Volume Equilibrium

Der Indikator Volume Equilibrium zeigt die Niveaus, an denen das Kaufvolumen dem Verkaufsvolumen entspricht. Er kann diese Werte für jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr berechnen.

Wenn sich der Preis oberhalb der Linie befindet, bedeutet das, dass das Volumen auf der Käuferseite größer ist und der Markt sich in einer Aufwärtsphase befindet. Wenn sich der Preis unterhalb der Linie befindet, bedeutet das, dass das Volumen auf der Verkäuferseite größer ist und der Markt sich in einer Abwärtsphase befindet.

Der Indikator verwendet den Algorithmus des „Meravith“-Indikators zur Berechnung dieser Niveaus. Die Volumenniveaus werden sehr präzise berechnet. Der Indikator arbeitet automatisch und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.

Es gibt Schaltflächen für jede Linie, sodass Sie auswählen können, welche Volumen-Gleichgewichtslevels angezeigt werden sollen. Außerdem gibt es eine Schaltfläche zum Ein- und Ausblenden des gesamten Indikators.

Für genauere Ergebnisse wird empfohlen, einen großen Broker mit vielen Kunden zu verwenden, da Broker nur das Volumen ihrer eigenen Kunden anzeigen.


Empfohlene Produkte
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indikatoren
RAD KRITISCHE NIVEAUS Der RAD-Indikator verfolgt das "relevante Volumen" in Echtzeit, identifiziert Akkumulations- und Distributionsprozesse und projiziert sie im Chart als SUPPORT- oder RESISTANCE-Zonen. Natürliche Unterstützungs- und Widerstandsniveaus werden durch Volumenakkumulations- und -verteilungsprozesse erzeugt. Wenn sich diese Prozesse entwickeln, werden die Niveaus, an denen sich das relevante Volumen auf dem Markt befindet, zu schwierigen Bereichen, die nach oben oder unten durchbr
VWAP and Volume Profile
Samran Aslam
Indikatoren
Dieses Produkt wurde für die MT5-Plattform entwickelt und bietet zwei wichtige Funktionen: VWAP (Volume Weighted Average Price) Berechnung und Volumenprofilanalyse. Vorteile: VWAP-Berechnung: Das Produkt berechnet den VWAP, einen beliebten Indikator, der von Händlern verwendet wird, um den Durchschnittspreis eines Wertpapiers auf der Grundlage seines Handelsvolumens zu bestimmen. Er hilft dabei, potenzielle Kauf- oder Verkaufsgelegenheiten zu identifizieren, indem er den aktuellen Kurs mit dem n
AIS Discrete Hartley Transform MT5
Aleksej Poljakov
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf der diskreten Hartley-Transformation. Mit dieser Transformation können Sie verschiedene Ansätze bei der Verarbeitung von Finanzzeitreihen anwenden. Eine Besonderheit dieses Indikators besteht darin, dass sich seine Messwerte nicht auf einen Punkt auf dem Diagramm beziehen, sondern auf alle Punkte des Indikatorzeitraums. Bei der Verarbeitung einer Zeitreihe können Sie mit dem Indikator verschiedene Elemente der Zeitreihe auswählen. Auf diesem Ansatz baut die erste Mö
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Das Handelssystem von Manyal, CovEchoTrend Robot, setzt auf Zuverlässigkeit und Flexibilität. Durch den Einsatz von statistischen Analysemethoden zur Untersuchung der Beziehungen zwischen dem Basisindikator und den Marktmustern ermöglicht das System ein tieferes Verständnis der Marktprozesse. Intelligente Musteranalyse: Die Anwendung der statistischen Datenverarbeitung hilft dabei, wichtige Trendumkehrpunkte genauer zu identifizieren, die signifikante Marktverschiebungen signalisieren. Die fundi
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Breakout Boxes mit Volumendruck Dieser Indikator automatisiert die Identifizierung von wichtigen Konsolidierungszonen (Angebot und Nachfrage) auf der Grundlage von Markt-Pivots und Volatilität (ATR). Im Gegensatz zu standardmäßigen Unterstützungs-/Widerstands-Tools bietet dieser Indikator eine einzigartige Volumendruck-Analyse innerhalb jeder Box, die Ihnen einen Einblick in den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern gibt, bevor ein Ausbruch stattfindet. Hauptmerkmale Automatisierte Angebots-
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf einer mathematischen Formel und einer ANN-Kombination, die entwickelt wurde, um ein Modell (unter Verwendung früherer Kurse) der jüngsten Marktbedingungen (beliebiges Diagramm*) zu erstellen, um das Modell als Prognoseinstrument zu verwenden. *Dieser Indikator kann auf jedem Chart/Zeitrahmen funktionieren, aber es wird empfohlen, mehrere Zeitrahmen für jeden Handel zu verwenden, da sich diese Methode ausschließlich auf den Zeitfaktor stützt. Sie können diesen Indikat
Volume Profile Trading System
Abdeljalil El Kedmiri
Indikatoren
Volume Profile Trading System ist nicht nur ein weiterer Volumenindikator. Während andere Indikatoren Ihnen zeigen, WO das Volumen konzentriert ist, zeigt Ihnen das Volume Profile Trading System , WO , WANN und WIE Sie es handeln können! Es zeigt die reale Volumenverteilung nach Preis statt nach Zeit. Es hilft Händlern, Fair-Value-Zonen, institutionelle Aktivitäten und Bereiche mit hoher Handelswahrscheinlichkeit präzise zu identifizieren. SONDERBONUSANGEBOT Jeder Kauf beinhaltet unseren "VP Bre
VolumeDeltaWaves
Stanislav Korotky
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine erweiterte Implementierung von Weis-Wellen. Er bildet Weis-Wellen auf Basis von absoluten Volumina (klassischer Ansatz) oder Delta-Volumina (Alleinstellungsmerkmal) unter Verwendung verschiedener Methoden der Wellenbildung und Visualisierung. Er arbeitet mit realen Volumina, falls vorhanden, oder mit Tick-Volumina, wenn nicht, bietet aber auch die Möglichkeit, so genannte "echte Volumensurrogate" zu verwenden, als künstlichen Ersatz für fehlende reale Volumina (z.B. fü
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indikatoren
Adjustable Consecutive Fractals sucht nach 2 oder mehr Fraktalen in einer Richtung und sendet bei starken Umkehrpunkten einen Alarm auf dem Bildschirm, einen Tonalarm und eine Push-Benachrichtigung. Adjustable Consecutive Fractals zeigt die Fraktale auf dem Chart zusammen mit einem farblich wechselnden Text für Kauf- und Verkaufssignale an, wenn ein oder mehrere Fraktale auf einer Seite des Preises erscheinen. Adjustable Consecutive Fractals basiert auf Bill Williams Fractals. Die Standard-Bill-
Ugenesys AI MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Indikatoren
uGenesys AI - 90% genauer Daytrading-Indikator uGenesys AI ist das ultimative System für Forex-Handelsindikatoren, das auf modernster KI-Technologie und fortschrittlichen Analysetechniken wie der Zeitreihenanalyse und genetischen Algorithmen basiert. Unser KI-gestütztes Handelssystem nutzt die Leistungsfähigkeit der Zeitreihenanalyse, um Trends und Muster in historischen Kursdaten zu erkennen, die es Händlern ermöglichen, fundierte Vorhersagen über zukünftige Marktbewegungen zu treffen. Durch d
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indikatoren
Sind Sie bereit, Ihre Handelsreise zu neuen Höhen zu führen? Dann ist MarketMagnet genau das Richtige für Sie. Dieser bahnbrechende Indikator wurde entwickelt, um Ihren Handelserfolg mit Spannung und Genauigkeit voranzutreiben. MarketMagnet basiert auf der Konvergenz von Momentum und CCI (Commodity Channel Index) und gibt Händlern das ultimative Werkzeug an die Hand, um die Richtung und die Einstiegskurse für eine Vielzahl von empfohlenen Währungspaaren und Instrumenten zu bestimmen. Es wurde fü
Goodx goodtrade smart fastcopy system
Fei Zeng
Indikatoren
Auf der Grundlage des von Goodtrade Brokers eingeführten Handelsmodells/der Strategie/des Systems zur Absicherung und Arbitrage von Gold-Doppelpositionen sind im Tagesgeschäft Probleme aufgetreten: 1. Konto B platziert eine Order unmittelbar nach Konto A. 2: Nachdem Konto A eine Order platziert hat, kopiert Konto B automatisch den Stop Loss und Take Profit. 3: Konto A schließt die Position von Konto B und schließt die Position zur gleichen Zeit. 4: Wenn Konto B die Position schließt, schließt au
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indikatoren
FRONTIER PIVOTS - Geometrischer Niveaustufenanzeiger Dieser Indikator stellt mit Hilfe mathematischer Berechnungen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus/-bereiche auf dem Chart dar. Er hilft Händlern, potenzielle Preisreaktionszonen auf der Grundlage geometrischer Muster zu identifizieren. Hauptmerkmale: Berechnet und zeigt automatisch die wichtigsten Kursniveaus an Zeichnet sowohl Unterstützungs- als auch Widerstandslinien Verwendet tägliche Kursdaten zur Berechnung der Niveaus Saubere visuell
Epic Sails Pro Session VWAP with Angle
Matthew Mackay Meikle
Indikatoren
Epic Sails PRO ist ein sauberer, sitzungsbezogener VWAP-Indikator, der einen klaren institutionellen Preisrahmen bietet - keine Handelssignale. Er stellt einen stabilen VWAP mit sich nicht überschneidenden Volatilitätsbändern und einem Echtzeit-VWAP-Winkel (in Grad) dar, um Händlern bei der Bewertung von Richtungsvorgaben, Neigungsstärke und Marktzustand zu helfen. Dieses Tool ist ideal für Händler, die Struktur, Kontext und mechanische Bestätigung gegenüber subjektiven Indikatoren bevorzugen. W
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Rocket Trend-Indikator befindet sich im Trend. Der Indikator zeichnet zweifarbige Punkte, die durch Linien entlang des Charts verbunden sind. Dies ist ein Trendindikator, es ist ein algorithmischer Indikator. Er ist einfach zu bedienen und zu verstehen, wenn ein blauer Kreis erscheint, müssen Sie kaufen, wenn ein roter Kreis erscheint, verkaufen. Der Indikator wird für Scalping und Pipsing verwendet und hat sich gut bewährt. Rocket Trend ist für die Analyse der Trendrichtung für einen besti
MW Pattern Pro MT5
Noiros Tech
Indikatoren
M & W Pattern Pro ist ein fortschrittlicher Scanner für M- und W-Muster, er verwendet zusätzliche Filter, um sicherzustellen, dass die gescannten Muster profitabel sind. Der Indikator kann mit allen Symbolen und Zeitrahmen verwendet werden. Der Indikator ist ein nicht wiederholter Indikator mit genauen statistischen Berechnungen. Zur Verwendung scannen Sie einfach die profitabelsten Paare mit der Genauigkeit des Statistik-Dashboards, dann geben Sie Trades auf den Signalpfeil ein und steigen Sie
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indikatoren
Verwenden Sie das Volumen bei Ihrer Marktbeobachtung? Sicherlich verwenden es viele Händler und können sich nicht vorstellen, ohne es zu arbeiten. Der Indikator Color Histogram Volume Set ermöglicht es dem Benutzer, den Wert zu wählen, den er für interessant hält, um ihn zu überwachen. Wenn Sie diesen Wert überschreiten, haben Sie eine visuelle Bestätigung und, wenn Sie wollen, auch einen akustischen Alarm, der vom Indikator ausgegeben wird. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeite
Anchored VWAP Channel
Kong Yew Chan
Indikatoren
eine vwap-Linie ausgehend von der auf dem Diagramm platzierten Linie platzieren Parameter: tick_mode: aktivieren, um ticks statt balken zu verwenden. dies verbraucht viel mehr cpu-rechenleistung prefix: Präfix, das für die vom Indikator erzeugte Linie hinzugefügt wird line_color: legt die Farbe der erzeugten Linie fest line_style: legt den Linienstil für die erzeugte Linie fest applied_price: legt den Preis des zu verwendenden Balkens fest std_dev_ratio: legt den Multiplikator für den std dev-Ka
Fixed Range Volume Profile MT5
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indikatoren
Auto Fixed Range Volume Profile mit Warnungen für MT5 Dieser Indikator zeigt, wo der Preis mehr Zeit verbracht hat, und hebt wichtige Niveaus hervor, die beim Handel verwendet werden können. und kann die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen und die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißen. Dieser Indikator kann an Zeitrahmen zwischen M1 und D1 angehängt werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder
BoxProfile MT5
Evgeny Shevtsov
4.6 (10)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Volumenprofile an, die auf dem Schachtelprinzip basieren. Die Perioden der Profile sind so voreingestellt, dass jedes nachfolgende Profil doppelt so lang ist wie das vorhergehende Profil. Zusätzlich zu den Profilen zeigt der Indikator Volumencluster an, die je nach dem darin enthaltenen Volumen farblich sortiert sind. Merkmale des Indikatorbetriebs Der Indikator arbeitet auf typischen Zeitrahmen von M5 bis MN, verwendet aber für Berechnungen historische Daten aus kleineren
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indikatoren
Trend und Signale MT5 Indikator scannt 30 Handelsinstrumente (Forex, Metalle und Indizes). Es verwendet spezielle Algorithmus auf dem aktuellen Markt auf der Grundlage von Pure Price Action und zeigt den allgemeinen Trend und Signal auf dem Dashboard. Wenn Signale erzeugt werden, sendet der Indikator einen Alarm und eine Benachrichtigung. Strategie für Signale Dieser Indikator verwendet den täglichen Zeitrahmen, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Der stündliche Zeitrahmen wird verwendet, u
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indikatoren
Gioteen Volatility Index (GVI) - Ihre ultimative Lösung zur Überwindung der Unvorhersehbarkeit des Marktes und zur Maximierung der Handelsmöglichkeiten. Dieser revolutionäre Indikator hilft Ihnen, Ihre Verlustgeschäfte aufgrund von unruhigen Marktbewegungen zu reduzieren. Der GVI wurde entwickelt, um die Marktvolatilität zu messen und Ihnen wertvolle Einblicke zu gewähren, um die günstigsten Handelsaussichten zu identifizieren. Seine intuitive Oberfläche besteht aus einer dynamischen roten Linie
Hurst buy and sell
Victor Alfonso Molina Botello
Indikatoren
Hurst Kaufen und Verkaufen Dieser innovative Indikator, inspiriert von der xAI Grok-Intelligenz, verwendet den Hurst-Exponenten, um die Natur des Marktes zu erkennen und Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Der EA für diesen Indikator (Hurst Razer PRO EA MT5) ist jetzt verfügbar, Sie können ihn sehen, indem Sie hier klicken! https://www.mql5.com/es/market/product/153441?source=Site+Profile+Seller Wenn Sie mehr Signale von dem Indikator erhalten möchten, ändern Sie die Mindestanzahl der Balken z
Deriv Intelligence Analyzer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
11 Module Beschreibung & Final Analyzer Trading Guide 1. Reaktionsmotor 2.0 Zweck : Misst den Marktdruck durch Analyse von Tickbewegungen, Volumen und Geschwindigkeit innerhalb eines Zeitfensters. Funktionsweise : Berechnet gewichtete Kursveränderungen, berücksichtigt Tick-Geschwindigkeit und Volatilität und wendet EMA-Glättung an. Einsatz im Handel : Starke positive Werte deuten auf Kaufdruck hin Starke negative Werte deuten auf Verkaufsdruck hin Verwendung als Bestätigung für Einstiegs-/Aussti
Market Session Visual
Kambiz Shahriarynasab
Indikatoren
Der Market Sessions Indicator für MT5 hilft Ihnen, Marktumschwünge vorherzusagen , indem er wichtige Angebots- und Nachfragebereiche erkennt. Diese Pivot-Punkte treten in der Regel auf, nachdem eine neue Sitzung begonnen hat und die vorherige noch offen ist. Der Indikator wird auch verwendet, um festzustellen, um wie viele Punkte oder Pips sich der Markt im Durchschnitt während einer Sitzung bewegt. Dies hilft uns, unsere Take-Profits und Stop-Losses besser zu platzieren. Der Indikator funktio
Käufer dieses Produkts erwarben auch
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indikatoren
Optionen und Privilegien des Miet-/Lifetime-Pakets Miete Monatlich Sechs Monate Jährlich/Lebenslang Weis Wave mit Geschwindigkeit mit Alert+Speed Index x x x Manuell x x x Video zur Schnelleinrichtung x x x Blog x x x Lifetime-Updates x x x Einrichtungs- und Schulungsmaterial x x Discord-Zugangskanal "Die SI-Händler" x Rectangle Break Alert Tool x Wie man damit handelt: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Wenn Sie kaufen, nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf, um Ihren : Schulungsraum un
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
Indikatoren
WARNUNG: Dieser Indikator wird AUSSCHLIESSLICH auf MQL5.com vertrieben MT4-Version: https: //www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5-Version: https: //www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 Der Indikator, der Ihnen den TREND klar und deutlich anzeigt! ============================================================================================= BESCHREIBUNG MAX RIBBON ist ein fortsch
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indikatoren
Bill Williams Advanced ist für die automatische Chartanalyse nach dem System "Profitunity" von Bill Williams konzipiert. Der Indikator analysiert vier Zeitrahmen auf einmal. Manual (Be sure to read before purchasing) Vorteile 1. Analysiert den Chart nach dem "Profitunity"-System von Bill Williams. Die Signale werden in einer Tabelle in der Ecke des Bildschirms und auf dem Kurschart angezeigt. 2. Findet alle bekannten AO- und AC-Signale, sowie Zonensignale. Ausgestattet mit einem Trendfilter auf
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: Der maßgebliche Leitfaden ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten, er unterstützt auch verschiedene Devisengeschäfte ) 1. Überblick FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortschrittliches Orderflow-Analysetool , das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Candlestick-Charts, die nur OHLC (Open, High, Low, Close) anzeigen, analysiert dieser Indikator die Tick-Daten in Echtzeit, um die
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, Dies ist eine traditionelle GANN & FIBONACCI Strategie, die auf der Erkennung einer impulsiven Bewegung in die Gegenrichtung basiert. Dies wird als Breakout bezeichnet. Im Moment des Ausbr
Visual Position Sizer Risk Calculator
Nabil Oukhouma
Indikatoren
Schluss mit der manuellen Berechnung von Losgrößen. Hören Sie auf, Ihr Risiko/Gewinn-Verhältnis zu schätzen. Das Risk Reward Tool bringt den intuitiven, visuellen Handelsstil von TradingView direkt auf Ihre MetaTrader 5 Charts. Es wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit, Präzision und visuelle Klarheit legen. Egal, ob Sie mit Devisen, Indizes (DAX, US30) oder Rohstoffen (Gold, Öl) handeln, dieses Tool erledigt die mathematischen Aufgaben für Sie. Klicken Sie einfach auf "Long"
Hyperbolic
Konstantin Gruzdev
Indikatoren
Der Indikator ist stabil auf Lärm Schwankungen im Preis und reagiert schnell auf den Trend. Er basiert auf einem Algorithmus aus einem System hyperbolischer Funktionen, der eine aggressive Glättung des Flats mit minimaler Verzögerung auf den Trend ermöglicht. Er kann direkt auf das Preisdiagramm, auf sich selbst oder auf andere Indikatoren angewendet werden, um falsche Signale zu eliminieren. Der Hauptzweck des Indikators besteht darin, kleine sägezahnförmige Kursbewegungen so weit wie möglich z
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indikatoren
Für die Preisentwicklung gibt es viele Gründe, und diese können von einem Marktteilnehmer zum anderen variieren: Software, private und institutionelle Händler tragen gleichzeitig zur Preisbildung bei, was eine Vorhersage sehr schwierig macht. Es gibt jedoch messbare Faktoren, die den Preis an einen zugrunde liegenden Trend binden, der mit der physischen Realität, die der finanzielle Vermögenswert darstellt, übereinstimmt: Dies sind die makroökonomischen Indikatoren. Großanleger nutzen diese Inf
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
All Trend power
Israr Hussain Shah
Indikatoren
TrendPower All-In-One Strict v1.00 Beschreibung TrendPower All-In-One Strict ist ein umfassendes Trendfolgesystem für den MetaTrader 5. Es fungiert als "Konfluenz-Detektor", d.h. es filtert das Marktrauschen heraus, indem mehrere technische Indikatoren übereinstimmen müssen, bevor es ein Signal erzeugt. Der Indikator verwendet eine "Strict"-Logik-Engine, d.h. ein Signal wird nur erzeugt, wenn Momentum, Trendrichtung und Volatilitätsfilter perfekt übereinstimmen. Er zeigt die Daten in einem separ
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indikatoren
Orderflow Scalp Pro v2.4 bietet Handelsintelligenz auf institutionellem Niveau durch fortschrittliche Volumenanalyse, dynamische VWAP-Berechnungen, Echtzeit-Überwachung aggressiver Scores und präzise Pfeilsignale. Dieses komplette Handelssystem verwandelt komplexe Marktdaten in klare, umsetzbare Signale für konsistente Profitabilität auf Zeitrahmen von 3-4 Minuten. Full Documentation: [Download PDF] Vier leistungsstarke Komponenten in einem System Volumenprofil-HeatMap mit POC/VAH/VAL Verwand
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Indikatoren
Im Handelssystem "Masters of Risk" bezieht sich eines der wichtigsten Konzepte auf Orte, an denen die Märkte ihre Richtung ändern. Dabei handelt es sich um eine Änderung der Prioritäten und eine Verletzung der Trendstruktur an den Extremen des Marktes, wo angeblich Stop-Losses von "intelligenten" Teilnehmern, die sich außerhalb der Grenzen der Volumenakkumulation befinden, vorhanden sind oder sein würden. Aus diesem Grund nennen wir sie "Reversal Patterns" - Orte mit viel Gewicht für den Beginn
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indikatoren
MonsterDash Harmonics Indicator ist ein Dashboard für harmonische Muster. Es erkennt alle wichtigen Muster. MonsterDash ist ein Dashboard, das alle erkannten Muster für alle Symbole und (fast) alle Zeitrahmen in einem sortierbaren und scrollbaren Format anzeigt. Benutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Muster hinzufügen. MonsterDash kann Charts mit den gefundenen Mustern öffnen und aktualisieren . Einstellungen Die Standardeinstellungen von MonsterDash sind in den meisten Fällen gut gen
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indikatoren
Der Volume Spread Analysis Indikator basiert auf der ursprünglichen Volume Spread Analysis Methode. Er wurde für die schnelle und einfache Erkennung von VSA-Mustern entwickelt. Obwohl dieser Indikator sehr einfach aussieht, ist er das anspruchsvollste Tool, das wir je entwickelt haben. Es handelt sich um ein wirklich leistungsstarkes Analysetool, das sehr zuverlässige Handelssignale erzeugt. Da es sehr benutzerfreundlich und verständlich ist, eignet es sich für jeden Händlertyp, unabhängig von s
Meco Ultimate Channel
Thapelo Kapwe
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator gehört zu der Familie der Kanalindikatoren. Diese Kanalindikatoren wurden auf der Grundlage des Prinzips entwickelt, dass der Markt immer in einem schwankungsähnlichen Muster gehandelt wird. Das schwankungsähnliche Muster wird durch die Existenz von Bullen und Bären in einem Markt verursacht. Dies führt dazu, dass ein Markt in einem dynamischen Kanal gehandelt wird. Der Indikator wurde entwickelt, um dem Käufer zu helfen, die Niveaus zu identifizieren, auf denen die Bullen kaufe
TPTSyncX
Arief
Indikatoren
Holen Sie sich den KOSTENLOSEN AUX-Indikator, EA-Support und die vollständige Anleitung, bitte besuchen Sie – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Erkenne den Trend. Lies das Muster. Timing den Einstieg. 3 Schritte in unter 30 Sekunden! Handeln Sie mühelos — keine Analyse erforderlich, Ihr intelligenter Assistent ist bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen Keine Überlastung mehr durch Charts. Handeln Sie mit Vertrauen dank intelligenter Bias-Erkennung. Kompatibel mit allen Währungen, Krypt
Weitere Produkte dieses Autors
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
Meravith AUTO MT4
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ei
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (4)
Indikatoren
Dieser Indikator erkennt präzise bullishe und bearishe Divergenzen zwischen Kursbewegungen und dem MACD-Histogramm unter Verwendung exponentieller gleitender Durchschnitte (EMA) mit Perioden von 5 (schnell) und 34 (langsam) sowie einer Signallinie mit Periode 5. Der Indikator hebt Punkte hervor, an denen Momentum nachlässt, und signalisiert mögliche Trendwenden. Regeln zur korrekten Divergenz-Erkennung: Bullishe Divergenz ist gültig, wenn der Kurs tiefere Tiefs bildet und das MACD-Histogramm gle
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
„Naturu“ ist ein manueller Indikator, der die Symmetrie der Natur als Algorithmus nutzt. Beherrsche den Markt mit einer einfachen Strategie und verborgener Weisheit! Beim Laden des Indikators siehst du zwei Linien – Oben (Top) und Unten (Bottom). Klicke einmal auf eine Linie, um sie zu aktivieren. Um sie zu verschieben, klicke einfach auf die Kerze, an die du sie setzen möchtest. Du legst einen Höchst- und einen Tiefstpunkt fest, und der Indikator berechnet automatisch: Eine magentafarbene Zone,
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Indikatoren
Der Indikator misst das Ungleichgewicht zwischen Bullen und Bären über einen bestimmten Zeitraum und zeigt eine gerade Linie zwischen den beiden Punkten. Wenn die Bullen mehr Volumen haben als die Bären, wird die Linie grün.  Wenn die Bären mehr Volumen haben, ist sie rot. Die Linie zeigt auch den prozentualen Unterschied im Volumen an. Der Indikator zeigt die gleichen Daten in einem separaten Fenster an. Sie können auch das geteilte Volumen sehen. Der Indikator hat zwei Modi. Zu diesem Zw
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein interaktives Elliott-Wellen-Beschriftungstool für MetaTrader 4 und 5. Er ermöglicht es dem Benutzer, Wellenbeschriftungen direkt im Chart manuell zu platzieren, indem er Größe, Farbe und Wellentyp (ABC-Korrekturen, 5-Wellen-Impulse oder WXY-Strukturen) über ein Chart-Menü auswählt. Mit einem einzigen Klick im Chart platziert der Indikator die passenden Wellenbeschriftungen sequenziell zum gewählten Preis und Zeitpunkt und hilft Tradern dabei, Elliott-Wellen-Strukturen vi
FREE
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
2 SNAKES ist ein erstklassiges Scalping-System. Da die Eingaben sehr präzise sind, werden Sie wahrscheinlich sehr schnell süchtig nach diesem System werden.  Sie haben 2 Schlangen. Wenn Sie eine Kerze über oder unter ihnen sehen, die sie nicht berührt - das ist Ihr Scalping-Signal. Wenn Sie einen größeren Zeitrahmen verwenden, kann Scalping zu Trendfolge werden. Die Schlangen werden genau in Bezug auf die aktuelle Marktlage berechnet. Sie sind keine gleitenden Durchschnitte.  Sie entschei
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein interaktives Elliott-Wellen-Beschriftungstool für MetaTrader 4 und 5. Er ermöglicht es dem Benutzer, Wellenbeschriftungen direkt im Chart manuell zu platzieren, indem er Größe, Farbe und Wellentyp (ABC-Korrekturen, 5-Wellen-Impulse oder WXY-Strukturen) über ein Chart-Menü auswählt. Mit einem einzigen Klick im Chart platziert der Indikator die passenden Wellenbeschriftungen sequenziell zum gewählten Preis und Zeitpunkt und hilft Tradern dabei, Elliott-Wellen-Strukturen vi
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem beliebigen Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Hauptlinien von Meravith: Bullische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Bärische Volumen-Erschöpfungslinie – dient als Ziel. Trendlinie – zeigt den Markttrend an. Sie ändert ihre Farbe je nachdem, ob der Markt bullisch oder bärisch ist, und dient als Trendunterstützung. Verwendung: Doppelklicken Sie auf die violette vertikale Linie und verschieben Sie
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Legendäre William-Gann-Niveaus in einem vollautomatischen MT5-Indikator. GANN Master identifiziert Schlüsselzonen, in denen der Preis mit hoher Wahrscheinlichkeit drehen oder den Trend fortsetzen wird, basierend auf täglichen, wöchentlichen und monatlichen Daten. Hauptfunktionen: Ein-Klick-Zeitraum-Buttons : Klick auf „Daily“, „Weekly“ oder „Monthly“, um die Zonen für den aktuellen Tag, die aktuelle Woche oder den laufenden Monat sofort zu zeichnen Automatik- und Manueller Modus Automatik: GANN
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indikatoren
SENSE ist ein automatisiertes System, das ausgewählte GANN-Methoden mit fraktalen Berechnungen kombiniert. Das System sagt uns, wo wir Trades eröffnen und schließen sollen. Sie brauchen keine Zeit mehr mit komplexen Berechnungen zu verschwenden - SENSE macht alles für Sie. Installieren Sie einfach den Indikator. Grundprinzipien: Der Markt ist bullisch, wenn der Preis über den weißen Linien liegt. Kaufen Sie oberhalb der weißen Linien, stoppen Sie unterhalb Grüne Linien sind Aufwärtsziele De
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Balance Levels ist ein einfach zu bedienender Handelsindikator, der klare Kauf- und Verkaufssignale zusammen mit dynamischen Preisniveaus liefert und Händlern hilft, ihre Ein- und Ausstiege mit mehr Vertrauen zu planen. Das Tool ist äußerst flexibel - es kann als eigenständige Strategie verwendet oder in jedes bestehende Handelssystem integriert werden. Es funktioniert auf allen Zeitskalen und in allen Märkten: Forex, Gold, Indizes, Krypto oder Aktien. Balance Levels eignet sich für jeden Handel
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indikatoren
Balance Levels ist ein einfach zu bedienender Trading-Indikator, der klare Kauf- und Verkaufssignale zusammen mit dynamischen Preisniveaus liefert und Tradern hilft, ihre Einstiege und Ausstiege mit mehr Sicherheit zu planen. Das Tool ist sehr flexibel – es kann als eigenständige Strategie verwendet oder in jedes bestehende Handelssystem integriert werden. Es funktioniert auf allen Zeitrahmen und in allen Märkten : Forex, Gold, Indizes, Kryptowährungen oder Aktien. Balance Levels passt zu jedem
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator beruht auf praktischen Erfahrungen.  Geben Sie das Datum/die Uhrzeit Ihres Top/Bottom ein. Er berechnet das meistbesuchte Niveau von Top/Bottom bis zum aktuellen Moment. Er aktualisiert sich automatisch mit jeder neuen Kerze. Sie können gleichzeitig mehrere Indikatoren für verschiedene Trends und Zeitrahmen verwenden. Die Länge wird immer vom Beginn der Periode bis zum aktuellen Zeitpunkt angezeigt. Nützliches PRO-Tool.
FREE
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator trennt das Tick-Volumen auf dem Devisenmarkt effektiv in bullische und bearische Kategorien. Darüber hinaus bietet er die Möglichkeit, die Summe der bullischen und bearischen Tick-Volumina für einen von Ihnen gewählten Zeitraum zu berechnen und anzuzeigen. Sie können den Zeitraum ganz einfach anpassen, indem Sie die beiden blauen Linien im Diagramm verschieben. So können Sie die Analyse des Handelsvolumens genau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Wenn Sie es nützlich finden, fr
FREE
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indikatoren
ENIGMERA: Der Kern des Marktes Wichtig: Die MQL5.com-Demo wird im Strategy Tester ausgeführt und spiegelt möglicherweise nicht vollständig die Funktionalität von Enigmera wider. Überprüfen Sie die Beschreibung, Screenshots und das Video für Details. Zögern Sie nicht, mir bei Fragen eine Nachricht zu senden! Der Code des Indikators wurde vollständig neu geschrieben. Version 3.0 fügt neue Funktionen hinzu und behebt Fehler, die seit der Einführung des Indikators aufgetreten sind. Einführung Dies
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator LEVELSS zeigt an: - Tägliche bullische und bearische Zone. Er ist täglich von 00:00 bis 23:59 Uhr sichtbar.  - Die wöchentliche Hausse- und Baissezone. Sie ist jede Woche von Montag 0:00 Uhr bis Freitag 23:59 Uhr sichtbar. - Speziell berechneter Kanal aus einem bestimmten Zeitrahmen, der auf allen anderen Zeitrahmen angezeigt wird. Standardmäßig ist dies der 4-Stunden-Zeitrahmen, den Sie auf jeden anderen Zeitrahmen, den Sie handeln möchten, ändern können. Er wird nonstop berechn
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Die präzisen Ziele von GANN werden basierend auf seinen bewährten Methoden berechnet und direkt vor Ihnen angezeigt. Dieses Tool wurde entwickelt, um das Trading einfacher und intuitiver zu gestalten. Wenn Sie die weiße Linie nach oben oder die grüne Linie nach unten ziehen, werden Sie sofort verstehen, warum GANNs Techniken in der Welt des Tradings nach wie vor einflussreich sind. GANNs Strategien konzentrieren sich darauf, Marktbewegungen mit hoher Genauigkeit vorherzusagen, und dieses Tool br
Stefanov
Ivan Stefanov
Indikatoren
Der Indikator zeigt Unterstützungs- und Widerstandszonen an, die mit Hilfe des MACD logisch definiert werden. Das gesamte Konzept wird im Video anhand von konkreten Beispielen erklärt. Der Indikator funktioniert mit allen Instrumenten und Zeitrahmen. Er wird nicht neu gezeichnet. Nachdem Sie den Indikator auf dem Chart platziert haben, gehen Sie bitte nacheinander alle Zeitrahmen durch, vom Monats- bis zum 1-Minuten-Zeitrahmen, damit alle Linien korrekt geladen werden. Danach können Sie den In
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der FIFTY-Indikator ist jetzt in einer automatisierten Version verfügbar, die das manuelle Einzeichnen von Niveaus überflüssig macht. Diese Version zeichnet automatisch tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Niveaus auf dem Chart ein, wodurch Genauigkeit gewährleistet und Zeit gespart wird. Zusätzlich gibt es Schaltflächen, um die Sichtbarkeit dieser Niveaus ein- und auszuschalten, was eine vollständige Anpassung ermöglicht. Für diejenigen, die es bevorzugen, bleibt die kostenlose Vers
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indikatoren
„Naturu“ ist ein manueller Indikator, der die Symmetrie der Natur als Algorithmus nutzt. Beherrsche den Markt mit einer einfachen Strategie und verborgener Weisheit! Beim Laden des Indikators siehst du zwei Linien – Oben (Top) und Unten (Bottom). Klicke einmal auf eine Linie, um sie zu aktivieren. Um sie zu verschieben, klicke einfach auf die Kerze, an die du sie setzen möchtest. Du legst einen Höchst- und einen Tiefstpunkt fest, und der Indikator berechnet automatisch: Eine magentafarbene Zone,
Horizont
Ivan Stefanov
Indikatoren
Horizont ist ein Handelssystem, das ein vollständiges Trading-Setup bereitstellt: Einstiegspunkt, Ziel 1, Ziel 2 und Stop-Loss – alles wird automatisch berechnet. Das System erkennt automatisch Markthochs und -tiefs und verbindet sie, um den aktuellen Trend zu definieren. Sie wählen, welchen Trend Sie handeln möchten, und Horizont erzeugt die entsprechenden Einstiegs-, Ziel- und Stop-Level. Das System beinhaltet ein automatisches Risikomanagement. Es prüft Ihren Kontostand, berechnet das Risiko
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indikatoren
ENIGMERA: Der Kern des Marktes (Dies ist ein manueller Indikator und enthält Funktionen, die möglicherweise nicht mit der aktuellen MetaTrader-Testumgebung kompatibel sind) Einführung Dieser Indikator und das Handelssystem stellen einen einzigartigen Ansatz für die Finanzmärkte dar. ENIGMERA verwendet fraktale Zyklen, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus präzise zu berechnen. Er zeigt die echte Akkumulationsphase an und gibt Richtung sowie Kursziele vor. Ein System, das sowohl in Trends als
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indikatoren
Der Indikator hebt Zonen hervor, in denen Interesse am Markt bekundet wird, und zeigt anschließend die Zone der Orderansammlung . Er funktioniert wie ein Orderbuch im großen Maßstab . Dies ist der Indikator für das ganz große Geld . Seine Leistung ist außergewöhnlich. Egal, wo im Markt Interesse besteht – du wirst es sehen . (Dies ist eine vollständig überarbeitete und automatisierte Version – manuelle Analyse ist nicht mehr erforderlich.) Transaktionsgeschwindigkeit ist ein neuartiger Konzept-
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
Einer der wenigen Indikatoren, der Niveaus ausschließlich auf Basis des Preises berechnet. Der Indikator wird nicht von Zeitrahmen, Trends oder Marktzyklen beeinflusst. Einer der logischsten Indikatoren, die je entwickelt wurden. Der FIFTY -Indikator ist jetzt in einer automatisierten Version erhältlich, die das manuelle Einzeichnen von Niveaus überflüssig macht. Diese Version zeichnet automatisch tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Niveaus in das Chart ein, was Genauigkeit gewährl
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indikatoren
SPEKULATOR ist ein manuelles Handelssystem und ein Indikator, der Ihnen hilft, wichtige Unterstützungszonen und die Marktrichtung zu identifizieren. Meistern Sie den Markt mit einer einfachen Strategie und versteckter Weisheit. Sie wählen einen beliebigen Top (TOP) und Bottom (BOTTOM) auf dem Chart, und der Indikator zeichnet: Eine Unterstützungszone für Ihren Trend. Für einen Aufwärtstrend erscheint eine grüne Zone, für einen Abwärtstrend eine rote Zone. Die Sensibilität der Unterstützungszone
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indikatoren
Time Zones Fifty Der Indikator löst ein grundlegendes Problem: Wie sollen wir die Zeit zählen? Welche Zonen sollen wir verwenden, wie und warum? Er basiert vollständig auf Logik. Anwendung der Zeitzonen Um Zeitzonen anzuwenden, brauchen wir einen Anfangspunkt. Dieser muss logisch begründet sein und darf nicht willkürlich gewählt werden. Manche beginnen zum Beispiel mit: dem ersten Tag des Jahres, dem ersten Tag des Monats, dem Beginn eines Quartals oder einer Woche. Das würde aber bedeuten, dass
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension