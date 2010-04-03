The Signal Premium System for All Pairs

🔹 Visión general

El Sistema Signal Premium para Todos los Pares es un asistente de trading inteligente diseñado para Forex, Oro (XAUUSD) e Índices.
Se adapta automáticamente a cualquier marco temporal y proporciona niveles claros de entrada, Stop Loss y Take Profit para apoyar un trading consistente y seguro.

Este indicador ayuda a los operadores a identificar configuraciones de alta probabilidad a través de múltiples mercados y estilos de negociación - si usted prefiere scalping, intradía, o swing trading.

Características principales

1. Estado de la señal inteligente

  • Esperando señal: Escaneo de mercado en curso.

  • Pendiente de compra/venta: Se ha detectado una posible configuración.

  • Entrada Confirmada: El precio alcanza el nivel de entrada - señal activa.

  • Operación activa: Muestra el estado de la operación y los pips.

  • TP alcanzado / SL alcanzado: Operación finalizada.

2. Niveles Gráficos Automáticos

  • Línea de Entrada - Azul (Compra) / Naranja (Venta)

  • Stop Loss - Rojo

  • Take Profit - Verde (hasta tres niveles dependiendo de la configuración)

3. 3. Modos de negociación

  • Modo Scalping: Operaciones rápidas, toma de beneficios corta (≤30 pips).

  • Modo Intradía: Ideal para operaciones diarias.

  • Modo Swing: Mejor para marcos temporales más altos (H4/D1) con tendencias estables.

4. Adaptable a todos los marcos temporales

  • M5-M30 → Scalping / Alta Frecuencia

  • H1 → Intradía

  • H4-D1 → Swing Trading

5. Built-In Dashboard
Análisis en tiempo real mostrando:

  • Fuerza de la divisa y Momentum

  • Actividad compradora vs vendedora

  • Validez de la señal (%)

  • Confirmación de tendencia y volatilidad

6. 6. Alertas y notificaciones

  • Alertas emergentes en pantalla

  • Alertas sonoras

  • Notificaciones push a dispositivos móviles

🔹 Ventajas

  • Funciona con todos los pares de divisas, oro (XAUUSD) e índices (US30, NAS100, DAX30)

  • Filtra las señales falsas con comprobaciones de volatilidad y tendencia incorporadas

  • Compatible con todos los brokers y cuentas MT4

  • Adecuado para las sesiones de Londres y Nueva York

  • Elimina la emoción proporcionando señales basadas en reglas

Recomendaciones

  • Mejores resultados durante las sesiones de negociación activas (Londres y Nueva York).

  • Evite operar 30 minutos antes y después de noticias de alto impacto.

  • Aplique siempre una sólida gestión monetaria para lograr consistencia.

🔹 Por qué elegir el sistema Signal Premium

  • Niveles visuales limpios para facilitar la planificación de las operaciones.

  • Simple, fiable y eficaz tanto para principiantes como para profesionales.

  • Se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado y la volatilidad.

  • Un sistema completo para operar con confianza y disciplina.

🔹 Opción de actualización

Una versión Pro de este indicador está disponible para usuarios avanzados que buscan más características y un mejor rendimiento.
La edición mejorada - The Signal Premium Pro System - incluye filtrado mejorado, herramientas de tablero ampliadas y funcionalidad multipar optimizada.

Para explorarla, simplemente busque "The Signal Premium Pro System" en el Mercado.


Productos recomendados
RQL Trend Board MT4
Zoltan Nagy
Indicadores
RQL Trend Board - Descripción RQL Trend Board es un simple pero poderoso tablero de tendencias multi-marco de tiempo. Muestra la tendencia actual del mercado a través de varios marcos de tiempo al mismo tiempo, utilizando un método interno de clasificación de tendencias. Cada marco temporal se muestra como un cuadro de color: Verde - sesgo alcista → buscar configuraciones largas Amarillo - oscilación / poco claro → no hay zona de comercio Rojo - sesgo bajista → buscar configuraciones
FREE
Proxy OrderFlow MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicadores
Indicador basado en el desequilibrio del tick-spread. TF: Funciona en todos los marcos temporales (de M1 a D1). Par: Compatible con Forex, índices, oro y CFDs (ajuste automático para pares JPY, Oro y CFD). Ajustes: TickWindow (200) – ventana de observación de ticks SpreadWeight (1.5) – ponderación del spread NormalizationPeriod (20) – periodo de normalización (z-score) Overbought / Oversold (±3.0) – niveles de alerta AlertCooldown (300s) – tiempo de enfriamiento de alerta Conclusión: Proxy Or
MA Alignment Scanner
Benedict Jamora
5 (1)
Indicadores
Este indicador explora y muestra los pares de divisas que han alineado recientemente las medias móviles en un marco temporal determinado. Puede configurar qué pares escaneará el indicador. También incluye todo tipo de opciones de alerta. Alineación MA alcista = MA1>MA2>MA3>MA4>MA5 Alineación MA Bajista = MA1<MA2<MA3<MA4<MA5 Características Se adjunta a un gráfico y escanea todos los pares de divisas configurados y visibles en la Ventana de Observación del Mercado Puede monitorizar todos los tim
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Gold Indicator MT4
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
VSA Histogram
Richard Bystricky
Indicadores
El histograma basado en periodos VSA - P (Volume Spread Analysis) es una herramienta que representa visualmente la dinámica del volumen del mercado utilizando los principios del Análisis de Diferencias de Volumen, centrándose en destacar los cambios clave de volumen en periodos de tiempo específicos. El histograma capta los cambios en las relaciones entre volumen y diferencial de precios en tiempo real, lo que permite a los operadores detectar señales tempranas de acumulación, distribución y cam
PipTick Pairs Spread MT4
Michal Jurnik
1 (1)
Indicadores
El indicador Pairs Spread se ha desarrollado para la popular estrategia conocida como negociación de pares, negociación de diferenciales o arbitraje estadístico. Este indicador mide la distancia (spread) entre los precios de dos instrumentos correlacionados directamente (positivamente) y muestra el resultado como una curva con desviaciones estándar. De este modo, los operadores pueden identificar rápidamente cuándo los instrumentos están demasiado alejados y utilizar esta información para buscar
MQLTA Currency Strength Matrix DEMO
MQL4 Trading Automation
2 (2)
Indicadores
La Matriz de Fortaleza de las Divisas (CSM) es un indicador que le mostrará la fortaleza actual de las principales divisas en varios marcos temporales, lo que le permitirá clasificar las divisas en función de su fortaleza y detectar posibles configuraciones para operar. Este indicador es ideal para scalping y en todos aquellos eventos de grandes movimientos repentinos. Esta DEMO sólo muestra 4 divisas y 4 plazos, para la versión completa por favor visite https://www.mql5.com/en/market/product/24
FREE
Quantum Currency Strength Indicator
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
Su éxito como operador de divisas depende de poder identificar cuándo una divisa o un par de divisas está sobrevendido o sobrecomprado. Si es fuerte o débil. Es este concepto el que se encuentra en el corazón del comercio de divisas. Sin el indicador Quantum Currency Strength, es casi imposible. Simplemente hay demasiadas divisas y demasiados pares para hacerlo rápida y fácilmente usted mismo. ¡Necesita ayuda! El indicador Quantum Currency Strength ha sido diseñado con un simple objetivo en ment
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilidades
Monitor de Capital de Reserva de la Bolsa Virtual En un entorno en el que las bolsas ofrecen ratios de apalancamiento cada vez más elevados, es aún más importante que los operadores regulen estrictamente su nivel de capital . Este software está diseñado para ejecutarse en segundo plano en cualquier servidor privado virtual que pueda ejecutar Meta Trader 4/5.Implementa funciones básicas de control de la equidad por delante del corredor - que permite a los usuarios establecer su propia equidad tra
FREE
Candle Pattern Finder MT4
Dwi Nur Prasetyo
Indicadores
Buscador de velas Candle Pattern Finder es un potente indicador de MT4 diseñado para ayudar a los operadores a detectar fácilmente patrones de velas clave en tiempo real. Tanto si opera con tendencias, retrocesos o consolidaciones, esta herramienta resalta las señales importantes de la acción del precio directamente en el gráfico, ayudándole a tomar decisiones de trading más rápidas y seguras. Detecta patrones de velas populares: Envolvente alcista/bajista Martillo y Martillo invertido Estrella
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
Dollar Mint Indicator
David Mwaniki Mbugua
Indicadores
Indicador de menta de dólar es una mano de obra especial con años de experiencia en forex. menta de dólar ea es un indicador totalmente no repintado optimizado con datos de acción de precio tal que una vez que le da una señal t . El indicador se puede utilizar para el comercio de cualquier cosa en el mt4 con mucha facilidad. Beneficios ; No repinta Uso en cualquier marco de tiempo Uso en todos los activos negociables disponibles en mt4 Mejor para usar en h4. Genera señales de compra y venta
Currency Strength Meter Pro Graph for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Indicadores
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the data of all 28 major currency pairs
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicadores
Gold Venamax : este es el mejor indicador técnico de acciones. El algoritmo del indicador analiza el movimiento del precio de un activo y refleja la volatilidad y las posibles zonas de entrada. Características del indicador: Este es un súper indicador con Magia y dos bloques de flechas de tendencia para un comercio cómodo y rentable. El botón rojo para cambiar de bloque se muestra en el gráfico. La magia se establece en la configuración del indicador, por lo que puede instalar el indicador en
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
CumulativeDeltaBars
Stanislav Korotky
Indicadores
Este indicador es una herramienta analítica convencional para los cambios en los volúmenes de los ticks. Calcula los volúmenes de compra y venta por separado y su delta en cada barra, y muestra los volúmenes por grupos de precios (celdas) dentro de una barra específica (normalmente la última). El algoritmo utilizado internamente es el mismo que en el indicador VolumeDelta , pero los resultados se muestran como barras delta de volumen acumulado (velas). Existe un indicador análogo para MetaTrader
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
Indicadores
Mejore su precisión en el trading con el indicador Candlestick Pattern Alert MT4, una herramienta poderosa diseñada para detectar rápidamente patrones de velas clave y entregar alertas en tiempo real, empoderando a los traders para actuar en configuraciones de alta probabilidad. Basado en los principios de los gráficos de velas japonesas, popularizados por Steve Nison en los años 90, este indicador es favorito entre traders de forex, cripto y acciones por su capacidad para descifrar el sentimien
Multiple Indicator for Major Currencies
Kriengsak Peitaisong
Indicadores
Indicadores múltiples para las principales divisas El propósito de este indicador es ahorrar tiempo para detectar más buenas oportunidades de trading escaneando los 28 pares de divisas cruzados de AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD y USD al mismo tiempo. Hay 5 indicadores incluidos en este indicador que son CCI, RSI, Estocástico, MACD y la diferencia entre plusDI y minusDI de ADX (PlusDI-MinusDI). El indicador puede ayudar a determinar las siguientes propiedades de cada divisa dependiendo del in
Currency Strength Meter Pro for MT4
ALEKSANDR SHUKALOVICH
4.3 (10)
Indicadores
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies. This indicator shows the relative strength of 8 major currencies + Gold: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD, XAU. Gold symbol can be changed to other symbols like XAG, XAU etc. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; This indicator needs the data of all 28 major currency pairs
Candle finder robot MT4
Rahele Rastaghi
Utilidades
Buscador de velas MT4 Candle finder robot es una de las herramientas de asistente de comercio que ayuda al comerciante, esta herramienta ayuda al comerciante a examinar todos los pares de divisas que se encuentran en la lista de vigilancia Metatrader en detalle dentro de unos pocos segundos. Encuentra las señales deseadas. De acuerdo con la estrategia que se define para este robot, en su lista de vigilancia, busca cuidadosamente las velas de cambio de tendencia, hay muchas velas de cambio de te
PatternMMB
Mikhail Bilan
Indicadores
El indicador de trading PatternMMB encuentra los patrones de análisis de velas más comunes y proporciona recomendaciones de trading basadas en ellos . El indicador de trading PatternMMB está diseñado para buscar patrones de velas en el gráfico de precios y emitir recomendaciones de trading dependiendo de la naturaleza del patrón de velas encontrado. También es posible enviar notificaciones sonoras cuando aparecen todos o alguno de los patrones seleccionados, con una explicación del patrón y su
HFT Fast Scalping EA
Sami George Saba Zeidan
Utilidades
HFT FAST SCALPING EA el comercio de alta frecuencia que utilizan órdenes de stop para entrar en las operaciones cuando el mercado está en tendencia. mejor uso de 1- corredores de deslizamiento bajo para us30 y DE40 . 2-BROKERS CON COMISIONES BAJAS O NULAS PARA EUR Y ORO. 3-Prop empresas como ftmo ,tff,.......etc Este EA UNLIKE Otros HFT EAs , Usted puede ver que en los parámetros ,, ELEGIR TAMAÑO DE LOTE , LOTE MAX , ELEGIR TIEMPO , COMENTARIO Y OTROS . SE DETIENE AUTOMÁTICAMENTE 3 MINUTOS CADA
TimeToBarEnd
Ilia Stavrov
Indicadores
Indicador "Time to Bar End" (TimeToBarEnd) Este indicador técnico está diseñado para realizar un seguimiento preciso del tiempo restante hasta el cierre de la vela actual en el gráfico. Muestra una cuenta atrás en formato minutos:segundos, lo que resulta especialmente útil para operadores intradía y scalpers que necesitan conocer la hora exacta de cierre de la vela actual. El indicador se actualiza en tiempo real y ofrece una personalización flexible de su apariencia. Los ajustes incluyen: elec
FREE
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones.  Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real.  Medianas de Volumen de Compra/
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Indicadores
Título : Indicador de Sesgo de Mercado - Herramienta de Trading basada en Osciladores Introducción : Descubra el potencial del "Indicador de sesgo del mercado", una revolucionaria herramienta de negociación basada en osciladores y diseñada para un análisis preciso del mercado. Si busca una alternativa sólida a los indicadores de sesgo tradicionales, su búsqueda termina aquí. El Indicador de Sesgo del Mercado ofrece una precisión sin precedentes en la identificación del sentimiento del mercado y
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indicadores
Nueva versión más precisa del indicador Xmaster. Más de 200 traders de todo el mundo han realizado más de 15.000 pruebas de diferentes combinaciones de este indicador en sus PCs para conseguir la fórmula más efectiva y precisa. Y aquí les presentamos el indicador "Xmaster formula indicator forex no repaint", que muestra señales precisas y no repinta. Este indicador también envía señales al operador por correo electrónico y push. Con la llegada de cada nuevo tick, analiza constantemente el merca
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
Indicadores
AÑO NUEVO 2026 PRECIO DE OFERTA A SÓLO 99 DÓLARES POCAS COPIAS SÓLO A ESTE PRECIO Del 10 de enero al 20 de enero A MEDIANOCHE Oferta final ATRAPE SU COPIA EN ESTA Víspera de Año Nuevo Los precios se incrementarán a 150 una vez finalizado el periodo de oferta EA completo y Alert plus para alertas también serán proporcionados en esta oferta junto con la compra del Indicador. Copias limitadas sólo a este precio y Ea también. Obtenga su copia pronto Alerta más para el indicador con el archivo de con
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.14 (14)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
Indicadores
Primeras 25 copias a $80, después el precio pasa a ser $149 (quedan 13 copias) Gold Signal Pro es un potente indicador MT4 diseñado para ayudar a los operadores a detectar fuertes reacciones de los precios en el mercado. Se centra en rechazos de mecha claros , mostrando cuando el precio rechaza fuertemente un nivel y a menudo continúa en la misma dirección. Gold Signal Pro está diseñado principalmente para el scalping de oro (XAUUSD) y funciona mejor en plazos más bajos como M5 y M15 , donde
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Indicador Miraculous – Herramienta 100% Sin Repintado para Forex y Opciones Binarias Basada en la Escuadra de Nueve de Gann Este video presenta el Indicador Miraculous , una herramienta de trading altamente precisa y potente, desarrollada específicamente para traders de Forex y Opciones Binarias. Lo que hace único a este indicador es su fundamento en la legendaria Escuadra de Nueve de Gann y la Ley de Vibración de Gann , lo que lo convierte en una de las herramientas de pronóstico más precisas d
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
Indicadores
Este indicador se centra en dos niveles de take profit y un stoploss muy ajustado; la idea es escalpar el mercado en marcos temporales más altos comenzando desde el m15 en adelante, ya que estos plazos no se ven muy afectados por el spread y la comisión del corredor; el indicador da señales de compra/venta basadas en la estrategia de divergencia de precio, donde grafica una flecha de compra con niveles de tp/sl cuando se cumplen plenamente las condiciones de divergencia alcista. Lo mismo ocurre
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
Indicadores
Slayer Binary es un indicador de flecha de una vela con opciones binarias. Este indicador no es para quienes buscan el santo grial, ya que es un enfoque poco realista del trading en general. El indicador ofrece una tasa de acierto estable y, si se usa con gestión de dinero y un objetivo diario, será aún más fiable. El indicador incluye muchas características que se enumeran a continuación: CARACTERÍSTICAS NO REPINTADO: El indicador no repinta sus flechas en vivo;Una vez que se da una flecha, e
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
Indicadores
Versión para MT5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Canal y grupo de Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Acceso al grupo VIP: Envía el comprobante de pago a nuestro buzón privado Broker recomendado: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — Potente indicador MT4 para detectar divergencias OBV y predecir reversiones de mercado El indicador BlueDigitsFx OBV Divergence analiza el precio y el volumen On-Balance (OBV) para identificar divergen
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
Forex Gump Laser
Andrey Kozak
Indicadores
Amigos, presentamos a su atención nuestro nuevo indicador Forex Gump Laser. Dado que no hay diseñadores en nuestro equipo, pero principalmente matemáticos, financieros, programadores y comerciantes, no hicimos ningún cambio especial en el diseño del indicador. En apariencia, se asemeja a la habitual Forex Gump. Por otra parte, Forex Gump se ha convertido no sólo en el nombre de un indicador, es una marca. Y tratamos de preservar la identidad corporativa en todas sus variedades. Toda la esencia d
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
4 (4)
Indicadores
KATANA Scalper para MT4 Visión general del producto. KATANA Scalper para MT 4 es un indicador avanzado de análisis técnico optimizado para la plataforma MetaTrader 4. El producto fue diseñado para resolver simultáneamente los problemas más desafiantes en el trading a corto plazo (scalping y day trading): ruido de precios y reacción retardada. Un algoritmo único de procesamiento de señales elimina las turbulencias superficiales del mercado y extrae "núcleos de impulso" estadísticamente superiore
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Indicadores
Versión MT5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Canal y grupo de Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Acceso al grupo V.I.P: Envía el comprobante de pago de cualquiera de nuestros productos de pago a nuestro buzón Broker recomendado: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Indicador potente para detección de reversión y rupturas en MT4 Sistema todo en uno y sin repintado para identificar cambios en la estructura del mercado, rupturas y r
Otros productos de este autor
The Signal Premium Pro System
Asrul Bin Assan
Indicadores
La Señal Premium Pro System SMART ANALYZER SYSTEM V3 (2025) - Inteligencia de mercado de próxima generación para operadores Smart Analyzer System V3 es un indicador de trading profesional para Forex, Oro (XAUUSD) e Índices. Proporciona señales de compra/venta en tiempo real, niveles automáticos, análisis en múltiples marcos temporales y modos de negociación adaptables para estrategias de scalping, intradía y swing. Opere de forma más inteligente con precisión, claridad y confianza. indicado
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario