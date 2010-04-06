Volume Equilibrium

El indicador Volume Equilibrium muestra los niveles donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Puede calcular estos niveles para cada día, semana, mes y año.

Cuando el precio está por encima de la línea, significa que el volumen está del lado de los compradores y el mercado es alcista. Cuando el precio está por debajo de la línea, significa que el volumen está del lado de los vendedores y el mercado es bajista.

El indicador utiliza el algoritmo del indicador “Meravith” para calcular los niveles. Los niveles de volumen se calculan con gran precisión. El indicador funciona automáticamente y puede usarse en cualquier marco temporal.

Hay botones para cada línea, de modo que Usted puede elegir qué niveles de equilibrio de volumen desea ver. También hay un botón para mostrar u ocultar todo el indicador.

Para obtener resultados más precisos, recomiendo usar un bróker grande con muchos clientes, porque los brókers solo muestran el volumen de sus propios clientes.


