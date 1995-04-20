Trend Entry Histogram mt
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 2.11
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Histograma de Entrada de Tendencia" para MT4, sin repintado.
- El indicador de Histograma de Entrada de Tendencia permite buscar señales de entrada en la dirección de la tendencia una vez que aparece la Barra de Entrada.
- Este indicador tiene una característica única: utiliza tanto el precio como el volumen para sus cálculos.
- El Histograma de Entrada de Tendencia puede tener dos colores: rojo para tendencia bajista y azul para tendencia alcista.
- Una vez que se observe una tendencia estable (al menos 10 barras consecutivas del mismo color), espere a que aparezca la Barra de Entrada.
- La señal de entrada es una columna con el color opuesto en el histograma y la siguiente columna con el color inicial de la tendencia (ver imágenes).
- Utilice objetivos cortos: los máximos/mínimos más cercanos en el gráfico dependen de la tendencia actual.
- El indicador cuenta con alertas integradas para dispositivos móviles y PC.
CÓMO USAR el indicador:
- Para señales de COMPRA: Tendencia alcista constante (barras azules en el histograma) + 1 barra roja en el histograma + 1 barra azul (abrir una posición larga aquí).
- Para señales de VENTA: Tendencia bajista constante (barras rojas en el histograma) + 1 barra azul en el histograma + 1 barra roja (abrir una posición corta aquí).
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.