O indicador Volume Equilibrium mostra os níveis onde o volume de compra é igual ao volume de venda. Ele pode calcular esses níveis para cada dia, semana, mês e ano.

Quando o preço está acima da linha, isso significa que o volume está do lado dos compradores e o mercado está em tendência de alta. Quando o preço está abaixo da linha, isso significa que o volume está do lado dos vendedores e o mercado está em tendência de baixa.

O indicador utiliza o algoritmo do indicador “Meravith” para calcular os níveis. Os níveis de volume são calculados com alta precisão. O indicador funciona automaticamente e pode ser usado em qualquer período de tempo.

Existe um botão para cada linha, para que Você possa escolher quais níveis de equilíbrio de volume deseja ver. Também há um botão para mostrar ou ocultar todo o indicador.

Para obter resultados mais precisos, recomendo usar uma corretora grande com muitos clientes, pois as corretoras mostram apenas o volume dos seus próprios clientes.