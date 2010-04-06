Volume Equilibrium

Индикатор Volume Equilibrium показывает уровни, на которых бычий объём равен медвежьему объёму. Он способен рассчитывать эти уровни для каждого дня, недели, месяца и года.

Когда цена находится выше линии, это означает, что объём на стороне покупателей больше, и рынок находится в бычьей зоне. Когда цена находится ниже линии, это означает, что объём на стороне продавцов больше, и рынок находится в медвежьей зоне.

Индикатор использует алгоритм индикатора «Meravith» для расчёта уровней. Объёмные уровни рассчитываются с высокой точностью. Индикатор работает автоматически и может быть использован на любом таймфрейме.

Для каждой линии предусмотрены кнопки, чтобы Вы могли выбрать, какие уровни баланса объёма показывать. Также есть кнопка для полного отображения или скрытия индикатора.

Для более точных результатов рекомендуется использовать крупного брокера с большим количеством клиентов, так как брокеры показывают объём только своих клиентов.


