Traderspro
- Asesores Expertos
- Chukwudi Joshua Obiekwe
- Versión: 1.8
- Activaciones: 5
TradersPro - EA de compra/venta totalmente automatizado para un crecimiento constante.
🔥 EA Automatizado de Compra/Venta
📈 Demo-probado: +200% Crecimiento
⚙️ Plug-and-Trade Setup - No Necesita Experiencia
Descripción:
TradersPro es un EA de Forex totalmente automatizado diseñado para operaciones consistentes de compra/venta con supervisión mínima.
Utiliza una lógica inteligente de tendencia y reversión con gestión de riesgo incorporada para ayudar a los operadores a hacer crecer sus cuentas de forma constante. Desarrollado después de meses de pruebas, TradersPro funciona bien tanto en tendencias como en condiciones de mercado volátiles.
Características:
- Totalmente automatizado
- Lógica comercial optimizada
- Tamaño de lote ajustable
- SL/TP incorporado
- Funciona en múltiples pares
- Probado en demo: +200% de crecimiento
Para quién:
Principiantes, traders ocupados y cualquiera que busque un trading automatizado sin intervención.
⚠️ Descargo de responsabilidad: "Operar en los mercados financieros implica riesgos. Utilice una gestión adecuada del riesgo. Se recomienda encarecidamente la discreción de los operadores".