The Signal Premium System for All Pairs
- Indicadores
- Asrul Bin Assan
- Versión: 1.4
- Actualizado: 12 septiembre 2025
🔹 Visión general
El Sistema Signal Premium para Todos los Pares es un asistente de trading inteligente diseñado para Forex, Oro (XAUUSD) e Índices.
Se adapta automáticamente a cualquier marco temporal y proporciona niveles claros de entrada, Stop Loss y Take Profit para apoyar un trading consistente y seguro.
Este indicador ayuda a los operadores a identificar configuraciones de alta probabilidad a través de múltiples mercados y estilos de negociación - si usted prefiere scalping, intradía, o swing trading.
Características principales
1. Estado de la señal inteligente
-
Esperando señal: Escaneo de mercado en curso.
-
Pendiente de compra/venta: Se ha detectado una posible configuración.
-
Entrada Confirmada: El precio alcanza el nivel de entrada - señal activa.
-
Operación activa: Muestra el estado de la operación y los pips.
-
TP alcanzado / SL alcanzado: Operación finalizada.
2. Niveles Gráficos Automáticos
-
Línea de Entrada - Azul (Compra) / Naranja (Venta)
-
Stop Loss - Rojo
-
Take Profit - Verde (hasta tres niveles dependiendo de la configuración)
3. 3. Modos de negociación
-
Modo Scalping: Operaciones rápidas, toma de beneficios corta (≤30 pips).
-
Modo Intradía: Ideal para operaciones diarias.
-
Modo Swing: Mejor para marcos temporales más altos (H4/D1) con tendencias estables.
4. Adaptable a todos los marcos temporales
-
M5-M30 → Scalping / Alta Frecuencia
-
H1 → Intradía
-
H4-D1 → Swing Trading
5. Built-In Dashboard
Análisis en tiempo real mostrando:
-
Fuerza de la divisa y Momentum
-
Actividad compradora vs vendedora
-
Validez de la señal (%)
-
Confirmación de tendencia y volatilidad
6. 6. Alertas y notificaciones
-
Alertas emergentes en pantalla
-
Alertas sonoras
-
Notificaciones push a dispositivos móviles
🔹 Ventajas
-
Funciona con todos los pares de divisas, oro (XAUUSD) e índices (US30, NAS100, DAX30)
-
Filtra las señales falsas con comprobaciones de volatilidad y tendencia incorporadas
-
Compatible con todos los brokers y cuentas MT4
-
Adecuado para las sesiones de Londres y Nueva York
-
Elimina la emoción proporcionando señales basadas en reglas
Recomendaciones
-
Mejores resultados durante las sesiones de negociación activas (Londres y Nueva York).
-
Evite operar 30 minutos antes y después de noticias de alto impacto.
-
Aplique siempre una sólida gestión monetaria para lograr consistencia.
🔹 Por qué elegir el sistema Signal Premium
-
Niveles visuales limpios para facilitar la planificación de las operaciones.
-
Simple, fiable y eficaz tanto para principiantes como para profesionales.
-
Se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado y la volatilidad.
-
Un sistema completo para operar con confianza y disciplina.
🔹 Opción de actualización
Una versión Pro de este indicador está disponible para usuarios avanzados que buscan más características y un mejor rendimiento.
La edición mejorada - The Signal Premium Pro System - incluye filtrado mejorado, herramientas de tablero ampliadas y funcionalidad multipar optimizada.
Para explorarla, simplemente busque "The Signal Premium Pro System" en el Mercado.