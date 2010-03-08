SmartReversal

SmartReversal - Inversión media inteligente con cesta VWAP


📊 SUPERVISIÓN DEL RENDIMIENTO REAL

Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945



🚀 Convierte los extremos en beneficios consistentes
SmartReversal convierte los extremos de las Bandas de Bollinger en entradas de reversión a la media de alta probabilidad. Cada lado (COMPRA/VENTA) se gestiona en torno a su propio VWAP, lo que permite un TP/SL colectivo, un trailing de sólo beneficio y una rejilla totalmente configurable. Filtra las malas condiciones con control de spreads y ventanas de negociación, por lo que opera sólo cuando debe.

ℹ️ El VWAP se calcula internamente a partir de sus posiciones abiertas. No requiere volumen de mercado externo.

⚙️ Cómo funciona

  • Entradas objetivas: Cierres de velas fuera de las Bandas de Bollinger → configuración de reversión a la media.

  • 🧭 Control VWAP por lado: TP/SL/trailing referenciado al VWAP de cada lado para salidas más limpias.

  • 🏁 Salidas inteligentes: Objetivos basados en puntos, trailing solo de beneficios o cierre de la cesta en un objetivo de divisa después de N órdenes.

🔎 Por qué es diferente

  • 🔁 Doble activación e inversión: Abra simultáneamente COMPRA+VENTA o invierta la dirección con un solo interruptor.

  • 🤝 Gestión colectiva:

    • 📈 TP colectivo por puntos desde el VWAP de ese lado.

    • 🛡️ SL colectivo por puntos (cierra la cesta) o SL por orden.

    • 📉 Profit-only trailing: comienza después de X puntos y sigue al precio con distancia y paso ajustables.

  • 🧩 S u parrilla, sus reglas: Secuencia de pasos editable, opción de repetir-último-paso, multiplicador de lote (martingala controlada) y límites de posición por lado.

  • 💵 Ob jetivo de divisa: Después de N órdenes, cerrar toda la cesta con un beneficio definido en la divisa de la cuenta (opcionalmente incluir swaps/comisiones).

  • 📊 Composición opcional: Autoescala el lote base con la equidad.

  • 🔒 Control total: Filtro de spread, ventanas de "no negociación", bloqueo de fin de semana opcional, una operación inicial por dirección, Número Mágico y deslizamiento configurables.

Configuración recomendada

  • ⚖️ Apalancamiento: 1:500

  • 💰 Capital mínimo indicativo: ECN/Estándar 1.000 $ por par; Cent 100 $.

  • 📊 Símbolos: Ajustado para AUDCAD y NZDCAD (utilizable en otros con ajustes)

  • ⏱️ Plazos: Mejor en M5; también funciona en M15/M30/H1

  • 🏦 Broker/Ejecución: ECN/RAW preferido; ajuste MaxSpreadPoints a su broker.

  • ☁️ VPS: Recomendado para tiempo de actividad 24/5

  • 🧪 Pruebas: Utiliza ticks de alta calidad con spread/comisión realista y confirma con forward demo/pequeño live

🚀 Inicio rápido

  1. Adjunte el EA a un gráfico M5 de AUDCAD o NZDCAD.

  2. Cargue el archivo SET proporcionado:
    https://www.mql5.com/es/market/product/150095/comments?source=Site+Profile+Seller

  3. Ajuste MaxSpreadPoints para que coincida con su broker.

  4. Inicie en demo o pequeño live y verifique el comportamiento.

❓ FAQ

¿Utiliza el volumen de mercado para el VWAP?
No. El VWAP se deriva sólo de sus posiciones abiertas.

¿Es esto "sólo grid/martingale"?
No. Las entradas son objetivas (extremos de Bollinger). La gestión se centra en el VWAP por cesta con límites de posición y filtros operativos.

¿Qué pares/plazos funcionan mejor?
Los preajustes por defecto apuntan a AUDCAD y NZDCAD en M5. Es posible utilizar otros pares/plazos ajustando los parámetros.


