La lógica de arrastre también es por símbolo: el stop de cada par se arrastra por la distancia definida (por ejemplo, 10 pips en EURUSD, 100 puntos en XAUUSD) una vez que su beneficio alcanza el umbral de "activación de arrastre". Cuadro de mandos en el gráfico para todos los símbolos

- En lugar de una lectura de la renta variable de un solo símbolo, el cuadro de mandos de PropShark agrega toda su cartera: puede ver la renta variable combinada, la reducción total y el beneficio diario global frente al objetivo.

- Un rápido vistazo le indica cuántas operaciones tiene abiertas actualmente (en todos los pares), cuánto le queda de su límite de pérdidas diario y lo cerca que está de alcanzar el objetivo de beneficios de su firma de props.

¿Por qué PropShark (Edición Multidivisa)?

Diversificación holística : Al operar con varios instrumentos no correlacionados a la vez, se reduce la dependencia de la volatilidad de un solo mercado. Si el oro está agitado, PropShark todavía puede encontrar oportunidades en EURUSD, GBPJPY, o índices.

Lógica de financiación centralizada : Todos los requisitos de la cuenta de fondos (reducción máxima, topes diarios de pérdidas, bloqueos de beneficios, reglas de equilibrio/retroceso) se aplican por igual a toda su cartera multidivisa . No hay necesidad de hacer malabares con EAs separados o superposiciones manuales-PropShark lo maneja a la perfección.

Fácil incorporación de FTMO (y más allá): Con un único archivo EA, puede activar/desactivar los instrumentos que prefiera. Si las reglas de FTMO cambian o usted cambia a otra prop-firma, simplemente ajuste los parámetros de entrada-no es necesario rehacer el código.

Inicio rápido (configuración multidivisa)

Adjuntar PropShark a un gráfico En MetaTrader 5, inicie sesión en su FTMO-Demo (o en cualquier cuenta con fondos).

Arrastre "PropShark.ex5" a un gráfico M15 (15 minutos), pero no importa qué gráfico de símbolos elija. El panel de configuración de PropShark le permite habilitar múltiples símbolos (por ejemplo, XAUUSD, EURUSD, GBPJPY) todos a la vez. Habilite y configure sus instrumentos En la pestaña Entradas, marque las casillas junto a Trade_XAUUSD, Trade_GBPJPY, Trade_EURUSD , etc. También puede añadir símbolos personalizados (US30, NAS100) simplemente escribiendo su nombre exacto (y el sufijo si es necesario).

Establezca un único RiskPerTradePercent (por ejemplo, 1%). PropShark escalará sus tamaños de lote por símbolo apropiadamente.

Defina su MaxDailyLoss %, MaxTotalDrawdown %, y DailyProfitTarget %-todo en un solo lugar. Estos límites se aplican a P/L y drawdown agregados en todos los instrumentos seleccionados. Ajuste los parámetros de punto de equilibrio y arrastre Ejemplo

- BreakEvenTrigger = 20 pips en pares FX / 200 puntos en oro (PropShark traduce automáticamente los puntos basados en ATR para cada símbolo).

- TrailingStart = 30 pips en pares de divisas / 300 puntos en oro.

- TrailingDistance = 10 pips en FX / 100 puntos en oro. Permitir Algo-Trading & Inicio Asegúrese de que AlgoTrading está habilitado. Observe cómo se actualiza el panel de control multisímbolo en tiempo real: verá el capital combinado, el P/L total y el número de operaciones abiertas repartidas en varios mercados.

Descargo de responsabilidad

PropShark (Multi-Currency Edition) está optimizado para el cumplimiento de cuentas financiadas, pero sigue siendo una herramienta, nouna garantía mágica de beneficios. Ejecute siempre unas semanas en FTMO-Demo (o en la demo de la empresa de props que elija) para confirmar que el conjunto de símbolos, niveles de riesgo y ventanas de sesión que ha elegido coinciden con el reglamento de la empresa. La diversificación en varios pares reduce el riesgo de un solo mercado, pero los usuarios deben seguir las mejores prácticas (por ejemplo, supervisar el uso de márgenes, garantizar la denominación correcta de los símbolos y comprobar la estabilidad de la conexión).

Al combinar la lógica probada de las cuentas financiadas con la flexibilidad multidivisa, PropShark permite a los operadores seguir FTMO, MyForexFunds, The5ers y otros programas desde una única interfaz unificada, sin exponer la fórmula patentada que impulsa su éxito.