🥇 GOLD Stone EA - La estrategia definitiva de seguimiento de tendencias para el oro





Precio Original: $800 → Ahora: $150







📢 LINE Signal Coming Soon!





💰 Resultados Impresionantes: Retorno de 12x en 2 Años

🔥 Depósito Inicial: $10,000 Saldo Final: $122,532 Ganancia Neta: $112,532 (+1,125%) Periodo de Prueba: Enero 2024 - Diciembre 2025 (Aprox. 2 Años)





📈 Métricas de rendimiento pendientes

Métrica Resultado Valoración Factor de beneficio 19.48 🔥 Excepcional (1,5+ se considera bueno) Ratio de Sharpe 2.41 🔥 Excelente (1,0+ se considera bueno) Factor de recuperación 2.84 ✅ Fuerte Remuneración esperada $83.48 ✅ Alta rentabilidad Reducción máxima 23.59% ✅ Aceptable Tasa de ganancias 54.82% ✅ Estable





🎯 La filosofía de GOLD Stone

"Deje correr los beneficios, reduzca las pérdidas".

Sin Take Profit fijo - siga la tendencia mientras dure. Nuestro sistema propietario de Stop Loss en dos fases protege su capital mientras bloquea los beneficios a medida que la operación se mueve a su favor.





Seguro por diseño

Características Descripción ❌ Sin Martingala Elimina el riesgo de explosión de la cuenta ❌ Sin rejilla Evita pérdidas flotantes fuera de control ❌ No Averaging Down Gestión estricta del dinero ✅ Trading unidireccional Lógica simple y transparente





⚙️ Ajustes recomendados

Parámetro Recomendado Símbolo XAUUSD (Oro) Marco temporal H1 Apalancamiento 1:100 o superior Depósito mínimo $1,000 Corredor Spread bajo recomendado





🚀 Entra en la nueva era del trading en oro con GOLD Stone

Profit Factor 19.48 - Los números hablan por sí solos.