TW Session MT4

Este producto está diseñado para mostrar las sesiones de negociación de 15 países según la zona horaria de su servidor de corredor y varios modos de visualización según la configuración deseada para evitar la congestión del gráfico y la posibilidad de configurar una sesión con la hora deseada por el usuario.



El sol nunca se pone en el mercado de divisas, pero su ritmo baila al compás de las distintas sesiones comerciales. Comprender estas sesiones, sus superposiciones y sus atmósferas únicas es crucial para cualquier operador de Forex que quiera moverse con el mercado, no en contra de él.

Convertir el tiempo de sesión en tiempo de observación del mercado Acceso a sesiones de 15 países con posibilidad de personalizar. La capacidad de crear una sesión personal. Muestra sesiones en 3 modos de visualización con configuración personal: Como oscilador, Bandera al inicio y al final de la sesión en el gráfico, Líneas verticales en el gráfico Limitar los modos de visualización al período de tiempo deseado por el usuario Configuraciones de color personalizadas para cada sesión.





Convierta el tiempo de sesión en tiempo de observación del mercado:

Cada sesión de negociación se basa en una hora en la hora local del país y, según la zona horaria del país, se establece una hora diferente según (GMT) y (horario de verano). Además, su gráfico monitorea las velas en la zona horaria del servidor de su corredor. Por lo tanto, las diferencias horarias deben calcularse en función de la zona horaria del corredor para obtener la vela de apertura exacta de la sesión. Esta herramienta realiza estos cálculos de diferencia horaria y simplifica su trabajo.

Acceso a sesiones de 15 países con posibilidad de personalizar:

Para operar con diferentes divisas, son efectivas diferentes sesiones y más de 4 sesiones principales. En esta herramienta, las sesiones de 15 países diferentes y efectivas sobre pares de divisas, índices y materias primas están preparadas y pueden activarse en función de las necesidades del usuario. [REINO UNIDO, EE.UU., INDIA, SINGAPUR, CHINA, CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, NUEVA ZELANDA, ALEMANIA, RUSIA, SUIZA, SUDÁFRICA, BRASIL, ARABIA SAUDITA]

La capacidad de crear una sesión personal:

Si tiene una estrategia comercial que depende de un período de tiempo determinado y está fuera de las sesiones definidas en este indicador, es posible mostrar el tiempo que desee.

Muestra sesiones en 3 modos de visualización con configuración personal:

Para facilitar su uso, estos diferentes modos han sido diseñados para mostrar sesiones, que puede activar o eliminar según desee:

- Como ventana osciladora:

Para evitar ocupar el espacio del gráfico, se utilizan osciladores pequeños y de banda.





- Bandera al inicio y al final de la sesión en el gráfico:

Mostrando el inicio y final de cada sesión con la bandera del país, que indica el color de la bandera, el inicio de la sesión y el final de la sesión en blanco y negro.





- Líneas verticales en el gráfico:

Inicio y final de cada sesión con líneas verticales mostradas en el gráfico para una mayor precisión y una identificación precisa de las velas.

Limitar los modos de visualización al período de tiempo deseado por el usuario:

Para evitar que el gráfico se llene y parezca espagueti en los períodos de tiempo superiores, puede limitar la visualización de banderas y líneas verticales por separado a un período de tiempo determinado.

Configuraciones de color personalizadas para cada sesión:

Para todas las sesiones podrás elegir el color con el que te resulte más cómodo trabajar con él.









** Este producto está diseñado como un indicador que puede funcionar con otros indicadores y asesores expertos en un gráfico.

*** Este producto se está ampliando y actualizando y se presentará con más funciones en versiones futuras.

**** Si tiene alguna sugerencia para mejorar el rendimiento o funciones útiles que se pueden agregar al producto, contáctenos.

Trade Wizards le agradece de antemano su cooperación.







