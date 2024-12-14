GoldenTron X
- Asesores Expertos
- PETER OMER M DESCHEPPER
- Versión: 2.5
- Actualizado: 4 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Utilicé un conjunto de datos de alta calidad desde el año 2000 hasta la actualidad. La IA se entrenó en un servidor utilizando las últimas técnicas de aprendizaje automático, seguidas de aprendizaje por refuerzo. Este proceso tardó varias semanas, pero los resultados son realmente impresionantes. El período de entrenamiento abarca del 2000 al 2020. Los datos desde 2020 hasta la actualidad están fuera de muestra. Tener varios años de rendimiento fuera de muestra a este nivel es excepcional. Demuestra que la capa de IA puede adaptarse a las nuevas condiciones del mercado sin problemas, lo cual es importante. Muchos asesores expertos son simplemente bombas de tiempo optimizadas y codificadas que fallarán en algún momento, mientras que GoldenTron X puede adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.
GoldenTron X siempre utiliza niveles predefinidos de stop loss y take profit, y emplea órdenes stop de compra/venta para operar con una alta tasa de retorno. Solo se permite una posición de compra y una de venta, lo que garantiza una gestión rigurosa del riesgo. No se utiliza trailing stop, lo que reduce el deslizamiento y mejora tanto las ganancias como la estabilidad. Se evitan las peligrosas estrategias de cuadrícula o martingala. Es importante destacar que no optimicé excesivamente los parámetros del indicador; muchas configuraciones funcionaron bien, lo que refuerza mi confianza en su estabilidad.
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarme por mensaje directo, correo electrónico o Microsoft Teams: peter.omer.m.deschepper@outlook.com
Atención: GoldenTron X solo está disponible a través de la plataforma MQL5. Si se vende en cualquier otro sitio web, es una estafa.
Configuración recomendada:
Configuración de riesgo: El 7.5 % de riesgo por operación es el valor predeterminado. Modifíquelo según su tolerancia al riesgo.
Periodo temporal y símbolo: GoldenTron X no depende de los períodos temporales del gráfico, pero debe colocarse en un gráfico XAUUSD (oro). Aunque se usa normalmente en el gráfico H1, puede ejecutarlo en cualquier marco temporal. Saldo mínimo de la cuenta: $500 con riesgo automático del 7.5 %. Ajústelo según su nivel de riesgo deseado. Compatibilidad con brókeres: Funciona con cualquier bróker y divisa de cuenta. Para un rendimiento óptimo, se recomienda usar un VPS (por ejemplo, MQL5 VPS, que se utiliza para la señal en vivo). Zenox no es sensible a spreads altos ni deslizamientos. Backtesting: Para realizar backtesting preciso con datos de ticks de alta calidad, se recomienda usar la terminal MetaTrader 5 predeterminada, descargada directamente desde MQL5. Tenga en cuenta que Zenox tiene la característica de tener una cesta con posiciones abiertas debido a su lógica de swing trading. Al realizar un backtest y alcanzar la fecha de finalización, se cierran todas las posiciones abiertas, probablemente con alguna pérdida. Sin embargo, en la práctica, estas posiciones permanecen abiertas hasta que se alcanza el Take Profit o el Stop Loss, por lo que el final del backtest no es preciso.
Parámetros:
- % de riesgo máximo (máximo de 1 orden de venta y 1 de compra abiertas) -> Esto se utiliza para calcular el tamaño del lote automático de cada orden.
- Utilice Capital en lugar de Saldo para calcular el % de riesgo máximo -> Esto puede ser útil para usuarios con varios asesores expertos o posiciones manuales.
- Utilice un saldo fijo para la configuración de riesgo automático -> Es útil si desea retirar fondos regularmente sin necesidad de ajustar la configuración y también facilita el cálculo de la ganancia mensual promedio durante períodos más largos en la prueba retrospectiva.
- Saldo fijo -> El importe utilizado para el saldo fijo. La lógica del saldo fijo cuenta con una comprobación para evitar que se exceda el saldo real de la cuenta. Si se excede, se utilizará dicho saldo.
- Tamaño de lote fijo (anula el % de riesgo máximo cuando es > 0) -> Se utiliza para establecer el tamaño de lote fijo. Tenga en cuenta que esto desactivará la función de tamaño de lote automático cuando se complete un valor mayor a 0.
- Número mágico -> Se utiliza para establecer el número mágico. Puede usarse cuando se tienen varios asesores expertos en ejecución y se desea asegurar que cada uno pueda determinar las órdenes y posiciones mediante el número mágico único.
- Comentario de la orden -> Se utiliza para establecer el comentario de cada orden, de modo que pueda ver fácilmente qué órdenes son de GoldenTron X.
- Panel de gráficos visible -> Se utiliza para activar o desactivar el panel de gráficos.
In this price range and as the graphics are, it's one of the best, but remember to look for a good set for you.