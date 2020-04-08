TW Scalper Shoot MT5

TW Trend Scalper Indicator:





TW Scalper Shoot te brinda una experiencia de trading única al utilizar las últimas estrategias de trading y tecnología de inteligencia artificial. Este producto satisface las diversas necesidades de los traders scalpers al proporcionar dos categorías distintas de señales:





Prueba este excepcional producto hoy y comienza tu experiencia única hacia convertirte en un scalper de tendencias.





Categorías de señales:





1. Señales a largo plazo y seguras: Estas señales se identifican utilizando estrategias de acción del precio (reglas de dinero inteligente), niveles de Fibonacci, niveles de soporte y resistencia, y medias móviles. Las señales en esta categoría se muestran con flechas rojas y azules y objetivos específicos, lo que las hace ideales para traders que buscan operaciones a largo plazo y confiables.





2. Señales de scalping (para scalpers profesionales): Además de las estrategias mencionadas anteriormente, estas señales también utilizan la fórmula exclusiva del indicador Trade Wizards y métodos de reducción de ruido por IA. Las señales de scalping se añaden a las señales de la primera categoría con flechas blancas en tendencias confiables y son adecuadas para aquellos que son scalpers en forex.





Características únicas del indicador scalper:





1. Sin cambio de color para las señales: Las señales, SL y TP no cambian en absoluto y tienen alta precisión.





2. Detección precisa de cambios en las tendencias: Los cambios en las tendencias se identifican con alta precisión utilizando un filtro de dos pasos.





3. Alertas visuales y auditivas: Las alertas se muestran como destellos en el gráfico y números de precios para entradas, TPs y SLs en una ventana junto al gráfico.





4. Tres áreas de objetivo de ganancias: Para gestionar el riesgo y preservar ganancias, se proporcionan tres áreas de objetivo de ganancias.





5. Puntos SL seguros: El SL se proporciona en una ubicación segura para proteger tu capital.





6. Capacidad para desactivar señales: Puedes desactivar las señales si es necesario.





7. Uso del indicador de volumen: Se utiliza el indicador de volumen para determinar la fuerza de las tendencias.





8. Visualización de niveles adecuados para SL móvil: Se muestran niveles adecuados para el SL en tendencias a largo plazo.





9. Tabla junto al gráfico: La tabla junto al gráfico presenta señales y calcula objetivos pasados (testeables en el tester).





10. Utilizable en oro y divisas: Este producto es utilizable en oro y efectivo en todas las divisas.





11. Señales especializadas para scalpers: Señales con filtros multietapa y alineadas con tendencias se muestran específicamente para scalpers profesionales.





Mejor marco temporal para operar:

Los mejores marcos temporales para este producto son 5 y 15 minutos.





Ventajas:





• Alta precisión en la detección de señales





• Cobertura de diversas necesidades para scalpers de tendencias





• Provisión de señales a largo y corto plazo para traders scalpers





• Utilización de tecnología de inteligencia artificial





• Gestión del riesgo y preservación de ganancias para scalpers forex





El TW Trend Scalper Indicator ofrece señales precisas y confiables para que los scalpers de tendencias logren el éxito en el mercado FX de scalping.





Para familiarizarte completamente con este producto, mira este artículo y los videos.



