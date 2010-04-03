The Signal Premium System for All Pairs

🔹 Visión general

El Sistema Signal Premium para Todos los Pares es un asistente de trading inteligente diseñado para Forex, Oro (XAUUSD) e Índices.

Se adapta automáticamente a cualquier marco temporal y proporciona niveles claros de entrada, Stop Loss y Take Profit para apoyar un trading consistente y seguro.

Este indicador ayuda a los operadores a identificar configuraciones de alta probabilidad a través de múltiples mercados y estilos de negociación - si usted prefiere scalping, intradía, o swing trading.

Características principales

1. Estado de la señal inteligente

Esperando señal: Escaneo de mercado en curso.

Pendiente de compra/venta: Se ha detectado una posible configuración.

Entrada Confirmada: El precio alcanza el nivel de entrada - señal activa.

Operación activa: Muestra el estado de la operación y los pips.

TP alcanzado / SL alcanzado: Operación finalizada.

2. Niveles Gráficos Automáticos

Línea de Entrada - Azul (Compra) / Naranja (Venta)

Stop Loss - Rojo

Take Profit - Verde (hasta tres niveles dependiendo de la configuración)

3. 3. Modos de negociación

Modo Scalping: Operaciones rápidas, toma de beneficios corta (≤30 pips).

Modo Intradía: Ideal para operaciones diarias.

Modo Swing: Mejor para marcos temporales más altos (H4/D1) con tendencias estables.

4. Adaptable a todos los marcos temporales

M5-M30 → Scalping / Alta Frecuencia

H1 → Intradía

H4-D1 → Swing Trading

5. Built-In Dashboard

Análisis en tiempo real mostrando:

Fuerza de la divisa y Momentum

Actividad compradora vs vendedora

Validez de la señal (%)

Confirmación de tendencia y volatilidad

6. 6. Alertas y notificaciones

Alertas emergentes en pantalla

Alertas sonoras

Notificaciones push a dispositivos móviles

🔹 Ventajas

Funciona con todos los pares de divisas, oro (XAUUSD) e índices (US30, NAS100, DAX30)

Filtra las señales falsas con comprobaciones de volatilidad y tendencia incorporadas

Compatible con todos los brokers y cuentas MT4

Adecuado para las sesiones de Londres y Nueva York

Elimina la emoción proporcionando señales basadas en reglas

Recomendaciones

Mejores resultados durante las sesiones de negociación activas (Londres y Nueva York).

Evite operar 30 minutos antes y después de noticias de alto impacto.

Aplique siempre una sólida gestión monetaria para lograr consistencia.

🔹 Por qué elegir el sistema Signal Premium

Niveles visuales limpios para facilitar la planificación de las operaciones.

Simple, fiable y eficaz tanto para principiantes como para profesionales.

Se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado y la volatilidad.

Un sistema completo para operar con confianza y disciplina.

🔹 Opción de actualización

Una versión Pro de este indicador está disponible para usuarios avanzados que buscan más características y un mejor rendimiento.

La edición mejorada - The Signal Premium Pro System - incluye filtrado mejorado, herramientas de tablero ampliadas y funcionalidad multipar optimizada.

Para explorarla, simplemente busque "The Signal Premium Pro System" en el Mercado.



