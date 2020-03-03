Nexus Stock Trader

Nexus Stock Trader Live Signal ( comercio 3% Saldo de la Cuenta de Riesgo)

Nexus EA mql5 canal público: Nexus Comunidad Chat Público

Acerca de Nexus Stock Trader:

Nexus Stock Trader es una MT5 Expert Advisor comercio de acciones de EE.UU.. La estrategia tratará de montar las tendencias a largo plazo de varias semanas de las mayores acciones de capitalización bursátil en el mercado de EE.UU.. El EA limita el riesgo por un ajustado pero eficaz trailing stop.

Lista de valores: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM

La estrategia está optimizada sobre datos de IC Markets de 2018-2025.

Este EA forma parte deNexus Portfolio - una combinación de losmejores EAs a largo plazo que he creado para mi trading personal así como para la gestión de fondos privados.

¿Busca una solución de cartera totalmente diversificada a través de múltiples activos y plazos? Echa un vistazo aNexus Portfolio para la mejor cartera diversificada a largo plazo. Esta cartera ejecuta 90+ estrategias a través de 20+ activos y 7+ plazos.

EAs incluidos en Nexus Portfolio:

Si busca más diversificación, consulteStop & Reverse EA y Pulse Trend Algo .

¿Por qué elegir mis EAs?

  • Excelente backtest estable a largo plazo, sin martingala de rejilla ni manipulación
  • Las operaciones reales coinciden con el backtest en ejecución (¡el 90% de los EAs fallan en esto!)
  • El rendimiento en vivo es similar al backtest (otro 90% de EAs fallan en esto - en el momento en que operan en la vida real, su rendimiento es pobre, nada que ver con el backtest)
  • Mayor rentabilidad y menor riesgo que cualquier otro EA de martingala/rejilla/tamaño de lote creciente tras pérdida
  • Diversificación a través de un gran número de valores negociados en la cartera

Guía de backtest y configuración:

  • Para backtest y ejecutar el EA correctamente necesitará el indicador BankOrderFlow_update. PM me para recibir el indicador y lo puso en MQL5\Indicators carpeta.
  • Establecer Mql5ValidationOnly a False
  • Asegúrese de que las acciones soportadas (AAPL, ADBE etc. ) están en Market Watch. Asigne los símbolos a los símbolos correspondientes correctos de sus corredores.
  • Adjunte/pruebe el EA en UN gráfico EURUSD H1.
  • Elija su Riesgo ( Trading de Señales en Vivo con un 3% de Porcentaje de Riesgo de Saldo de Cuenta por operación)
  • Lo mejor es utilizar la plataforma de IC Markets para probar a partir de 2018. Usted obtendrá el mismo resultado backtest como la mía.
  • Nota Importante: Si las acciones no tienen suficientes datos entonces la EA puede devolver errores si los datos no son suficientes. Trate de desactivar estas acciones o backtest individualmente dentro de su período de datos correcto. Si sus brokers no tienen ciertos valores, desactívelos en la configuración del EA.
  • Advertencia: Los datos de CFDs y las condiciones de negociación pueden variar entre los diferentes brokers. El backtest tiene limitaciones y puede no ser indicativo de resultados futuros.
Características:
  • No Martingale, rejilla o la celebración de las pérdidas hasta el infinito. Este algoritmo se utiliza para fondos privados y clientes con estrictas directrices de gestión de riesgos.
  • Pares soportados: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM
  • Múltiples activos - Múltiples plazos - Múltiples estrategias
  • Seguro y estable a largo plazo
  • Las pérdidas pueden ocurrir y ocurrirán como con cualquier otra estrategia de trading normal. Tendrá periodos de detracciones pero es una compensación por la seguridad del capital a largo plazo. Reducción máxima estimada con un riesgo de saldo del 3% del 25-30% en pruebas retrospectivas.
  • Requiere una cuenta de cobertura y el cierre estándar de Nueva York zona horaria corredores ( GMT +2 +3)
