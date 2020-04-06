Hybrid Coco EA
- Asesores Expertos
- Suharmoko
- Versión: 1.2
- Actualizado: 30 noviembre 2025
Hybrid Coco EA es un moderno sistema de trading automatizado de temática tropical que combina simplicidad con tecnología de mercado de alto rendimiento. Inspirado en el equilibrio y la claridad de un coco joven y fresco, este EA ofrece un trading suave y potente utilizando indicadores basados en el momento en lugar de los tradicionales motores de velas.
Diseñado para el oro y los principales pares de divisas, Hybrid Coco utiliza el análisis de impulso multicapa para detectar los primeros estallidos de tendencia, las ondas de continuación y los puntos de agotamiento, proporcionando a los operadores entradas fuertes y limpias con el mínimo ruido.
Características principales (Momentum Edition)
Motor de operaciones de impulso
El núcleo de Hybrid Coco utiliza ahora una combinación de:
Cambios de impulso del MACD
Aceleración del RSI
Ondas de impulso del CCI
Confirmación de volumen o volatilidad (ATR)
Demmarker
Todo ello funciona conjuntamente para confirmar si un mercado está ganando fuerza, ralentizándose o preparándose para una ruptura.
Detección de impulsos alcistas y bajistas
Las señales llegan cuando el impulso cambia con fuerza:
- Verde: aceleración del impulso alcista
- Rojo: fuerte presión bajista
Continuaciónde latendencia + Modo de inversión
Entradas decontinuación durante un fuerte impulso
Entradas de inversión cuando el impulso sobreextendido retrocede
Control de riesgo adaptativo
SL/TP basado en la volatilidad
Seguimiento basado en el debilitamiento del impulso
Enfriamiento automático en mercados agitados
Modo de rendimiento suave
Un"Modo de calma en la playa" reduce las entradas durante los picos impredecibles, protegiendo el capital como las olas suavizan la arena.
Cómo opera el Coco Híbrido (Momentum Logic)
Mide la fuerza del mercado utilizando múltiples indicadores de impulso
Confirma la alineación en todos los plazos
Entra durante fuertes explosiones (ruptura) o giros de agotamiento
Sale cuando el impulso pierde fuerza o se alcanza el objetivo
Ajusta dinámicamente el riesgo en función de la volatilidad
Mejores instrumentos de negociación
Oro (XAUUSD)
Principales divisas
Índices (US30, NAS100)
Plazos: M1
¿Por qué "Hybrid Coco"?
El EA simboliza:
- Ondas de impulso verdes y rojas
- Inteligencia técnica híbrida
- Una personalidad de trading fresca, eficiente y tropical
- Brillo dorado de playa = visión y claridad de beneficios
