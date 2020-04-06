AI Bolinger Pro — 经典进化 (AI Bolinger Pro — Evolution of the Classic)

它属于 EA AI PRO 系列，这意味着其代码 100% 由人工智能设计和编写。它配备了 24 种不同的机构级头寸管理功能，这使其成为拥有最多样化模式的领先 EA（智能交易系统）之一。

通过 AI 创建该顾问消除了人为因素，从而最大限度地降低了用户的购买价格。如果由真人程序员开发类似的功能，买家的花费将不少于 15,000 美元。

该顾问的功能完全适合 剥头皮交易者 (Scalpers)、日内交易者 (Day Traders)、波段交易者 (Swing Traders) 以及任何需要自动化执行和风险管理的交易者。

机器人的强大武器库包括：

智能新闻过滤器、四种止损 (SL) 选项、三种追踪止损 (Trailing SL) 选项（包括基于 High/Low 的高级追踪）、三种部分平仓 (Partial Close) 选项（包括独特的基于“交易量倍数”的选项），以及两种带有灵活设置的交易量倍增 (Volume Multiplier) 选项，用于快速增加存款。

独特的基本信号确认技术，如 Price Action（价格行为/突破），可以过滤市场噪音，仅在价格真正变动时才开启交易。此外，还有三种止盈 (Take Profit) 选项，包括追踪止盈 (Trailing Profit)。

该顾问适用于 MT5 上的任何时间周期和交易资产，兼容任何类型的账户、任何经纪商和自营交易公司 (Prop Trading Firms)。完美的机器代码消除了人为错误和情绪。这是需要最大可靠性和设置灵活性的专业人士的选择。

将您的交易托付给纯粹的数字智慧。

用户详细指南 (AI Bolinger PRO v1.00)

1 ===== 信息面板 (DASHBOARD) =====

图表上可视化信息面板的设置。

它显示当前的点差 (Spread)、日/周/月/年的交易结果，以及当前的浮动盈亏和盈亏交易比率。

提示： 在策略测试器 (Strategy Tester) 中优化时，面板以可视化模式工作，但为了获得最大的数学优化速度，可以将其关闭 ( ShowDashboard = false )。

2 ===== 策略 (STRATEGY) =====

(重要部分)

此部分设置进入市场的逻辑。它负责设置 Bollinger Bands (布林带) 技术指标和入场确认模式。

1. Bands_Period (周期)

这是什么： 用于计算指标中线的蜡烛数量。

如何工作： 值越小（例如 10），指标对价格变化越敏感，线条越靠近图表。信号会更多，但可能不太准确。 值越大（例如 50），指标越平滑。信号会更少，但更有意义。

标准值： 20。

2. Bands_Deviation (偏差)

这是什么： 标准差系数，决定通道的宽度（上下轨距离中线的距离）。

如何工作： 2.0 — 标准值。覆盖约 95% 的价格变动。 增加值（例如到 2.5 或 3.0）会加宽通道。价格触及边界的频率会降低（仅在剧烈波动时）。 减小值（例如到 1.5）会收窄通道。触及边界的频率会增加。



3. Bands_Shift (偏移)

这是什么： 指标相对于价格图表的时间偏移。

如何工作： 正值将指标线向右移动（向未来）。 负值将指标线向左移动（向过去）。 在大多数策略中，使用值 0 （无偏移）。



4. UseCandleConfirmation (蜡烛确认)

这是什么： "Price Action" 过滤器，禁止在信号出现时立即入场。

如何工作： false (关闭)： 如果前一根蜡烛触及或穿过布林带线，顾问会在新蜡烛开盘时立即进入交易。 true (开启)： 顾问等待价格变动的确认。 收到信号后，顾问会记住信号蜡烛的极值（High 或 Low）。 只有当价格真正朝所需方向 突破 该极值时，才会进入市场。 示例： 如果是买入信号（价格在下轨），顾问会等待价格升至发出信号的那根蜡烛的最高价 (High) 之上。



3 ===== 信号反转 (REVERSE SIGNAL) =====

反转指标逻辑。

如果开启 ( true )，当出现买入信号（超卖）时，顾问将开启卖出交易。这在强劲的趋势市场中很有用，因为震荡指标经常给出错误的反转信号。

4 ===== 头寸反转 (POSITION REVERSAL) =====

方向切换策略。

如果开启 (true)，当头寸因止损 (Stop Loss) 关闭时，顾问会立即在相反方向开启一笔新交易。

注意： 这笔新交易的交易量（手数）根据第 23 节（交易量倍数）的规则计算。

5 ===== 新闻保护 (NEWS PROTECTION) =====

内置新闻过滤器。

顾问会在重要经济新闻（针对货币对的货币或仅限美元）发布前后的指定分钟数内自动暂停交易。

重要： 仅在实时模式 (Live) 下工作。在策略测试器中，新闻数据不可用。

6 ===== 盈亏限制 (PROFIT/LOSS LIMITS) =====

全局存款保护。

允许为所有未平仓头寸的总和设置利润目标或损失限制（按余额百分比或点数）。达到限制时，所有交易关闭，顾问停止工作。

7 ===== 工作计时器 (OPERATION TIMER) =====

日内时间过滤器。

设置顾问的严格工作时间（例如，仅在 08:00 到 20:00 交易）。在此时间之外不会开启新交易。

8 ===== 止损 (STOP LOSS) =====

每笔交易的风险管理。

SL_PERCENT: 开盘价百分比的止损。

SL_POINTS: 固定点数的止损。

SL_ATR: 基于市场波动率 (ATR) 的动态止损。

SL_HI_LO: 智能止损，设置在前一根已结蜡烛的 High 或 Low 处。

经纪商止损水平 – 到 SL 和 TP 的距离会与经纪商的最低要求进行核对并自动验证。

9 ===== 止盈 (TAKE PROFIT) =====

利润锁定设置。

可以设置为点数、百分比或风险回报比 (RRR)。例如，如果 RRR=2.0，止盈将是止损的 2 倍。

10 ===== 追踪止损 (TRAILING STOP) =====

通过跟随价格变动自动调整止损水平来保护已获利润的强大工具。

UseTrailing: 主开关 (true/false)。

Trail_Mode (追踪模式): 选择移动止损的算法。

可用模式：

TRAIL_STANDARD (标准): 经典的按点数追踪。 Trail_Start: 激活追踪的利润距离（点数）。

Trail_Step: 移动步长。每当价格向盈利方向移动指定点数时，顾问就会移动止损。

示例： Start=50, Step=10。一旦利润达到 50 点，止损将移至盈亏平衡点。如果价格再走 10 点，止损随之移动。 TRAIL_ATR (基于波动率): 自适应模式，根据当前市场活动进行调整。追踪距离根据 ATR (平均真实波幅) 指标计算。 如果波动率高 — 止损保持较远，以免被随机“噪音”触发布局。

如果波动率低 — 止损拉得更近。

设置参数： Trail_ATR_Period (ATR 周期) 和 Trail_ATR_Mult (ATR 倍数)。 TRAIL_HI_LO (基于蜡烛): 趋势交易的专业模式（“影线追踪”）。顾问严格根据已结蜡烛的极值移动止损： 买入 (Buy): 止损设在前一根蜡烛的 Low (最低价) 下方。

卖出 (Sell): 止损设在前一根蜡烛的 High (最高价) 上方。

这种模式允许在趋势保持其结构（更高的低点或更低的高点）时尽可能长地持有头寸，并在趋势被打破时立即退出。

11 ===== 追踪止盈 (TRAILING PROFIT) =====

(全新独特功能)

通过利润目标恢复损失的智能系统。

逻辑： 如果开启 ( UseTrailingProfit = true )，顾问会记住亏损交易的损失百分比。

在开启 新 交易时，顾问会自动将该交易的标准止盈增加这个累计的亏损百分比。

目标： 通过一笔成功的交易弥补过去的损失并使整个系列获得净利润。

重置： 累计百分比在两种情况下重置为 0%： 当任何交易完全以净利润关闭时。 当通过图表上的按钮关闭并重新开启顾问时。



12 ===== 部分平仓 (PARTIAL CLOSE) =====

(详细的减仓设置)

锁定部分利润（“保险柜”）。

UsePartialClose: 功能主开关。

Partial_Mode (分割选项): MANUAL (手动): 当价格经过固定距离 ( PartialStart ，点数) 时，顾问关闭部分头寸。如果设置了步长 ( Partial_Close_Step > 0 )，它将每隔 N 点继续关闭部分头寸。 EQUAL PARTS (等分): 顾问自行计算水平。它取从开盘价到最终止盈的距离，并将其分成相等的段。段数在 Partial_Parts_Count 中设置（例如 10 份）。交易量也平均分配。

Unload Lines (可视化): 顾问在图表上绘制水平线，显示头寸将在何处减仓。 智能功能： 一旦价格达到该线且部分头寸关闭，该线会立即从图表上移除，以便您只看到剩余的活动目标。

UNIQUE OPTION (基于交易量步数): 如何工作： 这种非标准的模式无需您设置，仅在选择此选项时自动创建“智能减仓网格”。它直接取决于马丁格尔（模式 23）增加了多少当前交易的量。结果是，头寸量增加多少，该头寸的减仓部分也会相应增加。顾问自动将从开盘价到止盈的距离分成相等的部分。 主要条件： 该模式仅在马丁格尔开启 ( UseMartingale = true ) 时工作。



13 ===== 保本 (BREAKEVEN) =====

将止损移动到开盘价。

当价格经过指定点数 (BE_Start) 时触发。在价格反转时提供防亏损保护。

14 ===== 订单类型 (ORDER TYPE) =====

选择入场方式。推荐使用 ENTRY_MARKET_ONLY 以实现即时执行。

15 ===== 主要设置 (MAIN SETTINGS) =====

基本参数：魔术编号 (Magic Number，以便顾问识别自己的交易)、点差过滤器 (MaxSpread) 和滑点 (Slippage)。

16 ===== 风险管理 (RISK MANAGEMENT) =====

计算初始头寸规模（当没有亏损系列时）。

FixedLot: 固定手数交易。

UseAutoLot: 自动计算手数作为余额的百分比。

17 ===== 交易时间 (TRADING HOURS) =====

额外的时间过滤器（开始小时和结束小时），如果您只想交易特定的时段（例如伦敦和纽约时段）。

18 ===== 交易方向 (TRADE DIRECTION) =====

允许顾问仅在一个方向交易（仅 Buy 或 仅 Sell）或双向交易 (Both)。

19 ===== 仓位线 (LINE MARKER) =====

在图表上用彩色线条可视化开仓水平和止盈水平。

清除逻辑 – 如果线条被删除，相关订单也会被删除；如果订单已执行，相应的线条会被擦除。

20 ===== 交易历史 (TRADE MARKERS) =====

图表上的历史记录。在过去进行交易的地方绘制箭头或标记，并签署其结果（利润/亏损）。

21 ===== 声音信号 (SOUND SIGNALS) =====

通过按钮开启/关闭顾问或执行操作时的声音警报。

22 ===== 交易日 (TRADING DAYS) =====

按星期几过滤。

23 ===== 交易量倍数 (VOLUME MULTIPLIER) =====

(非常重要的部分)

亏损后增加手数的系统 (马丁格尔 / Martingale)，用于快速恢复损失。

仅当开关 UseMartingale = true 时工作。

如何工作 (逻辑):

如果交易因止损关闭（亏损），顾问会增加下一笔交易的量。如果下一笔也亏损 — 交易量再次增加。一旦任何交易以利润（止盈）关闭，交易量立即重置为初始值（来自第 16 节）。

重置条件： 如果您通过图表上的按钮关闭并重新开启顾问，循环也会重置。

在 MartingaleMode 设置中，您选择增加的数学算法：

选项 1: MULTIPLY (乘法) 上一笔亏损交易的手数乘以 MartingaleValue 。 示例： 初始手数 0.1，值 2.0。 交易 1 (0.1 手) -> 亏损。 交易 2 开启量：0.2 (0.1 * 2)。 -> 亏损。 交易 3 开启量：0.4 (0.2 * 2)。

选项 2: ADD (加法) 上一笔亏损交易的手数加上 MartingaleValue （更温和的模式）。 示例： 初始手数 0.1，值 0.1。 交易 1 (0.1 手) -> 亏损。 交易 2 开启量：0.2 (0.1 + 0.1)。



Martingale_Max_Steps (最大步数限制):

安全设置。定义顾问允许连续增加交易量的次数。

如果为 0 ：无限增加（经典马丁格尔）。

如果为 5：前 5 次亏损增加交易量。从第 6 次连续亏损开始，交易量停止增长并固定在第 5 步的水平，直到系列以盈利结束。

保证金检查 – 下单前，顾问会自动检查是否有足够的可用保证金；如果不足，交易将被跳过。

24 ===== 金字塔加仓 (PYRAMIDING) =====

(高级利润策略)

积极增加利润的方法。

如果头寸盈利，顾问可以在同一方向开启额外的订单。

MaxPositions: 同一方向同时开启的最大订单数量。

PyramidStep: 开启新订单的步长（点数）。

PyramidLotMult: 附加订单的手数倍数。例如，如果是 1.0 — 交易量相同；如果是 2.0 — 加仓量翻倍。

设置时的重要注意事项：

1) 关于点数 (Points vs Pips)

如果经纪商是 5 位数 (1.12345)，则 1 点 (Point) = 0.00001。

如果经纪商是 3 位数 (100.123 — 日元货币对)，则 1 点 (Point) = 0.001。

重要细节： 顾问在设置（止损、止盈、追踪）中接受的是 Points (点)，而不是“老式 Pips (大点)”。

在 5 位数账户上，设置值 50 等于 5 个“老式”点 (50 pips)。

在 4 位数账户上，设置值 50 等于 50 个“老式”点。 您在输入设置时需要考虑到这一点。

2) 该顾问是否适用于不同类型的账户？

是的，它是通用的，但关于 Netting (净额结算) 有一个说明。

按类型详细解析：