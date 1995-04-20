Trend Entry Histogram mt

Indicador Crypto_Forex "Histograma de Entrada de Tendencia" para MT4, sin repintado.





- El indicador de Histograma de Entrada de Tendencia permite buscar señales de entrada en la dirección de la tendencia una vez que aparece la Barra de Entrada.

- Este indicador tiene una característica única: utiliza tanto el precio como el volumen para sus cálculos.

- El Histograma de Entrada de Tendencia puede tener dos colores: rojo para tendencia bajista y azul para tendencia alcista.

- Una vez que se observe una tendencia estable (al menos 10 barras consecutivas del mismo color), espere a que aparezca la Barra de Entrada.

- La señal de entrada es una columna con el color opuesto en el histograma y la siguiente columna con el color inicial de la tendencia (ver imágenes).

- Utilice objetivos cortos: los máximos/mínimos más cercanos en el gráfico dependen de la tendencia actual.

- El indicador cuenta con alertas integradas para dispositivos móviles y PC.





CÓMO USAR el indicador:

- Para señales de COMPRA: Tendencia alcista constante (barras azules en el histograma) + 1 barra roja en el histograma + 1 barra azul (abrir una posición larga aquí).

- Para señales de VENTA: Tendencia bajista constante (barras rojas en el histograma) + 1 barra azul en el histograma + 1 barra roja (abrir una posición corta aquí).





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.