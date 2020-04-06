Precio a $499 7 Copias restantes





Hybrid Coco EA es un moderno sistema de trading automatizado de temática tropical que combina simplicidad con tecnología de mercado de alto rendimiento. Inspirado en el equilibrio y la claridad de un coco joven y fresco, este EA ofrece un trading suave y potente utilizando indicadores basados en el momento en lugar de los tradicionales motores de velas.



Diseñado para el oro y los principales pares de divisas, Hybrid Coco utiliza el análisis de impulso multicapa para detectar los primeros estallidos de tendencia, las ondas de continuación y los puntos de agotamiento, proporcionando a los operadores entradas fuertes y limpias con el mínimo ruido.



Características principales (Momentum Edition)

Motor de operaciones de impulso

El núcleo de Hybrid Coco utiliza ahora una combinación de:

Cambios de impulso del MACD

Aceleración del RSI

Ondas de impulso del CCI

Confirmación de volumen o volatilidad (ATR)

Demmarker

Todo ello funciona conjuntamente para confirmar si un mercado está ganando fuerza, ralentizándose o preparándose para una ruptura.



Detección de impulsos alcistas y bajistas

Las señales llegan cuando el impulso cambia con fuerza:



Verde: aceleración del impulso alcista

Rojo: fuerte presión bajista

Continuaciónde latendencia + Modo de inversión

Entradas decontinuación durante un fuerte impulso

Entradas de inversión cuando el impulso sobreextendido retrocede



Control de riesgo adaptativo

SL/TP basado en la volatilidad

Seguimiento basado en el debilitamiento del impulso

Enfriamiento automático en mercados agitados

Modo de rendimiento suave

Un"Modo de calma en la playa" reduce las entradas durante los picos impredecibles, protegiendo el capital como las olas suavizan la arena.

Cómo opera el Coco Híbrido (Momentum Logic)

Mide la fuerza del mercado utilizando múltiples indicadores de impulso

Confirma la alineación en todos los plazos

Entra durante fuertes explosiones (ruptura) o giros de agotamiento

Sale cuando el impulso pierde fuerza o se alcanza el objetivo

Ajusta dinámicamente el riesgo en función de la volatilidad



Mejores instrumentos de negociación

Oro (XAUUSD)

Principales divisas

Índices (US30, NAS100)

Plazos: M1



¿Por qué "Hybrid Coco"?

El EA simboliza:



Ondas de impulso verdes y rojas

Inteligencia técnica híbrida

Una personalidad de trading fresca, eficiente y tropical

Brillo dorado de playa = visión y claridad de beneficios