Stop And Reverse Live Signal (2% Riesgo por operación)

Acerca de Stop and Reverse EA:



Después de años de trading me di cuenta de que hay un patrón que puede ser explotable. Es decir, la mayoría de los comerciantes que entran demasiado rápido basado en el impulso suelen estar equivocados. Eso significa que un movimiento de impulso rápido cuando se invierte sacará sus órdenes de Stop loss y se moverá completamente hacia el lado opuesto. Stop And Reverse EA se basa en este patrón. Este borde es fiable y verificado a través de 8 años backtest.

Activos negociados: XAUUSD, GBPJPY, XAUJPY, US500, USTEC, US30, DE40

Backtest a largo plazo es de 2018 con alta estabilidad. Sin martingala ni rejilla.









¿Por qué elegir mis EAs?

Excelente backtest estable a largo plazo, sin martingala o manipulación

Las operaciones reales coinciden con la ejecución del backtest (¡el 90% de los EAs fallan en esto!)

El rendimiento en vivo es similar al backtest

Mayor rentabilidad y menor riesgo que cualquier otro EA de martingala/rejilla/tamaño de lote creciente tras pérdida

No es sensible a spreads o ejecuciones

Cada operación tiene SL y TP fijos

Backtest y Guía de Configuración ( Ver fotos de configuración a continuación):

Adjunte/pruebe el EA en UN gráfico EURUSD M15

Configure HABILITAR COMERCIO como Verdadero

Elija su Riesgo ( Live Signal trading con 2% de Riesgo de Saldo de Cuenta )

con 2% de Riesgo de Saldo de Cuenta ) Lo mejor es utilizar la plataforma de IC Markets para probar a partir de 2018. Obtendrás el mismo resultado de backtest que el mío.

Características: