ThraeX – Scalping en M1 (DAX, XAU, etc)

Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4, diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1).

Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad.

Características principales:

⚔️ Lógica de scalping para M1 – Diseñado para la toma de decisiones de alta frecuencia basada en datos en tiempo real.

⚙️ Sistema de ejecución rápida – Optimizado para reaccionar con precisión ante microfluctuaciones en mercados volátiles.

🧠 Parámetros auto-adaptativos – Utiliza algoritmos internos que se ajustan automáticamente a la dinámica cambiante del precio sin depender de datos externos ni conexiones a plataformas.

🔄 Optimización continua – El sistema actualiza su comportamiento según los datos más recientes del mercado, mejorando su rendimiento con el tiempo.

🛡️ Sin dependencias externas – Totalmente autónomo; no se conecta a plataformas externas, API ni archivos adicionales.

📉 Estructura compacta de scalping – Diseñado para entornos con baja latencia y alta velocidad de ejecución.

Perfil técnico:

Marco temporal: 1 minuto (M1)

Estilo de ejecución: Scalping de alta frecuencia

Datos de entrada: Gestionados internamente mediante lógica incorporada

Compatibilidad: Funciona en configuraciones manuales o automatizadas

📌 Esta herramienta se proporciona “tal cual”, sin garantía de resultados. Se recomienda a los usuarios probar y ajustar los parámetros según sus preferencias y condiciones de mercado