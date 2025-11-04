L’indicateur Volume Equilibrium montre les niveaux où le volume acheteur est égal au volume vendeur. Il peut calculer ces niveaux pour chaque jour, semaine, mois et année.

Lorsque le prix est au-dessus de la ligne, cela signifie que le volume est du côté des acheteurs et que le marché est haussier. Lorsque le prix est en dessous de la ligne, cela signifie que le volume est du côté des vendeurs et que le marché est baissier.

L’indicateur utilise l’algorithme de l’indicateur « Meravith » pour calculer les niveaux. Les niveaux de volume sont calculés avec une grande précision. L’indicateur fonctionne automatiquement et peut être utilisé sur n’importe quelle unité de temps.

Chaque ligne dispose d’un bouton, ce qui Vous permet de choisir quels niveaux d’équilibre de volume afficher. Il y a également un bouton pour afficher ou masquer l’indicateur complet.

Pour des résultats plus précis, il est recommandé d’utiliser un grand courtier avec de nombreux clients, car les courtiers n’affichent que le volume de leurs propres clients.