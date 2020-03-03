Apache MHL Moving Average MT5

Señal (ORO/XAUSD) - 12 meses activo y más de 5.000 operaciones: https: //www.mql5.com/pt/signals/2278431

Apache MHL Moving Average Expert Advisor o simplemente "Apache MHL" es un robot que opera con el activo GOLD/XAUUSD utilizando estrategias basadas en medias móviles y gestión de riesgo Martingale. El usuario puede ajustar el RSI para confirmar la fortaleza del activo.

Combina múltiples medias móviles para identificar posibles puntos de ruptura en el mercado. El robot comprueba las condiciones de los precios y, cuando detecta rupturas al alza o a la baja, abre órdenes de compra o venta automáticamente, respetando siempre los parámetros de distancia establecidos por el usuario.

Principales características y ventajas: Medias móviles y estrategias de ruptura :

Utiliza medias móviles simples (SMA) basadas en los máximos y mínimos de los precios para identificar oportunidades de scalping;



Ejecuta órdenes cuando los precios superan los niveles de las medias móviles por un margen predefinido (distancia en puntos).

Gestión del riesgo con Martingala :

Implementa una estrategia de Martingala que aumenta el tamaño del lote en las órdenes posteriores tras pérdidas, limitado por un número máximo configurable de repeticiones;



Las martingalas se aplican en función de distancias y multiplicadores específicos del tamaño de lote inicial.

Cierre de Beneficio Acumulado :

Monitoriza el beneficio total de las órdenes abiertas por el robot y cierra automáticamente todas las posiciones cuando el beneficio acumulado alcanza el objetivo configurado.

Ajustes flexibles :

Alto nivel de control por parte del usuario, con parámetros ajustables como multiplicador de lotes, periodos de media móvil, horas de negociación, limitador de cantidad de órdenes, distancias de ruptura y Martingala, take profit, stop loss, indicador RSI y número máximo de Martingalas.

Información del gráfico : Muestra información útil en el gráfico, como el número de operaciones abiertas y detalles sobre el estado operativo del robot.



Apache MHL Moving Average Expert Advisor está diseñado para simplificar la operativa en el mercado del oro, aprovechando la alta volatilidad del activo GOLD/XAUUSD y adoptando al mismo tiempo métodos coherentes de gestión de riesgos y beneficios. Es ideal para operadores que buscan automatizar sus estrategias de ruptura con un toque de Martingala y el uso de órdenes Grid.

En la configuración por defecto configurada parael ORO (XAUUSD), la distancia se ha calibrado para filtrar la volatilidad natural del activo, utilizando una escala progresiva que comienza en100 puntos y se extiende hasta700 puntos en función de la relevancia de los plazos definidos por el usuario. Esta estrategia de "estratificación" garantiza que el robot sólo ejecute la orden principal cuando el precio rompa una barrera técnica significativa en varios plazos al mismo tiempo. En cuanto a la recuperación, el sistema utiliza una gestión de hasta10 niveles Martingale, con un factor multiplicador de2,0 y una distancia de700 puntos entre las órdenes de corrección. Esta combinación permiteajustar rápidamente el punto de salida de la operación más cerca del precio actual, con el fin de finalizar los ciclos de negociación con beneficios acumulados incluso en pequeñas correcciones del oro (el objetivo en esta configuración estándar busca 100 puntos, y en el caso de las órdenes de agrupación de martingalas, sólo 10 puntos).

Nota Importante: Aunque Apache MHL es técnicamente capaz de un alto porcentaje de aciertos, es una herramienta de automatización y este material no pretende ofrecer una configuración predefinida ni garantizar beneficios. Cada inversor debe intentar combinar la tecnología con sus propias operaciones y análisis manuales. Es fundamental utilizar el software de forma consciente, basándose en estudios previos y en una gestión rigurosa del riesgo, respetando siempre los límites individuales de tolerancia a la exposición del mercado.

Advertencia: Como todos los robots de trading, se recomienda que el uso de Apache MHL Moving Average sea rigurosamente probado en cuentas demo antes de ser aplicado en cuentas reales. La gestión del riesgo es responsabilidad exclusiva del usuario y debe priorizarse para evitar pérdidas significativas.

Hacemos hincapié en que la señal de trading disponible en MQL5/MetaQuotes funciona exclusivamente como unescaparate técnico, con el objetivo de demostrar la consistencia y eficacia de las estrategias del robot en tiempo real. El objetivo principal no es gestionar o supervisar las señales en la plataforma, sino proporcionar una base técnica sólida e informes detallados que demuestren la eficacia del sistema en el mercado del Oro (XAUUSD). No obstante, la señal seguirá estando disponible y el usuario deberá tomar su propia decisión sobre si utilizarla o no, incluso teniendo en cuenta la existencia de deslizamientos y servidores lentos.

Como tal, las negociaciones para la adquisición, licencia o asociaciones diferenciadas más allá de MQL5 deben tratarse directamente a través demensaje privado con el desarrollador o sus representantes oficiales. Nuestro enfoque es ofrecer soporte técnico especializado y proporcionar los datos necesarios para que los inversores tengan total seguridad y apoyo en sus operaciones en Forex. Por lo tanto, la principal recomendación es adquirir el robot para que el usuario pueda configurar sus propias estrategias.

Desarrollador y Representante autorizado para actuar como soporte: Jose Sandro Oliveira - jsoliveiraa - Trader Profile - MQL5 Algo Trading community





