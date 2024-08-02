W Drive Forex AI EA Pro MT4
- Asesores Expertos
- Abhimanyu Hans
- Versión: 1.1
- Activaciones: 20
Acerca de
Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos.
Únase a nuestrogrupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5aquí.
Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los parámetros, incluyendo el tamaño del lote también. Usted puede encontrar laversión gratuita aquí.
Precio de introducción $99 | Próximo precio $399
***Compre W Drive Forex AI EA Pro MT4 y podrá obtener SafeGold Scalping EA y Martini EA de forma gratuita *** ¡Pregunte en privado para más detalles!
Características principales
- Plug and play asesor experto.
- Sólo opera con GBPUSD.
- Extremadamente fácil de usar.
- Versión Pro.
- EA escalador.
- Alta precisión.
Recomendaciones
- Capital inicial : $350
- Broker : Tickmill, ICMarkets o brokers de bajo spread (excepto exness)
- VPS : Si recomendado
- Timeframe : M5 o 5 Minutos solamente
En caso de cualquier duda o consulta, contáctame aquí o en telegram : a0001h
Información útil
Siendo un trader avanzado y con experiencia sabemos que el mercado cambia cada 4-5 meses, por lo que siempre optimizamos y actualizamos nuestros EAs de acuerdo a las últimas condiciones del mercado, lo que hace que nuestros EAs sean más fiables, lo que a su vez nos proporciona consistencia. También le aconsejamos que siempre que intente hacer un backtest del EA, no lo haga con un historial más amplio porque el mercado cambia cada 4-5 meses, así que siempre haga un backtest de los EAs con un historial de datos de 4-5 meses usando sólo el probador de estrategias MT5 porque eso le proporcionará un historial de calidad al 100% y resultados de mercado reales.
Sobre el desarrollador
Tengo una experiencia de más de 10 años en el comercio de divisas y oro, empecé mi carrera como comerciante y ahora el desarrollo de asesores expertos para hacer el proceso de negociación y el comercio totalmente automatizado.
The advisor's strategy is very interesting, stable, and simple to configure. His car is attentive and reliable.