ThraeX
- Asesores Expertos
- Vasile Verdes
- Versión: 25.98
- Actualizado: 13 diciembre 2025
- Activaciones: 8
ThraeX – Scalping en M1 (DAX, XAU, etc)
Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4, diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1).
Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad.
Características principales:
⚔️ Lógica de scalping para M1 – Diseñado para la toma de decisiones de alta frecuencia basada en datos en tiempo real.
⚙️ Sistema de ejecución rápida – Optimizado para reaccionar con precisión ante microfluctuaciones en mercados volátiles.
🧠 Parámetros auto-adaptativos – Utiliza algoritmos internos que se ajustan automáticamente a la dinámica cambiante del precio sin depender de datos externos ni conexiones a plataformas.
🔄 Optimización continua – El sistema actualiza su comportamiento según los datos más recientes del mercado, mejorando su rendimiento con el tiempo.
🛡️ Sin dependencias externas – Totalmente autónomo; no se conecta a plataformas externas, API ni archivos adicionales.
📉 Estructura compacta de scalping – Diseñado para entornos con baja latencia y alta velocidad de ejecución.
Perfil técnico:
Marco temporal: 1 minuto (M1)
Estilo de ejecución: Scalping de alta frecuencia
Datos de entrada: Gestionados internamente mediante lógica incorporada
Compatibilidad: Funciona en configuraciones manuales o automatizadas
📌 Esta herramienta se proporciona “tal cual”, sin garantía de resultados. Se recomienda a los usuarios probar y ajustar los parámetros según sus preferencias y condiciones de mercado
ThraeX is a very impressive EA, especially for traders who prefer steady and consistent performance. It doesn’t chase aggressive profits, but it delivers slow, controlled, and reliable growth, which is exactly what many traders need in volatile markets like Gold. The scalping logic is smart, execution is fast, and the EA handles market fluctuations very well. I appreciate how stable it performs even during difficult sessions. Over time, the results have been overall profitable and very safe compared to many other bots. If someone is looking for a disciplined, low-risk scalping EA that focuses on long-term profitability rather than risky spikes, ThraeX is definitely a great choice.