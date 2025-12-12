Stop And Reverse
Stop And Reverse Live Signal (2% Risiko pro Handel)
Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat
Über Stop and Reverse EA:
Nach Jahren des Handels habe ich erkannt, dass es ein Muster gibt, das ausgenutzt werden kann. Das heißt, die meisten Händler, die zu schnell auf der Grundlage von Impulsen einsteigen, liegen meist falsch. Das bedeutet, dass eine schnelle Impulsbewegung beim Reversieren ihre Stop-Loss-Orders herausnehmen und sich vollständig auf die Gegenseite bewegen wird. Stop And Reverse EA basiert auf diesem Muster. Dieser Vorteil ist zuverlässig und durch 8 Jahre Backtest verifiziert.
Gehandelte Vermögenswerte: XAUUSD, GBPJPY, XAUJPY, US500, USTEC, US30, DE40
Langfristiger Backtest ist von 2018 mit hoher Stabilität. Kein Martingale oder Gitter.
Suchen Sie nach einer vollständig diversifizierten Portfoliolösung über mehrere Vermögenswerte und Zeitrahmen? DasNexus Portfolio ist das beste langfristige diversifizierte Portfolio. Dieses Portfolio umfasst mehr als 90 Strategien für mehr als 20 Vermögenswerte und mehr als 7 Zeitrahmen.
In Nexus Portfolio enthaltene EAs:
- Gold Trend X (nur Gold)[Signal]+310% Rendite in 18 Monaten mit nur 20% Drawdown
- Market Cycles Order Flow ( ausgewählte USDJPY, XAUJPY Systeme)[Signal]+110% Rendite in 6 Monaten mit nur 20% Drawdown
- Nexus Stock Index Scalper (Handel mit Aktienindizes: US500, US30, USTEC, JP225, DE40)[Signal]+70% Rendite in 12 Monaten
- Nexus Scalper (kurzfristiges Scalping XAUUSD, GBPJPY, US500, BTCUSD)[Signal]+20% Rendite in 6 Wochen seit Einführung
- Nexus Stock Trader(Handel mit US-Aktien wie APPL, NVDA, TSLA usw.) [Signal]
- Nexus Commodity (Handel mit Silber und Öl)[Signal]
- Nexus Bitcoin Scalper (ausgewählte Systeme)[Signal]
Warum meine EAs wählen?
- Ausgezeichneter, langfristig stabiler Backtest, keine Martingale oder Manipulationen
- Reale Trades entsprechen in der Ausführung dem Backtest (90% der EAs scheitern daran!)
- Die Live-Performance ist ähnlich wie im Backtest
- Höhere Rendite und weniger riskant als andere Martingale/Grid/erhöhte Losgröße nach Verlust EAs
- Nicht empfindlich auf Spreads oder Ausführungen
- Jeder Handel hat feste SL und TP
Backtest & Setup-Anleitung ( siehe Setup-Bilder unten):
- Den EA auf EINEM EURUSD M15-Chart anbringen/backtesten
- Setzen Sie ENABLE TRADING auf True
- Wählen Sie Ihr Risiko ( Live Signal Handel mit 2% Kontoguthaben Risiko )
- Am besten verwenden Sie die IC Markets Plattform zum Testen ab 2018. Sie werden das gleiche Backtest-Ergebnis wie ich erhalten.
- Kein Martingale, Grid oder Halten auf Verluste bis unendlich. Dieser Algorithmus wird für private Fonds und Kunden mit strengen Risikomanagement-Richtlinien verwendet.
- Unterstützte Paare: XAUUSD, GBPJPY, XAUJPY, US500, USTEC, US30, DE40 --> hoher Grad an Diversifizierung
- Sicher und langzeitstabil
- Verluste können und werden wie bei jeder anderen normalen Handelsstrategie auftreten. Es wird Perioden mit Rückschlägen geben, aber das ist ein Kompromiss für die langfristige Sicherheit des Kapitals.
- Erfordert ein Absicherungskonto
- Kann bei allen Brokern mit guten Spreads/Ausführung funktionieren