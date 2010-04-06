Volume Equilibrium

O indicador Volume Equilibrium mostra os níveis onde o volume de compra é igual ao volume de venda. Ele pode calcular esses níveis para cada dia, semana, mês e ano.

Quando o preço está acima da linha, isso significa que o volume está do lado dos compradores e o mercado está em tendência de alta. Quando o preço está abaixo da linha, isso significa que o volume está do lado dos vendedores e o mercado está em tendência de baixa.

O indicador utiliza o algoritmo do indicador “Meravith” para calcular os níveis. Os níveis de volume são calculados com alta precisão. O indicador funciona automaticamente e pode ser usado em qualquer período de tempo.

Existe um botão para cada linha, para que Você possa escolher quais níveis de equilíbrio de volume deseja ver. Também há um botão para mostrar ou ocultar todo o indicador.

Para obter resultados mais precisos, recomendo usar uma corretora grande com muitos clientes, pois as corretoras mostram apenas o volume dos seus próprios clientes.


Produtos recomendados
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indicadores
RAD CRITICAL LEVES RAD indicator tracks “Relevant Volume” in real time, identifying accumulation and distribution processes, projecting them in the chart as SUPPORT or RESISTANCE zones. Natural   support   and resistance levels are generated by Volume Accumulation and Distribution processes. As these processes evolve, levels at which the relevant volume in the market place is positioned, become difficult areas to cross upwards or downwards. By using this information, traders can identify very s
VWAP and Volume Profile
Samran Aslam
Indicadores
This product is designed for the MT5 platform and offers two key features: VWAP (Volume Weighted Average Price) calculation and Volume Profile analysis. Advantages: VWAP Calculation: The product calculates the VWAP, which is a popular indicator used by traders to determine the average price of a security based on its trading volume. It helps identify potential buying or selling opportunities by comparing the current price to the average price weighted by volume. Volume Profile Analysis: The prod
AIS Discrete Hartley Transform MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Este indicador é baseado na transformada discreta de Hartley. O uso dessa transformação permite aplicar diferentes abordagens ao processar séries temporais financeiras. Uma característica distintiva deste indicador é que suas leituras não se referem a um ponto no gráfico, mas a todos os pontos do período do indicador. Ao processar uma série temporal, o indicador permite selecionar vários elementos da série temporal. A primeira possibilidade de filtragem baseia-se nesta abordagem - todos os comp
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indicadores
Breakout Boxes with Volume Pressure This indicator automates the identification of key consolidation zones (Supply and Demand) based on Market Pivots and Volatility (ATR). Unlike standard support/resistance tools, this indicator provides a unique   Volume Pressure Analysis   inside every box, giving you insight into the battle between Buyers and Sellers before a breakout occurs. Key Features Automated Supply & Demand Zones:   Automatically detects significant Pivot Highs and Lows to draw dyna
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indicadores
Limitless MT5 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT5 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT5? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Indicadores
This indicator is based on a mathematical formula and an ANN combined, designed to make a model(using previous prices) of the most recent market condition (any chart*) in order to use the model as a forecasting tool. *This indicator can operate on any chart/timeframe, but it's suggested you use multiple timeframes for each trade because this method relies solely on the time factor, you can not use this indicator to predict price volatility, but if it's fit correctly it will show you when the nex
Volume Profile Trading System
Abdeljalil El Kedmiri
Indicadores
Volume Profile Trading System is NOT just another volume indicator. It's a   complete trading ecosystem   that combines professional volume profile visualization with an intelligent automated trading strategy.  While other indicators show you   WHERE   volume is concentrated, Volume Profile Trading System  shows you   WHERE ,   WHEN , and   HOW   to trade it! displaying real volume distribution by price instead of time. It helps traders identify fair value zones, institutional activity, and high
VolumeDeltaWaves
Stanislav Korotky
Indicadores
This indicator is an extended implementation of Weis waves. It builds Weis waves on absolute volumes (which is the classical approach) or delta of volumes (unique feature) using different methods of wave formation and visualization. It works with real volumes, if available, or with tick volumes otherwise, but also provides an option to use so called "true volume surrogates", as an artificial substitution for missing real volumes (for example, for Forex symbols), which was introduced in correspo
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indicadores
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicadores
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indicadores
uGenesys AI - 90% Accurate Daytrading Indicator Introducing the ultimate forex trading indicator system, uGenesys AI, powered by cutting-edge AI technology and advanced analytical techniques, including Time-Series Analysis and Genetic Algorithms. Our AI-powered trading system leverages the power of time-series analysis to identify trends and patterns in historical price data, allowing traders to make informed predictions about future market movements. By analyzing vast amounts of data, our syst
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indicadores
Are you ready to take your trading journey to new heights? Look no further than MarketMagnet, this groundbreaking indicator designed to propel your trading success with excitement and accuracy. Powered by the convergence of Momentum and CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equips traders with the ultimate tool to determine direction and entry prices for a wide range of recommended currency pairs and instruments. It is designed for traders seeking to scalp for a few pips on lower timeframe
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indicadores
Based on the trading model/strategy/system of gold double-position hedging and arbitrage launched by Goodtrade Brokers, problems encountered in daily operations: 1. Account B immediately places an order immediately following account A. 2: After account A places an order, account B will automatically copy the stop loss and take profit. 3: Account A closes the position of Account B and closes the position at the same time. 4: When account B closes the position, account A also closes the position.
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
Epic Sails Pro Session VWAP with Angle
Matthew Mackay Meikle
Indicadores
Epic Sails PRO is a clean, session-anchored VWAP indicator designed to provide a clear institutional price framework — not trade signals. It plots a stable VWAP with non-overlapping volatility bands and a real-time VWAP angle (in degrees) to help traders assess directional bias, slope strength, and market state. This tool is ideal for traders who prefer structure, context, and mechanical confirmation over subjective indicators. Key Features Session-anchored VWAP (resets at user-defined session s
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indicadores
The Rocket Trend indicator is trending. The indicator draws two-color points connected by lines along the chart. This is a trend indicator, it is an algorithmic indicator. It is easy to work and understand when a blue circle appears, you need to buy, when a red one appears, sell. The indicator is used for scalping and pipsing, and has proven itself well. Rocket Trend is available for analyzing the direction of the trend for a specific period of time. Ideal for novice traders learning the laws o
MW Pattern Pro MT5
Noiros Tech
Indicadores
M & W Pattern Pro is an advanced scanner for M and W patters , it uses extra filters to ensure scanned patterns are profitable. The indicator can be used with all symbols and time frames. The indicator is a non repaint indicator with accurate statistics calculations. To use , simply scan the most profitable pair using the statistics dashboard accuracy , then enter trades on signal arrow and exit at the TP and SL levels. STATISTICS : Accuracy 1 : This is the percentage of the times price hits TP
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
Você utiliza o volume na sua leitura do mercado? Certamente muitos traders usam, e não se imaginam operando sem ele. O indicador Color Histogram Volume Set permite que o usuário escolha o valor que ele considera interessante para monitorar. Ao ultrapassar este você terá a confirmação visual e se quiser terá também o alerta sonoro que é dado pelo indicador. Claro que existem outras maneiras de tentar encontrar um volume elevado, como avaliar se o v olume está acima da média, se é o maior volum
Anchored VWAP Channel
Kong Yew Chan
Indicadores
place a vwap line starting from the line placed on the chart parameters: tick_mode: enable to use ticks instead of bars. this uses a lot more cpu processing power prefix: prefix to add for line created by indicator line_color: set the color of the line created line_style: set the line style of the line created applied_price: set the price of bar to use of the bar std_dev_ratio: set the multiplier for the std dev channel
Fixed Range Volume Profile MT5
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicadores
Perfil de volume de intervalo fixo automático com alertas para MT5 Este indicador mostra onde o preço passou mais tempo, destacando níveis importantes que podem ser usados na negociação. e pode mostrar a densidade de preços ao longo do tempo, delineando os níveis de preços mais importantes, a área de valor e o valor de controle de uma determinada sessão de negociação. Este indicador pode ser anexado a timeframes entre M1 e D1 e mostrará o perfil de mercado para sessões diárias, semanais, mens
BoxProfile MT5
Evgeny Shevtsov
4.6 (10)
Indicadores
The indicator displays volume profiles based on the nesting principle. Profiles periods are pre-set so that each subsequent profile has a length twice as long as the length of the previous profile. In addition to profiles, the indicator displays volume clusters sorted by color, depending on the volume they contain. Indicator operation features The indicator works on typical timeframes from M5 to MN, but for calculations uses historical data from smaller timeframes: M1 - for timeframes from M5
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indicadores
Trend and Signals MT5  indicator scans  30 trading Instruments (Forex, Metals and Indices).     It uses special algorithm on the  current market   based on   Pure Price Action   and display the overall trend and signal on the dashboard. When signals are produced the indicator sends alert and notification. Strategy for Signals This indicator uses the daily timeframe to determine the direction of the trend. The hourly timeframe is used to identify possible entries. Main trend and is determined by
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicadores
Gioteen Volatility Index (GVI) - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicate
Hurst buy and sell
Victor Alfonso Molina Botello
Indicadores
Hurst Buy and Sell This innovative indicator, inspired by xAI Grok intelligence, uses the Hurst exponent to identify the nature of the market and generate buy/sell signals. The EA for this indicator (Hurst Razer PRO EA MT5) is now available, you can see it by clicking here!  https://www.mql5.com/es/market/product/153441?source=Site+Profile+Seller  If you want more signals from the indicator, change the minimum number of bars between consecutive signals. The lower the value, the more signals it
Deriv Intelligence Analyzer
Israr Hussain Shah
Indicadores
11 Modules Description & Final Analyzer Trading Guide 1. Reaction Engine 2.0 Purpose : Measures market pressure by analyzing tick movements, volume, and speed within a time window.   How it works : Calculates weighted price changes, considers tick velocity and volatility, and applies EMA smoothing.   Trading use : Strong positive values indicate buying pressure Strong negative values indicate selling pressure Use as confirmation for entry/exit signals 2. Flow Pattern Detector Purpose : Identifie
Market Session Visual
Kambiz Shahriarynasab
Indicadores
The  Market Sessions Indicator for MT5 helps you  predict market turnarounds  by detecting major supply and demand areas. These pivot points tend to occur after a new session has started and the previous one is still open. It is also used to gauge how many points or pips the market moves on average during a session. This helps us to place better our take profits and stop losses. The indicator works on all forex pairs, gold, silver, commodities, stocks, indices and any other instrument that you
Os compradores deste produto também adquirem
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299$ para os primeiros 100compradores. O preço final será de 499$ . A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: VWA
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast prevê e visualiza o futuro de qualquer mercado com base nas harmonias nos dados de preços. Embora o mercado nem sempre seja previsível, se houver um padrão nos preços, o MetaForecast pode prever o futuro com a maior precisão possível. Em comparação com outros produtos similares, o MetaForecast pode gerar resultados mais precisos ao analisar as tendências do mercado. Parâmetros de entrada Past size (Tamanho do passado) Especifica o número de barras que o MetaForecast usa para criar
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
Indicadores
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Hyperbolic
Konstantin Gruzdev
Indicadores
The indicator is stable on noise fluctuations in price and quickly reacts to the trend. It is based on an algorithm from a system of hyperbolic functions that allows you to aggressively smooth the flat with minimal lag on the trend. It can be applied directly to the price chart, to itself, or to other indicators in order to eliminate false signals. The main purpose of the indicator is to smooth out small sawtooth price movements as much as possible. The higher the Hyperbolic parameter, the stron
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indicadores
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Visual Position Sizer Risk Calculator
Nabil Oukhouma
Indicadores
Stop calculating lot sizes manually. Stop guessing your Risk/Reward ratio. The Risk Reward Tool brings the intuitive, visual trading style of TradingView directly to your MetaTrader 5 charts. It is designed for traders who value speed, precision, and visual clarity. Whether you trade Forex, Indices (DAX, US30), or Commodities (Gold, Oil), this tool handles the math for you. Simply click "Long" or "Short," drag the lines to your levels, and the tool instantly tells you exactly how many lots to t
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicadores
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtenha o AUX GRATUITO e suporte EA  Download direto — Clique aqui [ D.I.C.E ] O DICE Indicator Divergence in Chaos Environment é uma ferramenta MT5 especializada criada para traders que aplicam a Teoria das Ondas de Elliott dentro das técnicas de Trading Chaos. Identifica divergências ocultas e regulares na ação do preço, sincronizadas com o ambiente de mercado caótico descrito por Bill Williams. Principais recursos Divergência alinhada com Ondas de Elliott: detecta divergências altistas e bai
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicadores
Orderflow Scalp Pro v2.4   delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, real-time aggressive score monitoring, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Full Documentation: [Download PDF] Four Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap with POC/VAH/VAL Transform your charts into inst
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indicadores
In the "Masters of Risk" trading system, one of the main concepts is related to places where markets change direction. In fact, this is a change in priority and a violation of the trend structure at the extremes of the market, where supposedly there are or would be stop-losses of "smart" participants who are outside the boundaries of the accumulation of volume. For this reason, we call them "Reversal Patterns" - places with a lot of weight for the start of a new and strong trend. Some of the imp
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Harmonics Indicator is a harmonic pattern dashboard. It recognizes all major patterns. MonsterDash is a dashboard that displays all detected patterns for all symbols and (almost) all timeframes in sortable and scrollable format. Users can add their own user defined patterns . MonsterDash can open and update charts with the pattern found. Settings MonsterDash's default settings are good enough most of the time. Feel free to fine tune them to your needs. The color settings are for tho
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indicadores
The Volume Spread Analysis indicator is based on the original Volume Spread Analysis method. It was designed for quick and easy recognition of VSA patterns. Even though this indicator looks very simple, it is the most sophisticated tool we've ever made. It is a really powerful analytical tool that generates very reliable trading signals. Because it is very user-friendly and understandable, it is suitable for every type of trader, regardless of his experience. What is VSA? VSA - Volume Spread A
Meco Ultimate Channel
Thapelo Kapwe
5 (1)
Indicadores
This indicator belongs to the family of channel indicators. These channel indicator was created based on the principle that the market will always trade in a swinging like pattern. The swinging like pattern is caused by the existence of both the bulls and bears in a market. This causes a market to trade in a dynamic channel. it is designed to help the buyer to identify the levels at which the bulls are buying and the bear are selling. The bulls are buying when the Market is cheap and the bears a
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtenha o indicador AUX GRÁTIS, suporte para EA e o guia completo, por favor visite – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecte a Tendência. Leia o Padrão. Acerte a Entrada. 3 passos em menos de 30 segundos! Negocie sem esforço — sem necessidade de análise. Seu assistente inteligente está pronto para simplificar seu fluxo de trabalho Chega de sobrecarga de gráficos. Negocie com confiança usando detecção inteligente de viés. Compatível com todas as moedas, criptos, ações, metais, índice
Mais do autor
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (4)
Indicadores
Este indicador identifica com precisão as divergências altistas e baixistas entre os movimentos de preço e o histograma MACD, usando períodos de Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 5 (rápido), 34 (lento) e um período de linha de sinal de 5. O indicador destaca os pontos onde o momentum enfraquece, sinalizando possíveis reversões de tendência. Regras para identificação correta de divergências: A divergência altista é válida quando o preço forma mínimas mais baixas e o histograma MACD simultaneame
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
“Naturu” é um indicador manual que usa a simetria da natureza como seu algoritmo. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta! Ao carregar o indicador, você verá duas linhas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Clique uma vez em uma linha para ativá-la. Para movê-la, basta clicar na vela onde deseja posicioná-la. Você define um ponto alto e um ponto baixo, e o indicador calcula automaticamente: Uma zona magenta que mostra onde os interesses de touros e ursos estão mais próximo
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador é uma ferramenta interativa de marcação das Ondas de Elliott para MetaTrader 4 e 5. Ele permite que o usuário coloque manualmente rótulos de ondas diretamente no gráfico, selecionando o tamanho do rótulo, a cor e o tipo de onda (correções ABC, impulsos de cinco ondas ou estruturas WXY) a partir de um menu no próprio gráfico. Com um único clique no gráfico, o indicador posiciona sequencialmente os rótulos de ondas apropriados no preço e no tempo escolhidos, ajudando os traders a vi
FREE
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Indicadores
O indicador mede o desequilíbrio entre os touros e os ursos durante um período escolhido e mostra uma linha reta entre os dois pontos. Se os touros tiverem mais volume do que os ursos, a linha fica verde.  Se os ursos tiverem mais volume, a linha fica vermelha. A linha também mostra a diferença percentual no volume. O indicador mostra os mesmos dados numa janela separada. Também é possível ver o volume dividido. O indicador tem dois modos. Para este efeito, existe um botão no canto superio
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
2 SNAKES é um sistema de escalpelamento de primeira classe. Como as entradas são bastante precisas, é provável que você se torne viciado nesse sistema muito rapidamente.  Você tem 2 cobras. Quando você vê uma vela acima ou abaixo delas que não as toca, esse é o seu sinal de escalpelamento. Se você usar um período de tempo maior, o scalping pode se tornar um acompanhamento de tendência. As snakes são calculadas precisamente em relação ao estado atual do mercado. Elas NÃO SÃO médias móveis.
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
Este indicador é uma ferramenta interativa de marcação das Ondas de Elliott para MetaTrader 4 e 5. Ele permite que o usuário coloque manualmente rótulos de ondas diretamente no gráfico, selecionando o tamanho do rótulo, a cor e o tipo de onda (correções ABC, impulsos de cinco ondas ou estruturas WXY) a partir de um menu no próprio gráfico. Com um único clique no gráfico, o indicador posiciona sequencialmente os rótulos de ondas apropriados no preço e no tempo escolhidos, ajudando os traders a vi
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
O indicador analisa o volume a partir de qualquer ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Linhas principais do Meravith: Linha de exaustão de volume altista – serve como alvo. Linha de exaustão de volume baixista – serve como alvo. Linha de tendência – indica a tendência do mercado. A cor muda conforme o mercado esteja em alta ou em baixa e serve como suporte de tendência. Como usar: dê um clique duplo na linha vertical roxa e mova-a para a posição desejada. Você pode
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Níveis lendários de William Gann em um indicador MT5 totalmente automatizado. O GANN Master identifica zonas-chave onde o preço tem maior probabilidade de reverter ou continuar sua tendência, com base em dados diários, semanais e mensais. Recursos principais: Botões de período com um clique: clique em Daily, Weekly ou Monthly para traçar instantaneamente as zonas do dia, da semana ou do mês atuais Modos Automático e Manual • Automático: o GANN Master calcula todos os níveis para você, sem neces
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
O SENSE é um sistema automatizado que combina métodos GANN selecionados com cálculos fractais. O sistema diz-nos onde abrir e fechar as transacções. Já não precisa de perder tempo com cálculos complexos - o SENSE faz tudo por si. Basta instalar o indicador. Princípios básicos: O mercado está em alta quando o preço está acima das linhas brancas Comprar acima das linhas brancas, parar abaixo As linhas verdes são objectivos de subida O mercado está em baixa quando o preço está abaixo das linhas
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicadores
Balance Levels é um indicador de trading fácil de usar que fornece sinais claros de compra e venda juntamente com níveis de preço dinâmicos, ajudando os traders a planearem as suas entradas e saídas com mais confiança. A ferramenta é altamente flexível – pode ser usada como estratégia independente ou integrada em qualquer sistema de trading existente. Funciona em todos os prazos temporais e em todos os mercados : Forex, Ouro, Índices, Criptomoedas ou Ações. Balance Levels adapta-se a todos os es
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
Este indicador baseia-se na experiência prática.  Insira a data/hora do seu topo/base. Calcula o nível mais visitado desde o topo/base até ao momento atual. Actualiza-se automaticamente a cada nova vela. Pode utilizar simultaneamente vários indicadores para diferentes tendências e períodos de tempo. O comprimento é sempre traçado desde o início do seu período até ao presente. Ferramenta PRO útil.
FREE
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Este indicador separa efetivamente o volume de ticks no mercado forex em categorias de alta e de baixa. Além disso, ele fornece a funcionalidade para calcular e exibir a soma dos volumes de ticks de alta e de baixa para qualquer período selecionado de sua escolha. Pode ajustar facilmente o período movendo as duas linhas azuis no gráfico, permitindo uma análise de volume personalizável e precisa, adaptada às suas necessidades de negociação. Se achar útil, as suas opiniões serão apreciadas! B
FREE
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicadores
ENIGMERA: O núcleo do mercado Importante: A demonstração do MQL5.com funciona no Strategy Tester e pode não refletir completamente a funcionalidade do Enigmera. Verifique a descrição, as capturas de tela e o vídeo para mais detalhes. Fique à vontade para me enviar uma mensagem com qualquer dúvida! O código do indicador foi completamente reescrito. A versão 3.0 adiciona novas funcionalidades e corrige erros acumulados desde o início do indicador. Introdução Este indicador e sistema de negociação
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador LEVELSS mostra: - Zona diária de alta e de baixa. É visível todos os dias das 00:00 às 23:59.  - A zona semanal de alta e baixa. É visível de segunda-feira 0:00 a sexta-feira 23:59 todas as semanas. - Canal especialmente calculado a partir de um período de tempo específico que é exibido em todos os outros períodos de tempo. Por defeito, este é o período de 4 horas que pode ser alterado para qualquer outro período de tempo que deseje negociar. É calculado sem parar. No canto superi
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Os alvos precisos de GANN são calculados com base em seus métodos testados pelo tempo e apresentados bem à sua frente. Esta ferramenta foi projetada para tornar a negociação mais fácil e intuitiva. Ao mover a linha branca para cima ou a linha verde para baixo, você verá imediatamente por que as técnicas de GANN continuam a ser influentes no mundo do trading. As estratégias de GANN se concentram em prever movimentos de mercado com alta precisão, e esta ferramenta traz esse poder para suas mãos
Stefanov
Ivan Stefanov
Indicadores
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador FIFTY agora está disponível em uma versão automatizada, eliminando a necessidade de desenhar os níveis manualmente. Esta versão traça automaticamente os níveis diários, semanais, mensais e anuais no gráfico, garantindo precisão e economizando tempo. Além disso, há botões para alternar a visibilidade desses níveis, permitindo total personalização. Para aqueles que preferem, a versão gratuita do indicador continua disponível e totalmente funcional, permitindo que os traders escolham en
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicadores
“Naturu” é um indicador manual que usa a simetria da natureza como seu algoritmo. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta! Ao carregar o indicador, você verá duas linhas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Clique uma vez em uma linha para ativá-la. Para movê-la, basta clicar na vela onde deseja posicioná-la. Você define um ponto alto e um ponto baixo, e o indicador calcula automaticamente: Uma zona magenta que mostra onde os interesses de touros e ursos estão mais próximo
Horizont
Ivan Stefanov
Indicadores
Horizont é um sistema de trading que fornece uma configuração completa de negociação: ponto de entrada, alvo 1, alvo 2 e stop loss, tudo calculado automaticamente. O sistema identifica automaticamente os topos e fundos do mercado e os conecta para definir a tendência atual. Você seleciona qual tendência negociar e o Horizont gera os níveis correspondentes de entrada, alvos e stop. O sistema inclui gestão automática de risco. Ele verifica o saldo da sua conta, calcula o risco e sugere o tamanho d
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicadores
ENIGMERA: O núcleo do mercado (Este é um indicador manual e contém funções que podem não ser compatíveis com o ambiente atual de testes do MetaTrader) Introdução Este indicador e sistema de trading representam uma abordagem única aos mercados financeiros. ENIGMERA utiliza ciclos fractais para calcular com precisão os níveis de suporte e resistência. Mostra a fase autêntica de acumulação e fornece direção e objetivos. É um sistema que funciona tanto em tendência quanto em correção. Como funciona
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicadores
O indicador destaca as zonas onde há declaração de interesse no mercado e, em seguida, mostra a zona de acumulação de ordens . Ele funciona como um livro de ofertas em escala ampliada . Este é o indicador para o dinheiro grande . Seu desempenho é excepcional. Qualquer interesse que existir no mercado, você verá com clareza . (Esta é uma versão totalmente reescrita e automatizada — não é mais necessário fazer análise manual .) A Velocidade de Transação é um indicador de conceito novo que mostra o
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
Um dos poucos indicadores que calcula níveis exclusivamente com base no preço. O indicador não é afetado por timeframes, tendências ou ciclos de mercado. Um dos indicadores mais lógicos já criados. O indicador FIFTY agora está disponível em uma versão automatizada, eliminando a necessidade de desenhar níveis manualmente. Esta versão traça automaticamente os níveis diários, semanais, mensais e anuais no gráfico, garantindo precisão e economia de tempo. Além disso, botões estão disponíveis para al
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicadores
SPEKULATOR é um sistema de trading manual e um indicador que ajuda você a identificar zonas-chave de suporte e a direção do mercado. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta. Você escolhe qualquer topo (TOP) e fundo (BOTTOM) no gráfico, e o indicador desenha: Uma zona de suporte para a sua tendência. Para uma tendência de alta, aparece uma zona verde; para uma tendência de baixa, uma zona vermelha. A sensibilidade da zona de suporte pode ser ajustada nas configurações do in
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicadores
Time Zones Fifty O indicador resolve um problema fundamental: Como devemos contar o tempo? Quais zonas usar, como e por quê? Ele é totalmente baseado em lógica. Aplicação das zonas de tempo Para aplicar zonas de tempo precisamos de um ponto inicial. Esse ponto deve ser logicamente definido, não escolhido ao acaso. Alguns escolhem começar a partir de: o primeiro dia do ano, o primeiro dia do mês, o início de um trimestre ou de uma semana. Mas isso pressupõe que a atividade do mercado se repete ex
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário