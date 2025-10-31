Bollinger Keltner Advisor est un Expert Advisor qui suit la tendance, en utilisant un modèle comparant les prix, les bandes de Bollinger et les lignes du canal de Keltner. Il vérifie l'absence de divergences pour les points d'entrée grâce à l'indicateur MACD et optimise le timing de la volatilité en la comparant à une valeur de référence correspondant à l'écart entre les bandes de Bollinger supérieure et inférieure. Cet Expert Advisor intègre un mécanisme de stop-loss basé sur la variation de prix en pourcentage et un processus d'ajustement automatique de la taille des lots en fonction du solde. Il inclut également un contrôle temporel permettant d'optimiser le trading intraday.



Découvrez les valeurs de configuration optimales pour chaque symbole grâce au testeur de stratégie basé sur des régressions linéaires robustes.



Stratégie issue de l'expertise de spécialistes et de manuels.