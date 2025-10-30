Trillion Pips X EA

Trillion Pips X EA - Asesor Experto de Scalping Multi Símbolo

Visión general

Trillion Pips X EA es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza el análisis de la acción del precio combinado con el filtrado dinámico de la volatilidad para ejecutar operaciones de corta duración.

El EA identifica los desequilibrios de precios a corto plazo durante los retrocesos o fases de consolidación y ejecuta operaciones rápidas dirigidas a pequeños movimientos de precios.

Soporta múltiples instrumentos, incluyendo materias primas, índices y pares de divisas.

Instrumentos soportados:

XAUUSD (Oro)
DE40
US30
Pares de divisas mayores y menores

Regla de uso importante:

Para un adecuado control del riesgo y estabilidad en la ejecución, este EA debe ser operado en un solo símbolo por cuenta de trading en un momento dado.

Este EA está destinado a los operadores que entienden los riesgos asociados con los sistemas automatizados de scalping.

Descripción de la estrategia

Price Action Scalping Logic
Detecta micro ineficiencias de precios y estructuras de retrocesos cortos para señales de entrada.

Filtro de volatilidad
Evita que se abran nuevas operaciones durante condiciones de mercado inestables o extremas.

Sistema dinámico de entrada
Adapta continuamente los umbrales de entrada en función de la actividad del mercado y la estructura de precios.

Exposición a Lote Fijo
Las operaciones se ejecutan utilizando un tamaño de lote fijo (por defecto 0,05 lotes) para mantener un tamaño de posición consistente.

Gestión de operaciones automatizada
Cada posición se protege automáticamente con niveles de Stop Loss y Take Profit incorporados.

Compatibilidad multisímbolo
Opera con índices de materias primas y pares de divisas, pero sólo debe conectarse a un gráfico por cuenta para garantizar la estabilidad.

Características principales

Estrategia de scalping totalmente automatizada
Compatibilidad multisímbolo
Operación con lote fijo (por defecto 0,05 lotes)
Filtros de volatilidad dinámicos
Stop Loss y Take Profit incorporados
Compatible con MT4
Ajustes optimizados por defecto para XAUUSD

Directrices de capital y plazos

Las estrategias de scalping generan operaciones frecuentes y requieren un capital suficiente.
Los siguientes valores son sólo directrices de referencia y deben adaptarse a la tolerancia al riesgo personal.

Plazo y capital mínimo recomendado:

M15 - 3000 USD o superior
M5 - 10000 USD o superior
M1 - 30000 USD o superior

Los plazos más bajos generan una mayor frecuencia de operaciones y requieren niveles de capital proporcionalmente mayores para hacer frente a la volatilidad y las caídas.

Plazos admitidos

M1
M5
M15

Condiciones de negociación recomendadas

Símbolos: XAUUSD DE40 US30 y los principales pares de divisas
Regla de funcionamiento: Utilice sólo un símbolo por cuenta de trading
Tipo de broker: ECN o broker de bajo spread recomendado
Apalancamiento: 1 a 500 o superior
Ejecución: VPS recomendado para la estabilidad

Parámetros de entrada

LotSize - Tamaño de lote fijo por operación (por defecto 0,05)
TakeProfit - Objetivo de beneficio por operación
StopLoss - Nivel de stop de protección
MagicNumber - Identificador único de operación del EA
MaxSpread - Diferencial máximo permitido para la entrada de operaciones
TradePairs - Símbolos habilitados para operar

Divulgación de riesgos

Este EA utiliza una lógica de scalping de alta frecuencia. Las operaciones implican un riesgo financiero que incluye detracciones y posibles pérdidas de capital. La volatilidad del mercado, las condiciones del broker o un capital insuficiente pueden afectar negativamente al rendimiento.

Los usuarios deben:

Probar el EA en una cuenta demo antes de usarlo en vivo.
Ajustar el plazo y la exposición del lote al capital disponible.
Operar el EA en un solo símbolo de negociación por cuenta.
Evitar ejecutar múltiples estrategias automatizadas en la misma cuenta.
Opere sólo con fondos que pueda permitirse perder.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Como Usar

Adjuntar Trillion Pips X EA a un solo gráfico como XAUUSD DE40 US30 o un par Forex.

Seleccione el marco temporal M1 M5 o M15 según el tamaño de la cuenta.

Ajuste la configuración de entrada si es necesario.

Activar AutoTrading en MetaTrader 4.

Supervisar el rendimiento y modificar los parámetros en función de las condiciones del mercado.


Productos recomendados
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Trade Zone Unlimited
Chathusanka Yamasinghe
Asesores Expertos
La estrategia EA se basa en la Recuperación de Zona , con entradas simples. - Este EA sólo utiliza órdenes pendientes para ejecutar las operaciones. - El uso de trailing stop y tomar los niveles de beneficios para asegurar los beneficios. Cuando pruebas el EA la mayoría de las veces puede terminar en pérdidas. Esto sucede porque debemos activar el EA en Londres y Nueva York. Otras sesiones de negociación le hará perder. Así que siga filtrando manualmente el tiempo. La actualización estará dispon
ALT Income
Maksim Bogdanov
Asesores Expertos
ALT Income - Asesor Experto Automatizado. Escrito para EURUSD. Las operaciones en el marco de tiempo M5. Condiciones de negociación recomendadas con un apalancamiento de 1:500 Depósito mínimo - 100 unidades convencionales (EUR, USD) . Porcentaje del depósito cargado en la venta - MaxRiskSELL de 1 a 15; Beneficio de una transacción - TakeProfitSell de 50 a 100,0; Condiciones de negociación recomendadas con un apalancamiento de 1:40 Depósito mínimo - 100 unidades convencionales (EUR, USD) . Porc
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Oro de los Incas es un asesor de operaciones muy eficaz creado específicamente para la plataforma MT4 y centrado en el mercado del oro y los principales pares de divisas. Mediante complejos algoritmos, analiza las tendencias del mercado y las fluctuaciones de los precios en tiempo real, garantizando el máximo beneficio con el mínimo riesgo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La eficacia de Oro de los Incas está confirmada por lar
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
Tiger Security
Yang Wu
Asesores Expertos
¡¡¡ATENCIÓN : El Tiger Security EA no puede ser probado en el probador de estrategias MT4 !!! TigerSecurity EA robot es un robot totalmente automatizado para el comercio de Forex. TigerSecurity EA es una combinación numerosa estrategia de tendencia especial, que proporciona la posibilidad de las mejores entradas del comercio. ¡TigerSecurity EA robot está diseñado para el comercio a medio y largo plazo, el robot le ayudará a tratar y gestionar las emociones, y usted no necesita preocuparse por l
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Asesores Expertos
Presentamos HFT KING EA: ¡el HFT KING definitivo del comercio! Este sistema de negociación de alta frecuencia totalmente automatizado está diseñado para revolucionar su experiencia comercial con su algoritmo avanzado y funciones de última generación. HFT King utiliza una combinación única de análisis técnico, inteligencia artificial, operaciones de alta frecuencia y aprendizaje automático para proporcionar a los operadores señales comerciales confiables y rentables. La tecnología de vanguardia d
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Estrategia de scalping nocturno. Para las entradas se utiliza el indicador RSI y un filtro basado en ATR. Seguimiento de operaciones reales, así como mis otros productos se pueden encontrar aquí : https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 100 USD, el timeframe recomendado es M15, H1, H4. Utilizar un broker con buena ejecuci
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Asesores Expertos
l experto trabaja en los niveles de zigzag de la vela anterior Con alguna forma digital de entrar en la operación En el marco de cinco minutos Trabaja sólo en pares de divisas No utiliza TakeProfit o Stop Loss Cómo funciona el experto Se coloca en los tres pares de divisas GBPUSD GBPJPY GBP AUD Misma configuración sin cambiar nada Cuando trabaje, lo hará en una sola divisa de ellas hasta que cierre con ganancias El beneficio es de sólo siete puntos Vea el video Explica cómo funciona el experto.
Four Star Galaxy
Lee Ka Ying
Asesores Expertos
Interfaz fácil de usar. Protección de dedos gordos en el panel. Alta velocidad de envío de órdenes manuales. Seguimiento automático de las órdenes manuales realizadas por el panel. Parámetros altamente personalizados para órdenes de compra/venta automatizadas o manuales. Sistema de gestión de dinero personalizado. Los usuarios avanzados pueden elegir su decisión de compra/venta según sus puntos de vista y dejar el resto al EA para el seguimiento de sus decisiones iniciales. Los principiantes pu
Gold Bullion
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Gold Bullion EA es VIP , Fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados con más de 15 años de experiencia comercial.los indicadores utilizados en expertos no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan por completo de la estrategia. Todas las operaciones tienen StopLoss siempre detrás de la orden Un experto basado en (GOLD , XAUUSD ) Este Experto es Day Trader y estrategia Breakout NOTA La configuración por defecto de EA e
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Asesores Expertos
Gracias por visitarnos. Nos gustaría presentar nuestro nuevo BLACK OUT EA que viene junto con un indicador de media móvil para un mejor trading. Este EA abre y cierra las operaciones para usted, no hay necesidad de estresarse. Usted puede operar en cualquier broker usando cualquier marco de tiempo , no hay restricciones. Usted puede aumentar fácilmente su tamaño del lote en la configuración de EA Backtest se hizo durante dos meses. ¡ Manténgase en sintonía para más !
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set fi
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA   es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 4. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set
DracoAI
Hua Manh Hung
Asesores Expertos
DracoAI es un revolucionario robot automatizado de comercio de divisas basado en una red neuronal. La cobertura de pérdidas es nuestra característica premium exclusiva. DracoAI ES: EL MEJOR SERVICIO PARA GANAR DINERO E INGRESOS PASIVOS ESTABLES GANANCIA, INCLUSO SI USTED NO PARTICIPA EN LA LICITACIÓN INDEPENDENCIA FINANCIERA Y ESTABILIDAD DracoAI ES SEGURO, PORQUE: GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD DE SUS FONDOS LOS RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS OPERACIONES ESTÁN CUBIERTOS POR NUESTRO FONDO DE RESERVA 10
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Asesores Expertos
BENJ HYBRID EA (Brazo Martingala) Su Cabina de Operaciones Profesional: ATR Mapeado - Lógica de Doble Límite - Guardia Diaria de P&L Aviso importante: Después de la compra, por favor póngase en contacto a través de Telegram @CryptomanPh para la guía de instalación y configuración, y la versión actualizada (sólo para la compra de por vida). Por qué los traders eligen BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA es más que un simple robot de trading: es un sistema completo de ejecución, análisis y gestión d
Winter
Ivan Akimov
Asesores Expertos
El principio de funcionamiento del Asesor Experto se basa en la apertura de operaciones al recibir una señal de sus indicadores. El cierre se produce al recibir la señal contraria. Los ajustes se simplifican al mínimo, sólo se puede establecer el lote de trabajo. El Asesor Experto está configurado para trabajar en el par EUR/USD, timeframes M5, M15, M30, H1. El Asesor Experto no utiliza en el comercio, martingala y promediado. Seguimiento del Asesor Experto https://www.mql5.com/ru/signals/
Goal Time
Mourad Ezzaki
Asesores Expertos
GOAL TIME es un asesor experto basado en la noción del tiempo, estudia el cambio del precio en función del tiempo, y finalmente detecta el mejor momento para ejecutar una buena orden. El EA se basa en un indicador que dibuja una curva de precios en relación al tiempo, esta curva es deducida por un algoritmo que analiza datos antiguos. A continuación, el EA explota la curva generada y ejecuta la orden correcta. En caso de elección incorrecta, el EA tiene la misión de limitar las pérdidas. Tras un
Mk R
Can Pei Pu
Asesores Expertos
MK_R Se basa en patrones contrarios para EURUSD. Básicamente, entrará usando la condición de 1 onda de compra y 6 de venta de la ley de Granville. El EA no utiliza indicadores, rejilla, martingala, arbitraje. El EA ha demostrado ser rentable en los seis meses de 2020 y es particularmente adecuado para el mercado actual EURUSD desde mediados de diciembre de 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe es M5. EA necesita gráfico M1, gráfico M5, gráfico M15, gráfico H1, g
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Asesores Expertos
El Asesor Experto (SynapseTrader EA) realizado por la empresa ProfitFXBot está diseñado para operar en el mercado Forex específicamente en GBP/USD, utilizando estrategias inteligentes para generar ganancias consistentes. Este bot debe encenderse a las 8:00 PM (hora de Nueva York) y apagarse manualmente a las 5:00 AM (UTC-5), el bot debe de ser colocado en temporalidad M1. Durante estas horas, el bot toma decisiones basadas en el análisis del mercado, con una lógica optimizada para operar eficie
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
PS Gold Miner
Nabeel Zafar
2.33 (3)
Asesores Expertos
Hola, >>>>> Descargar **GRATIS DE PRUEBA** desde aquí (Ahora puede realizar pruebas de avance en la cuenta DEMO antes de la compra) <<<<<< Discord group for updates and discussion here Telegram channel here Contact Directly here For Live Results of the EA please visit here . PS Gold Miner es un sistema de trading automático para MT4 que utiliza los fundamentos y tendencias de los mercados para abrir, gestionar y cerrar operaciones. Con el uso de la estrategia de recuperación avanzada que asegu
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD
Sergey Demin
Asesores Expertos
Asesor totalmente automático, GBPUSD . Marco de tiempo m15 . Terminal MT4 ChatGPT O1 analizó en profundidad todas las cotizaciones GBPUSD que descargué de plazos altos, con el fin de encontrar una estrategia segura ; identificado actividad paranormal de esta herramienta. El asesor rastrea tales actividades atípicas del GBPUSD y reaccionará inmediatamente tratando de entrar en la dirección opuesta. Cada orden está protegida por un stop loss . Una orden puede dividirse en un máximo de tres órde
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Reef Scalper
Charles Crete
Asesores Expertos
Reef Scalper es un EA de scalping agresivo. Utiliza principalmente las Bandas de Bollinger y el indicador SAR Parabólico , que detecta rápidamente pequeños cambios de tendencia en plazos cortos. El bot coloca órdenes pendientes para reaccionar rápidamente al tomar beneficios. Su método de recuperación se basa en un sistema de rejilla con una martingala opcional , y puede abrir hasta 15 posiciones de recuperación con un multiplicador de tamaño de lote . Utilizando un contador de ticks , el bot no
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Los compradores de este producto también adquieren
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Avato
Nikolaos Bekos
Asesores Expertos
El Avato es una de nuestras herramientas independientes. (Una señal basada en ella también se proporcionará en Mt4 Market en el futuro). Está diseñado en torno a una forma combinada de técnicas de cobertura y martingala y utiliza sofisticados algoritmos y filtros para colocar las operaciones. Utiliza niveles de Stop loss y Take profit, mientras que el tamaño del lote se calcula automáticamente siguiendo la configuración del multiplicador correspondiente. Lo consideramos una caja de herramientas
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Asesores Expertos
EA de acción de precios para scalping. Abre operaciones por la altura de la barra cuando la altura de la barra cumple con cálculos matemáticos complejos. Timerame es fundamentalmente M1 y trabaja todos los símbolos de divisas. Sistema de trailing porcentual. Limitación de tiempo. Autolot por porcentaje de saldo. Ajustes por ea automáticamente. Cierre de seguridad por tiempo en minutos y cierre su orden despues de x minuto aunque no este en ganancia o perdida por usted. Establecer stoploss y tak
CSM System
Michal Milko
Asesores Expertos
En la actualidad, el sistema CSM está totalmente automatizado con todas las características y funciones especiales, controlado y supervisado periódicamente. Su evolución, los parámetros y los algoritmos individuales son profesionalmente evaluados y optimizados por el experimentado grupo de desarrollo de los programadores que están desarrollando nuevas versiones actualizadas del sistema. A diferencia de otros sistemas, nos hemos centrado en crear un sistema en el que los resultados de las prueba
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
Asesores Expertos
ATENCIÓN ES IMPORTANTE: No use este sistema para operar en pares de divisas. ATENCIÓN ES IMPORTANTE: no use este sistema para operar y probar sin archivos de conjuntos individuales para el broker seleccionado. Marrykey índices bursátiles - revendedor sistema está construido sobre una combinatoria híbridos Ichimoku está equipado con 6 estrategias diferentes y está diseñado principalmente para trabajar en los índices bursátiles estadounidenses como el S & P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. El s
The seed of a big tree
Jun Feng
Asesores Expertos
Este es un EA totalmente automático basado en la fluctuación de precios, utiliza el principio de reconocimiento especial de precio y equilibrio. Los parámetros son simples y adaptables, la EA puede hacer frente a choque, tendencia, datos, noticias y otros tipos de mercado, y el rendimiento es estable. Plazo de ejecución: los resultados son los mismos en cualquier período. Demostración de ejecución de la EA se puede ver en los siguientes enlaces: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requisitos
Chicken peck rices
Jun Feng
Asesores Expertos
Arroz de picota Este es un EA a corto plazo que se basa en los avances de los precios, y los parámetros son simples y adaptables. Requisitos: Plazo de ejecución: H1; El tipo de cuenta:ECN,spread de divisa≤3,por ejemplo,EURUSD,USDJPY,y otros. El spread mínimo para la modificación de la orden: 0, significa que la distancia mínima es cero entre el stop loss o take profit y el precio actual. Debe utilizar las cuentas requeridas para asegurar la fiabilidad del beneficio. Parámetros de entrada: explan
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
Asesores Expertos
LA REVOLUCIÓN Simple Trade es adecuado para todo tipo de operadores si usted es un Swing Trader, Day Trader o Scalper. El paquete REVOLUTION consiste en 3 EAs que se combinan en un único EA que puede crear muchas estrategias dependiendo de las habilidades de negociación utilizadas / conocidas por cada trader. Ofrecemos AUTO_SETTING especialmente para principiantes o inversores sin experiencia que este AUTO_SETTING negociará para lograr 1000 puntos o 10% / mes, y para los comerciantes / inversore
Crypto System Automatic
Michal Milko
Asesores Expertos
Criptosistema automático La criptografía automática es un sistema de cifrado automatizado que permite el acceso a datos y funciones específicos, así como su control y supervisión. Los algoritmos de control, parametrización y optimización se utilizan para mejorar y optimizar el rendimiento de los programas de control, lo que permite actualizar los sistemas. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
Asesores Expertos
La Revolución Target Achiever FT - Auto_Setting 1000 Puntos Hola a todos los inversores y comerciantes, Acabamos de actualizar este EA a una nueva versión 3.0, que tiene mucho más beneficios, para los inversores que quieren ejecutar este EA 24 horas utilizando vps puede probar el Auto_Setting para lograr 1000 puntos o 10%, para los comerciantes que tienen su propia configuración y objetivo 1-100% puede utilizar el manual_setting, El REVOLUTION Target Achiever es adecuado para el inversor que qui
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
Asesores Expertos
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 PUNTOS / 10%. ¡¡¡OTRO EXCELENTE EA PARA QUE USTED CONSIDERE USARLO PARA HACER CRECER SU INVERSION !!! THE REVOLUTION Great Ach iever es adecuado para los inversores que quieren tener un simple y listo para usar Asesor Experto (EA). Este EA fijo es modificado y creado a partir de The REVOLUTION Simple Trade que tiene un EA personalizado gratuito o Strategy Build que es adecuado para traders experimentados/avanzados que tienen muchas ideas y estrategias
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
Asesores Expertos
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
Asesor experto para trabajar con los principales pares de divisas. Apertura de operaciones basadas en el análisis del movimiento de los precios. Entra en el mercado con órdenes dinámicas pendientes, siempre establece StopLoss y TakeProfit, no utiliza martingala ni promedios. El robot no sobrepasa los límites de su estrategia, observa el nivel de riesgo establecido y controla la ampliación del spread, eligiendo los momentos más favorables para entrar en una operación. Para un trabajo eficaz es co
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Asesores Expertos
22.12.2020 Nueva versión es liberada. Bug corregido y salida por MA removed.Improved totalmente automatizado Asesor Experto sin martingala. Siga la tendencia. Comprobación de los niveles de comercio importante. Es complejo calculado para atrapar estrategia de tendencia correcta. Velas especiales, indicador personalizado y las matemáticas se utilizan para las entradas. Resultados en vivo mostrados aquí https://www.mql5.com/en/signals/669290 Ajustes por defecto recomendados para EURUSD m1/m5 gmt +
CeleritasForex
Sergei Kravchenko
Asesores Expertos
Presentamos a su atención un nuevo asesor de divisas CeleritasForex. Esta variante del Asesor Experto de trading sobre la tendencia es adecuada para los traders más avanzados, ya que cuenta con un pequeño número de ajustes que permiten utilizar las estrategias de trading más rentables a elección del usuario. Además, es posible ajustar parámetros como el deslizamiento, el riesgo de trading, el tamaño del spread máximo y el tamaño de las órdenes stop. El robot de trading abre posiciones cuando el
Global EA DJ
Global Scale Europe Consulting, S.L.
Asesores Expertos
Robot experto diseñado para valorar las tendencias del mercado especialmente  y apropiado para operar sobre el índice Dow Jones. Realiza operaciones de forma automática siguiendo la tendencia del mercado en las últimas horas. Adecuado para todo tipo de usuarios interesados en un robot sencillo de gestionar, muy intuitivo y apto para personas no expertas.
Stp
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Para que el experto funcione correctamente, no olvide subir los archivos al directorio del acuerdo (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP es un asesor de comercio automatizado basado en neurotecnología, que trabaja en un marco de tiempo horario. El Asesor Experto está configurado para operar de acuerdo con la estrategia de negociación segura a partir de niveles, que implica la apertura de operaciones a corto plazo y su cierre cuando se alcanza una dinámica de rent
Shadow Bot
Will Ng
Asesores Expertos
Shadow Bot está diseñado principalmente para operar en el marco de tiempo EURSGD H1 en un broker ECN EURSGD de bajo spread. Opera principalmente durante la sesión asiática. Principalmente espera una oportunidad comercial válida antes de ejecutar las órdenes comerciales. Una vez a la vista, ejecutará la orden y procederá a gestionar la orden a partir de ahí. No hay martingala / rejilla / promedio / cobertura utilizada para esta estrategia en particular. Stoploss se da para cada comercio único par
NeuroIntelligence
Vitaliy Kashcheev
2 (1)
Asesores Expertos
Le presentamos NeuroIntelligence Advisor . Advisor se recomienda utilizar en TimeFrames (M1) y con Spread inferior a 13 pips. Pares recomendados para operar EURUSD, GPBUSD, USDCAD, AUDUSD, USDJPY. Opciones Riesgo- Este parámetro significa - qué riesgo estará involucrado en la transacción ( Bajo Riesgo - 3% / Mediam Riesgo - 10% / Depósito Overclocking - 15% ). Orders Magic Number- Este parámetro significa cuál será el Número Mágico de órdenes abiertas. FullRisk - Este parámetro aumenta StopLoss
RocketRise
Qiuqing Zeng
3 (2)
Asesores Expertos
RocketRise EA Ventajas Clave Enhorabuena por el control del nuevo tipo de neumonía coronaria en China, 50% de descuento del 1 de marzo al 15 de marzo de 2020. El EA es la simbiosis de algoritmos de trading. Diseñado para operar con los principales pares de divisas, implementa una estrategia de trading simple y universal que puede aplicarse a cualquier instrumento. 1.Trading totalmente automatizado 24/5. 2.Puede manejar depósitos de cualquier tamaño. 3.Utilice siempre stop loss de riesgo. 4.Use
Beach Trip EA
Rikky Patia
Asesores Expertos
EL VIAJE A LA PLAYA EA Este EA está diseñado para operadores serios que se vuelven demasiado serios y necesitan relajarse y aún tener algunos intercambios decentes, la configuración es muy simple y funciona en cualquier gráfico El robot escaneará continuamente en gráficos de 1 minuto, 5 minutos y 15 minutos. VEA la Guía del probador de estrategias para saber si los datos de su historial son lo suficientemente válidos. El EA no se optimiza en ninguna moneda única, por lo que la administra
It is recommended to hang more accounts for EA
Yuzhu Liu
Asesores Expertos
Aparte de la visión de posiciones violentas, este EA se centra en los beneficios estables Variedades aplicables: AUDUSD, USDCHF, NZDUSD, USDJPY y otras divisas con tendencia relativamente estable Este EA proporciona parámetros gráficos y botones de cierre rápido de posiciones. El texto de la tabla está escrito en chino y pinyin, lo que es más conveniente para los chinos. Usted puede entender el significado de las variables simplemente por la ortografía. La cuenta debe tener más de 3000 yuanes
Alfascal
Vladislav Filippov
1 (1)
Asesores Expertos
Para que el experto funcione correctamente, no olvide subir los archivos al directorio del acuerdo (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) Alfascal es un nuevo modelo de un neuro-sistema de comercio totalmente automatizado, que trabaja en plazos cortos. Este sistema, que se basa en una red neuronal especializada, es capaz de proporcionar un entrenamiento continuo, transformar las realidades caóticas del mercado en un sistema específico que puede mejorar la calidad de l
Stick And Stone
Rikky Patia
Asesores Expertos
A raíz de la industria de IA, hay muchas opiniones de que los humanos serán reemplazados por algoritmos, Algunas personas temen que el trabajo sea reemplazado por robots. mientras que algunas personas creen que los robots realmente pueden hacer un mejor trabajo (si no perfecto) que las personas. "Solo unos pocos se dieron cuenta de que es una combinación de la creatividad y perspicacia de los humanos y la disciplina e incansabilidad de la IA. eso realmente sobresaldrá ". -Cita de SomeGuy.
EA Rx Five MT4
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El asesor utiliza una estrategia basada en el uso de 7 indicadores Envelopes , en cada marco temporal (M5, M15, M30, H1, H4) hay 7 indicadores Envelopes. El trading se basa en la estrategia "Price Action", el asesor busca una señal simultánea en 5 marcos temporales: M5, M15, M30, H1, H4 y luego abre una orden. El EA utiliza el algoritmo Martingale y Averaging incorporado. El asesor utiliza noticias económicas para lograr señales más precisas. Se utilizan Take Profit, Break Even y Trailing Stop o
Otros productos de este autor
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario