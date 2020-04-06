GOLD Stone
- Asesores Expertos
- Ken Iijima
- Versión: 12.7
- Activaciones: 5
🥇 GOLD Stone EA - La estrategia definitiva de seguimiento de tendencias para el oro
Precio Original: $800 → Ahora: $150
💰 Resultados Impresionantes: Retorno de 12x en 2 Años
🔥 Depósito Inicial: $10,000 Saldo Final: $122,532 Ganancia Neta: $112,532 (+1,125%) Periodo de Prueba: Enero 2024 - Diciembre 2025 (Aprox. 2 Años)
📈 Métricas de rendimiento pendientes
|Métrica
|Resultado
|Valoración
|Factor de beneficio
|19.48
|🔥 Excepcional (1,5+ se considera bueno)
|Ratio de Sharpe
|2.41
|🔥 Excelente (1,0+ se considera bueno)
|Factor de recuperación
|2.84
|✅ Fuerte
|Remuneración esperada
|$83.48
|✅ Alta rentabilidad
|Reducción máxima
|23.59%
|✅ Aceptable
|Tasa de ganancias
|54.82%
|✅ Estable
🎯 La filosofía de GOLD Stone
"Deje correr los beneficios, reduzca las pérdidas".
Sin Take Profit fijo - siga la tendencia mientras dure. Nuestro sistema propietario de Stop Loss en dos fases protege su capital mientras bloquea los beneficios a medida que la operación se mueve a su favor.
Seguro por diseño
|Características
|Descripción
|❌ Sin Martingala
|Elimina el riesgo de explosión de la cuenta
|❌ Sin rejilla
|Evita pérdidas flotantes fuera de control
|❌ No Averaging Down
|Gestión estricta del dinero
|✅ Trading unidireccional
|Lógica simple y transparente
⚙️ Ajustes recomendados
|Parámetro
|Recomendado
|Símbolo
|XAUUSD (Oro)
|Marco temporal
|H1
|Apalancamiento
|1:100 o superior
|Depósito mínimo
|$1,000
|Corredor
|Spread bajo recomendado
🚀 Entra en la nueva era del trading en oro con GOLD Stone
Profit Factor 19.48 - Los números hablan por sí solos.