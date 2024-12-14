GoldenTron X es un robot de trading de swing con IA de vanguardia que sigue las tendencias del XAUUSD (oro) y utiliza dos estrategias de trading distintas para optimizar el rendimiento. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potente algoritmo de trading.Utilicé un conjunto de datos de alta calidad desde el año 2000 hasta la actualidad. La IA se entrenó en un servidor utilizando las últimas técnicas de aprendizaje automático, seguidas de aprendizaje por refuerzo. Este proceso tardó varias semanas, pero los resultados son realmente impresionantes. El período de entrenamiento abarca del 2000 al 2020. Los datos desde 2020 hasta la actualidad están fuera de muestra. Tener varios años de rendimiento fuera de muestra a este nivel es excepcional. Demuestra que la capa de IA puede adaptarse a las nuevas condiciones del mercado sin problemas, lo cual es importante. Muchos asesores expertos son simplemente bombas de tiempo optimizadas y codificadas que fallarán en algún momento, mientras que GoldenTron X puede adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

GoldenTron X siempre utiliza niveles predefinidos de stop loss y take profit, y emplea órdenes stop de compra/venta para operar con una alta tasa de retorno. Solo se permite una posición de compra y una de venta, lo que garantiza una gestión rigurosa del riesgo. No se utiliza trailing stop, lo que reduce el deslizamiento y mejora tanto las ganancias como la estabilidad. Se evitan las peligrosas estrategias de cuadrícula o martingala. Es importante destacar que no optimicé excesivamente los parámetros del indicador; muchas configuraciones funcionaron bien, lo que refuerza mi confianza en su estabilidad.

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarme por mensaje directo, correo electrónico o Microsoft Teams: peter.omer.m.deschepper@outlook.com

Atención: GoldenTron X solo está disponible a través de la plataforma MQL5. Si se vende en cualquier otro sitio web, es una estafa.

Configuración recomendada:

Configuración de riesgo: El 7.5 % de riesgo por operación es el valor predeterminado. Modifíquelo según su tolerancia al riesgo.

Periodo temporal y símbolo: GoldenTron X no depende de los períodos temporales del gráfico, pero debe colocarse en un gráfico XAUUSD (oro). Aunque se usa normalmente en el gráfico H1, puede ejecutarlo en cualquier marco temporal. Saldo mínimo de la cuenta: $500 con riesgo automático del 7.5 %. Ajústelo según su nivel de riesgo deseado. Compatibilidad con brókeres: Funciona con cualquier bróker y divisa de cuenta. Para un rendimiento óptimo, se recomienda usar un VPS (por ejemplo, MQL5 VPS, que se utiliza para la señal en vivo). Zenox no es sensible a spreads altos ni deslizamientos. Backtesting: Para realizar backtesting preciso con datos de ticks de alta calidad, se recomienda usar la terminal MetaTrader 5 predeterminada, descargada directamente desde MQL5. Tenga en cuenta que Zenox tiene la característica de tener una cesta con posiciones abiertas debido a su lógica de swing trading. Al realizar un backtest y alcanzar la fecha de finalización, se cierran todas las posiciones abiertas, probablemente con alguna pérdida. Sin embargo, en la práctica, estas posiciones permanecen abiertas hasta que se alcanza el Take Profit o el Stop Loss, por lo que el final del backtest no es preciso.