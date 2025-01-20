DS Gold Robot MT4

Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD. Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave, patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El DS Gold Robot abre posiciones todos los días de lunes a viernes ytodas las posiciones están aseguradas con Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break Even, así como seguridad adicional (max loss, max dd%) y también Sistema de Recuperación. Con este robot, usted será capaz también de generar un buen cashback (muchos sitios web ofrecen la opción y la recuperación de parte de la propagación que se paga por el corredor) de su cuenta, la generación de ingresos adicionales de esta manera. El robot tiene una función MaxOrders que controla el número de posiciones, por defecto, se establece en 5, pero se puede ajustar a cualquier número, por ejemplo, estableciéndolo en 1 hará que el robot abra sólo una posición. Para simplificar el proceso de puesta en marcha del robot, todas las funciones se han ajustado por defecto, el único parámetro que hay que cambiar es el tamaño del lote. El DS Gold Robot está disponible en dos versiones para MetaTrader 4, MetaTrader 5 y se puede utilizar con cualquier broker de Forex. El manual detallado está disponible en 9 idiomas: Inglés, chino, japonés, alemán, coreano, francés, español y árabe. Después de comprar el robot, por favor envíeme un mensaje privado y le enviaré el acceso al grupo, así como el manual, y nuestro apoyo le ayudará con todo.

El precio con descuento es de 699 $ válido hasta el 31 de diciembre de 2025. El precio sin descuento es de 1299 $. Después de comprar o alquilar el DS Gold, puede recibir una de nuestras herramientas gratis: Bitcoin Robot Grid, Gold Indicator, AX Indicator o Multi Indicator)

Características:

Precio accesible

Compatible con todos los brokers

El popular par de divisas, XAUUSD

Número máximo de posiciones abiertas por día

Un producto probado y desarrollado por programadores expertos

Instalación rápida, sólo hay que cambiar un parámetro

Grupo privado con excelente soporte que le ayudará en cada paso



Panel que muestra calendario forex, pips diarios, ganancias diarias, sesión actual del mercado, y más...



Todas las posiciones están protegidas por un automático Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, y Break Even

Desarrollo posterior del proyecto basado en las sugerencias de los clientes y las propias, con todas las actualizaciones proporcionadas de forma gratuita

Parámetros:

Lotes - el tamaño de los lotes

Take profit - se establece por defecto

Stop Loss - por defecto

Breakeven - se establece por defecto

Trailing Stop - se establece por defecto

Reducción máxima diaria % .

. Filtro de noticias - informe para la divisa USD

El número mágico - se puede cambiar a cualquier número

Gold trend - función que comprueba la tendencia larga en el par XAUUSD



Max orders per day - permite limitar el número de posiciones abiertas en el EA

Días de negociación - puede cambiar o excluir cualquier día entre el lunes y el viernes

Max split orders - puede cambiar las 5 posiciones a otro valor por ejemplo 1-2-3-4

a otro valor por ejemplo 1-2-3-4 Modo OCO, para clientes que no utilizan una cuenta de cobertura o tienen cuentas con corredores de EE.UU.

Filtro de volumen - comprueba el volumen del mercado en tiempo real para evitar abrir una posición en un mercado poco profundo

Beneficio total - un parámetro adicional si desea que EA cierre posiciones basándose en el beneficio dado en divisa en lugar de Take Profit

Comentario de la operación - puede cambiarlo a cualquier cosa, este comentario es visible en el historial del Broker y hacerlo único, simplemente cambie el número mágico y el comentario de la operación

Mostrar panel - utilizamos el mismo diseño de panel para todos nuestros robots, con el beneficio diario, pips diarios, sesión actual, y el spread mostrado, así como botones para cerrar posiciones manualmente.

Todos nuestros robots son únicos, pero utilizamos el mismo panel para mostrar noticias y otra información .

¿Cómo empiezo? Después de comprar el EA, por favor envíenos un mensaje privado con una captura de pantalla de su confirmación de compra. Vaya a la pestaña Compras y haga una captura de pantalla. Después de confirmar, te enviaremos acceso al grupo donde nuestro soporte y otros usuarios te ayudarán con todo y podrás hablar sobre este EA.

Activa AutoTrading en tu plataforma, añade un EA al gráfico M5 en el XAUUSD, establece el tamaño del lote y ya está. Todo el proceso de ejecución del robot se ha simplificado, y el único parámetro que necesita ser cambiado es el tamaño del lote. El resto de los parámetros se establecen por defecto.

DS Gold Robot se puede utilizar con cualquier Broker de Forex y en cualquier cuenta, pero se recomiendan las cuentas de bajo spread, depósito mínimo de $1000, un apalancamiento de 1:10 hasta 1:1000. Información: Par: XAUUSD

Marco de tiempo: M5

Lotes mínimos: 0.01

Plataforma: MetaTrader 4

Depósito mínimo: 1000

Apalancamiento: 1:10 hasta 1:1000

Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN

Actualizaciones:

La versión actual de este robot es la 7.2. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT4.

Precio:

El robot cuesta $699, y puede ser utilizado con cualquier Broker de Forex. Por favor, envíeme un mensaje privado después de comprar el EA, y le daré acceso al grupo donde puede recibir apoyo y discutir sobre el robot. Ofrecemos un excelente apoyo a través de todos los pasos.