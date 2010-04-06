Volume Equilibrium 지표는 매수 거래량과 매도 거래량이 동일해지는 수준을 보여줍니다. 이 지표는 일간, 주간, 월간, 연간 기준으로 해당 레벨을 계산할 수 있습니다.

가격이 라인 위에 있을 때는 매수 거래량이 우세하며 시장이 상승 추세에 있음을 의미합니다. 가격이 라인 아래에 있을 때는 매도 거래량이 우세하며 시장이 하락 추세에 있음을 의미합니다.

이 지표는 ‘Meravith’ 지표 알고리즘을 사용하여 레벨을 계산합니다. 거래량 레벨은 매우 정밀하게 계산됩니다. 지표는 자동으로 작동하며 모든 시간 프레임에서 사용할 수 있습니다.

각 라인마다 버튼이 있어, 원하시는 거래량 균형 레벨만 선택하여 표시하실 수 있습니다. 또한 지표 전체를 표시하거나 숨길 수 있는 버튼도 있습니다.

보다 정확한 결과를 위해서는 많은 고객을 보유한 대형 브로커를 사용하시는 것이 좋습니다. 브로커는 자사 고객의 거래량만 표시하기 때문입니다.