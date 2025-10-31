Bollinger Keltner Advisor
Bollinger Keltner Advisor è un Expert Advisor che opera nella direzione del trend, utilizzando un modello che confronta i valori di prezzo, le Bande di Bollinger e le linee del Canale di Keltner. Conferma l'assenza di divergenze per i punti di ingresso con l'indicatore MACD e garantisce la tempistica della volatilità confrontandola con un valore in punti specificato per la distanza tra le Bande di Bollinger superiore e inferiore nella configurazione. L'advisor presenta un meccanismo di stop-loss basato sulla variazione percentuale del prezzo e un processo che aumenta la dimensione del lotto all'aumentare del saldo. Include inoltre un controllo basato sul tempo che consente l'ottimizzazione del trading intraday.
Scopri i migliori valori di configurazione per ogni simbolo nel tester della strategia con robuste regressioni lineari.
Strategia derivata da conoscenze e manuali di esperti.
