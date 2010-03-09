Stop And Reverse

Stop And Reverse Live Signal (2% Riesgo por operación)

Nexus EA mql5 canal público: Chat Público de la Comunidad Nexus

Acerca de Stop and Reverse EA:

Después de años de trading me di cuenta de que hay un patrón que puede ser explotable. Es decir, la mayoría de los comerciantes que entran demasiado rápido basado en el impulso suelen estar equivocados. Eso significa que un movimiento de impulso rápido cuando se invierte sacará sus órdenes de Stop loss y se moverá completamente hacia el lado opuesto. Stop And Reverse EA se basa en este patrón. Este borde es fiable y verificado a través de 8 años backtest.

Activos negociados: XAUUSD, GBPJPY, XAUJPY, US500, USTEC, US30, DE40

Backtest a largo plazo es de 2018 con alta estabilidad. Sin martingala ni rejilla.


Buscando una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples activos y plazos ? Echa un vistazo aNexus Portfolio para la mejor cartera diversificada a largo plazo. Esta cartera cuenta con más de 90 estrategias en más de 20 activos y más de 7 horizontes temporales.

EAs incluidos en Nexus Portfolio:

Si busca más diversificación, consulte Stop & Reverse EA y Pulse Trend Algo.


¿Por qué elegir mis EAs?

  • Excelente backtest estable a largo plazo, sin martingala o manipulación
  • Las operaciones reales coinciden con la ejecución del backtest (¡el 90% de los EAs fallan en esto!)
  • El rendimiento en vivo es similar al backtest
  • Mayor rentabilidad y menor riesgo que cualquier otro EA de martingala/rejilla/tamaño de lote creciente tras pérdida
  • No es sensible a spreads o ejecuciones
  • Cada operación tiene SL y TP fijos

Backtest y Guía de Configuración ( Ver fotos de configuración a continuación):

  • Adjunte/pruebe el EA en UN gráfico EURUSD M15
  • Configure HABILITAR COMERCIO como Verdadero
  • Elija su Riesgo ( Live Signal trading con 2% de Riesgo de Saldo de Cuenta )
  • Lo mejor es utilizar la plataforma de IC Markets para probar a partir de 2018. Obtendrás el mismo resultado de backtest que el mío.
Características:
  • No Martingala, rejilla o la celebración de las pérdidas hasta el infinito. Este algoritmo se utiliza para fondos privados y clientes con estrictas directrices de gestión de riesgos.
  • Pares soportados: XAUUSD, GBPJPY, XAUJPY, US500, USTEC, US30, DE40 --> alto grado de diversificación
  • Seguro y estable a largo plazo
  • Las pérdidas pueden ocurrir y ocurrirán como con cualquier otra estrategia de trading normal. Tendrá periodos de caídas, pero es una compensación por la seguridad del capital a largo plazo.
  • Requiere cuenta de cobertura
  • Puede funcionar en cualquier broker con buenos spreads/ejecución
