Trillion Pips X EA - Asesor Experto de Scalping Multi Símbolo

Visión general

Trillion Pips X EA es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza el análisis de la acción del precio combinado con el filtrado dinámico de la volatilidad para ejecutar operaciones de corta duración.

El EA identifica los desequilibrios de precios a corto plazo durante los retrocesos o fases de consolidación y ejecuta operaciones rápidas dirigidas a pequeños movimientos de precios.

Soporta múltiples instrumentos, incluyendo materias primas, índices y pares de divisas.

Instrumentos soportados:

XAUUSD (Oro)

DE40

US30

Pares de divisas mayores y menores

Regla de uso importante:

Para un adecuado control del riesgo y estabilidad en la ejecución, este EA debe ser operado en un solo símbolo por cuenta de trading en un momento dado.

Este EA está destinado a los operadores que entienden los riesgos asociados con los sistemas automatizados de scalping.

Descripción de la estrategia

Price Action Scalping Logic

Detecta micro ineficiencias de precios y estructuras de retrocesos cortos para señales de entrada.

Filtro de volatilidad

Evita que se abran nuevas operaciones durante condiciones de mercado inestables o extremas.

Sistema dinámico de entrada

Adapta continuamente los umbrales de entrada en función de la actividad del mercado y la estructura de precios.

Exposición a Lote Fijo

Las operaciones se ejecutan utilizando un tamaño de lote fijo (por defecto 0,05 lotes) para mantener un tamaño de posición consistente.

Gestión de operaciones automatizada

Cada posición se protege automáticamente con niveles de Stop Loss y Take Profit incorporados.

Compatibilidad multisímbolo

Opera con índices de materias primas y pares de divisas, pero sólo debe conectarse a un gráfico por cuenta para garantizar la estabilidad.

Características principales

Estrategia de scalping totalmente automatizada

Compatibilidad multisímbolo

Operación con lote fijo (por defecto 0,05 lotes)

Filtros de volatilidad dinámicos

Stop Loss y Take Profit incorporados

Compatible con MT4

Ajustes optimizados por defecto para XAUUSD

Directrices de capital y plazos

Las estrategias de scalping generan operaciones frecuentes y requieren un capital suficiente.

Los siguientes valores son sólo directrices de referencia y deben adaptarse a la tolerancia al riesgo personal.

Plazo y capital mínimo recomendado:

M15 - 3000 USD o superior

M5 - 10000 USD o superior

M1 - 30000 USD o superior

Los plazos más bajos generan una mayor frecuencia de operaciones y requieren niveles de capital proporcionalmente mayores para hacer frente a la volatilidad y las caídas.

Plazos admitidos

M1

M5

M15

Condiciones de negociación recomendadas

Símbolos: XAUUSD DE40 US30 y los principales pares de divisas

Regla de funcionamiento: Utilice sólo un símbolo por cuenta de trading

Tipo de broker: ECN o broker de bajo spread recomendado

Apalancamiento: 1 a 500 o superior

Ejecución: VPS recomendado para la estabilidad

Parámetros de entrada

LotSize - Tamaño de lote fijo por operación (por defecto 0,05)

TakeProfit - Objetivo de beneficio por operación

StopLoss - Nivel de stop de protección

MagicNumber - Identificador único de operación del EA

MaxSpread - Diferencial máximo permitido para la entrada de operaciones

TradePairs - Símbolos habilitados para operar

Divulgación de riesgos

Este EA utiliza una lógica de scalping de alta frecuencia. Las operaciones implican un riesgo financiero que incluye detracciones y posibles pérdidas de capital. La volatilidad del mercado, las condiciones del broker o un capital insuficiente pueden afectar negativamente al rendimiento.

Los usuarios deben:

Probar el EA en una cuenta demo antes de usarlo en vivo.

Ajustar el plazo y la exposición del lote al capital disponible.

Operar el EA en un solo símbolo de negociación por cuenta.

Evitar ejecutar múltiples estrategias automatizadas en la misma cuenta.

Opere sólo con fondos que pueda permitirse perder.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Como Usar

Adjuntar Trillion Pips X EA a un solo gráfico como XAUUSD DE40 US30 o un par Forex.

Seleccione el marco temporal M1 M5 o M15 según el tamaño de la cuenta.

Ajuste la configuración de entrada si es necesario.

Activar AutoTrading en MetaTrader 4.

Supervisar el rendimiento y modificar los parámetros en función de las condiciones del mercado.