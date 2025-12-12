Stop And Reverse Live Signal (2% Risiko pro Handel) Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat

Nach Jahren des Handels habe ich erkannt, dass es ein Muster gibt, das ausgenutzt werden kann. Das heißt, die meisten Händler, die zu schnell auf der Grundlage von Impulsen einsteigen, liegen meist falsch. Das bedeutet, dass eine schnelle Impulsbewegung beim Reversieren ihre Stop-Loss-Orders herausnehmen und sich vollständig auf die Gegenseite bewegen wird. Stop And Reverse EA basiert auf diesem Muster. Dieser Vorteil ist zuverlässig und durch 8 Jahre Backtest verifiziert.

Gehandelte Vermögenswerte: XAUUSD, GBPJPY, XAUJPY, US500, USTEC, US30, DE40

Langfristiger Backtest ist von 2018 mit hoher Stabilität. Kein Martingale oder Gitter.









Warum meine EAs wählen?

Ausgezeichneter, langfristig stabiler Backtest, keine Martingale oder Manipulationen

Reale Trades entsprechen in der Ausführung dem Backtest (90% der EAs scheitern daran!)

Die Live-Performance ist ähnlich wie im Backtest

Höhere Rendite und weniger riskant als andere Martingale/Grid/erhöhte Losgröße nach Verlust EAs

Nicht empfindlich auf Spreads oder Ausführungen

Jeder Handel hat feste SL und TP

Backtest & Setup-Anleitung ( siehe Setup-Bilder unten):

Den EA auf EINEM EURUSD M15-Chart anbringen/backtesten

Setzen Sie ENABLE TRADING auf True

Wählen Sie Ihr Risiko ( Live Signal Handel mit 2% Kontoguthaben Risiko )

Am besten verwenden Sie die IC Markets Plattform zum Testen ab 2018. Sie werden das gleiche Backtest-Ergebnis wie ich erhalten.

