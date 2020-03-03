Nexus Trading Pro IA
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profesional de Trading con IA
Versión 4.71 | Compatible con TODOS los Activos y Correctores MT5
LO QUE ESTÁS COMPRANDO
Esto no es sólo un robo. Es un sistema completo 3 en 1 :
✅ 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocia automáticamente con IA
✅ 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botones para manual de comercio profesional
✅ 3. PAINEL DE INFORMACIÓN → Monitorización en tiempo real de más de 25 métricas .
RESULTADO: ¡Puede operar de forma 100% automática, 100% manual o combinando ambas!
🤖 PARTE 1: EL ROBOT DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
14 FILTROS INTELIGENTES DE ENTRADA (Todos configurables):
🎯 Filtros de Confirmación de Tendencia :
[FILTRO 0] Escala Estocástica (entrada en extremos) + Tendencia Estocástica
[ FILTRO 1] Média Móvel Externa (correlação com outro ativo)
[ FILTRO 2] Correlación por Vela (Acción del Precio multi-ativo)
[ FILTRO 3] Continuidad de Vela MTF (multi-timeframe)
[ FILTRO 4] Continuidad de Velas Múltiples
[ FILTRO 5] RSI con 6 condiciones configurables
[ FILTRO 6] Medias móviles locales (triple confirmación)
[ FILTRO 7] MACD (cruces y divergencias)
📊 Filtros de volatilidad y protección :
[FILTRO 8] Bandas de Bollinger (6 modos: toque, breakout, squeeze, retorno)
[ FILTRO 9] ATR Dinámico (SL/TP se adapta a la volatilidad)
[ FILTRO 10] Price Action Pura (4 patrones: Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Morning/Evening Star)
[ FILTRO 11] Padrón 123 (Joe Ross - reversión de tendencia)
[FILTRO 12] Cruzamento de Médias
[ FILTRO 13] Pullback (entrada en retrocesos de rompimientos)
10 PROTECCIONES AUTOMÁTICAS AVANZADAS :
1️⃣ Zeragem Automática → Fecha orden ao tocar extremidade da vela
2️⃣ TP Automático → Multiplica SL (2x, 4x, personalizado)
3️⃣ TP Dinámico → Sigue al SL cuando se mueve
4️⃣ TP Conservador → Ajustes contra tendencia usando MAs
5️⃣ Ponto de equilíbrio automático → Mover SL para entrada após X pontos de lucro
6️⃣ Trailing Stop Tradicional → Por puntos fijos
7️⃣ Trailing Stop Dinámico → Seguir extremos de velas
8️⃣ Fechamento Parcial Sistema 1 → Ordens LIMIT para múltiplos TPs
9️⃣ Funcionamiento parcial sistema 2 → PositionClosePartial en tiempo real
🔟 Saídas Automáticas Personalizadas → Por MA, Estocástico o ambos
🛡️ GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL :
Risco Dinâmico por Trade → Calcular volume com base em % do saldo
Travamento Diário → Para após prejuízo ou lucro diário atingido
Protección de reembolso → Posiciones de fecha de reembolso ultralímite
Protección de ganancias en USD → Obtenga ganancias y para negociar automáticamente
Martingala/Gradiente → 10 niveles configurables con volúmenes progresivos
⏰ SISTEMA DE EVENTOS :
Horarios personalizados → 2 sesiones/día configurables
Filtro de sesiones → Asiatica, Londres, NY, Overlap
Detector de Noticias Multirregional → EUA 🇺🇸 | Brasil 🇧🇷 | Europa 🇪🇺
Filtro de Spread → Bloqueo de entradas con spread alto
Detección Automática de Mercado → Forex/B3/Futuros/Cripto
🎮 PARTE 2: PAINEL DE TRADING PROFISSIONAL
26 BOTES INTERATIVOS :
📊 6 Botones de Volumen Rápido :
Volumen 1, Volumen 2, Volumen 3, Volumen 4, Volumen 5, Volumen 6
🟢 COMPRA (8)
Comprar en el mercado
Compra no Bid
Compra Pendiente (Pare)
Enviar todas las compras
Cancelar Compra Pendientes
🔴 VENDA (8 botones):
Vender a Mercado
Venta sin Ask
Venta Pendiente (Pare)
Enviar todas las ventas
Cancelar Venta Pendiente
⚡ AÇÕES GERAIS (4 botões):
Elegir TODAS las Posiciones
Posiciones del inversor
Punto de equilibrio en todos
Ocultar/Exibir Painel
🎨 OPERAR VISUALMENTE CON EL RATÓN :
[Mayús + Clic] → Comprar haciendo clic
[ Ctrl + Clic] → Vender al hacer clic
Vista previa visual antes de enviar orden
Protecciones aplicables (Breakeven, Trailing)
📊 PARTE 3: PANEL DE INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL
4 COLUMNAS CON 25+ MÉTRICAS:
📈 Columna 1 - Estado General:
Tipo de Cuenta (DEMO 🟠 | REAL 🟢)
Símbolo Actual
Saldo | Equidad | Margen Livre
Lucro Total | Lucro do Dia
Estado do Robô (ATIVO/INATIVO)
Status do Mouse Trading
📊 Coluna 2 - Posições Abertas:
Total de Compras Abertas
Total de Ventas Abertas
Volumen Total Comprado
Volumen total vendido
Lucro/Prejuicio de Compras
Lucro/Prejuízo de Vendas
⏳ Coluna 3 - Ordens Pendentes:
Total de Pendentes Compra
Total de Pendentes Venda
Volume Pendente Compra
Volume Pendente Venda
🎯 Coluna 4 - Estatísticas :
Total de Ordens Hoje
Taxa de Acerto (Taxa de Vitória %)
Mayor Lucro del Día
Mayor Prejuicio del Día
Fator de Lucro
Drawdown real
🎨 Cores Dinâmicas :
🟢 Verde → Lucro | Posiciones Compradas
🔴 Rojo → Prejuicio | Posiciones Vendidas
⚪ Blanco → Neutro
🟠 Laranja → DEMONSTRAÇÃO
🟢 Lima → REAL
✨ DIFERENCIAS ÚNICAS
✅ ÚNICO EA com Robot + Painel Operacional + Painel Info em 1 PRODUTO
✅ Universal → Funciona en QUALQUER corretora MT5 (HEDGE + NETTING)
✅ Multimercado → Forex, Índices, Acciones, Materias Primas, Criptomonedas
✅ 26 Botones → Mayor painel operacional do mercado
✅ 14 Filtros IA → Sistema de decisión más completo disponible
✅ 10 Protecciones → Gestión del riesgo institucional
✅ Visualización de la negociación → Opera con ratón (Mayús/Ctrl + Clique)
Detector de noticias → 3 regiones (EUA, BR, UE)
Ordenes múltiples → Hasta 10 órdenes simultáneas con TPs/Volúmenes diferentes
✅ Ajuste parcial → 2 sistemas (LIMIT + PositionClosePartial)
Más de 150 parámetros → Personalización total de la estrategia
0 errores de compilación → Código profesional probado
🎯PARA QUÉ ESTE PRODUCTO?
✅ Traders Iniciantes → Use o robô 100% automatizado
✅ Traders Experientes → Combinar IA + decisión manual con el painel
✅ Scalpers → 14 filtros + trading visual otimizado para scalping
✅ Swing Traders → Protecciones y filtros MTF para operaciones largas
✅ Gestores de Cuentas → Painel info completo + gestión de riesgo
Operadores B3 → Compatible con Mini Dólar, Mini Índice, Win, WDO
