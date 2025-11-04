Volume Equilibrium

L’indicatore Volume Equilibrium mostra i livelli in cui il volume rialzista è uguale al volume ribassista. Può calcolare questi livelli per ogni giorno, settimana, mese e anno.

Quando il prezzo si trova sopra la linea, significa che il volume è dalla parte dei compratori e il mercato è rialzista. Quando il prezzo si trova sotto la linea, significa che il volume è dalla parte dei venditori e il mercato è ribassista.

L’indicatore utilizza l’algoritmo dell’indicatore “Meravith” per calcolare i livelli. I livelli di volume sono calcolati con grande precisione. L’indicatore funziona automaticamente e può essere utilizzato su qualsiasi timeframe.

Per ogni linea sono presenti dei pulsanti, così potete scegliere quali livelli di equilibrio del volume visualizzare. È inoltre presente un pulsante per mostrare o nascondere l’intero indicatore.

Per risultati più accurati, si consiglia di utilizzare un broker grande con molti clienti, perché i broker mostrano solo il volume dei propri clienti.


