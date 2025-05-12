Burning Grid

4.59

Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo

Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown.


---

¿Por qué elegir Burning Grid?

- Negociación multiparrilla con hasta 35 pares
- Activación adaptativa de estrategias por símbolo
- Modos de riesgo ajustables: Bajo, Medio, Alto
- Límites de reducción por cuenta y grupo de divisas
- Compatible con los retos de las empresas de apoyo y los programas de aceleración de capital
- Panel de rendimiento integrado para obtener información en tiempo real



---

Diseñado para operadores inteligentes

Burning Grid combina una potente automatización con ajustes granulares para adaptarse a sus objetivos de negociación.
Usted define el riesgo por estrategia, las detracciones máximas permitidas y los pares con los que operar.
El EA se encarga del resto, todo en tiempo real y en docenas de símbolos.

Backtesting y optimización totalmente compatibles: encuentre rápidamente los ajustes que satisfagan incluso los requisitos más estrictos de detracción o de riesgo-recompensa.

---

Cuadro de mandos en tiempo real: su centro de mando para operar

Burning Grid presenta un cuadro de mandos compacto e informativo directamente en su gráfico:

- Seguimiento de pérdidas y ganancias por par
Consulte las pérdidas y ganancias totales de las últimas 24 horas, del mes en curso, del mes pasado y globales, agrupadas por par

- Supervisión de diferenciales en tiempo real
Supervise los diferenciales en tiempo real de los distintos símbolos para ayudarle a definir las condiciones óptimas de entrada

- Resumen de detracciones por divisa
Seguimiento de las reducciones de las posiciones abiertas actuales por grupo de divisas

- Vista de posiciones abiertas
Vea todas las cuadrículas activas, agrupadas por símbolo y lógica de estrategia

Todos los datos se actualizan en directo, lo que le ofrece un control total sin abandonar el gráfico.

---

Diseñado para el éxito en los desafíos

Burning Grid se diseñó teniendo en cuenta la compatibilidad con las firmas de puntales y los aceleradores de capital.
Establezca sus reducciones máximas, minimice la superposición de estrategias y deje que el EA ejecute miles de combinaciones de optimización para encontrar configuraciones estables y que cumplan con las reglas.

---

Ventajas clave

- Funciona en todos los brokers con spreads bajos
- Fácil control del riesgo para cada estilo de negociación
- Sin martingala, sin trucos de ajuste de curvas
- Lógica consistente, respaldada por periodos de prueba de varios años
- Pausa automáticamente los símbolos de alto riesgo cuando se alcanzan los límites
- Comunidad de soporte: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01


---

Configuraciones recomendadas
Para garantizar un rendimiento óptimo y una gestión de riesgos fiable, recomendamos las siguientes configuraciones para Burning Grid:

Requisitos mínimos (configuración de saldo bajo)

  • Tamaño de la cuenta: 500 $ o más
  • Apalancamiento: al menos 1:30
  • Oro desactivado (XAUUSD)


Esta configuración es ideal para usuarios principiantes con un pequeño capital. ¡Setfile por defecto disponible!



Configuración Preferida (Rendimiento Optimizado)

  • Tamaño de la cuenta: $10,000 o más
  • Apalancamiento: 1:500
  • Todos los pares activados, incluido el oro


Con esta configuración, Burning Grid puede operar con total flexibilidad en más de 30 símbolos, asegurando un escalado de posiciones suave y un control eficiente del drawdown, incluso durante las fases volátiles del mercado.

En cuentas pequeñas o con un apalancamiento menor, recomendamos desactivar los pares seleccionados para mantener una eficiencia de capital limpia y una mejor distribución del riesgo.


---

¿Listopara quemar la red?

Haga clic en Comprar para empezar a operar con automatización inteligente, información en tiempo real y protección integrada.

Deje que Burning Grid se encargue de la complejidad, para que usted pueda centrarse en los resultados.

Comentarios
Georgi Georgiev Pavlov
590
Georgi Georgiev Pavlov 2025.11.22 18:06 
 

Very happy with the performance so far. Running on live account since start of June, 2025. Slow, steady and safe progress on Low Risk. Never experienced anxiety whilst using this EA. The account is growing and I sleep well. DD never crossed 3% at the worst of times. Net positive over 12%. Not the slightest risk of a blow up. Can't ask for more. Seller is highly active, supportive, tries to take community feedback into account.

mikebcn20
161
mikebcn20 2025.11.18 06:36 
 

Great EA, great seller and very supportive. Very recommended

Pierre Ange Daniel Cerutti
479
Pierre Ange Daniel Cerutti 2025.09.18 11:48 
 

For sure the best investment for 2025. Each pair has multiple strategy that can backup up a failed strategy. Trail are very smart to maximise the profit and are different for each strategy. I used it for only 2 weeks and I have now increased my initial deposit (500 euros) by 34%. Very nice surprise !

Edit 10/10/25 : broke up the 100% profit yesterday (less than 6 weeks). Very profitable EA !

EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Asesores Expertos
Asesor automático para el instrumento Bitcoin . Timeframe H1. Terminal MT5 Creé este Asesor específicamente para una empresa de accesorios. Todos los esfuerzos de cinco años fueron para crear un producto seguro. El Asesor se compone de 8 pequeños Asesores y es una Cartera lista. Atención : El Asesor utiliza dos grandes estrategias de negociación (!): Trading por Tendencias; Trading por Patrones Estacionales (ciclos temporales) El Asesor NO utiliza estrategias tóxicas : Estrategia Disponibilida
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del potente indicador PipFinite Trend PRO EA Trend PRO negocia la señal de PipFinite Trend PRO y gestiona la operación dependiendo de las preferencias del usuario. El EA incluye muchas características personalizables que pueden mejorar aún más la estrategia de trading de Trend PRO. Características como Filtros de Entrada y Salida, Filtro de Marco de Tiempo Superior, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, Filtro de Noticias y ¡MÁS! La Solución Innovador
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! RSI Grid se basa en las condiciones de sobrecompra y sobreventa de RSI y abre una cuadrícula cuando la operación está en el lado perdedor del mercado. El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso del precio alcista y bajista, y a menudo se representa debajo del gráfico del precio de un activo. Un activo generalmente se considera sobrecom
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Imperium MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Imperium MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo completamente automático y requiere una mínima intervención por parte del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fines demos
12
Respuesta al comentario