Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo
Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown.
Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html
Últimos Setfiles:https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14
Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01
Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions
Mis Asesores Expertos: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller
Burning Grid necesita un " HEDGING" Cuenta. No funciona en cuentas "NETTING".
SEÑALES EN DIRECTO:
iFunds 50K: https: //www.mql5.com/en/signals/2312769
ICTrading - Riesgo bajo: https://www.mql5.com/en/signals/2308448
ICTrading - Riesgo Medio: https://www.mql5.com/en/signals/2308452
ICTrading - Riesgo Alto: https://www.mql5.com/en/signals/2308454
- Negociación multiparrilla con hasta 35 pares
¿Por qué elegir Burning Grid?
- Activación adaptativa de estrategias por símbolo
- Modos de riesgo ajustables: Bajo, Medio, Alto
- Límites de reducción por cuenta y grupo de divisas
- Compatible con los retos de las empresas de apoyo y los programas de aceleración de capital
- Panel de rendimiento integrado para obtener información en tiempo real
Diseñado para operadores inteligentes
Burning Grid combina una potente automatización con ajustes granulares para adaptarse a sus objetivos de negociación.
Usted define el riesgo por estrategia, las detracciones máximas permitidas y los pares con los que operar.
El EA se encarga del resto, todo en tiempo real y en docenas de símbolos.
Backtesting y optimización totalmente compatibles: encuentre rápidamente los ajustes que satisfagan incluso los requisitos más estrictos de detracción o de riesgo-recompensa.
Cuadro de mandos en tiempo real: su centro de mando para operar
Burning Grid presenta un cuadro de mandos compacto e informativo directamente en su gráfico:
- Seguimiento de pérdidas y ganancias por par
Consulte las pérdidas y ganancias totales de las últimas 24 horas, del mes en curso, del mes pasado y globales, agrupadas por par
- Supervisión de diferenciales en tiempo real
Supervise los diferenciales en tiempo real de los distintos símbolos para ayudarle a definir las condiciones óptimas de entrada
- Resumen de detracciones por divisa
Seguimiento de las reducciones de las posiciones abiertas actuales por grupo de divisas
- Vista de posiciones abiertas
Vea todas las cuadrículas activas, agrupadas por símbolo y lógica de estrategia
Todos los datos se actualizan en directo, lo que le ofrece un control total sin abandonar el gráfico.
Diseñado para el éxito en los desafíos
Burning Grid se diseñó teniendo en cuenta la compatibilidad con las firmas de puntales y los aceleradores de capital.
Establezca sus reducciones máximas, minimice la superposición de estrategias y deje que el EA ejecute miles de combinaciones de optimización para encontrar configuraciones estables y que cumplan con las reglas.
---
Ventajas clave
- Funciona en todos los brokers con spreads bajos
- Fácil control del riesgo para cada estilo de negociación
- Sin martingala, sin trucos de ajuste de curvas
- Lógica consistente, respaldada por periodos de prueba de varios años
- Pausa automáticamente los símbolos de alto riesgo cuando se alcanzan los límites
- Comunidad de soporte: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01
Configuraciones recomendadas
Para garantizar un rendimiento óptimo y una gestión de riesgos fiable, recomendamos las siguientes configuraciones para Burning Grid:
Requisitos mínimos (configuración de saldo bajo)
- Tamaño de la cuenta: 500 $ o más
- Apalancamiento: al menos 1:30
- Oro desactivado (XAUUSD)
Esta configuración es ideal para usuarios principiantes con un pequeño capital. ¡Setfile por defecto disponible!
Configuración Preferida (Rendimiento Optimizado)
- Tamaño de la cuenta: $10,000 o más
- Apalancamiento: 1:500
- Todos los pares activados, incluido el oro
Con esta configuración, Burning Grid puede operar con total flexibilidad en más de 30 símbolos, asegurando un escalado de posiciones suave y un control eficiente del drawdown, incluso durante las fases volátiles del mercado.
En cuentas pequeñas o con un apalancamiento menor, recomendamos desactivar los pares seleccionados para mantener una eficiencia de capital limpia y una mejor distribución del riesgo.
¿Listopara quemar la red?
Haga clic en Comprar para empezar a operar con automatización inteligente, información en tiempo real y protección integrada.
Deje que Burning Grid se encargue de la complejidad, para que usted pueda centrarse en los resultados.
Very happy with the performance so far. Running on live account since start of June, 2025. Slow, steady and safe progress on Low Risk. Never experienced anxiety whilst using this EA. The account is growing and I sleep well. DD never crossed 3% at the worst of times. Net positive over 12%. Not the slightest risk of a blow up. Can't ask for more. Seller is highly active, supportive, tries to take community feedback into account.