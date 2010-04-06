Volume Equilibrium

Volume Equilibrium（ボリューム・エクイリブリウム）インジケーターは、買いの出来高と売りの出来高が等しくなる水準を表示します。日、週、月、年ごとにこれらのレベルを計算することができます。

価格がラインの上にある場合、買いの出来高が優勢で、相場は強気（ブル）です。価格がラインの下にある場合、売りの出来高が優勢で、相場は弱気（ベア）です。

このインジケーターは、「Meravith」インジケーターのアルゴリズムを使用してレベルを算出します。出来高レベルは非常に精密に計算されます。インジケーターは自動で動作し、どのタイムフレームでも使用できます。

各ラインにはボタンがあり、表示したい出来高バランスレベルを選択することができます。また、インジケーター全体を表示／非表示にするためのボタンもあります。

より正確な結果を得るために、多くの顧客を持つ大手ブローカーを使用することをお勧めします。なぜなら、ブローカーは自社の顧客の出来高のみを表示するためです。


