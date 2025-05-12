Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo



Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown.



Burning Grid necesita un " HEDGING " Cuenta. No funciona en cuentas "NETTING".

---



¿Por qué elegir Burning Grid?





- Negociación multiparrilla con hasta 35 pares- Activación adaptativa de estrategias por símbolo- Modos de riesgo ajustables: Bajo, Medio, Alto- Límites de reducción por cuenta y grupo de divisas- Compatible con los retos de las empresas de apoyo y los programas de aceleración de capital- Panel de rendimiento integrado para obtener información en tiempo real





---



Diseñado para operadores inteligentes



Burning Grid combina una potente automatización con ajustes granulares para adaptarse a sus objetivos de negociación.

Usted define el riesgo por estrategia, las detracciones máximas permitidas y los pares con los que operar.

El EA se encarga del resto, todo en tiempo real y en docenas de símbolos.



Backtesting y optimización totalmente compatibles: encuentre rápidamente los ajustes que satisfagan incluso los requisitos más estrictos de detracción o de riesgo-recompensa.



---



Cuadro de mandos en tiempo real: su centro de mando para operar



Burning Grid presenta un cuadro de mandos compacto e informativo directamente en su gráfico:



- Seguimiento de pérdidas y ganancias por par

Consulte las pérdidas y ganancias totales de las últimas 24 horas, del mes en curso, del mes pasado y globales, agrupadas por par



- Supervisión de diferenciales en tiempo real

Supervise los diferenciales en tiempo real de los distintos símbolos para ayudarle a definir las condiciones óptimas de entrada



- Resumen de detracciones por divisa

Seguimiento de las reducciones de las posiciones abiertas actuales por grupo de divisas



- Vista de posiciones abiertas

Vea todas las cuadrículas activas, agrupadas por símbolo y lógica de estrategia



Todos los datos se actualizan en directo, lo que le ofrece un control total sin abandonar el gráfico.



---



Diseñado para el éxito en los desafíos



Burning Grid se diseñó teniendo en cuenta la compatibilidad con las firmas de puntales y los aceleradores de capital.

Establezca sus reducciones máximas, minimice la superposición de estrategias y deje que el EA ejecute miles de combinaciones de optimización para encontrar configuraciones estables y que cumplan con las reglas.



---



Ventajas clave



- Funciona en todos los brokers con spreads bajos

- Fácil control del riesgo para cada estilo de negociación

- Sin martingala, sin trucos de ajuste de curvas

- Lógica consistente, respaldada por periodos de prueba de varios años

- Pausa automáticamente los símbolos de alto riesgo cuando se alcanzan los límites

---

Configuraciones recomendadas

Para garantizar un rendimiento óptimo y una gestión de riesgos fiable, recomendamos las siguientes configuraciones para Burning Grid:



Requisitos mínimos (configuración de saldo bajo)



Tamaño de la cuenta: 500 $ o más

Apalancamiento: al menos 1:30

Oro desactivado (XAUUSD)



Esta configuración es ideal para usuarios principiantes con un pequeño capital. ¡Setfile por defecto disponible!





Configuración Preferida (Rendimiento Optimizado)



Tamaño de la cuenta: $10,000 o más

Apalancamiento: 1:500

Todos los pares activados, incluido el oro



Con esta configuración, Burning Grid puede operar con total flexibilidad en más de 30 símbolos, asegurando un escalado de posiciones suave y un control eficiente del drawdown, incluso durante las fases volátiles del mercado.



En cuentas pequeñas o con un apalancamiento menor, recomendamos desactivar los pares seleccionados para mantener una eficiencia de capital limpia y una mejor distribución del riesgo.





---

¿Listopara quemar la red?



Haga clic en Comprar para empezar a operar con automatización inteligente, información en tiempo real y protección integrada.



Deje que Burning Grid se encargue de la complejidad, para que usted pueda centrarse en los resultados.



