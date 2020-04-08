Volume Compair

 Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen

Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones.

 Características Clave:

  • Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real.

  •  Medianas de Volumen de Compra/Venta – Líneas horizontales que muestran los niveles promedio del volumen de compra y venta.

  •  Clasificación Inteligente del Volumen – Separa:

    • Compra Fuerte (Verde) – Presión alcista (bullish).

    • Venta Fuerte (Rojo) – Presión bajista (bearish).

    • Mediana del Volumen de Compra (Línea Azul) – Referencia para el volumen de compra típico.

    • Mediana del Volumen de Venta (Línea Naranja) – Referencia para el volumen de venta típico.

  •  Parámetros Personalizables – Ajuste CDIPeriod y CDIRange para la sensibilidad.

  •  Volumen Suavizado por EMA – Reduce el ruido para obtener señales más limpias.

Cómo Ayuda a los Traders:

  • ✔ Detectar Actividad Institucional – Picos de volumen inusuales indican la entrada de grandes participantes.

  • ✔ Confirmar Rupturas/Reversiones – Una fuerte divergencia del delta advierte sobre movimientos falsos.

  • ✔ Soporte/Resistencia Basado en Volumen – Las líneas medianas actúan como niveles de referencia dinámicos.

  • ✔ Day Trading y Scalping – Calibra los cambios de momentum intradía.

Lógica del Indicador:

  • Barras Verdes = Volumen neto de compra (presión alcista).

  • Barras Rojas = Volumen neto de venta (presión bajista).

  • Línea Azul = Mediana del volumen de compra (fuerza de compra típica).

  • Línea Naranja = Mediana del volumen de venta (fuerza de venta típica).


Productos recomendados
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Indicador Market Profile 3 MetaTrader 4 - es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una sesión de negociación determinada. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradía. Los plazos inferiores ofrecen una mayor precisión. L
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicadores
El indicador le permite operar con opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es М1 y el tiempo de caducidad es 1,2,3 minutos. El indicador adecuado para el comercio automático y manual. Una posible señal se especifica como una flecha por encima / debajo de una vela. ¡Usted debe esperar hasta que la vela se cierra! Las flechas no se repintan Sesiones de negociación: Sección TOKIO (Half-end) Pares de divisas: USD/JPY Marco temporal de trabajo: M1 Tiempo de expiración: 1,2,3 minutos. El ind
FREE
VR Grid
Vladimir Pastushak
5 (3)
Indicadores
El indicador VR Grid está diseñado para crear una cuadrícula gráfica con configuraciones definidas por el usuario. A diferencia de la cuadrícula estándar , VR Grid se utiliza para construir niveles circulares . Dependiendo de la elección del usuario, el paso entre los niveles de ronda puede ser arbitrario. Además, a diferencia de otros indicadores y utilidades, VR Grid mantiene la posición de la grilla incluso cuando cambia el período de tiempo o se reinicia el terminal. Las configuraciones, arc
FREE
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introducción Es una práctica común para los operadores profesionales ocultar su stop loss / take profit a sus brokers. Ya sea por mantener su estrategia para ellos mismos o por miedo a que su broker trabaje en su contra. Usando este indicador, los puntos de stop loss / take profit serán dibujados en el gráfico del producto usando el precio de oferta. Así, usted puede ver exactamente cuando el precio es alcanzado y cerrarlo manualmente. Uso Una vez fijado al gráfico, el indicador escanea las órd
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Indicadores
Market Profile Muestra dónde ha pasado más tiempo el precio, destacando los niveles importantes que se pueden utilizar en la negociación. Es una poderosa herramienta que está diseñada para tomar los componentes fundamentales que componen cada mercado; precio / volumen / tiempo, y mostrar visualmente su relación en tiempo real a medida que el mercado se desarrolla durante un período de tiempo predeterminado. ¡Herramienta muy poderosa!
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra 3 Drives patrón armónico (ver la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez com
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indicadores
El indicador TMA AI Bands se basa en la Media Móvil Triangular (TMA) con bandas superior e inferior dinámicas y flechas claras de compra/venta trazadas directamente en el gráfico. Cuenta con IA integrada para optimización adaptativa y garantiza no repintar, proporcionando señales precisas de reversión cuando el precio toca las bandas. * Pares: funciona con todos los pares de divisas * Marcos temporales recomendados: D1 / W1 / MN * Variables externas configurables:   * TimeFrame – período de
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
Max LotSize
Luis Alberto Atuncar Sanchez
5 (2)
Indicadores
Indicador de Tamaño de Lote Descubre el tamaño adecuado de lote para utilizar en tus operaciones basado en el margen disponible. Este indicador proporciona información valiosa para la gestión del riesgo. Si el indicador muestra un valor de 0, significa que tu saldo o margen disponible es insuficiente para operar. Es importante mantener niveles de margen adecuados para prácticas de trading seguras. Este indicador está diseñado exclusivamente para la plataforma MT4, una plataforma de trading popul
FREE
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
LordChannel
Igor Pereira Calil
Indicadores
LordChannel es un indicador para META TRADER 4 para todos los pares de divisas y metales del mercado financiero. El indicador se utiliza para realizar detecciones de canales altos/bajos, implementando un análisis técnico sobre posibles rupturas y realizando entradas de órdenes correctas. LordChannel envía señales de compra y venta en el análisis gráfico, es importante destacar que la importancia de estas señales son seguras en los FRAMOS DE TIEMPO M30, H1, H4. El indicador fue creado para el
AP Vwap Bands Pro MT4
Allan Graham Pike
Indicadores
AP VWAP Bandas Pro (MT4) Precio medio ponderado por volumen con bandas ±σ para un sesgo intradía claro, zonas de reversión media y soporte/resistencia dinámicos. Funciona con criptomonedas (incluido BTC), divisas, índices y metales. Utiliza tick-volumen cuando el volumen real no está disponible. Lo que muestra Línea VWAP (precio medio ponderado por volumen). Dos envolventes alrededor del VWAP (por defecto ±1σ y ±2σ) para resaltar el equilibrio frente a la extensión. Modos de reajuste: Día, S
FREE
Acceleration Fractals
Vladimir Tkach
Indicadores
El indicador analiza el cambio en los precios mínimo y máximo de las barras anteriores fijando la entrada de los grandes jugadores. Si el cambio (delta) aumenta, se muestra una señal en el gráfico en forma de flecha. Al mismo tiempo, se realiza una operación virtual sobre el historial. En caso de repetición de la señal, se incrementan las posiciones (refilling). Así, el lote de posiciones puede variar. Los resultados del comercio virtual en forma de pérdidas / pérdidas, rentabilidad, drawdown y
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
Indicadores
Indicador de menta de dólar es una mano de obra especial con años de experiencia en forex. menta de dólar ea es un indicador totalmente no repintado optimizado con datos de acción de precio tal que una vez que le da una señal t . El indicador se puede utilizar para el comercio de cualquier cosa en el mt4 con mucha facilidad. Beneficios ; No repinta Uso en cualquier marco de tiempo Uso en todos los activos negociables disponibles en mt4 Mejor para usar en h4. Genera señales de compra y venta
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indicadores
Nueva versión más precisa del indicador Xmaster. Más de 200 traders de todo el mundo han realizado más de 15.000 pruebas de diferentes combinaciones de este indicador en sus PCs para conseguir la fórmula más efectiva y precisa. Y aquí les presentamos el indicador "Xmaster formula indicator forex no repaint", que muestra señales precisas y no repinta. Este indicador también envía señales al operador por correo electrónico y push. Con la llegada de cada nuevo tick, analiza constantemente el merca
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
Indicadores
El Zig Zag 123 nos indica cuándo es más probable que se produzca una inversión o una continuación al observar el cambio en la oferta y la demanda. Cuando esto sucede, aparece un patrón característico conocido como 123 (también conocido como ABC), que a menudo rompe en dirección a un mínimo más alto o a un máximo más bajo. Se han añadido niveles de Stop Loss y Take Profit. Hay un panel que muestra el rendimiento global de sus operaciones para si usted fuera a utilizar estos niveles de stop loss
FREE
VSA Histogram
Richard Bystricky
Indicadores
El histograma basado en periodos VSA - P (Volume Spread Analysis) es una herramienta que representa visualmente la dinámica del volumen del mercado utilizando los principios del Análisis de Diferencias de Volumen, centrándose en destacar los cambios clave de volumen en periodos de tiempo específicos. El histograma capta los cambios en las relaciones entre volumen y diferencial de precios en tiempo real, lo que permite a los operadores detectar señales tempranas de acumulación, distribución y cam
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Indicadores
El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona a la perfección en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Dual Timeframe Indicador VWAP para MT4 Descripción Indicador profesional VWAP que muestra tanto **Daily** como **Weekly** VWAP simultáneamente en su gráfico. Características : - Líneas VWAP duales: Azul para Diario, Rojo para Semanal - Bandas configurables: Dos bandas de desviación para cada marco temporal - Control de sesión: Horas de negociación personalizables para el VWAP diario - Visualización clara: Líneas continuas para el VWAP principal, discontinuas para las bandas - Optimizable: Los
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indicadores
Perfil del mercado Forex (FMP para abreviar) Que esto no es: FMP no es la pantalla clásica de TPO codificada por letras, no muestra el cálculo general del perfil de datos del gráfico y no segmenta el gráfico en períodos ni los calcula. Que hace : Lo más importante es que el indicador FMP procesará los datos que residen entre el borde izquierdo del espectro definido por el usuario y el borde derecho del espectro definido por el usuario. El usuario puede definir el espectro simplemente tirando
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
Indicadores
Basado en ondas indicadoras MACD con parámetros estándar Aplica los niveles de Fibonacci a las dos últimas ondas MACD, positivas y negativas respectivamente, si en el momento en que el indicador MACD se queda sin Onda negativa - el color es verde, si en el momento en que el indicador MACD se queda sin Onda positiva - el color es rojo. El criterio de terminación de onda son dos ticks con un signo MACD diferente. Aplica líneas de tendencia en las últimas cuatro ondas MACD. Trabaja bien con e
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicadores
AÑO NUEVO 2026 PRECIO DE OFERTA A SÓLO 99 DÓLARES POCAS COPIAS SÓLO A ESTE PRECIO Del 10 de enero al 20 de enero A MEDIANOCHE Oferta final ATRAPE SU COPIA EN ESTA Víspera de Año Nuevo Los precios se incrementarán a 150 una vez finalizado el periodo de oferta EA completo y Alert plus para alertas también serán proporcionados en esta oferta junto con la compra del Indicador. Copias limitadas sólo a este precio y Ea también. Obtenga su copia pronto Alerta más para el indicador con el archivo de con
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (75)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicadores
KATANA Scalper para MT4 Visión general del producto. KATANA Scalper para MT 4 es un indicador avanzado de análisis técnico optimizado para la plataforma MetaTrader 4. El producto fue diseñado para resolver simultáneamente los problemas más desafiantes en el trading a corto plazo (scalping y day trading): ruido de precios y reacción retardada. Un algoritmo único de procesamiento de señales elimina las turbulencias superficiales del mercado y extrae "núcleos de impulso" estadísticamente superiore
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicadores
El indicador Super Arrow proporciona señales de compra y venta sin repintar con una precisión excepcional. Características principales Sin repintado - las señales confirmadas permanecen fijas Flechas visuales claras: verde para compra, rojo para venta Alertas en tiempo real a través de pop-up, sonido y correo electrónico opcional Gráficos limpios y sin elementos innecesarios Funciona en todos los mercados: Divisas, oro, petróleo, índices, criptomonedas Parámetros ajustables Marco temporal Por de
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Shogun Trade
Yuki Miyake
5 (1)
Indicadores
SHOGUN Trade - Analizador de la estructura del mercado y cuadro de mandos multihorario Concepto del producto: visión estratégica a vista de pájaro del campo de batalla SHOGUN Trade ha sido diseñado para llevar la perspectiva del operador de las "fluctuaciones transitorias" a la "comprensión de toda la estructura del mercado". El sistema sincroniza y escanea siete marcos temporales (M1 a D1) en tiempo real y cuantifica objetivamente la madurez del mercado. Esto crea un "entorno de negociación es
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos patrones armónicos disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente / versión MT5 . Indicador gratuito: Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol: aparecerán los símbolos seleccionados Trend : alcista o bajista Pattern : tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry : precio de entrada SL: precio de stop loss TP1: 1er precio de toma de beneficios TP2: 2º precio de r
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
AW Breakout Catcher
AW Trading Software Limited
5 (14)
Indicadores
Desgloses de niveles de precios, estadísticas avanzadas, cálculo de TakeProfit y 3 tipos de notificaciones. Beneficios: No vuelvas a dibujar tus resultados Señal estrictamente al cierre de la vela. Algoritmo de filtrado de desglose falso Va bien con cualquier estrategia de tendencias. Funciona en todas las herramientas y series temporales. Manual e instrucciones ->   AQUÍ   / Resolución de problemas ->   AQUÍ   / Versión MT5 ->   AQUÍ Cómo operar con el indicador Operar con AW Breakout Catcher
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
Indicadores
Este es un indicador de oro único en el canal de comercio pullbacks y da entradas precisas sobre el oro y los principales pares de divisas en M15tf. Tiene la capacidad de pasar cualquier firma prop Desafío y obtener entradas precisas en el oro y los principales pares de divisas. EA PARA LA EMPRESA PROP Y EL INDICADOR DE CANAL ES LIBRE JUNTO CON ESTE INDICADOR DE GRAN ALCANCE JUNTO CON EL MEJOR ARCHIVO DE CONJUNTO PARA LOS PRIMEROS 25 USUARIOS. Estrategia probador informe está en la sección de c
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indicadores
Primeras 25 copias a $80, después el precio pasa a ser $149 Gold Signal Pro es un potente indicador MT4 diseñado para ayudar a los operadores a detectar fuertes reacciones de los precios en el mercado. Se centra en los rechazos claros de mecha , mostrando cuando el precio rechaza fuertemente un nivel y, a menudo continúa en la misma dirección. Gold Signal Pro está diseñado principalmente para el scalping de oro (XAUUSD) y funciona mejor en plazos más bajos como M5 y M15 , donde el tiempo es m
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicadores
Amigos, presentamos a su atención nuestro nuevo indicador Forex Gump Laser. Dado que no hay diseñadores en nuestro equipo, pero principalmente matemáticos, financieros, programadores y comerciantes, no hicimos ningún cambio especial en el diseño del indicador. En apariencia, se asemeja a la habitual Forex Gump. Por otra parte, Forex Gump se ha convertido no sólo en el nombre de un indicador, es una marca. Y tratamos de preservar la identidad corporativa en todas sus variedades. Toda la esencia d
Otros productos de este autor
Fimathe Painel
Thiago Pereira Pinho
Utilidades
Indicador Fimathe ahora con entrada automática Tamaño y posición del panel seleccionables. LÍNEAS DINÁMICAS - Soporte y resistencia interactivos y arrastrables ZONA NEUTRA INTELIGENTE - Área crítica entre movimientos MÚLTIPLES CANALES DE TOMA - Proyecciones precisas de beneficios SISTEMA DE ALERTA - Notificaciones visuales y sonoras FACTORACIÓN PRECISA - Desglose del 25%, 50% y 75% BOT OPERATIVO - ¡Ejecute operaciones automáticamente! NUEVA CARACTERÍSTICA EXCLUSIVA: Activación instantánea -
Indicador Fimathe
Thiago Pereira Pinho
5 (4)
Indicadores
Indicador Fimathe El indicador Fimathe es una herramienta para MetaTrader 5 diseñada para ayudar a los operadores a identificar soportes, resistencias, zonas neutrales y canales de precios. Cuenta con una interfaz interactiva para dibujar y gestionar los niveles de soporte y resistencia, generar canales de toma de beneficios y zonas neutrales, y proporcionar alertas visuales y sonoras para las rupturas. Características principales Líneas de soporte y resistencia: Líneas dinámicas y arrastrables
FREE
CMF Scalping Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Cálculo Dinámico del CMF: Personalice el período del Flujo de Dinero Chaikin (Chaikin Money Flow, CMF) para afinar su análisis y maximizar la precisión de la señal.  Alertas Intuitivas Codificadas por Colores: Interprete instantáneamente las condiciones del mercado con claras señales visuales:  Alerta Verde: Indica la zona de Sobrecompra – señalando una potencial oportunidad de venta.  Alerta Roja: Indica la zona de Sobrevenda – sugiriendo una potencial oportunidad de compra.  Alerta Gris: Rep
FREE
ADX Histogram Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El histograma ADX es una actualización moderna y visual del clásico Índice Direccional Medio (ADX) . Transforma el ADX estándar y los valores DI+ / DI- en un histograma codificado por colores , haciendo que el análisis de tendencias sea mucho más claro y rápido. Características principales: Histograma con cuatro estados : Azul = Tendencia de compra normal Verde = Tendencia de compra fuerte Naranja = Tendencia de venta normal Rojo = Tendencia de venta fuerte Detección automática de la fuerza: uti
FREE
DTK Scalping Panel
Thiago Pereira Pinho
Utilidades
Una poderosa e intuitiva herramienta de gestión de operaciones diseñada para scalpers y traders intradía. Creada para complementar la estrategia Nampim Samba Scalper , permite a los operadores abrir, gestionar y cerrar posiciones rápidamente sin abandonar el gráfico. Características principales: Panel de operaciones personalizable - elija la posición (izquierda, derecha, centro, arriba, abajo). Botones de negociación con un solo clic : abra instantáneamente operaciones de compra/venta con tamaño
FREE
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El Keltner Channel Pro es una versión moderna y mejorada del clásico Keltner Channel , diseñada para operadores que desean identificar tendencias, retrocesos y zonas de sobrecompra/sobreventa con mayor precisión. Construido con EMA (Media Móvil Exponencial) y ATR (Average True Range) , este indicador se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado, proporcionando canales dinámicos que ayudan a filtrar el ruido y mejorar la sincronización de las operaciones. Características principales: Ca
FREE
Tick Volume Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
TickVolume es una herramienta avanzada de análisis de volumen y flujo de órdenes para MetaTrader 5, diseñada para realizar un seguimiento en tiempo real del dominio de los ticks entre compradores y vendedores. Traduce el volumen bruto de ticks en una visualización intuitiva y procesable, destacando la fuerza, la debilidad, la velocidad y las zonas de absorción a través de múltiples capas de histogramas dinámicos. Características exclusivas y tecnología avanzada Seguimiento de dominancia multicap
Sync
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Utilidades
Sync Indicator para MetaTrader 5 (MT5): Sincronice sus Gráficos y Objetos Potencie su análisis en múltiples gráficos con el Sync Indicator.   La herramienta definitiva para traders que operan con Acción del Precio (Price Action), Smart Money Concepts (SMC) o cualquier estrategia que requiera una correlación precisa entre diferentes marcos temporales (timeframes). Esta herramienta profesional va más allá de la simple sincronización del ratón. No solo sincroniza el cursor, sino que   replica su a
CMF Scalping
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Cálculo Dinámico del CMF: Personalice el período para el Flujo de Dinero Chaikin (Chaikin Money Flow, CMF) para afinar su análisis y maximizar la precisión de la señal.  Alertas Intuitivas Codificadas por Colores: Interprete instantáneamente las condiciones del mercado con claras señales visuales:  Alerta Verde: Indica la zona de Sobrecompra – señalando una potencial oportunidad de venta.  Alerta Roja: Indica la zona de Sobrevenda – sugiriendo una potencial oportunidad de compra.  Alerta Gris:
FREE
Tick Volume
Thiago Pereira Pinho
5 (1)
Indicadores
TickVolume: Indicador Avanzado de Volumen TickVolume es un indicador avanzado basado en un histograma de volumen de ticks , que combina la fuerza direccional (Alcista/Bajista) con la lógica de absorción de órdenes . Proporciona una visión clara del dominio del mercado entre compradores y vendedores, ayudando a detectar fuertes desequilibrios o fases de neutralización .  Características Clave: Histograma de Color Direccional  Toros Fuertes ( Bull Strong ) – impulsos de compra dominantes.  Toros
Real Flow Defense Levels MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador Niveles de Defensa de Flujo Real es una herramienta patentada diseñada para identificar y trazar zonas de precios significativas y de alta convicción directamente en su gráfico principal de operaciones. Utiliza un análisis dinámico basado en el volumen para determinar dónde el mercado ha demostrado previamente la mayor defensa o concentración de actividad . Estas líneas trazadas sirven como niveles dinámicos de soporte y resistencia , destacando los precios en los que es más probabl
Market Profile TPO MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador MarketProfileTPO para MetaTrader 5 es una poderosa herramienta diseñada para llevar el concepto de Perfil de Mercado, basado en el análisis Time Price Opportunity (TPO) , directamente a su ventana de gráfico principal. Este indicador calcula y muestra la distribución de precios a lo largo de un periodo determinado, destacando las áreas clave de actividad y concentración del mercado. Está especialmente optimizado para instrumentos de alta volatilidad como NAS100, US30 y XAUUSD cuando
Follow Line MT4
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Deje de perseguir al mercado. El Indicador Follow Line proporciona señales claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico. Esta avanzada herramienta cuenta con una Línea de Tendencia Dinámica que se adapta instantáneamente a la estructura del mercado. Es su referencia visual inmediata: El azul significa que está en una tendencia alcista, y el rojo señala una tendencia bajista. La función principal rastrea los precios extremos y la volatilidad para definir la verdadera fuerza de la tend
Volume Compair Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave:  Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real.  Medianas de Volumen de Compra/
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador MarketProfileTPO para MetaTrader 5 es una poderosa herramienta diseñada para llevar el concepto de Perfil de Mercado, basado en el análisis Time Price Opportunity (TPO) , directamente a su ventana de gráfico principal. Este indicador calcula y muestra la distribución de precios a lo largo de un periodo determinado, destacando las áreas clave de actividad y concentración del mercado. Está especialmente optimizado para instrumentos de alta volatilidad como NAS100, US30 y XAUUSD cuando
Real Flow Defense Levels
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador Niveles de Defensa de Flujo Real es una herramienta patentada diseñada para identificar y trazar zonas de precios significativas y de alta convicción directamente en su gráfico principal de operaciones. Utiliza un análisis dinámico basado en el volumen para determinar dónde el mercado ha demostrado previamente la mayor defensa o concentración de actividad . Estas líneas trazadas sirven como niveles dinámicos de soporte y resistencia , destacando los precios en los que es más probabl
Follow Line
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El Indicador Follow Line es una herramienta esencial de análisis técnico que proporciona una visualización clara e inmediata de la tendencia, al tiempo que detecta en tiempo real los retrocesos de alta probabilidad. Al combinar el seguimiento adaptativo de los precios con alertas visuales claras, transforma datos complejos en señales de negociación procesables. Características principales Línea de tendencia dinámica: Sigue la dirección predominante del mercado, ajustándose automáticamente a cada
Price Compass
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Concepto y Propósito El Price Compass es una poderosa herramienta de análisis técnico diseñada para funcionar como una brújula de tendencia en los mercados financieros. Evalúa la presión direccional promedio del mercado, filtrando eficazmente el ruido a corto plazo para identificar el movimiento dominante con claridad. El indicador cuantifica qué tan alejado está el precio actual de su "promedio central", proporcionando una señal precisa de orientación del mercado (Alcista, Bajista o Neutral). I
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario