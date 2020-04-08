TW Support Resistance Level MT5

support resistance levels indicator mt5：

Esta herramienta es un indicador de múltiples marcos temporales que identifica y traza líneas de soporte y resistencia, así como niveles de Fibonacci, en un gráfico con la misma precisión que el ojo humano. Los niveles de soporte y resistencia TW para forex tienen un algoritmo complejo que escanea el gráfico para identificar niveles anteriores de estabilización del precio y rebotes, registrando el número de toques.

¿Está cansado de dibujar manualmente los niveles de soporte y resistencia y los retrocesos de Fibonacci?

Revise las características de este producto; se sorprenderá.

Características del producto:

1. Niveles menores y mayores: Puede personalizar los niveles menores y mayores según su preferencia y eliminar niveles adicionales utilizando algoritmos avanzados.

2. Conteo de toques del nivel: Los niveles de soporte y resistencia Tw con rupturas mt5 calculan y proporcionan el número de veces que cada nivel ha sido tocado en el pasado, lo que le permite evaluar la fuerza de cada nivel.

3. Niveles de Fibonacci: Los niveles de Fibonacci de la última ola se dibujan dinámicamente, lo que le permite verificar la alineación de estos niveles con los valores obtenidos del calculador estático de niveles de soporte y resistencia.

4. Buffers para desarrolladores: Este producto incluye los buffers necesarios para desarrollar estrategias comerciales.

5. Utilizable para todas las divisas y marcos temporales: puede utilizar los niveles de soporte y resistencia TW para oro, EUR, GBP, USD, etc.

6. Interfaz de usuario simple y personalizable: La interfaz de usuario de este producto es muy simple y personalizable, lo que le permite personalizar o desactivar colores y elementos según su preferencia.

Al utilizar este producto, puede:

• Reducir su tiempo de análisis.

• Aumentar la precisión de sus análisis.

• Mejorar sus estrategias comerciales.

• Tomar mejores decisiones comerciales.

Para probar este producto en el probador, configure la modelación por ticks en el modo "cada tick".

Para una comprensión más profunda de las características y aplicaciones de este producto, lea el artículo y pruébelo gratis


