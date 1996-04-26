Footprint Hunter

🎯 Footprint Hunter – Tu radar de esfuerzo vs. resultado en MT4

📊 Tape Hunter es el indicador definitivo para traders que quieren ver el verdadero juego detrás de los precios en MetaTrader 4. Muestra clara e intuitivamente el volumen agresivo de compra y venta basado en el POC (Point of Control), dándote la capacidad de visualizar el esfuerzo del mercado y el resultado real en cada vela.

⚖️ ¿Por qué es importante?
¡No todo el volumen mueve el precio! Footprint Hunter destaca si el esfuerzo (volumen agresivo) está realmente moviendo el precio, ayudando a identificar:

  • Dónde están las agresiones reales y trampas

  • Si el mercado está siendo absorbido o empujado

  • La alineación entre el volumen dominante y la dirección del precio

🔥 Con Footprint Hunter, obtienes una vista profesional de lectura de cinta (tape reading) para tomar decisiones de entrada y salida mucho más precisas.

🔗 Indicadores relacionados – Mejora tu lectura de flujo

Para ampliar tu visión y operar con máxima eficiencia, combina Footprint Hunter con estos potentes indicadores:

🔍 Big Player Range
Mapa de zonas de actuación institucional con proyecciones y alta probabilidad de retrocesos. Combínalo con Footprint Hunter para validar agresiones en áreas donde operan grandes jugadores.

⚖️ Imbalance DOM Pro
Lee los desequilibrios en el libro de órdenes (DOM) y anticipa presiones ocultas en el precio. Úsalo junto con Footprint Hunter para reforzar tu análisis con datos del DOM.

🕒 Times and Sales Pro
Visualiza órdenes agresoras en tiempo real para entender la verdadera intención del mercado. Ideal para complementar Footprint Hunter con confirmación de flujo puro.

🔁 SwingVolumePro
Analiza volumen por swing para validar rupturas y reversiones. Úsalo con Footprint Hunter para asegurar entradas con mayor convicción y seguridad.

📡 VolaMetrics VSA
Análisis avanzado de volumen y rango para entender el comportamiento institucional detrás del precio y volumen. Footprint Hunter + VolaMetrics = lectura de mercado completa y profunda.

🧲 Construye tu ecosistema profesional de análisis técnico

Combina estos indicadores para crear un sistema robusto e integrado de análisis de flujo, volumen y comportamiento de grandes jugadores. Domina la lectura de cinta, comprende esfuerzo vs. resultado y obtén una ventaja decisiva en tus operaciones en MT4.


