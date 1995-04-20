Trend Entry Histogram mt

Indicador Crypto_Forex "Histograma de Entrada de Tendencia" para MT4, sin repintado.

- El indicador de Histograma de Entrada de Tendencia permite buscar señales de entrada en la dirección de la tendencia una vez que aparece la Barra de Entrada.
- Este indicador tiene una característica única: utiliza tanto el precio como el volumen para sus cálculos.
- El Histograma de Entrada de Tendencia puede tener dos colores: rojo para tendencia bajista y azul para tendencia alcista.
- Una vez que se observe una tendencia estable (al menos 10 barras consecutivas del mismo color), espere a que aparezca la Barra de Entrada.
- La señal de entrada es una columna con el color opuesto en el histograma y la siguiente columna con el color inicial de la tendencia (ver imágenes).
- Utilice objetivos cortos: los máximos/mínimos más cercanos en el gráfico dependen de la tendencia actual.
- El indicador cuenta con alertas integradas para dispositivos móviles y PC.

CÓMO USAR el indicador:
- Para señales de COMPRA: Tendencia alcista constante (barras azules en el histograma) + 1 barra roja en el histograma + 1 barra azul (abrir una posición larga aquí).
- Para señales de VENTA: Tendencia bajista constante (barras rojas en el histograma) + 1 barra azul en el histograma + 1 barra roja (abrir una posición corta aquí).

¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad!
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.

Productos recomendados
SFT Trend Allow Oscillator
Artem Kuzmin
Indicadores
El oscilador ayuda a determinar la dirección del mercado Muestra la dirección del movimiento del precio y se pinta en el color adecuado. Le permite realizar operaciones de tendencia y contra tendencia Funciona en todos los marcos temporales, en cualquier par de divisas, metales y criptodivisas Se puede utilizar cuando se trabaja con opciones binarias Características distintivas No se redibuja; Configuración simple y clara; Funciona en todos los plazos y en todos los símbolos; Adecuado para opera
Trade Stats
Johannes Schoeman
Indicadores
¿Sus operaciones consisten en múltiples EAs, múltiples marcos de tiempo y ninguna indicación clara de cómo cada estrategia individual o marco de tiempo se está realizando, entonces este indicador le ayudará. Asigne el número mágico del EA a este indicador y siga su rendimiento en el gráfico seleccionando en el gráfico el periodo, hoy, semana, mes, año o todo el historial para verlo. La cabecera cambia fácilmente de color para mostrar el rendimiento del EA en los periodos respectivos. Minimice el
Quatre
Maryna Shulzhenko
Indicadores
Quatre es un indicador de tendencia, indica bien los puntos de inicio de la tendencia y su finalización o inversión. Este indicador se caracteriza por el siguiente comportamiento: Después de que aparece un movimiento de tendencia en el mercado, el indicador envía una señal de su comienzo en forma de flechas. Quatre es un promedio matemático de los precios, y en base a esto, se puede suponer la dirección del movimiento de los precios (tendencia) en el futuro. En un contexto de fluctuaciones insi
Gann Box MT4
Frederic Jacques Collomb
5 (1)
Indicadores
El indicador Gann Box es una herramienta poderosa y versátil diseñada para ayudar a los traders a identificar y aprovechar los niveles clave del mercado. Este indicador permite dibujar un rectángulo en el gráfico, que se divide automáticamente en varias zonas con niveles estratégicos 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1 . Cuando el precio toca uno de estos niveles, se activan alertas, lo que ofrece una valiosa ayuda para las decisiones de trading. Sabe instantáneamente cómo evoluciona el mercado en relación c
Way alarm price
Vladislav Kozlov
Indicadores
WayAlarmPrice es un indicador para la plataforma MetaTrader 4\. Ofrece una variedad de maneras de notificarle de los movimientos de precios en cualquier dirección. Este indicador fácil de usar le permite seleccionar el sonido apropiado para cada dirección y establecer una distancia individual a un precio específico para cada lado del camino. Además, determina con precisión el tiempo para alcanzar la meta. Para empezar a utilizar el indicador, simplemente colóquelo en la carpeta de indicadores de
MA Multicurrencies Multi timeframes Histogram
Mohamed yehia Osman
Indicadores
MA Multi-Divisas Multi-Tiempos Histograma Indicador COMPRA/VENTA hasta 6 divisas a la vez cálculos basados en 6 marcos temporales : M5, M15, M30, H1, H4, D1 Estrategias de Trading: **La tendencia cambia a alcista cuando el punto verde aparece después de los puntos rojo y gris -> Cierre las posiciones de VENTA y luego añada nuevas posiciones de COMPRA en los nuevos puntos verdes. **La tendencia cambia a BAJA cuando el punto rojo aparece después de los puntos verde y gris -> Cierre las posiciones
Killer EurUsd
Ignacio Agustin Mene Franco
Asesores Expertos
Killer EurUSD v2.0 El EA "Killer EurUSD" es un sistema de trading automatizado desarrollado específicamente para operar en el par de divisas EUR/USD en la plataforma MetaTrader 4. Este Expert Advisor incorpora una estrategia basada en medias móviles exponenciales (EMA) con gestión de riesgo. Características Técnicas: Indicadores Técnicos: Utiliza dos EMAs principales (10 y 200 períodos) para identificación de tendencia Gestión de Capital: Sistema de lotes fijo con multiplicador de martingala (2.
Trend Movement Indicator Pro
Andrey Kozak
Indicadores
Indicador de Movimiento de Tendencia Pro Precisión. Claridad. Control. Trend Movement Indicator Pro es un sistema analítico de última generación que combina señales de 10 indicadores técnicos clave en un panel visual. Está diseñado para operadores que toman decisiones basándose en datos objetivos y no en emociones . Esta herramienta no intenta predecir el mercado - revela la estructura de la tendencia actual y la fuerza del movimiento a través de múltiples marcos temporales, ayudando a los oper
Full Forex Market View Dashboard
Opengates Success International
5 (2)
Indicadores
VISTA COMPLETA DEL MERCADO FOREX Indicador del tablero Este es un indicador personalizado creado para brindar a los comerciantes una visión completa de lo que está sucediendo en el mercado. Utiliza datos en tiempo real para acceder al mercado y mostrar toda la información necesaria para realizar transacciones exitosas. INSTALACIÓN: Antes de adjuntar este indicador a su gráfico de ventana, vaya al panel Market Watch de su MT4 y OCULTE todos los pares de divisas que no necesita ni opere y deje
Most accurate non repaint indicator for Binary
Sufiyan Anwar Bhanji
Indicadores
Este indicador tiene una exactitud entre 70-90% pero trabajará una vez en un día. El tiempo es (MT4 tiempo 18:00 a 18:05) Tickmill, Alpari, Amarket MT4 recomendado. Aunque funcionará en la mayoría de las MT4. MT2 Auto trading soportado: Buy buffer = 0 // Sell buffer = 1 Intrabar Candle TF = M1 Trade Expiry = 1 minuto o 5 minutos No requiere martingala, pero si lo desea puede tomar 1 paso de martingala. Características: Basado en red neuronal Algoritmos avanzados de acción del precio Filtro de
R Var Moving Average
Rwy Ksyby
Indicadores
El indicador de media móvil R Var es un indicador de seguimiento de tendencias diseñado para seguidores de tendencias acérrimos. Es un indicador de compraventa de divisas bastante popular entre los comerciantes de acciones, así como entre los comerciantes de productos básicos, y su popularidad se debe a su capacidad para ofrecer señales genuinas de hacer dinero a sus usuarios. El indicador se compone de puntos verdes y rojos que se colocan en una línea de siena. El punto verde apunta a una se
FREE
Hammer and Hanging Man mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrones Martillo y Hombre Colgado" para MT4. Sin repintado ni retraso. - El indicador "Martillo y Hombre Colgado" es muy potente para operar con Price Action. - Detecta patrones Martillo alcistas y bajistas de Hombre Colgado en el gráfico: - Patrón Martillo alcista: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón Bajista de Hombre Colgado: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - El indicador "M
TrendSys
Maryna Shulzhenko
Indicadores
Trend Sys, un indicador diseñado para detectar tendencias en el movimiento de los precios y le permite determinar rápidamente la dirección de la tendencia. La mejor manera de operar con Trend Sys es entrar en el mercado cuando Trend Sys alcanza su punto máximo y va en sentido contrario. Esta es una señal de un cambio de tendencia. Espero que disfrute de este indicador y deje sus comentarios para hacerlo aún mejor. Buena suerte y feliz trading.
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indicadores
PTW SISTEMA DE TRADING SIN REPINTADO + HISTOGRAMA Sistema de negociación sin repintado , sin retrazado y sin retardo . Hace lo siguiente: - Da Puntos de Entrada y Salida Precisos - Scalping, Day y Swing Trading - 95% de Precisión - Objetivos, dónde tomar beneficios. - Muestra tendencias, niveles de soporte y resistencia - Funciona con todos los brokers - Funciona con todas las divisas, CFDs y acciones - No coloca operaciones por usted, sólo le muestra qué operaciones colocar. - Funciona en tod
HTF Candle Plus MT4
Robby Suhendrawan
Indicadores
Temporizador HTF Candle Plus Actualice su experiencia de trading con HTF Candle Plus Timer, un indicador inteligente que muestra velas de mayor marco temporal directamente en su gráfico actual. Le permite mantenerse alineado con el panorama general del mercado mientras se centra en su marco de tiempo de negociación preferido. Características principales: Velas de mayor marco temporal Trace velas personalizadas de mayor marco temporal (HTF) como H1, H4, D1, W1 o MN directamente en gráficos de men
Currency Strength Gauge
Mihails Babuskins
Indicadores
Indicador de la fuerza de las divisas El indicador de la fuerza de las divisas es un indicador para medir la fuerza o debilidad de las divisas en el mercado Forex. Comparando la fuerza de las divisas en una representación gráfica obtendrá una buena visión general del mercado y de sus tendencias futuras. Verá en un gráfico tanto la fuerza de las divisas como su correlación, y esto le ayudará en sus decisiones para conseguir mejores operaciones. -Para facilitar la detección de puntos de sobreco
Cool volumes
Yerzhan Satov
Indicadores
El indicador de Dial "Cool volumes" se basa en los volúmenes de ticks en MT4. El indicador en sí mismo rastrea en un cierto período de tiempo (selección del marco de tiempo) el número de volúmenes para comprar o vender. Y cuando hay un exceso anómalo en los volúmenes de vendedores o compradores, emite una señal para vender o comprar. En la ventana inferior, se dibujan gráficos de barras de colores, donde el color verde muestra el predominio de los compradores en este momento, lo que significa
Identify Market State
Aleksey Ivanov
5 (1)
Indicadores
El indicador Identificar el estado del mercado permite establecer el inicio de nuevas tendencias y retrocesos en una tendencia existente. Este indicador puede utilizarse tanto para operar con estrategias scalper como para estrategias de trading a largo plazo. El indicador se basa en el indicador DeMarker de 14 periodos y en la media móvil simple de 8 periodos de este indicador. Los estudios estadísticos han demostrado que los picos agudos de la curva del indicador DeMarker cuando caen por debajo
Niubility Trend
Qizhen Ma
Indicadores
Tendencia de Niubility Niubility Trend muestra la dirección de la tendencia para todos los marcos temporales en tiempo real. Podrá ver de un vistazo en qué dirección van las tendencias, cuánto duran y lo potentes que son. Todo esto lo convierte en un sistema de negociación de tendencias fácil de usar para operadores principiantes, avanzados y profesionales. Características Fácil de operar Colores y tamaños personalizables No repinta ni retropinta Es fantástico como método de trailing stop
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
Asesores Expertos
Basándome en mi estrategia de trading original, parece que este EA está programado para utilizar el análisis técnico para identificar un patrón de vela interior en la vela actual y esperar una ruptura en cualquier dirección. Si el precio rompe al alza, el EA colocará una orden de compra, y si rompe a la baja, el EA colocará una orden de venta. Los niveles de take profit y stop loss se fijan en 50 pips cada uno. Además, el uso de una estrategia de martingala, que implica aumentar el tamaño del
FREE
Currency StrengtT
Hafis Mohamed Yacine
Indicadores
¿Qué es un indicador de fuerza de divisas ? Un indicador de fuerza de divisas es una herramienta gráfica que muestra la fuerza de una divisa. Los indicadores comunes suelen mostrar la fuerza de una divisa en relación con otra, sin embargo, con algunos cálculos es posible hallar la fuerza absoluta de cada divisa individual. Por lo tanto, un indicador (o medidor) de la fuerza de una divisa es una herramienta que trata de expresar la fuerza absoluta de una divisa, de modo que pueda comparar esta
Ophiuchus Paid Version
Limitless Trading Enterprise
4.33 (9)
Asesores Expertos
Ophiuchus es el 13 del zodiaco y es también el nombre de este EA como 13 es el elemento clave para esta estrategia de negociación. Estrategia de negociación Las siguientes son las principales características de este EA. Estrategia basada en Martingala. Sólo abrir más operaciones cuando está en la dirección correcta. Gana poco por cada operación pero mucho volumen cada día. Beneficio de la volatilidad del mercado. Probado y demostrado para ser capaz de obtener beneficios en el comercio EURUSD c
Breakout FX
David Leander Tschacher
5 (1)
Indicadores
Breakout FX dibuja flechas y emite alarmas si el precio supera o cae por debajo de las n velas anteriores. ️ Breakout FX puede utilizarse en asesores expertos. ️ Breakout FX puede mejorar estrategias de trading ya existentes. ️ Breakout FX es muy rápido y no se repinta. Entradas Rango de Breakout [Velas] Tipo de Precio de Breakout Tamaño de la Flecha Activar Alertas Activar Notificaciones Push Activar Emails
RBCI hist
Sergey Zhukov
Indicadores
El indicador RBCI hist es un histograma de tendencia adaptativo, que elimina el ruido utilizando un filtro de paso bajo, que pasa las frecuencias más bajas y corta las frecuencias altas de las fluctuaciones de precios. La señal (dependiendo de la estrategia elegida por el operador) es la intersección de la línea cero por el indicador, así como el cambio en el color del histograma. El cambio en el color del histograma sirve como una señal temprana para la apertura de posiciones hacia la tendencia
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Indicadores
RENKO en Gráfico de Tiempo Este indicador es un Renko mejorado, por lo que puede ver los ladrillos Renko en el gráfico para entender el movimiento del precio con mayor claridad la otra mejora es el tamaño de la caja automatizado de acuerdo con ATR (Average True Range) período puede establecer el número de ATR como desee y el tamaño de la caja de Renko cambia automáticamente en función del movimiento del precio Entradas Modo: Tamaño de Caja es la entrada para especificar el tamaño de la caj
Ultimate Price Predictor
Chathusanka Yamasinghe
Indicadores
Predictor de precios definitivo (Opere como un profesional) Envíeme un mensaje inmediatamente después de la compra para la ayuda y la estrategia de la instalación Este es un indicador de flecha que muestra con precisión las reversiones de precios. Un gran arsenal para añadir a cualquier gráfico. Ultimate Price Predictor señala reversiones de precios con un alto grado de precisión y es ideal para scalping en el marco de tiempo de 5 minutos, o swing trading en el marco de tiempo de 1 hora. Las fl
HTF Power of Three ICT MT4
Antonio Molinaro
Indicadores
HTF Power of Three (ICT) - Indicador MT4 Visión general El indicador HTF Power of Three es una implementación profesional del concepto Power of Three del Inner Circle Trader (ICT), inspirado por Larry Williams. Este indicador visualiza en tiempo real el desarrollo de velas en un marco temporal superior (HTF) en cualquier gráfico de un marco temporal inferior, lo que lo convierte en una herramienta esencial para los operadores ICT que estudian los patrones de movimiento de los precios institucion
ToolBox 360 MT4
Timo Kosiol
Indicadores
ToolBox 360 es la navaja suiza de todos los indicadores. Está repleto de herramientas útiles para ayudarle en sus operaciones. Se puede utilizar para encontrar los mejores puntos de entrada y salida y ayudarle a decidir si debe abrir una operación o no. Muestra las tendencias del mercado, las formaciones de velas fuera / dentro de las barras y se puede establecer alertas basadas en el tiempo. Características principales: Líneas de Fibonacci basadas en el tiempo Elija una hora de inicio y final
Fibonacci CSM
Emir Revolledo
Indicadores
Medidor de Fibonacci (FCSM) ¡Venta anticipada! Este nuevo producto está todavía en el proceso de añadir nuevas características y configuraciones. Para los compradores tempranos. El precio será del 50% de venta. En pocas semanas, el producto estará listo. Agarra tu copia mientras es barato. Más detalles se añadirán pronto. Cosas que se añadirán. Niveles de Alerta Alerta móvil y por correo electrónico Por su nombre, Fibonacci Currency Strength Meter es una combinación de niveles Fibonacci y Cur
Onion mt4
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador de tendencia Onion es una revolucionaria solución de negociación de tendencias y filtrado de datos de mercado que combina todas las características importantes de una herramienta de tendencias en una sola herramienta. Es ideal para cualquier operador, ya sea de Forex o de opciones binarias. No requiere ajustes, todo está optimizado por el tiempo y la experiencia, funciona eficazmente tanto en condiciones planas como en condiciones de tendencia. El indicador de tendencia Onion es u
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Otros productos de este autor
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. ¡También aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador Crypto_Forex: Velas Heiken Ashi para MT4. Sin repintado. - Heiken_Ashi_Candles tiene una gran combinación con el indicador Trend Line MA como se muestra en la imagen. - El indicador Heiken_Ashi_Candles es un indicador auxiliar muy útil para hacer que la tendencia sea más vi
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. Además, ¡aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador de Forex SWAP Display para MT4, una excelente herramienta comercial auxiliar. - El indicador SWAP Display muestra los SWAP actuales para las operaciones largas y cortas del par de divisas al que está conectado. - Es posible ubicar los valores de SWAP Display en cualquier e
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" para MT4. - Este indicador es excelente para los operadores que utilizan el análisis gráfico con rupturas. - "Fractal Trend Lines" muestra líneas gráficas de tendencia ascendente (color violeta) y tendencia descendente (color rojo). - Las líneas de tendencia ascendente y descendente se construyen sobre los 2 fractales correspondientes más cercanos. - El indicador tiene pocos parámetros responsables del color y el ancho de las líneas de tendencia. -
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
Indicadores
Este es un producto gratuito que puede utilizar para sus necesidades. ¡También aprecio mucho sus comentarios positivos! ¡Muchas gracias! ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad! Indicador de divisas Spread Display para MT4, excelente herramienta de negociación auxiliar. - El indicador Spread Display muestra el spread actual del par de divisas en el que está conectado. - Es posible ubicar el valor de Spread Display en cualquier esquina del gráfico: 0 - para
FREE
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de Forex "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" para MT4 - El indicador "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" es una herramienta auxiliar de trading muy útil. - Muestra los niveles más probables diarios, semanales y mensuales que se pueden alcanzar por precio (niveles de rango de precios). - El rango diario es útil para los traders intradiarios. - Los rangos semanales y mensuales son para traders de swing y de largo plazo. - El indicador es excelente para planificar sus objetivos de Take Profit o estab
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Oscilador RVI para MT4, sin repintado. - Mejore sus métodos de trading con el oscilador profesional HTF RVI para MT4. HTF significa - Marco temporal superior. - RVI es uno de los mejores osciladores para la detección de cambios de tendencia y la entrada desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - Este indicador es excelente para sistemas de trading de marco temporal múltiple con entradas de acción del precio desde áreas de sobrecompra/sobreventa. - El indicador HTF RVI
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Dynamic Oscillator es un indicador Crypto_Forex personalizado y avanzado: ¡una herramienta comercial eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usan. - Dynamic Oscillator tiene zonas de sobrecompra/sobreventa adaptables. - Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en áreas de sobrecompra/sobreventa. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores de sobrecompra: por encima de la línea roja. - Es
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador de Forex "RSI para 8 símbolos" para MT4. Sin repintado. - El RSI es uno de los osciladores más populares para operar. - Es excelente para tomar entradas de venta desde una zona de fuerte sobrecompra (por encima de 70) y entradas de compra desde una zona de fuerte sobreventa (por debajo de 30). - El RSI es muy útil para la detección de divergencias. - "RSI para 8 símbolos" brinda la oportunidad de controlar los valores RSI de hasta 8 símbolos diferentes en un solo gráfico. - Este indi
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Scalping_Channel" para MT4. - El canal de scalping tiene límites de volatilidad basados ​​en ATR. - Ideal para operaciones de scalping: - Ingresar en operaciones a través de la disposición de una orden límite pendiente en la línea media. - Considerar entradas alcistas cuando se forma un canal ascendente estable verde y al menos 1 vela se cerró por encima del borde superior (ver imágenes). - Considerar entradas bajistas cuando se forma un canal descendente estable rojo y
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Follow Trend Oscillator" es un indicador Crypto_Forex personalizado avanzado y una herramienta comercial eficiente. - El indicador fácil de usar ofrece oportunidades para hacer scalping en la dirección de la tendencia principal. - Oscilador suave y ajustable con parte de historial de señales. - Color verde del oscilador para tendencias alcistas, color marrón para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de -30; valores de sobrecompra: por encima de 30. - Hay muchas oportunidad
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADAPTIVE SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡10 Set_files disponibles! Use Set_files v25.11 de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. - El EA se adapta a las condiciones del mercado automáticamente a través de métodos de IA. - El sistema es seguro y NO utiliza ningún método peligroso como cu
Price Action Trader EA mz
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
PRICE ACTION TRADER EA es un excelente sistema de operaciones automáticas basado en la investigación de Price Action. ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida y que hace todo el trabajo de operaciones por usted! ¡7 Set_files disponibles! La idea de operaciones se basa en el famoso y poderoso patrón Price Action: PinBar. Price Action Trader EA es una muy buena inversión: funcionará durante años para usted, ¡todos los Set_files tienen una expectativa matemática positiva!  Use l
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de corrección de tendencia" para MT4. - El histograma de corrección de tendencia puede tener 2 colores: rojo para una tendencia bajista y azul para una alcista. - 7 columnas consecutivas del mismo color en el histograma significan el comienzo de una nueva tendencia. - El indicador de histograma de corrección de tendencia está diseñado con el objetivo principal de minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias. - Tiene el parámetro "Período", responsable de
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
Asesores Expertos
MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con una precisión de alrededor del 90 % para la plataforma MT4. Este rentable EA de scalping es uno de los sistemas más estables del mercado actual. Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web MQL5. Descargue EA Set_files para probar y operar: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Se han implementado el método de interés compuesto y las técnicas de scalping. - El sistema establece automáticamente un SL dinámico
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MACD con tendencia ZigZag" para MT4. - El indicador MACD es una de las herramientas más populares para el trading de tendencias. - "MACD con Trend ZigZag" es excelente para usar con entradas de Price Action o en combinación con otros indicadores. - Use este indicador para seleccionar las señales de entrada más precisas: _ Si MACD está por encima de 0 (color verde) y la línea ZigZag está hacia arriba, busque solo patrones de Buy Price Action. _ Si MACD está por debajo de
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de scalping" para MT4, sin repintado. - El indicador de histograma de scalping se puede utilizar para buscar señales de entrada en la dirección principal del impulso de precios después de una pequeña corrección de precios. - El histograma de scalping puede tener 2 colores: naranja para el impulso bajista y verde para el alcista. - Una vez que vea al menos 10 barras de histograma consecutivas del mismo color, significa que se está produciendo un fuerte impulso
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Indicadores
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER para MT4, sistema de trading sin repintado. Scalping Sniper es un sistema avanzado (indicador) que muestra el impulso de los precios de forma precisa. - Actualice sus métodos de trading con el indicador profesional Scalping Sniper para MT4. - Este sistema proporciona señales de sniper muy precisas pero poco frecuentes, con una tasa de ganancia de hasta el 90 %. - Se supone que el sistema utiliza muchos pares para buscar señales para compensar la baja cant
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrones de barra interna y barra externa" para MT4. - El indicador "Patrones de barra interna y barra externa" es muy potente para operar con la acción del precio. No necesita volver a pintar; no tiene demoras; - El indicador detecta patrones de barra interna y barra externa en el gráfico: - Patrón alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - La barra interna en sí tiene una alta rela
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
"SINGLE SNIPER" EA es un potente sistema de trading de scalping para la plataforma MT4. ¡La alta tasa de ganancias ronda el 85-90%! ¡El sistema utiliza la gestión de riesgo de interés compuesto! Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web MQL5. Utilice Set_file para probar y operar: descargue EA set_file - Las operaciones son muy precisas: alrededor del 85-90%. - El sistema NO utiliza ningún método peligroso como cuadrículas o martingala. Cada orden tiene su propio SL para pr
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡10 Set_files disponibles para 10 pares! Use Set_files (v25.11) de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. Este EA es una versión avanzada de Adaptive Scalper EA. Características adicionales de Advanced Adaptive Scalper EA en comparación con
Doji Reversal pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de reversión Doji" para MT4. - El indicador "Patrón de reversión Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora; - El indicador detecta el patrón de reversión Doji en el gráfico donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la de ruptura: - Patrón de reversión Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón de reversión Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes). - Con
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
SwapFree Adaptive Scalper EA : ¡es un sistema de trading de scalping multipar totalmente automático, inteligente, seguro y confiable! ¡Este es un asesor experto que se configura y se olvida de todo y que hace todo el trabajo de trading por usted! ¡9 Set_files disponibles para 9 pares! Descarga los archivos de configuración del EA para probar y operar: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "MA Speed" para MT4, sin repintado. VELOCIDAD de la media móvil: es un indicador de tendencia único. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones de la física. - La velocidad es la primera derivada de la media móvil. - El indicador MA Speed ​​muestra la rapidez con la que la propia MA cambia su dirección. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar con MA Speed. Es adecuado para SMA, EMA, SMMA y LWMA. - Se recomienda utilizar MA Spee
Doji breakout pattern mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de ruptura Doji" para MT4. - El indicador "Patrón de ruptura Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora; - El indicador detecta la ruptura del patrón Doji en la dirección de la tendencia donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la primera ruptura: - Patrón de ruptura Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Patrón de ruptura Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imá
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
Asesores Expertos
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA es un sistema de trading automático preciso con alta precisión para la plataforma MT4. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad. Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web MQL5. SF Multi Sniper EA es un asesor experto que se configura y se olvida y que realiza todo el trabajo de trading por usted. Use Set_files de la sección "Comentarios" para usar/probar el EA. - Sin influencia de Rollo
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex Consolidation Bar Pattern para MT4. - El indicador "Consolidation Bar" es un indicador muy potente enfocado en rupturas para el trading de Price Action. - El indicador detecta la consolidación de precios en un área estrecha durante 1 barra y muestra: Dirección de ruptura, ubicación de la orden pendiente y ubicación de SL. - Barra de consolidación alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Barra de consolidación bajista: señal de flecha roja en el gráfi
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex HTF Ichimoku para MT4. - El indicador Ichimoku es uno de los indicadores de tendencia más poderosos. HTF significa "marco temporal superior". - Este indicador es excelente para los operadores de tendencias, así como para combinarlo con entradas de acción del precio. - El indicador HTF Ichimoku le permite adjuntar Ichimoku de un marco temporal superior a su gráfico actual. - Tendencia ascendente: línea roja sobre la azul (y ambas líneas están sobre la nube) / Tendencia de
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
OSB Oscillator es un indicador personalizado avanzado, una herramienta auxiliar eficiente para la acción del precio. - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado. - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para ver cómo se usa. - OSB Oscillator es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos para la acción del precio, divergencia y señales de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de 30. - Valores de sobrecompra: por encima de 70. - Hay mu
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario