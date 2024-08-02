W Drive Forex AI EA Pro MT4

Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos.

Únase a nuestrogrupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5aquí.

Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los parámetros, incluyendo el tamaño del lote también. Usted puede encontrar laversión gratuita aquí.

Precio de introducción $99 | Próximo precio $399


***Compre W Drive Forex AI EA Pro MT4 y podrá obtener SafeGold Scalping EA y Martini EA de forma gratuita *** ¡Pregunte en privado para más detalles!

Características principales

  • Plug and play asesor experto.
  • Sólo opera con GBPUSD.
  • Extremadamente fácil de usar.
  • Versión Pro.
  • EA escalador.
  • Alta precisión.

Recomendaciones

  • Capital inicial : $350
  • Broker : Tickmill, ICMarkets o brokers de bajo spread (excepto exness)
  • VPS : Si recomendado
  • Timeframe : M5 o 5 Minutos solamente

En caso de cualquier duda o consulta, contáctame aquí o en telegram : a0001h

Información útil

Siendo un trader avanzado y con experiencia sabemos que el mercado cambia cada 4-5 meses, por lo que siempre optimizamos y actualizamos nuestros EAs de acuerdo a las últimas condiciones del mercado, lo que hace que nuestros EAs sean más fiables, lo que a su vez nos proporciona consistencia. También le aconsejamos que siempre que intente hacer un backtest del EA, no lo haga con un historial más amplio porque el mercado cambia cada 4-5 meses, así que siempre haga un backtest de los EAs con un historial de datos de 4-5 meses usando sólo el probador de estrategias MT5 porque eso le proporcionará un historial de calidad al 100% y resultados de mercado reales.

Sobre el desarrollador

Tengo una experiencia de más de 10 años en el comercio de divisas y oro, empecé mi carrera como comerciante y ahora el desarrollo de asesores expertos para hacer el proceso de negociación y el comercio totalmente automatizado.

papavilla
57
papavilla 2025.12.10 23:40 
 

The advisor's strategy is very interesting, stable, and simple to configure. His car is attentive and reliable.

To Tata
272
To Tata 2024.09.19 06:51 
 

As stated in the overview, the “effective risk management approach” appears to be working properly. It is very stable and reliable. It is a very good EA, although you have to run it with a low spread broker.

Two MA Plus
Sumini
Asesores Expertos
Nueva Ea con indicador TWO MA PLUS. Orden abierta de COMPRA : Si MA1 > MA2. Orden abierta VENTA : Si MA1 < MA2. Las ventajas de EA TWO MA PLUS son: Está equipado con varios filtros, incluyendo: maxspread, maxlot, takeprofit, stop loss, objetivo de beneficio por día, y muchos más. Configuración_Indicador TWO MA = Ma1_Period=14; Ma2_periodo=28; Ma_Mode=0; EA_indicators=TWO MA ; Hedging=false; ==> verdadero/falso Use_MaxSpread=true; MaxSpread=50; ==> Diferencial máximo MaxLot=1; ==> Lote máximo Ta
SmartLines
Sergey Naymushin
Asesores Expertos
Tengo más de $11000 en mi cuenta. ¡Estoy 100% confiado en mi robot! ¡Confía en mí y en ti! Enlace de seguimiento: https: //www.mql5.com/ru/signals/631995 Un pequeño depósito es suficiente para empezar a operar. ¡¡¡Ideal para la aceleración rápida de depósito !!! Adecuado para el comercio multi-moneda. Inmunidad a gran retraso y el tamaño de la propagación. Principio de funcionamiento Expert Advisor comercia con martingala. Recomendaciones Recomiendo utilizar el comercio multidivisa. Para ello
EA MECHANIC
Antonin Skaryd
Asesores Expertos
[ EA] MECHANIC es un Asesor Experto para MetaTrader (MT4) diseñado para su uso con tres pares de divisas básicos EURUSD, GBPUSD y AUDUSD. Con ajustes individuales, puede funcionar muy bien en cualquier par de divisas también. El EA implementa una estrategia de negociación mecánica completa, totalmente funcional y exacta, sin lugar para las emociones. Se basa en los indicadores estándar de MT4 "Bandas de Bollinger" y "SAR Parabólico". La estrategia está trabajando en Timeframe M5 solamente. Es mu
LazyBoy Scalper Scrapper
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Asesores Expertos
De los creadores del Exitoso Gold Super Trends AutoTrader Robot - Viene esta oportunidad única a un precio bajo La Idea ¿Crees que los días de scalping de scrapper terminaron? Piense de nuevo. Este Asesor Experto que está hecho para el comercio de Oro está perfeccionado para raspar cada tick por segundo, timeframe independientemente. Viene junto con la gestión de cuentas y 6 ajustes de seguridad para los más satisfechos a los más codiciosos de nosotros para elegir. ¡No se basa en indicadores
Davas Strategy
Phung Van Linh
Asesores Expertos
El cuadro Darvas es una herramienta utilizada en la estrategia para identificar operaciones potenciales. Consiste en dibujar recuadros alrededor de la acción del precio de un valor para identificar los niveles clave de soporte y resistencia. Los recuadros se crean identificando un valor que cotiza en un rango estrecho y esperando a que se produzca una ruptura por encima de la parte superior del rango. Una vez que el valor rompe el rango, se dibuja un recuadro alrededor del nuevo rango de cotizac
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
Asesores Expertos
Barras Breakout Lookback EA 1. VISIÓN GENERAL Breakout Lookback Bars EA es un algoritmo de negociación especializado diseñado para identificar y negociar rupturas de precios basadas en niveles históricos altos y bajos durante un período definido (LookbackBars). El EA garantiza la entrada sistemática de operaciones mediante un mecanismo de FloatingPips, que ayuda a optimizar la colocación de operaciones y la gestión de riesgos. 2. Estrategia de negociación El EA detecta los niveles de ruptura an
Tiger Locker
Yang Wu
Asesores Expertos
ATENCIÓN : ¡¡¡El EA Tiger Locker no puede ser probado en el probador de estrategias MT4!!! Tiger Locker EA robot es una herramienta muy potente y un robot totalmente automatizado para el comercio de Forex. Tiger Locker EA es una combinación numerosa estrategia de tendencia especial, que proporciona la posibilidad de las mejores entradas del comercio. ¡Tiger Locker EA robot está diseñado para el comercio a medio y largo plazo, el robot le ayudará a tratar y gestionar las emociones, y usted no n
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
1 (1)
Asesores Expertos
Este EA requiere un broker con ejecución de mercado (ECN, NDD, cuentas STP), spread bajo, StopLevel cero (o cercano a dicho nivel), sin comisión si es posible (ya que influye en la cantidad de beneficio). El tiempo de ejecución de la orden debe medirse en milisegundos, no en minutos, las recotizaciones y el deslizamiento no deben ocurrir con demasiada frecuencia. Depósito: El depósito mínimo es de $50 (MinLot = 0.01) o $500 (MinLot = 0.1) Pares de divisas recomendados: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZ
FREE
BlackMamba EA MT4
Piyadigamage Suraj De Silva
Asesores Expertos
Presentación del Robot BlackMamba EA para MT4 Eleve su experiencia de trading con el meticulosamente diseñado BlackMamba EA para MetaTrader 4. Desarrollado y perfeccionado a través de pruebas rigurosas, BlackMamba EA está optimizado para el trading de EURUSD, dirigido a traders exigentes que buscan precisión y eficiencia. Características clave: Estrategia de Trading Avanzada: BlackMamba EA emplea una estrategia sofisticada basada en indicadores personalizados y el estocástico. Esta estrategia es
SmartDCA Ea
Ionut-danut Cardos
Asesores Expertos
¡Libere el poder del trading inteligente con SmartDCA Trader! SmartDCA Trader es su mejor compañero en la navegación por el dinámico mundo del comercio de divisas. Aprovechando la estrategia altamente eficaz Dollar-Cost Averaging (DCA), este asesor experto está diseñado para optimizar sus operaciones, minimizar los riesgos y maximizar los beneficios, todo ello con precisión y sencillez. ¿Por qué elegir SmartDCA Trader? Potente estrategia DCA: Ajusta y promedia automáticamente las posiciones dura
Trends EA Only one order at a time
Bo Xu
Asesores Expertos
Tendencia EA "creador" 4.1.8 versión de los últimos productos, información de contacto qq398867673, WeChat 15940404448, (qq no es a menudo conectado, el teléfono WeChat puede ser) son autenticación de nombre real. Doméstica por límite de cantidad de apertura de cuenta autorizada, límite de posición de negociación autorizada, el uso autorizado de límite de tiempo como base de referencia para la fijación de precios, independientemente de si usted es un fondo grande o pequeño tiene el precio de la
LZM Trade Bot
Prasangi Gundeti
Asesores Expertos
LZM Trade Bot Elite: Oferta limitada por $219---- Precio real $299. Símbolo: USDJPY Lazy Money Trade Bot Elite trabaja con ciertos objetivos de ganancias diarias. Se cerrará todas las órdenes, ya que alcanza el objetivo diario y se detiene automáticamente. Funciona con la estrategia básica de scalping martingala. Se abrirá sólo un comercio a la vez. Es una estrategia muy simple y da buenos rendimientos mensuales. LZM Trade Bot Elite en su mayoría alcanza el beneficio diario en el mercado asiát
Trend Following Pro
Yeoh Kia Gee
Asesores Expertos
TENDENCIA SIGUIENTE PRO EA 1. VISIÓN GENERAL El EA de seguimiento de tendencias es un sistema de negociación automatizado diseñado para aprovechar las tendencias del mercado mediante medias móviles. Al analizar el impulso de los precios, este EA identifica las entradas y salidas óptimas de las operaciones, lo que garantiza una operativa eficaz basada en las tendencias. Es adecuado para los operadores que prefieren un enfoque sistemático para seguir los movimientos del mercado sin intervención ma
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
