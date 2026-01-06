Der Indikator Volume Equilibrium zeigt die Niveaus, an denen das Kaufvolumen dem Verkaufsvolumen entspricht. Er kann diese Werte für jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und jedes Jahr berechnen.

Wenn sich der Preis oberhalb der Linie befindet, bedeutet das, dass das Volumen auf der Käuferseite größer ist und der Markt sich in einer Aufwärtsphase befindet. Wenn sich der Preis unterhalb der Linie befindet, bedeutet das, dass das Volumen auf der Verkäuferseite größer ist und der Markt sich in einer Abwärtsphase befindet.

Der Indikator verwendet den Algorithmus des „Meravith“-Indikators zur Berechnung dieser Niveaus. Die Volumenniveaus werden sehr präzise berechnet. Der Indikator arbeitet automatisch und kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden.

Es gibt Schaltflächen für jede Linie, sodass Sie auswählen können, welche Volumen-Gleichgewichtslevels angezeigt werden sollen. Außerdem gibt es eine Schaltfläche zum Ein- und Ausblenden des gesamten Indikators.

Für genauere Ergebnisse wird empfohlen, einen großen Broker mit vielen Kunden zu verwenden, da Broker nur das Volumen ihrer eigenen Kunden anzeigen.