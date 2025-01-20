DS Gold Robot MT4

4.1

Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD. Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave, patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El DS Gold Robot abre posiciones todos los días de lunes a viernes ytodas las posiciones están aseguradas con Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break Even, así como seguridad adicional (max loss, max dd%) y también Sistema de Recuperación. Con este robot, usted será capaz también de generar un buen cashback (muchos sitios web ofrecen la opción y la recuperación de parte de la propagación que se paga por el corredor) de su cuenta, la generación de ingresos adicionales de esta manera. El robot tiene una función MaxOrders que controla el número de posiciones, por defecto, se establece en 5, pero se puede ajustar a cualquier número, por ejemplo, estableciéndolo en 1 hará que el robot abra sólo una posición. Para simplificar el proceso de puesta en marcha del robot, todas las funciones se han ajustado por defecto, el único parámetro que hay que cambiar es el tamaño del lote. El DS Gold Robot está disponible en dos versiones para MetaTrader 4, MetaTrader 5 y se puede utilizar con cualquier broker de Forex. El manual detallado está disponible en 9 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, francés, español y árabe. Después de comprar el robot, por favor envíeme un mensaje privado y le enviaré el acceso al grupo, así como el manual, y nuestro apoyo le ayudará con todo.

El precio con descuento es de 699 $ válido hasta el 31 de diciembre de 2025. El precio sin descuento es de 1299 $.

Después de comprar o alquilar el DS Gold, puede recibir una de nuestras herramientas gratis: Bitcoin Robot Grid, Gold Indicator, AX Indicator o Multi Indicator)

Características:
  • Precio accesible
  • Compatible con todos los brokers
  • El popular par de divisas, XAUUSD
  • Número máximo de posiciones abiertas por día
  • Un producto probado y desarrollado por programadores expertos
  • Instalación rápida, sólo hay que cambiar un parámetro
  • Grupo privado con excelente soporte que le ayudará en cada paso
  • Panel que muestra calendario forex, pips diarios, ganancias diarias, sesión actual del mercado, y más...
  • Todas las posiciones están protegidas por un automático Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, y Break Even
  • Desarrollo posterior del proyecto basado en las sugerencias de los clientes y las propias, con todas las actualizaciones proporcionadas de forma gratuita

Parámetros:

  • Lotes - el tamaño de los lotes
  • Take profit - se establece por defecto
  • Stop Loss - por defecto
  • Breakeven - se establece por defecto
  • Trailing Stop - se establece por defecto
  • Reducción máxima diaria %.
  • Filtro de noticias - informe para la divisa USD
  • El número mágico - se puede cambiar a cualquier número
  • Gold trend - función que comprueba la tendencia larga en el par XAUUSD
  • Max orders per day - permite limitar el número de posiciones abiertas en el EA
  • Días de negociación - puede cambiar o excluir cualquier día entre el lunes y el viernes
  • Max split orders - puede cambiar las 5 posiciones a otro valor por ejemplo 1-2-3-4
  • Modo OCO, para clientes que no utilizan una cuenta de cobertura o tienen cuentas con corredores de EE.UU.
  • Filtro de volumen - comprueba el volumen del mercado en tiempo real para evitar abrir una posición en un mercado poco profundo
  • Beneficio total - un parámetro adicional si desea que EA cierre posiciones basándose en el beneficio dado en divisa en lugar de Take Profit
  • Comentario de la operación - puede cambiarlo a cualquier cosa, este comentario es visible en el historial del Broker y hacerlo único, simplemente cambie el número mágico y el comentario de la operación
  • Mostrar panel - utilizamos el mismo diseño de panel para todos nuestros robots, con el beneficio diario, pips diarios, sesión actual, y el spread mostrado, así como botones para cerrar posiciones manualmente.
  • Todos nuestros robots son únicos, pero utilizamosel mismo panel para mostrar noticias y otra información.

¿Cómo empiezo?

  • Después de comprar el EA, por favor envíenos un mensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra. Vaya a la pestaña Compras y haga una captura de pantalla. Después de confirmar, te enviaremos acceso al grupo donde nuestro soporte y otros usuarios te ayudarán con todo y podrás hablar sobre este EA.
  • Activa AutoTrading en tu plataforma, añade un EA al gráfico M5 en el XAUUSD, establece el tamaño del lote y ya está. Todo el proceso de ejecución del robot se ha simplificado, y el único parámetro que necesita ser cambiado es el tamaño del lote. El resto de los parámetros se establecen por defecto.
  • DS Gold Robot se puede utilizar con cualquier Broker de Forex y en cualquier cuenta, pero se recomiendan las cuentas de bajo spread, depósito mínimo de $1000, un apalancamiento de 1:10 hasta 1:1000.

    Información:

    • Par: XAUUSD
    • Marco de tiempo: M5
    • Lotes mínimos: 0.01
    • Plataforma: MetaTrader 4
    • Depósito mínimo: 1000
    • Apalancamiento: 1:10 hasta 1:1000
    • Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN

    Actualizaciones:
    La versión actual de este robot es la 7.2. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT4.

    Precio:
    El robot cuesta $699, y puede ser utilizado con cualquier Broker de Forex. Por favor, envíeme un mensaje privado después de comprar el EA, y le daré acceso al grupo donde puede recibir apoyo y discutir sobre el robot. Ofrecemos un excelente apoyo a través de todos los pasos.

    Comentarios 11
    GopiK
    35
    GopiK 2025.10.06 14:11 
     

    So far, so good

    Whoopty_FX
    164
    Whoopty_FX 2025.09.28 17:23 
     

    After extensive backtesting and a few days on a live account, I can say this EA is legitimate. Support has been responsive, and I've made back half of the purchase price in just 3 trading days using default settings.

    Karl Hakan Peter Hellstrom
    302
    Karl Hakan Peter Hellstrom 2025.09.10 18:12 
     

    Hello all im running DS Gold and Big Forex Players and i must say they work excelent so far. About the DX Gold, support has a channel on telegram with dedicated ppl wich i find very good. Reliability is good and stable also usability supports from channel, here they very clearly letting you know that to run bot in demo mode first is a good choice in that way you get to know the parameters well, as we know in demo mode you can you can alter settings and that is really how you get to learn how to use the bot, a good one is that you can alter the lotsize either by fixed or you can set a procentage of the account. Very important feature is the one that you can set a stop out so you dont blow your account, this one i find very userfriendly. / Peter

    GopiK
    35
    GopiK 2025.10.06 14:11 
     

    So far, so good

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.06 14:17
    You are welcome👍📊
    Waldemar Ens
    52
    Waldemar Ens 2025.10.06 07:16 
     

    Hello, how can I contact support? I've purchased the robot. What exactly do I need to set up after installation?

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.10.06 09:24
    Hi. Thanks for your message, I sent you a private message.
    Whoopty_FX
    164
    Whoopty_FX 2025.09.28 17:23 
     

    After extensive backtesting and a few days on a live account, I can say this EA is legitimate. Support has been responsive, and I've made back half of the purchase price in just 3 trading days using default settings.

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.09.28 19:50
    You are welcome👍📊
    Karl Hakan Peter Hellstrom
    302
    Karl Hakan Peter Hellstrom 2025.09.10 18:12 
     

    Hello all im running DS Gold and Big Forex Players and i must say they work excelent so far. About the DX Gold, support has a channel on telegram with dedicated ppl wich i find very good. Reliability is good and stable also usability supports from channel, here they very clearly letting you know that to run bot in demo mode first is a good choice in that way you get to know the parameters well, as we know in demo mode you can you can alter settings and that is really how you get to learn how to use the bot, a good one is that you can alter the lotsize either by fixed or you can set a procentage of the account. Very important feature is the one that you can set a stop out so you dont blow your account, this one i find very userfriendly. / Peter

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.09.10 18:44
    You are welcome👍📊
    Victor Che
    63
    Victor Che 2025.08.28 11:54 
     

    The EA may be a bit slow at times, but that’s actually one of its strengths—it doesn’t rush into trades. Every position that opens and closes has been consistently profitable and reliable. I appreciate the steady approach and the fact that it focuses on quality setups rather than impulsive moves. This makes it a trustworthy tool for long-term use.

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.08.28 11:54
    You are welcome👍📊
    GregorThieler
    92
    GregorThieler 2025.08.18 10:30 
     

    The DS Gold Robot has been very consistent in my trading, delivering steady daily profits on XAUUSD. It runs as a breakout strategy, taking advantage of strong price moves with clear entries and exits. Trade management is excellent, with every position protected by TP, SL, trailing stop, breakeven, and additional safety measures including a recovery mode. From my experience the EA is reliable, robust and very well suited for professional use. It provides consistency day after day, and the ongoing updates and strong developer support add even more confidence for long-term trading.

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.08.18 10:55
    You are welcome👍📊
    hasan87tr
    69
    hasan87tr 2025.07.21 21:34 
     

    El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.07.21 21:39
    You are welcome👍📊
    OpatraoMestre
    35
    OpatraoMestre 2025.01.31 17:14 
     

    So far, so good - the EA does as advertised like clockwork. The telegram group is very useful as there's quick response to any questions from what I can see. Currently running on demo and will update with time once I've had the chance to really play around with the settings. Thumbs up from me.

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.01.31 17:33
    You are welcome👍📊
    Angga Anugrawan
    390
    Angga Anugrawan 2025.01.23 05:59 
     

    I purchased the EA on January 23, 2025, with high expectations. However, after just a short period of use, it has been underwhelming. Let me explain the issues.

    Currently, there are 5 sell positions floating at the bottom price while the market is moving upward, and 5 buy positions floating at the top price while the market is moving downward. The EA is hedging, but all 10 positions are currently at a loss. The low take-profit (TP), combined with the trailing stop, makes it almost impossible to recover, while the excessively high stop-loss (SL) is set at 1000 pips.

    To recover these losses, the EA continuously opens larger lot sizes each day, hoping that a winning position will offset the losses. However, this strategy consistently fails, as the positions remain incorrect.

    In its current state, I cannot recommend buying this EA. The developer needs to address these critical issues—don’t waste your money.

    Author's Reply:

    Hi, we sent you the News EA for free, yet you left a bad review. This is unfair, and as a result, access to both groups has been disabled. Additionally, the News EA will expire soon.

    Author's Reply:

    Hi, you have the right to express dissatisfaction with our product, and we genuinely want satisfied customers. To resolve this, here’s an offer for you:

    I can send you one robot from the following list for use on two account numbers:

    XG Gold EA

    FX EURUSD EA

    Scalping Robot (available in two weeks)

    Stock Index EA

    If you don’t want any of the above robots, I can issue a $399 refund via USDT or bank transfer. You may continue using the current robot since we do not have the option to cancel the purchase.

    Please select one option and delete the review.

    honest review:

    This is a scam. DO NOT BUY IT! The same EA is being rebranded with different names like "Gold EA," "EURUSD EA," "GBPUSD EA," etc.

    Live signals? They show massive drawdowns in the red. To hide this, you need to create new accounts to erase the bad trading history. LOL!

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.08.11 18:54
    This review was posted to promote their own weak products that have no real competitive edge, and some people resort to such tactics, it’s unfortunate🤷‍♂️
    893443
    27
    893443 2025.01.22 11:11 
     

    Thanks you for helping the team,you have great products ,EA works well

    MQL TOOLS SL
    70453
    Respuesta del desarrollador Marzena Maria Szmit 2025.01.22 11:15
    You are welcome👍📊
    Rodrigo Benites De Moraes
    620
    Rodrigo Benites De Moraes 2025.01.21 20:42 
     

    DS GOLD ROBOT - quickly breaks your account GBP ROBOT - horrible EUR ROBOT - loss after loss AI ROBOT - this is the worst and most expensive of all Don't buy anything from this company.

