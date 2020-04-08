TW Scalper Shoot MT5

TW Trend Scalper Indicator:

TW Scalper Shoot te brinda una experiencia de trading única al utilizar las últimas estrategias de trading y tecnología de inteligencia artificial. Este producto satisface las diversas necesidades de los traders scalpers al proporcionar dos categorías distintas de señales:

Prueba este excepcional producto hoy y comienza tu experiencia única hacia convertirte en un scalper de tendencias.

Categorías de señales:

1. Señales a largo plazo y seguras: Estas señales se identifican utilizando estrategias de acción del precio (reglas de dinero inteligente), niveles de Fibonacci, niveles de soporte y resistencia, y medias móviles. Las señales en esta categoría se muestran con flechas rojas y azules y objetivos específicos, lo que las hace ideales para traders que buscan operaciones a largo plazo y confiables.

2. Señales de scalping (para scalpers profesionales): Además de las estrategias mencionadas anteriormente, estas señales también utilizan la fórmula exclusiva del indicador Trade Wizards y métodos de reducción de ruido por IA. Las señales de scalping se añaden a las señales de la primera categoría con flechas blancas en tendencias confiables y son adecuadas para aquellos que son scalpers en forex.

Características únicas del indicador scalper:

1. Sin cambio de color para las señales: Las señales, SL y TP no cambian en absoluto y tienen alta precisión.

2. Detección precisa de cambios en las tendencias: Los cambios en las tendencias se identifican con alta precisión utilizando un filtro de dos pasos.

3. Alertas visuales y auditivas: Las alertas se muestran como destellos en el gráfico y números de precios para entradas, TPs y SLs en una ventana junto al gráfico.

4. Tres áreas de objetivo de ganancias: Para gestionar el riesgo y preservar ganancias, se proporcionan tres áreas de objetivo de ganancias.

5. Puntos SL seguros: El SL se proporciona en una ubicación segura para proteger tu capital.

6. Capacidad para desactivar señales: Puedes desactivar las señales si es necesario.

7. Uso del indicador de volumen: Se utiliza el indicador de volumen para determinar la fuerza de las tendencias.

8. Visualización de niveles adecuados para SL móvil: Se muestran niveles adecuados para el SL en tendencias a largo plazo.

9. Tabla junto al gráfico: La tabla junto al gráfico presenta señales y calcula objetivos pasados (testeables en el tester).

10. Utilizable en oro y divisas: Este producto es utilizable en oro y efectivo en todas las divisas.

11. Señales especializadas para scalpers: Señales con filtros multietapa y alineadas con tendencias se muestran específicamente para scalpers profesionales.

Mejor marco temporal para operar:
Los mejores marcos temporales para este producto son 5 y 15 minutos.

Ventajas:

• Alta precisión en la detección de señales

• Cobertura de diversas necesidades para scalpers de tendencias

• Provisión de señales a largo y corto plazo para traders scalpers

• Utilización de tecnología de inteligencia artificial

• Gestión del riesgo y preservación de ganancias para scalpers forex

El TW Trend Scalper Indicator ofrece señales precisas y confiables para que los scalpers de tendencias logren el éxito en el mercado FX de scalping.

Para familiarizarte completamente con este producto, mira este artículo y los videos.

Productos recomendados
VWAP Wave
Rizwan Akram
Indicadores
VWAP WAVE [Riz] - Indicador MT5 Sistema avanzado de detección de divergencias VWAP VWAP Wave es un indicador profesional de precio medio ponderado por volumen con un sistema integrado de detección de divergencias. Identifica señales de reversión y continuación de alta probabilidad mediante el análisis de las relaciones precio-VWAP a través de múltiples marcos de tiempo.
FREE
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Convierta su gráfico en un tablero de operaciones profesional que le muestre hacia dónde fluyen los precios y cuándo se producirá la próxima sacudida, sin cargar ni una sola ventana adicional. Este indicador combina una cinta MA de seguimiento de precios con un radar de noticias en directo directamente en el gráfico, lo que le ofrece tanto la tendencia como el riesgo de eventos de un solo vistazo. Cinta de tendencia - Lea la tendencia del mercado al instante Una suave cinta de media móvil escalo
Balance Aggression
Edson Cavalca Junior
Indicadores
El indicador mide el equilibrio de la agresión. La fórmula es la siguiente : Aggression  = Purchase Volume - Sales Volume. Nota : Se recomienda utilizar la configuración por defecto y los valores de VPS. No funciona en Forex. Conoce Nuestros Productos Parámetros : Números de días anteriores al actual para el cálculo; Divisor de volumen e; Permite el cálculo de la vela actual; Histograma Estilo de línea y; Tamaño; Línea Estilo de línea y; Tamaño; Síganos en nuestra web para consultar las p
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descripción Técnica del Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 El Delta Profile es un indicador desarrollado para MetaTrader 5 con enfoque en el análisis detallado del flujo de volumen dentro de un rango definido de velas. Organiza y muestra información sobre el desequilibrio de volúmenes positivos (asociados a movimientos alcistas) y negativos (asociados a movimientos bajistas) en diferentes niveles de precio. El resultado es una visión clara de los puntos del gráfico donde se concentra la
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicadores
Velas Delta + CVD & CVD Indicador de flujo de órdenes que combina Delta (compra-venta), Delta de volumen acumulado (CVD) y un sistema único de velas sintéticas basado en CVD. Muestra la presión de compra/venta, la agresividad del volumen y los cambios de impulso con el histograma Delta opcional, la línea CVD y las velas combinadas CVD+Delta. Útil para scalping, trading intradía, detección de divergencias y comprensión del dominio comprador/vendedor. Visión general El indicador Delta + CVD y
CRT Bomb Pro
Niccyril Chirindo
Indicadores
Indicador CRT Bomb - MT5 Versión Completa El CRT Bomb es un indicador de trading profesional que detecta patrones de inversión de 3 velas de alta probabilidad (CRT - Candle Reversal Technique) en todos los marcos temporales y símbolos. Se recomienda VPS para que no se pierda ninguna configuración CRT a medida que se forman, para las entradas puede utilizar su análisis manual para la confirmación como FVG, OBS, etc. Funciona en todos los Pares, Metales e Índices Características principales: Ident
KT Liquidity Sweep Filter MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
El KT Liquidity Sweep Filter identifica y resalta zonas clave de barrido de liquidez. Combina estas zonas con rechazos claros del precio y un filtro de tendencia adaptable para generar señales precisas de compra y venta alineadas con la tendencia del mercado. Distingue entre zonas de barrido de liquidez mayores y menores, marcando las principales con flechas grandes y las secundarias con flechas pequeñas para facilitar su identificación. Flechas grandes: Indican señales de reversión fuertes que
King Binary Forex Dashboard
Md Meraz Mahmud
Indicadores
¡ Hola Allí, Hoy quiero mostrarles mi nuevo indicador investigable fore COMPRA VENTA, funciona todos los activos, y también funciona Derive activo volatilidad! que el trabajo de todos los plazos, pero recomiendo empezar 5 minutos a H1 cuando reciba una señal acaba de tomar el comercio y la estancia esperar a que su toma de beneficios activo Todos los principales pares y menores TRABAJA TAMBIÉN XAUUSD resultados fantásticos, para obtener más información,,, mensaje gracias
Anchored VWAP with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
5 (1)
Indicadores
¿Qué es el precio medio ponderado por volumen (VWAP)? El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada por los operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un instrumento a lo largo del día, basándose tanto en el volumen como en el precio. Es importante porque proporciona a los operadores información sobre la tendencia y el valor del instrumento. ¿Cuál es la diferencia entre VWAP y AVWAP? Mientras que el VWAP tiene como punto de partida e
Wave Flow
Bruno De Bonis
Indicadores
Descubra Wave Flow, un indicador exclusivo diseñado para operadores que buscan claridad visual y agilidad a la hora de leer el mercado. Con un enfoque inteligente y dinámico, destaca las zonas de transición entre compradores y vendedores, revelando oportunidades con precisión. Ideal para quienes operan con flujos, acción de precios o desean una lectura limpia, objetiva y potente, Wave Flow se adapta a cualquier activo o momento del gráfico. Fácil de usar, difícil de ignorar
Candlestick Pattern Teller
Flavio Javier Jarabeck
5 (1)
Indicadores
Contador de Patrones de Velas de Minions Labs Muestra en tu gráfico los nombres de las famosas formaciones de Candlesticks Patterns tan pronto como se crean y confirman. Sin repintar. De esta manera los principiantes y también los traders profesionales que tienen dificultades para identificar visualmente los patrones de velas tendrán su análisis en un formato mucho más fácil. Sabías que en general hay 3 tipos de individuos: Visuales, Auditivas y Kinestésicas? No se avergüence si no puede reconoc
HolyGrail MotherBar Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicadores
El Santo Grial Indicador MotherBar : Su camino definitivo hacia ganancias consistentes en el trading El problema con todos los demás indicadores que ha probado Déjame adivinar - has gastado incontables horas y cientos (tal vez miles) de dólares en indicadores que prometen el mundo pero entregan resultados mediocres. Lo ha intentado: - Indicadores rezagados que le dicen lo que ya ha pasado - Sistemas sobre-optimizados que funcionan en backtests pero fallan en mercados reales - Configuraciones
Flag Pattern Scan v5
Elif Kaya
5 (1)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 40% de descuento (Es 49 $ ahora ) ¡Póngase en contacto conmigo para la instrucción, cualquier pregunta! Producto relacionado: Gold Trade Expert MT5 , Profesor EA - No repintar - Actualización gratuita de por vida Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil , cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Introducción Los patrones de bandera son una herramienta importante para los operadores técnicos. Las ba
Reverso 1
Armand Gonto
Indicadores
Reverso 1.0 es un Indicador Técnico basado en la tendencia. Este Indicador incorpora una fórmula excepcional que permite tomar la decisión de entrar en el mercado en la intersección de la señal y el precio de cierre. El marco temporal indicado está comprendido entre 2H y 1D. Los símbolos que recomiendo son los siguientes BTCUSD-ETHUSD XAUGBP-XAUEUR-XAUAUD-XAGEUR-XAUUSD NZDJPY-GBPUSD-EURJPY-GBPJPY-USDJPY-CHFJPY-CADJPY-AUDJPY
RAD Real Acummulation and Distribution
Jose Alejandro Jacome Jimenez
Indicadores
NIVELES CRITICOS DE RAD Los procesos de Acumulación y Distribución de Volumen generan los soportes y resistencias naturales del mercado.  A medida que estos proceso se generan, los niveles en los que el volumen relevante se posiciona se convierten en zonas de difíciles de franquear al alza o a la baja. El indicador RAD,   rastrea el Volumen Relevante en tiempo real, identificando los  procesos de acumulación y distribución, graficándolos como  zonas de SOPORTE o RESISTENCIA.  Mediante el uso de
Momentum Ninja Advanced MT5
Mohammed Maher Al-sayed Mohammed Ahmed Saleh
Indicadores
Momentum Ninja MT5 Avanzado Este indicador es una versión mejorada del indicador Momentum clásico. Características principales : - Basado en la lógica de momentum al estilo NinjaTrader. - Utiliza suavizado basado en EMA para lecturas más limpias y estables. - Muestra cambios de color dinámicos para resaltar la fuerza alcista y bajista. - Envía alertas cuando el impulso cruza por encima o por debajo de cero. - Totalmente personalizable y sin repintado. - Ligero y optimizado para todos los símbol
Adjustable Consecutive Fractals
Wayne Theo Botha
Indicadores
Fractales Consecutivos Ajustables busca 2 o más fractales en una dirección y envía una alerta en pantalla, una alerta sonora y una notificación push, para puntos de inversión fuertes. Fractales Consecutivos Ajustables, muestra los fractales en el gráfico junto con un texto que cambia de color para señales de compra y venta cuando uno o más fractales aparecen en un lado del precio. Fractales Consecutivos Ajustables se basa en los Fractales de Bill Williams. El estándar Bill Williams fractales se
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indicadores
Definición : TPO es una Oportunidad de Precio de Tiempo. En lugar de usar barras o velas con un precio de Apertura, Máximo, Mínimo y Cierre, cada "barra" en un Perfil de Mercado está representada por barras horizontales contra el precio Se llama terminología de Perfil de Mercado. En otras palabras, los perfiles de tiempo-precio-oportunidad (TPO) son histogramas de cuánto tiempo se pasó en cada precio dentro del lapso del perfil. Al usar un gráfico TPO, usted puede analizar la cantidad de activid
HiqIndi
Ratul Goswami
Indicadores
Es una estrategia de 1 minuto. Cuando el indicador da la señal, a continuación, poner en comprar. Es mejor trabajo en Crash 300 y Crash 500. Si usted quiere saber nada detalles por favor, póngase en contacto conmigo en Telegrama En este enlace: https: //t.me/+mi_52VwFp3E4MGNl Es muy bueno para scalping y para que no da tiempo suficiente en el mercado. N / B: Por favor, tenga cuidado es sólo para scalping y no el comercio de todo el día. Es sólo 10 o máximo 15 comercio por día. Gracias a todos.
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indicadores
Totalmente vinculado al resultado de un movimiento y a la duración que tuvo. Su altura registra cuántos ticks recorrió el activo durante un determinado movimiento, su anchura nos muestra la duración que movimiento tuvo. Su configuración debe estar en línea con la configuración del Indicador de Onda Weis para observar la fuerza del movimiento y puede indicar una posible acumulación o distribución del movimiento;
FREE
Clever Market Profile LVNs MT5
Carlos Forero
5 (1)
Indicadores
Descripción El indicador utiliza la teoría del perfil de mercado para mostrar diariamente las zonas de negociación más relevantes. Las zonas que se muestran son LVN (nodos de bajo volumen) y POC (punto de control). Una zona LVN es aquella que representa las áreas de precios con menos tiempo o volumen a lo largo del día. Normalmente, estas zonas indican una iniciativa de oferta o demanda y, en el futuro, pueden convertirse en importantes zonas de ruptura o retroceso. Una zona POC es aquella que r
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Segmented Volume MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador de volumen segmentado MT5 se creó para facilitar a quienes operan utilizando análisis de precios y volumen, VSA, VPA, método Wyckoff y Smart Money System. El volumen segmentado funciona en cualquier mercado (Crypto, CFD, Forex, futuros, acciones ...) y funciona en cualquier momento del gráfico. Vea lo fácil que es su interpretación: #Verde: Volumen mucho más alto que el promedio del mercado #Rosa oscuro: volumen más grande que el promedio #Azul: Volumen normal positivo #Red: Volumen
The Cube Theory Indicator
Alexandro Matos
Indicadores
TheCubeTheory - Su Indicador de Análisis de Mercado en Cubos Descripción Completa ¿Qué es TheCubeTheory? TheCubeTheory es un indicador exclusivo para MetaTrader 5 que calcula los niveles de soporte y resistencia utilizando un enfoque innovador basado en cubos de tiempo y Fibonacci . Desarrollado por Ethernal , combina: Análisis de Máximos y Mínimos en periodos personalizados Niveles automáticos ( 8 niveles ajustables) Visualización en tiempo real con retículas y líneas de colores Ideal par
MarketMagnet
Kelly Adediran Raymond
Indicadores
¿Está listo para llevar su trading a nuevas cotas? No busque más, MarketMagnet es un indicador innovador diseñado para impulsar el éxito de sus operaciones con emoción y precisión. Impulsado por la convergencia de Momentum y CCI (Commodity Channel Index), MarketMagnet equipa a los operadores con la herramienta definitiva para determinar la dirección y los precios de entrada para una amplia gama de pares de divisas e instrumentos recomendados. Está diseñado para los operadores que buscan scalping
WAPV Box Effort x Result
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
WA_PV_BOX_EFFORT X RESULTADO para MT5 El indicador WAPV Box Effort x Result es parte del grupo de indicadores de paquetes (Wyckoff Academy Wave Market). El indicador WAPV Box Effort x Result para MT5 lo ayuda a leer el precio y el volumen. Su lectura consiste en auxiliar en la identificación esfuerzo x resultado en ondas creadas por el gráfico. El indicador de esfuerzo x resultado de la caja WAPV para MT5 cuando la caja es verde significa que el volumen está a favor de la demanda y cuando la caj
Visual Heatmap Book Analyzer
Alexandre Moraes De Souza Lima
Indicadores
Visual Heatmap Book Analyser Este indicador monitoriza la liquidez del mercado y genera colores basados en patrones de órdenes, cantidades y actividades de renovación en el libro. Esto le permite visualizar el flujo de órdenes e identificar áreas de alta y baja liquidez y actividad. El indicador utiliza técnicas de aprendizaje automático para analizar el comportamiento de las órdenes en el libro, lo que le permite detectar patrones y tendencias en las órdenes, permitiéndole tomar decisiones inf
Volume Speed
Flavio Javier Jarabeck
Indicadores
Para aquellos traders que realmente se preocupan por el Volumen como un importante vector de información en la Acción del Precio, aquí está una idea y creación exclusiva de Minions Labs: Velocidad de Volumen . El indicador de Velocidad de Volumen te muestra visualmente cuánto tiempo (en segundos, minutos, horas, tú eliges) ha tardado el Volumen en alcanzar el Volumen Medio de las últimas barras. De esta manera usted puede tener la idea exacta de "lo que está sucediendo en este momento con el Vol
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Asesores Expertos
PrimeTrader EA - Inteligencia refinada PrimeTrader EA es un sofisticado sistema de comercio automatizado construido para ofrecer un rendimiento estructurado a través de las cambiantes condiciones del mercado. Mediante la combinación de múltiples motores analíticos en un único marco de decisión, se centra en la precisión, adaptabilidad y ejecución disciplinada. El sistema gestiona las operaciones de forma inteligente desde la entrada hasta la salida, aplicando una lógica protectora y un control
Renko Price Action ATR
JETINVEST
Utilidades
RENKO PRICE ACTION ATR es un "Asesor Experto" desarrollado a través de la construcción del Cuadro Renko donde cada LADRILLO tiene el tamaño calculado a través del ATR del período seleccionado por el usuario. Los gráficos de Renko están diseñados para filtrar los movimientos de precios menores, lo que facilita que los operadores se centren en las tendencias importantes. Debido a su eficiencia en la detección de tendencias de precios, también es posible identificar claramente los soportes y resis
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Otros productos de este autor
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Asesores Expertos
TW Swing Trading EA: Robot de Forex Seguidor de Tendencias para Beneficios Consistentes TW Swing Trading EA es un robot de trading de oscilaciones totalmente automatizado, diseñado específicamente para XAUUSD en los marcos temporales M30 y H1 . Utiliza filtros de tendencia avanzados, lógica de stop-loss adaptativa y protección de capital incorporada para maximizar la precisión y minimizar el drawdown, ofreciendo un rendimiento constante en condiciones de mercado cambiantes. ¿Por qué elegir TW
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
Asesores Expertos
TW Sniper EA – Robot de Scalping de Oro con Estrategia de Seguimiento de Tendencias para XAUUSD TW Sniper EA MT5 es un Asesor Experto de Forex profesional para el trading de oro (XAUUSD), diseñado con una estrategia avanzada de scalping basada en tendencias para ofrecer un rendimiento consistente incluso en condiciones de mercado altamente volátiles. Este robot de scalping de oro se centra en operaciones precisas durante las sesiones clave de Londres y Nueva York, proporcionando un crecimiento
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Indicadores
support resistance levels indicator   mt5： Esta herramienta es un indicador de múltiples marcos temporales que identifica y traza líneas de soporte y resistencia, así como niveles de Fibonacci, en un gráfico con la misma precisión que el ojo humano. Los niveles de soporte y resistencia TW para forex tienen un algoritmo complejo que escanea el gráfico para identificar niveles anteriores de estabilización del precio y rebotes, registrando el número de toques. ¿Está cansado de dibujar manualment
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Asesores Expertos
TW Trend Hunter MT5 – Asesor Experto de Escalping de Alta Precisión para Oro y Estrategias de Tendencia   TW Trend Hunter MT5 no es un bot de trading promedio; es un Asesor Experto sofisticado y probado en el campo, diseñado para sobresalir en mercados volátiles aprovechando señales de tendencia claras y una estricta gestión de riesgos. Características destacadas: Ejecuta solo una operación a la vez para un mejor control del riesgo Reconocimiento inteligente de tendencias en niveles a corto
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Asesores Expertos
TW Scalper Robot MT5 : Un bot profesional de scalping para oro (XAUUSD): ¿Buscas una forma inteligente y confiable de maximizar las ganancias en el mercado del oro? TW Scalper Robot MT5 es un poderoso asesor experto diseñado específicamente para el scalping en oro. Al combinar tres indicadores avanzados con algoritmos de trading precisos, te ayuda a detectar tendencias del mercado como un profesional. Con estrategias de gestión de riesgos incorporadas, cada operación se ejecuta con confianza y p
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Indicadores
Este asistente de noticias está diseñado para obtener los eventos económicos que necesitan los comerciantes de las principales fuentes editoriales, que publican noticias en tiempo real basándose en Market Watch del terminal con varios y sencillos filtros. Los operadores de Forex utilizan indicadores macroeconómicos para tomar decisiones informadas sobre la compra y venta de divisas. Por ejemplo, si un comerciante cree que la economía estadounidense va a crecer más rápido que la economía japone
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Indicadores
TW Volume Signal Pro MT5 , aprovechando tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y algoritmos inteligentes propietarios, te permite operar en el mercado del oro con mayor confianza y te ofrece una experiencia de trading única e inigualable. ¿Buscas señales de trading precisas y excepcionales en el mercado del oro? Con TW Volume Signal Pro MT5, puedes convertirte en un trader profesional y lograr un gran éxito en el mercado del oro. ¡Pruébalo gratis! Características principales de TW V
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Indicadores
TW Trend Sniper: La mejor estrategia de tendencias El indicador TW Trend Sniper, que utiliza una combinación inteligente de técnicas avanzadas de análisis técnico, le ayuda a identificar con precisión las tendencias del mercado y a recibir señales oportunas para realizar operaciones rentables. La fórmula exclusiva de Trade Wizards, junto con el análisis de la acción del precio, los niveles de Fibonacci y otras herramientas de análisis técnico, le proporciona señales de operaciones precisas y f
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Asesores Expertos
TW Sniper EA – Asesor Experto de Scalping de Oro para Trading de Tendencias XAUUSD TW Sniper EA MT4 es un avanzado Asesor Experto de Forex para operar con oro, construido con lógica basada en tendencias para ofrecer un rendimiento estable incluso en condiciones de mercado altamente volátiles. Este poderoso robot de scalping de oro se centra en operar XAUUSD durante sesiones clave, asegurando un crecimiento constante mientras mantiene un estricto control de riesgos y gestión profesional del capi
TW Session
Altan Karakaya
Indicadores
Este producto está diseñado para mostrar las sesiones de negociación de 15 países según la zona horaria de su servidor de corredor y varios modos de visualización según la configuración deseada para evitar la congestión del gráfico y la posibilidad de configurar una sesión con la hora deseada por el usuario. El sol nunca se pone en el mercado de divisas, pero su ritmo baila al compás de las distintas sesiones comerciales. Comprender estas sesiones, sus superposiciones y sus atmósferas únicas e
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
5 (1)
Indicadores
Este producto está diseñado para mostrar las sesiones de negociación de 15 países según la zona horaria de su servidor de corredor y varios modos de visualización según la configuración deseada para evitar la congestión del gráfico y la posibilidad de configurar una sesión con la hora deseada por el usuario. El sol nunca se pone en el mercado de divisas, pero su ritmo baila al compás de las distintas sesiones comerciales. Comprender estas sesiones, sus superposiciones y sus atmósferas únicas e
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Indicadores
TW Volume Signal Pro MT4 , aprovechando tecnologías avanzadas de inteligencia artificial y algoritmos inteligentes propietarios, te permite operar en el mercado del oro con mayor confianza y te ofrece una experiencia de trading única e inigualable. ¿Buscas señales de trading precisas y excepcionales en el mercado del oro? Con TW Volume Signal Pro MT4, puedes convertirte en un trader profesional y lograr un gran éxito en el mercado del oro. ¡Pruébalo gratis! Características principales de TW V
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Indicadores
support resistance levels indicator   mt4： Esta herramienta es un indicador de múltiples marcos temporales que identifica y traza líneas de soporte y resistencia, así como niveles de Fibonacci, en un gráfico con la misma precisión que el ojo humano. Los niveles de soporte y resistencia TW para forex tienen un algoritmo complejo que escanea el gráfico para identificar niveles anteriores de estabilización del precio y rebotes, registrando el número de toques. ¿Está cansado de dibujar manualment
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Indicadores
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot te brinda una experiencia de trading única al utilizar las últimas estrategias de trading y tecnología de inteligencia artificial. Este producto satisface las diversas necesidades de los traders scalpers al proporcionar dos categorías distintas de señales: Prueba este excepcional producto hoy y comienza tu experiencia única hacia convertirte en un scalper de tendencias. Categorías de señales: 1. Señales a largo plazo y seguras: Estas señales se i
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Asesores Expertos
TW Scalper Robot MT4 : Un Asesor Experto en Scalping Profesional : ¿Está buscando una solución profesional para obtener ganancias rápidas e inteligentes en el mercado del oro? TW Scalper Robot, un bot especializado en scalping, combina 3 indicadores avanzados y algoritmos de trading precisos para ayudarte a convertirte en un verdadero cazador de tendencias. Con estrategias avanzadas de gestión de riesgos, este robot ejecuta tus operaciones con total protección. Características Clave del TW Sca
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Asesores Expertos
TW Trend Hunter MT4 – El EA de Ultra Scalping para Oro y Trading Basado en Tendencias TW Trend Hunter MT4 no es solo otro robot de trading — es un sistema inteligente y probado en batalla, diseñado para sobresalir en mercados de rápido movimiento aprovechando señales de tendencia claras y una gestión de capital disciplinada. Características clave: Solo una posición activa a la vez Detección inteligente de tendencias a corto y largo plazo Horario personalizable según tus sesiones de trading pre
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
Asesores Expertos
TW Wolf Martingale MT4 – EA Avanzado de Grid Trading con Gestión de Riesgo Inteligente TW Wolf Martingale MT4 es un EA avanzado de Grid Trading y Asesor Experto Forex, diseñado para traders que requieren control total del riesgo, ejecución flexible y gestión profesional de operaciones en diferentes condiciones de mercado. Este Smart Grid EA combina una lógica de grid estructurada con herramientas avanzadas de gestión de riesgo, permitiendo adaptar el sistema a distintos símbolos, marcos temp
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Indicadores
TW Trend Sniper: La mejor estrategia de tendencias El indicador TW Trend Sniper, que utiliza una combinación inteligente de técnicas avanzadas de análisis técnico, le ayuda a identificar con precisión las tendencias del mercado y a recibir señales oportunas para realizar operaciones rentables. La fórmula exclusiva de Trade Wizards, junto con el análisis de la acción del precio, los niveles de Fibonacci y otras herramientas de análisis técnico, le proporciona señales de operaciones precisas y f
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario