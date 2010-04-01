The Tinga Tinga EA Updated

Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo que nos proporciona una ligera diversificación entre pares. Me he centrado en crear un asesor que utilice los mejores indicadores combinados, aunque con una configuración de parámetros diferente.



The starting price of the Expert Advisor is $1599
Price increases with 3000 USD OFFICIALLY by the end of February.


Ventajas:

  • No utiliza martingala.
  • No utiliza hedging ni Grid.
  • No utiliza inteligencia artificial.
  • No utiliza la red neuronal.
  • Gran nivel de take profit
  • Protección de posiciones con un stop-loss
  • Es sólo esa configuración.

Recomendaciones:

  • Par de divisas: XAUUSD, USDJPY
  • Marco temporal: M15
  • Depósito mínimo: $100
  • Tipo de cuenta: Cualquiera.

Características:

  • XAUUSD, USDJPY Trading.
  • Utiliza simultáneamente 12 indicadores con diferentes ajustes de parámetros.
  • Cada operación está protegida por SL.
  • Función incorporada de ajuste automático de lotes.
  • Muy fácil de instalar, no hay necesidad de cambiar la configuración, la configuración predeterminada es ideal para la mayoría de los corredores que utilizan GMT + 2.
  • Utilice un VPS para mantener el EA funcionando 24/7 (muy recomendable)

Tenga cuidado, los resultados pasados no son garantía de resultados futuros.

