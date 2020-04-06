AI Bolinger PRO
它属于 EA AI PRO 系列，这意味着其代码 100% 由人工智能设计和编写。它配备了 24 种不同的机构级头寸管理功能，这使其成为拥有最多样化模式的领先 EA（智能交易系统）之一。
通过 AI 创建该顾问消除了人为因素，从而最大限度地降低了用户的购买价格。如果由真人程序员开发类似的功能，买家的花费将不少于 15,000 美元。
该顾问的功能完全适合 剥头皮交易者 (Scalpers)、日内交易者 (Day Traders)、波段交易者 (Swing Traders) 以及任何需要自动化执行和风险管理的交易者。
机器人的强大武器库包括：
智能新闻过滤器、四种止损 (SL) 选项、三种追踪止损 (Trailing SL) 选项（包括基于 High/Low 的高级追踪）、三种部分平仓 (Partial Close) 选项（包括独特的基于“交易量倍数”的选项），以及两种带有灵活设置的交易量倍增 (Volume Multiplier) 选项，用于快速增加存款。
独特的基本信号确认技术，如 Price Action（价格行为/突破），可以过滤市场噪音，仅在价格真正变动时才开启交易。此外，还有三种止盈 (Take Profit) 选项，包括追踪止盈 (Trailing Profit)。
该顾问适用于 MT5 上的任何时间周期和交易资产，兼容任何类型的账户、任何经纪商和自营交易公司 (Prop Trading Firms)。完美的机器代码消除了人为错误和情绪。这是需要最大可靠性和设置灵活性的专业人士的选择。
将您的交易托付给纯粹的数字智慧。
用户详细指南 (AI Bolinger PRO v1.00)
1 ===== 信息面板 (DASHBOARD) =====
图表上可视化信息面板的设置。
它显示当前的点差 (Spread)、日/周/月/年的交易结果，以及当前的浮动盈亏和盈亏交易比率。
提示： 在策略测试器 (Strategy Tester) 中优化时，面板以可视化模式工作，但为了获得最大的数学优化速度，可以将其关闭 ( ShowDashboard = false )。
2 ===== 策略 (STRATEGY) =====
(重要部分)
此部分设置进入市场的逻辑。它负责设置 Bollinger Bands (布林带) 技术指标和入场确认模式。
1. Bands_Period (周期)
-
这是什么： 用于计算指标中线的蜡烛数量。
-
如何工作：
-
值越小（例如 10），指标对价格变化越敏感，线条越靠近图表。信号会更多，但可能不太准确。
-
值越大（例如 50），指标越平滑。信号会更少，但更有意义。
-
-
标准值： 20。
2. Bands_Deviation (偏差)
-
这是什么： 标准差系数，决定通道的宽度（上下轨距离中线的距离）。
-
如何工作：
-
2.0 — 标准值。覆盖约 95% 的价格变动。
-
增加值（例如到 2.5 或 3.0）会加宽通道。价格触及边界的频率会降低（仅在剧烈波动时）。
-
减小值（例如到 1.5）会收窄通道。触及边界的频率会增加。
-
3. Bands_Shift (偏移)
-
这是什么： 指标相对于价格图表的时间偏移。
-
如何工作：
-
正值将指标线向右移动（向未来）。
-
负值将指标线向左移动（向过去）。
-
在大多数策略中，使用值 0（无偏移）。
-
4. UseCandleConfirmation (蜡烛确认)
-
这是什么： "Price Action" 过滤器，禁止在信号出现时立即入场。
-
如何工作：
-
false (关闭)： 如果前一根蜡烛触及或穿过布林带线，顾问会在新蜡烛开盘时立即进入交易。
-
true (开启)： 顾问等待价格变动的确认。
-
收到信号后，顾问会记住信号蜡烛的极值（High 或 Low）。
-
只有当价格真正朝所需方向突破该极值时，才会进入市场。
-
-
示例： 如果是买入信号（价格在下轨），顾问会等待价格升至发出信号的那根蜡烛的最高价 (High) 之上。
-
3 ===== 信号反转 (REVERSE SIGNAL) =====
反转指标逻辑。
如果开启 ( true )，当出现买入信号（超卖）时，顾问将开启卖出交易。这在强劲的趋势市场中很有用，因为震荡指标经常给出错误的反转信号。
4 ===== 头寸反转 (POSITION REVERSAL) =====
方向切换策略。
如果开启 (true)，当头寸因止损 (Stop Loss) 关闭时，顾问会立即在相反方向开启一笔新交易。
注意： 这笔新交易的交易量（手数）根据第 23 节（交易量倍数）的规则计算。
5 ===== 新闻保护 (NEWS PROTECTION) =====
内置新闻过滤器。
顾问会在重要经济新闻（针对货币对的货币或仅限美元）发布前后的指定分钟数内自动暂停交易。
重要： 仅在实时模式 (Live) 下工作。在策略测试器中，新闻数据不可用。
6 ===== 盈亏限制 (PROFIT/LOSS LIMITS) =====
全局存款保护。
允许为所有未平仓头寸的总和设置利润目标或损失限制（按余额百分比或点数）。达到限制时，所有交易关闭，顾问停止工作。
7 ===== 工作计时器 (OPERATION TIMER) =====
日内时间过滤器。
设置顾问的严格工作时间（例如，仅在 08:00 到 20:00 交易）。在此时间之外不会开启新交易。
8 ===== 止损 (STOP LOSS) =====
每笔交易的风险管理。
-
SL_PERCENT: 开盘价百分比的止损。
-
SL_POINTS: 固定点数的止损。
-
SL_ATR: 基于市场波动率 (ATR) 的动态止损。
-
SL_HI_LO: 智能止损，设置在前一根已结蜡烛的 High 或 Low 处。
经纪商止损水平 – 到 SL 和 TP 的距离会与经纪商的最低要求进行核对并自动验证。
9 ===== 止盈 (TAKE PROFIT) =====
利润锁定设置。
可以设置为点数、百分比或风险回报比 (RRR)。例如，如果 RRR=2.0，止盈将是止损的 2 倍。
10 ===== 追踪止损 (TRAILING STOP) =====
通过跟随价格变动自动调整止损水平来保护已获利润的强大工具。
-
UseTrailing: 主开关 (true/false)。
-
Trail_Mode (追踪模式): 选择移动止损的算法。
可用模式：
-
TRAIL_STANDARD (标准): 经典的按点数追踪。
-
Trail_Start: 激活追踪的利润距离（点数）。
-
Trail_Step: 移动步长。每当价格向盈利方向移动指定点数时，顾问就会移动止损。
-
示例： Start=50, Step=10。一旦利润达到 50 点，止损将移至盈亏平衡点。如果价格再走 10 点，止损随之移动。
-
-
TRAIL_ATR (基于波动率): 自适应模式，根据当前市场活动进行调整。追踪距离根据 ATR (平均真实波幅) 指标计算。
-
如果波动率高 — 止损保持较远，以免被随机“噪音”触发布局。
-
如果波动率低 — 止损拉得更近。
-
设置参数： Trail_ATR_Period (ATR 周期) 和 Trail_ATR_Mult (ATR 倍数)。
-
-
TRAIL_HI_LO (基于蜡烛): 趋势交易的专业模式（“影线追踪”）。顾问严格根据已结蜡烛的极值移动止损：
-
买入 (Buy): 止损设在前一根蜡烛的 Low (最低价) 下方。
-
卖出 (Sell): 止损设在前一根蜡烛的 High (最高价) 上方。
-
这种模式允许在趋势保持其结构（更高的低点或更低的高点）时尽可能长地持有头寸，并在趋势被打破时立即退出。
-
11 ===== 追踪止盈 (TRAILING PROFIT) =====
(全新独特功能)
通过利润目标恢复损失的智能系统。
-
逻辑： 如果开启 ( UseTrailingProfit = true )，顾问会记住亏损交易的损失百分比。
-
在开启 新 交易时，顾问会自动将该交易的标准止盈增加这个累计的亏损百分比。
-
目标： 通过一笔成功的交易弥补过去的损失并使整个系列获得净利润。
-
重置： 累计百分比在两种情况下重置为 0%：
-
当任何交易完全以净利润关闭时。
-
当通过图表上的按钮关闭并重新开启顾问时。
-
12 ===== 部分平仓 (PARTIAL CLOSE) =====
(详细的减仓设置)
锁定部分利润（“保险柜”）。
-
UsePartialClose: 功能主开关。
-
Partial_Mode (分割选项):
-
MANUAL (手动): 当价格经过固定距离 ( PartialStart ，点数) 时，顾问关闭部分头寸。如果设置了步长 ( Partial_Close_Step > 0 )，它将每隔 N 点继续关闭部分头寸。
-
EQUAL PARTS (等分): 顾问自行计算水平。它取从开盘价到最终止盈的距离，并将其分成相等的段。段数在 Partial_Parts_Count 中设置（例如 10 份）。交易量也平均分配。
-
-
Unload Lines (可视化):
-
顾问在图表上绘制水平线，显示头寸将在何处减仓。
-
智能功能： 一旦价格达到该线且部分头寸关闭，该线会立即从图表上移除，以便您只看到剩余的活动目标。
-
-
UNIQUE OPTION (基于交易量步数):
-
如何工作： 这种非标准的模式无需您设置，仅在选择此选项时自动创建“智能减仓网格”。它直接取决于马丁格尔（模式 23）增加了多少当前交易的量。结果是，头寸量增加多少，该头寸的减仓部分也会相应增加。顾问自动将从开盘价到止盈的距离分成相等的部分。
-
主要条件： 该模式仅在马丁格尔开启 ( UseMartingale = true ) 时工作。
-
13 ===== 保本 (BREAKEVEN) =====
将止损移动到开盘价。
当价格经过指定点数 (BE_Start) 时触发。在价格反转时提供防亏损保护。
14 ===== 订单类型 (ORDER TYPE) =====
选择入场方式。推荐使用 ENTRY_MARKET_ONLY 以实现即时执行。
15 ===== 主要设置 (MAIN SETTINGS) =====
基本参数：魔术编号 (Magic Number，以便顾问识别自己的交易)、点差过滤器 (MaxSpread) 和滑点 (Slippage)。
16 ===== 风险管理 (RISK MANAGEMENT) =====
计算初始头寸规模（当没有亏损系列时）。
-
FixedLot: 固定手数交易。
-
UseAutoLot: 自动计算手数作为余额的百分比。
17 ===== 交易时间 (TRADING HOURS) =====
额外的时间过滤器（开始小时和结束小时），如果您只想交易特定的时段（例如伦敦和纽约时段）。
18 ===== 交易方向 (TRADE DIRECTION) =====
允许顾问仅在一个方向交易（仅 Buy 或 仅 Sell）或双向交易 (Both)。
19 ===== 仓位线 (LINE MARKER) =====
在图表上用彩色线条可视化开仓水平和止盈水平。
清除逻辑 – 如果线条被删除，相关订单也会被删除；如果订单已执行，相应的线条会被擦除。
20 ===== 交易历史 (TRADE MARKERS) =====
图表上的历史记录。在过去进行交易的地方绘制箭头或标记，并签署其结果（利润/亏损）。
21 ===== 声音信号 (SOUND SIGNALS) =====
通过按钮开启/关闭顾问或执行操作时的声音警报。
22 ===== 交易日 (TRADING DAYS) =====
按星期几过滤。
23 ===== 交易量倍数 (VOLUME MULTIPLIER) =====
(非常重要的部分)
亏损后增加手数的系统 (马丁格尔 / Martingale)，用于快速恢复损失。
仅当开关 UseMartingale = true 时工作。
如何工作 (逻辑):
如果交易因止损关闭（亏损），顾问会增加下一笔交易的量。如果下一笔也亏损 — 交易量再次增加。一旦任何交易以利润（止盈）关闭，交易量立即重置为初始值（来自第 16 节）。
重置条件： 如果您通过图表上的按钮关闭并重新开启顾问，循环也会重置。
在 MartingaleMode 设置中，您选择增加的数学算法：
-
选项 1: MULTIPLY (乘法)
-
上一笔亏损交易的手数乘以 MartingaleValue 。
-
示例： 初始手数 0.1，值 2.0。
-
交易 1 (0.1 手) -> 亏损。
-
交易 2 开启量：0.2 (0.1 * 2)。 -> 亏损。
-
交易 3 开启量：0.4 (0.2 * 2)。
-
-
选项 2: ADD (加法)
-
上一笔亏损交易的手数加上 MartingaleValue （更温和的模式）。
-
示例： 初始手数 0.1，值 0.1。
-
交易 1 (0.1 手) -> 亏损。
-
交易 2 开启量：0.2 (0.1 + 0.1)。
-
Martingale_Max_Steps (最大步数限制):
安全设置。定义顾问允许连续增加交易量的次数。
-
如果为 0：无限增加（经典马丁格尔）。
-
如果为 5：前 5 次亏损增加交易量。从第 6 次连续亏损开始，交易量停止增长并固定在第 5 步的水平，直到系列以盈利结束。
保证金检查 – 下单前，顾问会自动检查是否有足够的可用保证金；如果不足，交易将被跳过。
24 ===== 金字塔加仓 (PYRAMIDING) =====
(高级利润策略)
积极增加利润的方法。
如果头寸盈利，顾问可以在同一方向开启额外的订单。
-
MaxPositions: 同一方向同时开启的最大订单数量。
-
PyramidStep: 开启新订单的步长（点数）。
-
PyramidLotMult: 附加订单的手数倍数。例如，如果是 1.0 — 交易量相同；如果是 2.0 — 加仓量翻倍。
设置时的重要注意事项：
1) 关于点数 (Points vs Pips)
-
如果经纪商是 5 位数 (1.12345)，则 1 点 (Point) = 0.00001。
-
如果经纪商是 3 位数 (100.123 — 日元货币对)，则 1 点 (Point) = 0.001。
重要细节： 顾问在设置（止损、止盈、追踪）中接受的是 Points (点)，而不是“老式 Pips (大点)”。
-
在 5 位数账户上，设置值 50 等于 5 个“老式”点 (50 pips)。
-
在 4 位数账户上，设置值 50 等于 50 个“老式”点。
您在输入设置时需要考虑到这一点。
2) 该顾问是否适用于不同类型的账户？
是的，它是通用的，但关于 Netting (净额结算) 有一个说明。
按类型详细解析：
-
Hedging (对冲): 是，完全支持。
-
顾问的代码（特别是金字塔功能 UsePyramiding 和持仓数量限制 MaxPositions ）最初是为对冲账户设计的，在这里可以同时对同一工具开启多笔交易。
-
-
Netting (净额结算): 工作，但策略会改变。
-
代码中有检查： if(AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_MODE) == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING) 。顾问会明白它在净额结算账户上。
-
限制： 在净额结算账户上，您物理上无法拥有 3 个不同的头寸（如 MaxPositions = 3 设置的那样）。尝试加仓（金字塔）时，顾问只会平均（增加交易量）到一个单一的头寸中。“部分平仓”模式也将作用于这个总头寸。
-
-
Raw, Zero, ECN (有佣金的账户): 是，工作正常。
-
这些账户的特点是点差窄，但按手收取佣金。
-
在利润计算功能 ( CalcProfit , UpdateDashboard , UpdateMartingaleState ) 中，顾问使用的公式是： DealProfit + DealSwap + DealCommission 。
-
这意味着它在计算马丁格尔或追踪止盈的亏损时，会看到并考虑佣金。如果利润很小但佣金很大，它不会错误地认为交易是盈利的。
-
-
Cent, Micro, Standard, Premium: 是，工作。
-
顾问从工具设置中读取最小手数和手数步长 ( SYMBOL_VOLUME_MIN , SYMBOL_VOLUME_STEP )。
-
如果是手数为 0.1 或 0.01 的美分账户 — 由于 ValidateVolume 函数，顾问会自动调整并正确四.
-